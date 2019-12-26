Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 144.200,00 214,16 İş Bankası (B) 23.497,90 -1,06 667,86 İş Bankası (C) 6,36 0,63 40,40 İş Bankası (Kur.) 160.701,00 230,65 İş Fin.Kir. 3,83 9,12 -17,28 İş Girişim 3,82 2,14 87,25 İş GMYO 1,37 1,48 26,85 İş Y. Men. Değ. 4,49 -0,44 143,12 İş Yat. Ort. 1,71 1,79 131,67 İşbir Holding 446,00 0,68 224,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,00 -26,19 İttifak Holding 3,91 -1,01 89,19 İz Hayvancılık Tarım 4,39 -0,23 -33,38 İzmir Demir Çelik 7,03 1,59 323,49 İzmir Fırça 1,71 -1,16 -17,39 Jantsa Jant Sanayi 57,75 0,00 123,74 Kafein Yazılım 11,93 6,61 73,20 Kapital Yat. Holding 2,19 -0,90 -23,69 Kaplamin 5,45 2,83 51,39 Kardemir (A) 2,56 0,00 58,02 Kardemir (B) 2,57 0,39 57,80 Kardemir (D) 2,57 0,39 32,07 Karel Elektronik 14,68 -0,41 252,04 Karsan Otomotiv 1,67 1,21 40,42 Karsu Tekstil 3,05 -0,97 144,00 Karsusan Su Ürünleri San. 8,94 -1,32 141,62 Kartonsan 384,70 -0,23 20,60 Katmerciler Ekipman 3,83 0,52 27,30 Kent Gıda 138,60 -0,22 16,47 Kerevitaş Gıda 3,22 0,63 78,89 Kervansaray Yat. Holding 0,56 9,80 60,00 Kiler GMYO 3,61 -1,10 106,29 Klimasan Klima 18,35 1,21 372,95 Koç Holding 20,02 0,55 44,56 Konfrut Gıda 7,68 0,92 60,80 Konya Çimento 269,30 1,05 51,29 Kordsa Teknik Tekstil 12,83 0,08 35,61 Koza Altın 75,70 0,26 47,56 Koza Madencilik 10,41 -1,14 44,18 Körfez GMYO 2,14 0,00 75,41 Kristal Kola 1,58 0,64 50,48 Kron Telekomünikasyon 13,13 2,18 50,92 Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 -1,92 86,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 1,81 49,56 Kütahya Porselen 6,55 2,34 43,96 Lider Faktoring 3,82 -0,78 69,78 Link Bilgisayar 19,31 6,33 132,09 Logo Yazılım 56,50 3,67 108,18 Lokman Hekim Sağlık 5,64 1,26 26,71 Lüks Kadife 8,88 0,00 83,09 Makina Takım 1,94 0,52 25,97 Mardin Çimento 5,57 1,83 100,57 Marka Yatırım Holding 1,20 2,56 93,55 Marmaris Altınyunus 62,80 -0,63 257,63 Marshall 47,70 0,21 89,14 Martı GMYO 1,00 0,00 53,85 Martı Otel 0,90 1,12 55,17 Mavi Giyim 57,70 4,43 79,08 Mazhar Zorlu Holding 11,07 2,50 190,55 Mega Polietilen 1,96 0,51 -3,92 Menderes Tekstil 1,48 4,23 105,56 Mensa 0,36 2,86 157,14 Merit Turizm 18,50 0,54 208,85 Merko Gıda 1,08 -0,92 6,93 Metal Gayrimenkul 0,91 0,00 4,60 Metemtur Otelcilik 1,74 0,58 65,71 Metro Holding 1,40 0,00 84,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 0,52 76,36 Metro Yatırım Ortaklığı 7,20 -2,70 510,17 Migros Ticaret 24,80 0,90 66,44 Milpa 2,19 0,00 53,22 Mistral GMYO 1,94 1,04 26,80 MLP Sağlık 16,25 0,31 51,87 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 9,09 -1,82 Mondi Tire Kutsan 3,44 0,58 84,95 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,10 -0,41 Net Holding 2,69 3,86 37,24 Netaş Telekom. 13,51 1,20 109,13 Niğbaş Niğde Beton 5,72 3,44 43,00 Nuh Çimento 12,09 0,08 74,46 Nurol GMYO 3,61 0,00 71,90 Odaş Elektrik 2,16 4,35 53,40 Olmuksan-IP 6,26 1,13 85,76 Orge Enerji Elektrik 4,92 0,82 57,69 Orma Orman Mahsulleri 2,80 0,00 133,33 Osmanlı Menkul 4,00 0,25 132,56 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 2,29 65,74 Otokar 154,70 0,13 80,12 Oyak Yat. Ort. 2,36 0,85 49,05 Oylum Sınai Yatırımlar 5,14 1,18 403,92 Özak GMYO 2,56 0,79 76,65 Özbal Çelik Boru 1,64 0,61 18,84 Özderici GMYO 1,55 1,31 -34,04 Özerden Plastik 2,12 0,00 5,57 Panora GMYO 5,67 -0,18 54,21 Papilon Savunma 8,15 0,62 Park Elek.Madencilik 3,07 0,00 27,39 Parsan 16,10 2,61 83,79 Pegasus 84,80 0,18 269,98 Peker GMYO 3,01 0,67 -63,40 Penguen Gıda 1,98 1,02 83,33 Pera GMYO 0,93 -1,06 20,78 Pergamon Dış Ticaret 8,13 0,00 33,12 Petkim 3,76 0,53 -4,51 Petrokent Turizm 129,00 -0,77 87,77 Pınar Et ve Un 8,90 1,14 100,59 Pınar Su 2,30 0,88 84,00 Pınar Süt 13,15 0,54 111,52 Plastikkart 9,57 0,31 254,44 Polisan Holding 3,11 0,00 3,16 Politeknik Metal 75,10 1,62 114,16 Prizma Press Matbaacılık 3,95 -0,75 154,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.106,80 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 128,30 14,96 1786,76 QNB Finansbank 43,24 15,00 379,91 Ral Yatırım Holding 6,75 0,75 266,85 Ray Sigorta 3,39 -0,29 143,88 Reysaş GMYO 4,49 -3,85 550,72 Reysaş Lojistik 3,93 -4,84 431,08 Rhea Girişim 1,21 0,00 83,33 Rodrigo Tekstil 1,85 0,00 -2,63 Royal Halı 1,19 0,00 20,20 RTA Laboratuvarları 2,35 0,86 44,76 Sabancı Holding 9,61 0,84 32,87 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 1,99 32,24 Salix Yatırım Holding 6,55 2,50 70,13 Sanel Mühendislik 4,10 1,49 88,07 Sanifoam Sünger 4,65 1,53 272,00 Sanko Pazarlama 7,48 0,13 277,00 Saray Matbaacılık 1,49 0,68 49,00 Sarkuysan 4,92 2,50 56,55 Sasa Polyester 7,74 0,26 34,70 Say Reklamcılık 2,15 1,90 128,72 Sekuro Plastik 5,20 -3,70 75,68 Selçuk Ecza Deposu 6,04 0,50 122,18 Selçuk Gıda 2,06 4,57 54,89 Senkron Güvenlik 2,72 0,00 172,00 Serve Film Prodüksiyon 1,61 -1,23 -17,44 Servet GMYO 8,00 1,27 71,51 Seyitler Kimya 6,50 0,00 68,83 Silverline Endüstri 2,28 1,79 70,15 Sinpaş GMYO 0,94 -1,05 154,05 Smartiks Yazılım 10,72 13,32 Soda Sanayii 6,20 0,49 -8,36 Sodaş Sodyum Sanayii 9,70 0,21 74,82 Söktaş 2,51 0,80 97,64 Sönmez Filament 4,85 0,41 55,45 Sönmez Pamuklu 4,92 0,20 57,69 Sumaş Suni Tahta 9,90 -0,80 47,86 Şeker Fin. Kir. 5,11 1,19 81,21 Şekerbank 1,26 0,80 14,55 Şişe Cam 5,36 -0,19 -2,23 Şok Marketler 10,36 1,27 -3,63 T. Halk Bankası 5,94 0,51 -15,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,90 -1,29 170,01 T.S.K.B. 1,16 1,75 43,21 T.Tuborg 12,41 -0,16 56,41 Taç Tarım Ürünleri 3,13 0,00 -38,14 Tat Gıda 6,22 -0,96 62,83 TAV Havalimanları 29,46 0,68 33,96 Taze Kuru Gıda 7,00 -1,41 2,94 Tek-Art Turizm 1,24 1,64 45,88 Tekfen Holding 19,23 0,26 -2,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,82 -0,52 28,62 Temapol Polimer Plastik 5,13 -0,19 67,65 TGS Dış Ticaret 4,68 -0,64 105,55 Tofaş Oto. Fab. 26,84 1,21 73,03 Torunlar GMYO 2,70 0,75 78,81 Trabzon Liman 10,92 0,46 58,75 Trabzonspor Sportif 2,53 0,00 83,86 Trakya Cam 3,56 0,00 23,23 Trend GMYO 2,25 0,90 77,17 TSKB GMYO 1,35 0,75 64,63 Tuğçelik 4,11 -0,96 92,96 Tukaş 11,61 0,96 599,40 Turcas Petrol 2,64 0,76 87,23 Turkcell 14,00 1,23 19,30 Tümosan Motor ve Traktör 6,92 0,73 53,78 Tüpraş 128,40 1,74 23,06 Türk Hava Yolları 14,03 0,43 -12,91 Türk Prysmian Kablo 2,64 4,35 94,11 Türk Telekom 7,44 0,54 90,77 Türk Traktör 54,35 0,83 55,73 Türker Proje Gayrimenkul 40,68 2,78 26,57 Ufuk Yatırım 2,66 -0,37 133,33 Ulaşlar Turizm Yat. 2,15 0,94 88,60 Ulusoy Elektrik 26,90 5,57 68,55 Ulusoy Un Sanayi 3,87 0,52 86,06 Umpaş Holding 0,51 2,00 -7,27 Uşak Seramik 1,72 1,18 54,95 Utopya Turizm 4,73 1,28 15,37 Uzertaş Boya 2,50 -1,19 316,67 Ülker Bisküvi 23,64 1,55 61,15 Ünye Çimento 5,04 1,82 50,65 Vakıf Fin. Kir. 2,55 0,39 79,07 Vakıf GMYO 2,41 0,84 23,80 Vakıf Yat. Ort. 2,39 0,42 57,24 Vakıflar Bankası 5,17 0,39 32,56 Vakko Tekstil 4,61 0,44 76,74 Vanet Gıda 1,42 0,71 9,23 Verusa Holding 18,03 0,28 8,84 Verusaturk Girisim 5,19 0,00 68,37 Vestel 14,37 0,35 158,92 Vestel Beyaz Eşya 21,66 0,00 121,76 Viking Kağıt 1,86 2,76 69,09 Yapı Kredi Koray GMYO 2,44 2,52 41,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 0,00 52,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,74 -0,17 105,73 Yataş 6,98 1,31 56,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,67 -0,60 77,66 Yeni Gimat GMYO 13,00 -0,76 81,05 Yeşil GMYO 0,59 1,72 118,52 Yeşil Yapı 0,58 3,57 123,08 Yeşil Yatırım Holding 11,45 1,69 18,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.685,00 -5,69 22,10 Yonga Mobilya 7,45 0,00 14,78 Yükselen Çelik 6,26 -0,63 Yünsa 10,10 0,00 141,92 Zorlu Enerji 1,72 -0,58 39,84

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)