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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.

11.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:06Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)22.310,0015,00629,04
İş Bankası (C)6,12-0,4935,10
İş Bankası (Kur.)159.999,90229,20
İş Fin.Kir.2,630,38-43,20
İş Girişim2,651,1529,90
İş GMYO0,970,00-10,19
İş Y. Men. Değ.3,890,52110,63
İş Yat. Ort.1,41-0,7091,03
İşbir Holding352,002,18156,20
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,472,17-44,05
İttifak Holding3,890,7888,23
İz Hayvancılık Tarım5,20-2,80-21,09
İzmir Demir Çelik3,64-10,34119,28
İzmir Fırça1,76-1,68-14,98
Jantsa Jant Sanayi48,28-0,9887,05
Kafein Yazılım7,468,31
Kapital Yat. Holding2,59-2,63-9,76
Kaplamin4,67-0,6429,72
Kardemir (A)2,25-0,4431,45
Kardemir (B)2,25-0,4430,73
Kardemir (D)2,27-1,7310,42
Karel Elektronik12,562,78201,20
Karsan Otomotiv1,273,25-0,78
Karsu Tekstil1,851,0948,00
Karsusan Su Ürünleri San.7,31-0,1497,57
Kartonsan341,900,507,19
Katmerciler Ekipman2,91-2,68-3,28
Kent Gıda117,200,17-1,51
Kerevitaş Gıda2,740,3752,22
Kervansaray Yat. Holding0,38-2,568,57
Kiler GMYO2,131,9121,71
Klimasan Klima16,283,30319,60
Koç Holding19,970,6044,20
Konfrut Gıda7,06-0,8447,82
Konya Çimento208,000,0016,85
Kordsa Teknik Tekstil11,870,3425,46
Koza Altın71,253,8638,89
Koza Madencilik8,803,7721,88
Körfez GMYO1,510,0023,77
Kristal Kola1,270,0020,95
Kron Telekomünikasyon9,252,786,32
Kuştur Kuşadası Turizm18,90-0,4737,86
Kuyumcukent Gayrimenkul1,27-0,7812,39
Kütahya Porselen5,571,2722,42
Lider Faktoring2,70-0,7420,00
Link Bilgisayar10,640,0027,88
Logo Yazılım42,481,9756,52
Lokman Hekim Sağlık3,841,32-14,67
Lüks Kadife7,38-2,5152,16
Makina Takım1,460,69-5,19
Mardin Çimento5,811,75109,22
Marka Yatırım Holding0,75-1,3220,97
Marmaris Altınyunus23,16-0,3431,89
Marshall31,724,5525,77
Martı GMYO0,931,0943,08
Martı Otel0,78-1,2734,48
Mavi Giyim45,260,4940,47
Mazhar Zorlu Holding5,50-1,7944,36
Mega Polietilen1,770,00-13,24
Menderes Tekstil0,84-8,7016,67
Mensa0,16-5,8814,29
Merit Turizm13,52-0,29125,71
Merko Gıda0,871,16-13,86
Metal Gayrimenkul0,858,97-2,30
Metemtur Otelcilik1,530,6645,71
Metro Holding2,24-0,44194,74
Metro Petrol ve Tesisleri1,80-1,1063,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,370,0016,10
Migros Ticaret20,86-1,7040,00
Milpa1,84-0,5428,73
Mistral GMYO1,47-0,68-3,92
MLP Sağlık14,73-2,0637,66
MMC San. ve Tic. Yat.0,95-13,64
Mondi Tire Kutsan1,800,56-3,23
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,357,79
Net Holding1,780,56-9,18
Netaş Telekom.9,95-0,5054,02
Niğbaş Niğde Beton7,100,1477,50
Nuh Çimento11,73-2,2569,26
Nurol GMYO2,871,4136,67
Odaş Elektrik1,46-2,673,69
Olmuksan-IP4,9214,9545,99
Orge Enerji Elektrik3,692,5018,27
Orma Orman Mahsulleri2,942,80145,00
Osmanlı Menkul1,855,717,56
Ostim Endüstriyel Yat1,140,005,56
Otokar145,700,1469,64
Oyak Yat. Ort.1,97-0,5124,42
Oylum Sınai Yatırımlar2,830,00177,45
Özak GMYO1,920,5232,49
Özbal Çelik Boru1,35-0,74-2,17
Özderici GMYO1,140,88-51,49
Özerden Plastik2,06-0,482,58
Panora GMYO4,98-2,7335,44
Park Elek.Madencilik2,67-1,1110,79
Parsan13,772,4657,19
Pegasus65,701,08186,65
Peker GMYO3,080,33-62,55
Penguen Gıda1,641,2351,85
Pera GMYO0,774,050,00
Pergamon Dış Ticaret6,410,314,95
Petkim3,68-1,34-6,54
Petrokent Turizm105,20-2,5953,13
Pınar Et ve Un8,030,0080,98
Pınar Su1,80-5,7644,00
Pınar Süt9,080,4446,05
Plastikkart5,35-0,1998,15
Polisan Holding2,64-2,22-12,43
Politeknik Metal76,000,00116,73
Prizma Press Matbaacılık4,101,23164,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,000,05
QNB Finans Fin. Kir.33,78-3,76396,76
QNB Finansbank17,54-1,3594,67
Ral Yatırım Holding7,280,00295,65
Ray Sigorta2,47-1,9877,70
Reysaş GMYO2,024,66192,75
Reysaş Lojistik1,472,8098,65
Rhea Girişim0,770,0016,67
Rodrigo Tekstil2,09-0,9510,00
Royal Halı1,080,009,09
RTA Laboratuvarları1,620,00-0,21
Sabancı Holding8,58-0,2318,63
Safkar Ege Soğutmacılık1,603,21
Salix Yatırım Holding5,85-0,8551,95
Sanel Mühendislik3,600,0065,14
Sanifoam Sünger2,180,0074,40
Sanko Pazarlama4,36-0,91119,75
Saray Matbaacılık1,143,6414,00
Sarkuysan3,770,2719,96
Sasa Polyester6,180,167,55
Say Reklamcılık1,320,7640,43
Sekuro Plastik3,822,1429,05
Selçuk Ecza Deposu5,892,79116,67
Selçuk Gıda1,770,5733,08
Senkron Güvenlik2,800,00180,00
Serve Film Prodüksiyon1,74-0,57-10,77
Servet GMYO6,022,0328,09
Seyitler Kimya4,55-1,0918,18
Silverline Endüstri1,530,0014,18
Sinpaş GMYO0,850,00129,73
Smartiks Yazılım3,569,54
Soda Sanayii5,650,89-16,49
Sodaş Sodyum Sanayii8,03-2,3144,72
Söktaş1,682,4432,28
Sönmez Filament3,92-0,2525,64
Sönmez Pamuklu3,93-0,7625,96
Sumaş Suni Tahta7,9719,03
Şeker Fin. Kir.4,09-1,2145,04
Şekerbank1,03-0,96-6,36
Şişe Cam4,43-0,23-19,19
Şok Marketler9,58-10,88
T. Halk Bankası5,770,00-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,38-14,98172,83
T.S.K.B.0,930,0014,81
T.Tuborg9,01-1,6413,56
Taç Tarım Ürünleri3,55-1,66-29,84
Tat Gıda4,68-0,2122,51
TAV Havalimanları27,781,2426,32
Taze Kuru Gıda8,95-2,1931,62
Tek-Art Turizm0,800,00-5,88
Tekfen Holding17,960,22-8,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,821,44-5,05
Temapol Polimer Plastik4,14-1,1935,29
TGS Dış Ticaret3,471,4652,41
Tofaş Oto. Fab.24,702,9259,24
Torunlar GMYO1,933,2127,81
Trabzon Liman8,1218,05
Trabzonspor Sportif1,452,115,37
Trakya Cam3,031,684,89
Trend GMYO1,5723,62
TSKB GMYO0,911,1110,98
Tuğçelik2,92-0,6837,09
Tukaş6,460,00289,16
Turcas Petrol2,132,4051,06
Turkcell13,140,0811,97
Tümosan Motor ve Traktör4,992,6710,89
Tüpraş127,600,0822,30
Türk Hava Yolları12,920,94-19,80
Türk Prysmian Kablo2,13-0,9323,50
Türk Telekom6,59-0,4568,97
Türk Traktör45,22-0,7029,57
Türker Proje Gayrimenkul35,340,639,96
Ufuk Yatırım1,75-1,1353,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,696,9648,25
Ulusoy Elektrik25,54-0,8560,03
Ulusoy Un Sanayi3,270,9357,21
Umpaş Holding0,489,09-12,73
Uşak Seramik1,663,1149,55
Utopya Turizm3,710,00-9,51
Uzertaş Boya1,286,67113,33
Ülker Bisküvi20,320,0038,51
Ünye Çimento3,191,27-4,65
Vakıf Fin. Kir.1,440,001,12
Vakıf GMYO1,910,53-1,89
Vakıf Yat. Ort.1,951,0428,29
Vakıflar Bankası4,680,0020,00
Vakko Tekstil4,151,7259,10
Vanet Gıda1,510,6716,15
Verusa Holding15,17-0,98-8,43
Verusaturk Girisim3,26-0,615,76
Vestel10,900,5596,40
Vestel Beyaz Eşya16,07-0,9264,52
Viking Kağıt1,310,7719,09
Yapı Kredi Koray GMYO1,991,0215,70
Yapı ve Kredi Bank.2,440,4152,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,170,9749,46
Yataş6,36-0,3142,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,07-1,8313,83
Yeni Gimat GMYO11,200,0055,98
Yeşil GMYO0,490,0081,48
Yeşil Yapı0,472,1780,77
Yeşil Yatırım Holding13,56-1,8140,81
Yibitaş İnşaat Malzeme2.470,90-0,0312,36
Yonga Mobilya6,883,936,00
Yünsa5,160,9823,60
Zorlu Enerji1,210,00-1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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