Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 266,01 İş Bankası (B) 22.589,80 -4,89 638,18 İş Bankası (C) 6,17 -0,96 36,20 İş Bankası (Kur.) 160.000,00 229,20 İş Fin.Kir. 2,68 0,37 -42,12 İş Girişim 2,98 1,71 46,08 İş GMYO 1,10 -1,79 1,85 İş Y. Men. Değ. 4,05 -0,98 119,29 İş Yat. Ort. 1,47 0,68 99,16 İşbir Holding 420,00 5,53 205,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -4,76 -52,38 İttifak Holding 3,73 0,81 80,48 İz Hayvancılık Tarım 4,98 -0,60 -24,43 İzmir Demir Çelik 3,90 0,26 134,94 İzmir Fırça 1,68 -1,75 -18,84 Jantsa Jant Sanayi 49,10 0,04 90,22 Kafein Yazılım 8,99 -0,44 30,52 Kapital Yat. Holding 2,50 0,00 -12,89 Kaplamin 4,42 -2,00 22,78 Kardemir (A) 2,37 1,28 38,46 Kardemir (B) 2,38 1,71 38,29 Kardemir (D) 2,40 1,27 16,74 Karel Elektronik 14,16 -1,67 239,57 Karsan Otomotiv 1,38 -0,72 16,04 Karsu Tekstil 1,98 -1,49 58,40 Karsusan Su Ürünleri San. 6,50 0,00 75,68 Kartonsan 324,40 -0,49 1,70 Katmerciler Ekipman 3,24 3,51 7,69 Kent Gıda 123,30 0,16 3,61 Kerevitaş Gıda 2,87 3,24 59,44 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 2,93 -1,35 67,43 Klimasan Klima 16,82 -1,12 333,51 Koç Holding 20,30 -0,88 46,58 Konfrut Gıda 7,10 0,57 48,66 Konya Çimento 225,10 -0,97 26,46 Kordsa Teknik Tekstil 11,29 -0,70 19,33 Koza Altın 73,95 -0,54 44,15 Koza Madencilik 9,42 -0,95 30,47 Körfez GMYO 1,64 1,86 34,43 Kristal Kola 1,40 0,72 33,33 Kron Telekomünikasyon 10,75 6,75 23,56 Kuştur Kuşadası Turizm 19,90 2,05 45,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,42 -2,74 25,66 Kütahya Porselen 5,95 1,71 30,77 Lider Faktoring 3,29 4,11 46,22 Link Bilgisayar 14,48 19,97 74,04 Logo Yazılım 51,00 0,49 87,91 Lokman Hekim Sağlık 4,57 2,24 1,56 Lüks Kadife 7,15 0,42 47,42 Makina Takım 1,71 2,40 11,04 Mardin Çimento 5,28 -0,38 90,13 Marka Yatırım Holding 1,05 1,94 69,35 Marmaris Altınyunus 24,68 -0,64 40,55 Marshall 45,24 13,90 79,38 Martı GMYO 0,93 -1,06 43,08 Martı Otel 0,84 -2,33 44,83 Mavi Giyim 45,04 1,53 39,79 Mazhar Zorlu Holding 5,60 0,00 46,98 Mega Polietilen 1,81 0,00 -11,27 Menderes Tekstil 0,93 -1,06 29,17 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 15,99 0,00 166,94 Merko Gıda 0,96 0,00 -4,95 Metal Gayrimenkul 0,90 -1,10 3,45 Metemtur Otelcilik 1,61 -1,23 53,33 Metro Holding 1,35 -0,74 77,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 -0,55 63,64 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 14,71 98,31 Migros Ticaret 22,50 -1,32 51,01 Milpa 2,00 -0,99 39,93 Mistral GMYO 1,62 0,62 5,88 MLP Sağlık 15,11 0,07 41,21 MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 1,05 -12,73 Mondi Tire Kutsan 2,07 -0,96 11,29 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,43 -3,64 Net Holding 2,05 0,00 4,59 Netaş Telekom. 10,20 0,00 57,89 Niğbaş Niğde Beton 6,55 0,77 63,75 Nuh Çimento 11,99 8,21 73,01 Nurol GMYO 3,25 0,00 54,76 Odaş Elektrik 1,60 -0,62 13,63 Olmuksan-IP 6,79 0,00 101,48 Orge Enerji Elektrik 4,00 0,25 28,21 Orma Orman Mahsulleri 2,98 -0,33 148,33 Osmanlı Menkul 2,40 0,00 39,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 -1,57 15,74 Otokar 139,60 -1,34 62,54 Oyak Yat. Ort. 2,18 1,40 37,69 Oylum Sınai Yatırımlar 4,32 -5,47 323,53 Özak GMYO 2,16 -2,26 49,05 Özbal Çelik Boru 1,72 14,67 24,64 Özderici GMYO 1,38 0,73 -41,28 Özerden Plastik 2,12 0,95 5,57 Panora GMYO 5,45 0,93 48,22 Park Elek.Madencilik 3,00 -0,33 24,48 Parsan 13,89 0,43 58,56 Pegasus 74,35 -1,59 224,39 Peker GMYO 3,21 0,00 -60,97 Penguen Gıda 1,73 -1,14 60,19 Pera GMYO 0,92 -1,08 19,48 Pergamon Dış Ticaret 6,69 0,30 9,54 Petkim 3,69 -0,54 -6,29 Petrokent Turizm 125,90 0,72 83,26 Pınar Et ve Un 8,57 0,59 93,16 Pınar Su 2,10 -1,41 68,00 Pınar Süt 11,07 0,45 78,06 Plastikkart 5,99 -1,64 121,85 Polisan Holding 2,67 -2,55 -11,44 Politeknik Metal 75,00 -2,60 113,88 Prizma Press Matbaacılık 3,98 -2,21 156,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.091,60 0,04 QNB Finans Fin. Kir. 48,00 1,27 605,88 QNB Finansbank 23,46 2,99 160,38 Ral Yatırım Holding 7,05 283,15 Ray Sigorta 2,77 4,14 99,28 Reysaş GMYO 2,40 -4,38 247,83 Reysaş Lojistik 1,60 -0,62 116,22 Rhea Girişim 0,91 -2,15 37,88 Rodrigo Tekstil 1,87 1,08 -1,58 Royal Halı 1,11 1,83 12,12 RTA Laboratuvarları 2,55 8,05 57,08 Sabancı Holding 9,10 -1,62 25,82 Safkar Ege Soğutmacılık 1,66 -0,60 7,08 Salix Yatırım Holding 5,60 -2,78 45,45 Sanel Mühendislik 3,50 -2,51 60,55 Sanifoam Sünger 2,29 0,44 83,20 Sanko Pazarlama 5,60 -0,36 182,25 Saray Matbaacılık 1,25 -1,57 25,00 Sarkuysan 3,85 -1,03 22,50 Sasa Polyester 6,29 0,48 9,47 Say Reklamcılık 1,76 -2,22 87,23 Sekuro Plastik 4,14 0,24 39,86 Selçuk Ecza Deposu 5,32 -0,75 95,70 Selçuk Gıda 1,83 0,00 37,59 Senkron Güvenlik 2,74 0,00 174,00 Serve Film Prodüksiyon 1,70 -0,58 -12,82 Servet GMYO 7,00 0,29 50,07 Seyitler Kimya 5,45 0,00 41,56 Silverline Endüstri 1,95 0,52 45,52 Sinpaş GMYO 0,83 -1,19 124,32 Smartiks Yazılım 4,08 -3,09 Soda Sanayii 5,74 -0,17 -15,16 Sodaş Sodyum Sanayii 8,41 -0,36 51,57 Söktaş 1,90 1,60 49,61 Sönmez Filament 4,59 -2,13 47,12 Sönmez Pamuklu 4,35 1,16 39,42 Sumaş Suni Tahta 8,10 0,00 20,97 Şeker Fin. Kir. 4,29 0,47 52,13 Şekerbank 1,11 2,78 0,91 Şişe Cam 4,73 0,21 -13,72 Şok Marketler 10,03 -0,89 -6,70 T. Halk Bankası 5,76 -0,52 -17,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,14 1,40 189,07 T.S.K.B. 1,01 0,00 24,69 T.Tuborg 10,19 -1,16 28,43 Taç Tarım Ürünleri 3,45 -2,27 -31,82 Tat Gıda 5,35 4,29 40,05 TAV Havalimanları 27,70 0,14 25,96 Taze Kuru Gıda 8,76 9,91 28,82 Tek-Art Turizm 0,94 -1,05 10,59 Tekfen Holding 18,98 -0,32 -3,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,98 0,68 0,34 Temapol Polimer Plastik 4,69 -0,21 53,27 TGS Dış Ticaret 3,85 -2,28 69,10 Tofaş Oto. Fab. 24,56 0,49 58,34 Torunlar GMYO 2,34 -0,43 54,97 Trabzon Liman 8,97 0,11 30,40 Trabzonspor Sportif 1,81 12,42 31,53 Trakya Cam 3,11 0,00 7,65 Trend GMYO 1,93 3,76 51,97 TSKB GMYO 1,13 8,65 37,80 Tuğçelik 3,45 8,15 61,97 Tukaş 7,78 2,10 368,67 Turcas Petrol 2,22 -0,45 57,45 Turkcell 13,11 0,23 11,72 Tümosan Motor ve Traktör 5,43 -0,37 20,67 Tüpraş 124,60 -0,88 19,42 Türk Hava Yolları 13,60 -0,29 -15,58 Türk Prysmian Kablo 2,33 1,30 35,10 Türk Telekom 7,02 -1,27 80,00 Türk Traktör 47,00 0,21 34,67 Türker Proje Gayrimenkul 37,02 -0,75 15,18 Ufuk Yatırım 2,30 8,49 101,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,84 0,55 61,40 Ulusoy Elektrik 25,62 0,87 60,53 Ulusoy Un Sanayi 3,40 -2,02 63,46 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -9,09 Uşak Seramik 1,72 2,99 54,95 Utopya Turizm 3,97 0,00 -3,17 Uzertaş Boya 1,60 0,00 166,67 Ülker Bisküvi 21,14 -2,13 44,10 Ünye Çimento 3,35 -1,47 0,13 Vakıf Fin. Kir. 2,61 17,04 83,29 Vakıf GMYO 2,26 -3,42 16,09 Vakıf Yat. Ort. 2,57 5,33 69,08 Vakıflar Bankası 5,05 -0,39 29,49 Vakko Tekstil 4,15 -0,72 59,10 Vanet Gıda 1,47 -0,68 13,08 Verusa Holding 16,83 0,90 1,60 Verusaturk Girisim 3,91 2,89 26,84 Vestel 10,68 -0,56 92,43 Vestel Beyaz Eşya 16,94 -0,24 73,43 Viking Kağıt 1,44 1,41 30,91 Yapı Kredi Koray GMYO 2,19 -0,45 27,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 -1,99 53,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,06 -2,13 81,36 Yataş 5,98 -0,33 33,78 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,31 -0,76 39,36 Yeni Gimat GMYO 12,24 -1,37 70,46 Yeşil GMYO 0,56 3,70 107,41 Yeşil Yapı 0,52 1,96 100,00 Yeşil Yatırım Holding 12,09 0,17 25,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.639,90 0,00 20,05 Yonga Mobilya 6,75 -0,44 4,00 Yükselen Çelik 5,43 -0,18 Yünsa 7,52 -0,27 80,13 Zorlu Enerji 1,38 -0,72 12,20

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)