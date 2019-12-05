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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:18Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.350,000,00597,67
İş Bankası (C)6,200,4936,87
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.2,880,70-37,80
İş Girişim3,173,2655,39
İş GMYO1,191,7110,19
İş Y. Men. Değ.4,380,23137,16
İş Yat. Ort.1,570,00112,71
İşbir Holding429,302,19212,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,447,32-47,62
İttifak Holding3,940,5190,65
İz Hayvancılık Tarım4,58-2,55-30,50
İzmir Demir Çelik4,36-2,90162,65
İzmir Fırça1,69-0,59-18,36
Jantsa Jant Sanayi54,602,34111,53
Kafein Yazılım12,9313,4287,72
Kapital Yat. Holding2,543,67-11,50
Kaplamin5,053,0640,28
Kardemir (A)2,420,0049,37
Kardemir (B)2,420,4148,59
Kardemir (D)2,430,0024,88
Karel Elektronik15,44-0,06270,26
Karsan Otomotiv1,450,6921,92
Karsu Tekstil2,44-2,0195,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,251,4095,95
Kartonsan355,100,7711,32
Katmerciler Ekipman3,430,2914,01
Kent Gıda129,200,948,57
Kerevitaş Gıda3,102,3172,22
Kervansaray Yat. Holding0,41-2,3817,14
Kiler GMYO3,01-1,9572,00
Klimasan Klima18,17-4,92368,31
Koç Holding19,87-0,1043,48
Konfrut Gıda7,831,6963,94
Konya Çimento245,200,4137,75
Kordsa Teknik Tekstil12,590,0833,07
Koza Altın76,951,3850,00
Koza Madencilik9,892,1736,98
Körfez GMYO1,850,5451,64
Kristal Kola1,502,7442,86
Kron Telekomünikasyon14,455,0966,09
Kuştur Kuşadası Turizm19,750,7744,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,551,9737,17
Kütahya Porselen6,550,7743,96
Lider Faktoring3,621,1260,89
Link Bilgisayar20,580,78147,36
Logo Yazılım58,506,27115,55
Lokman Hekim Sağlık5,192,5716,60
Lüks Kadife8,040,5065,77
Makina Takım1,84-0,5419,48
Mardin Çimento5,561,83100,21
Marka Yatırım Holding1,143,6483,87
Marmaris Altınyunus42,247,32140,55
Marshall45,200,7179,22
Martı GMYO1,034,0458,46
Martı Otel0,942,1762,07
Mavi Giyim45,580,9741,46
Mazhar Zorlu Holding6,849,9779,53
Mega Polietilen1,952,09-4,41
Menderes Tekstil0,992,0637,50
Mensa0,26-7,1485,71
Merit Turizm17,482,94191,82
Merko Gıda1,050,963,96
Metal Gayrimenkul0,942,178,05
Metemtur Otelcilik1,74-1,6965,71
Metro Holding1,613,21111,84
Metro Petrol ve Tesisleri1,973,1479,09
Metro Yatırım Ortaklığı3,282,50177,97
Migros Ticaret22,780,9852,89
Milpa2,212,3154,62
Mistral GMYO1,81-0,5518,30
MLP Sağlık15,060,9440,75
MMC San. ve Tic. Yat.0,91-5,21-17,27
Mondi Tire Kutsan2,411,6929,57
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,753,46
Net Holding2,21-0,4512,76
Netaş Telekom.13,260,91105,26
Niğbaş Niğde Beton5,50-8,6437,50
Nuh Çimento12,36-0,0878,35
Nurol GMYO3,521,7367,62
Odaş Elektrik1,770,5725,71
Olmuksan-IP7,41-1,20119,88
Orge Enerji Elektrik4,927,8957,69
Orma Orman Mahsulleri2,88-2,04140,00
Osmanlı Menkul3,020,6775,58
Ostim Endüstriyel Yat1,471,3836,11
Otokar147,600,3471,85
Oyak Yat. Ort.2,312,2145,90
Oylum Sınai Yatırımlar5,3114,94420,59
Özak GMYO2,382,1564,23
Özbal Çelik Boru1,820,5531,88
Özderici GMYO1,443,60-38,72
Özerden Plastik2,11-0,475,07
Panora GMYO5,860,8659,38
Park Elek.Madencilik3,060,3326,97
Parsan15,081,2172,15
Pegasus73,25-0,81219,59
Peker GMYO3,610,00-56,11
Penguen Gıda1,920,5277,78
Pera GMYO0,902,2716,88
Pergamon Dış Ticaret7,422,6321,49
Petkim3,620,56-8,06
Petrokent Turizm135,004,6596,51
Pınar Et ve Un9,36-0,21110,96
Pınar Su2,313,1284,80
Pınar Süt14,08-2,36126,48
Plastikkart7,552,17179,63
Polisan Holding2,861,42-5,14
Politeknik Metal75,000,00113,88
Prizma Press Matbaacılık3,75-1,57141,94
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,100,02
QNB Finans Fin. Kir.59,95-0,42781,62
QNB Finansbank25,16-3,68179,25
Ral Yatırım Holding7,981,01333,70
Ray Sigorta3,463,90148,92
Reysaş GMYO2,80-0,36305,80
Reysaş Lojistik2,673,09260,81
Rhea Girişim1,102,8066,67
Rodrigo Tekstil1,87-1,06-1,58
Royal Halı1,161,7517,17
RTA Laboratuvarları2,86-1,0476,17
Sabancı Holding9,180,7726,93
Safkar Ege Soğutmacılık1,760,0013,53
Salix Yatırım Holding5,760,1749,61
Sanel Mühendislik3,92-0,5179,82
Sanifoam Sünger3,520,57181,60
Sanko Pazarlama8,6211,95334,46
Saray Matbaacılık1,400,7240,00
Sarkuysan4,932,4956,87
Sasa Polyester6,80-0,2918,34
Say Reklamcılık1,913,80103,19
Sekuro Plastik4,660,0057,43
Selçuk Ecza Deposu6,042,03122,18
Selçuk Gıda1,81-0,5536,09
Senkron Güvenlik2,760,36176,00
Serve Film Prodüksiyon1,71-0,58-12,31
Servet GMYO6,800,0045,78
Seyitler Kimya5,85-0,8551,95
Silverline Endüstri2,211,3864,93
Sinpaş GMYO0,820,00121,62
Smartiks Yazılım11,6616,95
Soda Sanayii6,060,00-10,43
Sodaş Sodyum Sanayii8,881,7260,04
Söktaş2,171,8870,87
Sönmez Filament4,971,6459,29
Sönmez Pamuklu4,780,8453,21
Sumaş Suni Tahta9,475,2241,44
Şeker Fin. Kir.4,42-1,1256,74
Şekerbank1,230,0011,82
Şişe Cam5,161,57-5,88
Şok Marketler10,050,60-6,51
T. Halk Bankası5,871,21-16,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası51,70-3,36204,13
T.S.K.B.1,133,6739,51
T.Tuborg10,681,2334,61
Taç Tarım Ürünleri3,35-0,30-33,79
Tat Gıda6,202,4862,30
TAV Havalimanları27,40-1,0824,60
Taze Kuru Gıda7,811,4314,85
Tek-Art Turizm1,081,8927,06
Tekfen Holding18,64-0,85-5,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,01-1,631,35
Temapol Polimer Plastik5,12-1,5467,32
TGS Dış Ticaret4,83-0,21112,14
Tofaş Oto. Fab.24,741,2359,50
Torunlar GMYO2,661,9276,16
Trabzon Liman10,363,0850,61
Trabzonspor Sportif2,080,9751,15
Trakya Cam3,421,4818,39
Trend GMYO2,192,3472,44
TSKB GMYO1,200,8446,34
Tuğçelik3,90-1,5283,10
Tukaş9,401,73466,27
Turcas Petrol2,480,4075,89
Turkcell13,812,3017,68
Tümosan Motor ve Traktör5,67-0,7026,00
Tüpraş120,900,3315,88
Türk Hava Yolları13,74-0,15-14,71
Türk Prysmian Kablo2,231,8363,96
Türk Telekom6,940,2977,95
Türk Traktör50,803,0445,56
Türker Proje Gayrimenkul45,8412,9642,63
Ufuk Yatırım2,559,91123,68
Ulaşlar Turizm Yat.2,070,4981,58
Ulusoy Elektrik25,28-0,1658,40
Ulusoy Un Sanayi3,75-1,8380,29
Umpaş Holding0,514,08-7,27
Uşak Seramik1,93-0,5273,87
Utopya Turizm4,620,8712,68
Uzertaş Boya2,239,85271,67
Ülker Bisküvi21,801,5848,60
Ünye Çimento3,99-0,2519,26
Vakıf Fin. Kir.2,110,9648,17
Vakıf GMYO2,352,1720,71
Vakıf Yat. Ort.2,261,3548,68
Vakıflar Bankası5,230,5834,10
Vakko Tekstil4,693,5379,81
Vanet Gıda1,450,6911,54
Verusa Holding17,830,567,63
Verusaturk Girisim4,750,4254,09
Vestel11,851,02113,51
Vestel Beyaz Eşya18,704,5991,45
Viking Kağıt1,52-0,6538,18
Yapı Kredi Koray GMYO2,41-0,4140,12
Yapı ve Kredi Bank.2,420,8351,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,960,68113,62
Yataş6,76-1,7451,23
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,640,0074,47
Yeni Gimat GMYO12,94-0,3180,21
Yeşil GMYO0,551,85103,70
Yeşil Yapı0,531,92103,85
Yeşil Yatırım Holding12,240,7427,10
Yibitaş İnşaat Malzeme2.679,901,2521,87
Yonga Mobilya6,90-1,006,31
Yükselen Çelik6,622,16
Yünsa10,96-0,36162,52
Zorlu Enerji1,480,6820,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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