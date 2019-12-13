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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:18Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)22.000,000,05618,91
İş Bankası (C)6,352,4240,18
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.3,254,17-29,81
İş Girişim3,681,6680,39
İş GMYO1,393,7328,70
İş Y. Men. Değ.4,33-0,69134,46
İş Yat. Ort.1,610,00118,12
İşbir Holding453,90-0,02230,36
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,00-44,05
İttifak Holding3,910,2689,19
İz Hayvancılık Tarım4,33-1,37-34,29
İzmir Demir Çelik4,320,47160,24
İzmir Fırça1,84-5,64-11,11
Jantsa Jant Sanayi57,00-0,78120,83
Kafein Yazılım10,992,2359,56
Kapital Yat. Holding2,37-3,27-17,42
Kaplamin5,47-0,3651,94
Kardemir (A)2,523,7055,55
Kardemir (B)2,534,1255,35
Kardemir (D)2,574,9032,07
Karel Elektronik15,321,46267,39
Karsan Otomotiv1,520,0027,81
Karsu Tekstil2,601,56108,00
Karsusan Su Ürünleri San.8,04-1,59117,30
Kartonsan375,301,7117,66
Katmerciler Ekipman3,730,8123,98
Kent Gıda132,000,6910,92
Kerevitaş Gıda3,07-0,3270,56
Kervansaray Yat. Holding0,62-7,4677,14
Kiler GMYO3,150,6480,00
Klimasan Klima17,330,81346,66
Koç Holding20,300,2046,58
Konfrut Gıda7,73-0,3961,85
Konya Çimento267,500,9450,28
Kordsa Teknik Tekstil12,781,6735,08
Koza Altın74,80-1,1245,81
Koza Madencilik9,62-0,5233,24
Körfez GMYO2,040,9967,21
Kristal Kola1,541,3246,67
Kron Telekomünikasyon12,97-1,1449,08
Kuştur Kuşadası Turizm25,5210,0086,14
Kuyumcukent Gayrimenkul1,64-1,8045,13
Kütahya Porselen6,630,7645,71
Lider Faktoring3,705,7164,44
Link Bilgisayar17,72-1,34112,98
Logo Yazılım52,700,3894,18
Lokman Hekim Sağlık5,170,7816,15
Lüks Kadife9,03-1,9586,19
Makina Takım1,890,5322,73
Mardin Çimento5,47-0,1896,97
Marka Yatırım Holding1,19-0,8391,94
Marmaris Altınyunus52,750,00200,40
Marshall48,40-0,2591,91
Martı GMYO1,080,0066,15
Martı Otel1,011,0074,14
Mavi Giyim49,420,8653,38
Mazhar Zorlu Holding7,99-0,75109,71
Mega Polietilen1,941,04-4,90
Menderes Tekstil1,063,9247,22
Mensa0,260,0085,71
Merit Turizm18,00-1,10200,50
Merko Gıda1,023,030,99
Metal Gayrimenkul0,951,069,20
Metemtur Otelcilik1,73-1,1464,76
Metro Holding1,330,7675,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,891,0771,82
Metro Yatırım Ortaklığı4,039,51241,53
Migros Ticaret24,364,3763,49
Milpa2,19-2,2353,22
Mistral GMYO1,84-0,5420,26
MLP Sağlık15,022,1840,37
MMC San. ve Tic. Yat.0,90-4,26-18,18
Mondi Tire Kutsan3,2911,1576,88
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,830,16
Net Holding2,310,4317,86
Netaş Telekom.14,00-1,96116,72
Niğbaş Niğde Beton6,203,3355,00
Nuh Çimento12,271,1577,05
Nurol GMYO3,612,8571,90
Odaş Elektrik2,090,4848,43
Olmuksan-IP6,90-2,82104,75
Orge Enerji Elektrik4,940,4158,33
Orma Orman Mahsulleri2,75-3,85129,17
Osmanlı Menkul3,50-6,42103,49
Ostim Endüstriyel Yat1,770,5763,89
Otokar145,70-0,2769,64
Oyak Yat. Ort.2,290,4444,63
Oylum Sınai Yatırımlar5,17-1,15406,86
Özak GMYO2,53-0,3974,58
Özbal Çelik Boru1,843,9533,33
Özderici GMYO1,490,68-36,60
Özerden Plastik2,110,005,07
Panora GMYO5,76-0,8656,66
Papilon Savunma7,55-1,82
Park Elek.Madencilik3,07-0,3227,39
Parsan15,270,7974,32
Pegasus79,55-1,85247,08
Peker GMYO3,43-5,51-58,29
Penguen Gıda1,960,5181,48
Pera GMYO1,014,1231,17
Pergamon Dış Ticaret7,87-1,3828,86
Petkim3,650,55-7,30
Petrokent Turizm131,50-0,3891,41
Pınar Et ve Un8,88-0,45100,14
Pınar Su2,23-0,4578,40
Pınar Süt14,011,23125,35
Plastikkart9,777,13261,85
Polisan Holding2,923,18-3,15
Politeknik Metal76,001,47116,73
Prizma Press Matbaacılık3,80-2,31145,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.098,90-0,02
QNB Finans Fin. Kir.55,701,27719,12
QNB Finansbank25,040,97177,91
Ral Yatırım Holding7,002,19280,43
Ray Sigorta3,42-1,16146,04
Reysaş GMYO4,26-2,96517,39
Reysaş Lojistik3,38-2,59356,76
Rhea Girişim1,140,0072,73
Rodrigo Tekstil1,89-0,53-0,53
Royal Halı1,14-2,5615,15
RTA Laboratuvarları2,273,1839,83
Sabancı Holding9,651,1533,42
Safkar Ege Soğutmacılık1,90-2,5622,56
Salix Yatırım Holding5,90-0,6753,25
Sanel Mühendislik4,304,8897,25
Sanifoam Sünger4,1410,40231,20
Sanko Pazarlama7,67-3,64286,58
Saray Matbaacılık1,637,9563,00
Sarkuysan4,640,0047,64
Sasa Polyester7,510,1330,70
Say Reklamcılık2,07-1,43120,21
Sekuro Plastik4,54-1,3053,38
Selçuk Ecza Deposu6,040,83122,18
Selçuk Gıda2,313,5973,68
Senkron Güvenlik3,02-0,66202,00
Serve Film Prodüksiyon1,67-0,60-14,36
Servet GMYO6,700,6043,64
Seyitler Kimya6,110,9958,70
Silverline Endüstri2,060,0053,73
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım6,999,05
Soda Sanayii5,91-0,17-12,64
Sodaş Sodyum Sanayii9,301,0967,61
Söktaş2,190,0072,44
Sönmez Filament4,790,8453,53
Sönmez Pamuklu4,800,8453,85
Sumaş Suni Tahta10,692,8959,66
Şeker Fin. Kir.4,500,4559,57
Şekerbank1,230,8211,82
Şişe Cam5,10-0,97-6,97
Şok Marketler9,721,36-9,58
T. Halk Bankası5,861,03-16,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,76-1,76175,07
T.S.K.B.1,170,0044,44
T.Tuborg10,630,1933,98
Taç Tarım Ürünleri3,200,95-36,76
Tat Gıda6,332,2665,71
TAV Havalimanları28,021,0827,42
Taze Kuru Gıda7,581,7411,47
Tek-Art Turizm1,14-0,8734,12
Tekfen Holding18,400,55-6,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,496,7317,51
Temapol Polimer Plastik4,95-1,0061,76
TGS Dış Ticaret4,87-0,20113,90
Tofaş Oto. Fab.25,441,2764,01
Torunlar GMYO2,681,5277,48
Trabzon Liman10,510,1052,79
Trabzonspor Sportif2,451,2478,04
Trakya Cam3,41-0,5818,04
Trend GMYO2,180,0071,65
TSKB GMYO1,353,8564,63
Tuğçelik4,066,5690,61
Tukaş10,411,07527,11
Turcas Petrol2,570,0082,27
Turkcell13,831,9917,85
Tümosan Motor ve Traktör5,941,5432,00
Tüpraş121,900,3316,83
Türk Hava Yolları14,130,50-12,29
Türk Prysmian Kablo2,560,0088,23
Türk Telekom7,251,4085,90
Türk Traktör51,75-0,2948,28
Türker Proje Gayrimenkul40,361,5625,58
Ufuk Yatırım2,72-2,51138,60
Ulaşlar Turizm Yat.2,224,7294,74
Ulusoy Elektrik25,300,4058,52
Ulusoy Un Sanayi3,943,9689,42
Umpaş Holding0,47-4,08-14,55
Uşak Seramik1,83-12,4464,86
Utopya Turizm4,641,3113,17
Uzertaş Boya3,219,93435,00
Ülker Bisküvi21,941,0149,56
Ünye Çimento4,110,4922,85
Vakıf Fin. Kir.2,220,4555,90
Vakıf GMYO2,500,8128,42
Vakıf Yat. Ort.2,220,9146,05
Vakıflar Bankası5,251,9434,62
Vakko Tekstil4,610,2276,74
Vanet Gıda1,46-0,6812,31
Verusa Holding17,163,443,59
Verusaturk Girisim4,602,6849,23
Vestel13,082,59135,68
Vestel Beyaz Eşya19,920,96103,94
Viking Kağıt1,67-0,6051,82
Yapı Kredi Koray GMYO2,54-0,3947,67
Yapı ve Kredi Bank.2,470,8254,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,701,79104,30
Yataş6,480,4744,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,62-1,2272,34
Yeni Gimat GMYO13,600,1589,40
Yeşil GMYO0,52-3,7092,59
Yeşil Yapı0,52-1,89100,00
Yeşil Yatırım Holding11,41-0,3518,48
Yibitaş İnşaat Malzeme2.900,003,5731,88
Yonga Mobilya7,101,439,39
Yükselen Çelik6,161,48
Yünsa11,26-0,79169,71
Zorlu Enerji1,58-1,2528,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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