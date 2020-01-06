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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:18 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.500,10 6,43
İş Bankası (B) 28.129,90 -12,78 -6,79
İş Bankası (C) 6,15 -2,54 -4,06
İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19
İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05
İş Girişim 3,53 -2,49 -7,11
İş GMYO 1,76 0,00 0,00
İş Y. Men. Değ. 4,34 -2,47 -3,56
İş Yat. Ort. 1,72 -1,71 -6,52
İşbir Holding 420,00 -1,18 -2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -3,13 0,00
İttifak Holding 3,62 -0,82 -2,69
İz Hayvancılık Tarım 3,95 -3,89 -6,84
İzmir Demir Çelik 9,24 2,10 12,82
İzmir Fırça 1,69 -3,43 -6,11
Jantsa Jant Sanayi 55,65 -4,05 -4,55
Kafein Yazılım 10,65 -2,74 -4,40
Kapital Yat. Holding 2,32 -7,20 -4,13
Kaplamin 5,12 -0,58 -7,75
Kardemir (A) 2,62 -2,60 -1,13
Kardemir (B) 2,61 -2,25 -1,14
Kardemir (D) 2,64 -1,86 -0,75
Karel Elektronik 13,92 -2,52 -4,20
Karsan Otomotiv 1,46 -2,67 -7,59
Karsu Tekstil 2,93 -1,68 -9,57
Karsusan Su Ürünleri San. 9,05 -2,69 -3,62
Kartonsan 376,40 -2,66 -3,46
Katmerciler Ekipman 3,58 -4,02 -6,77
Kent Gıda 188,90 2,16 7,45
Kerevitaş Gıda 3,03 -3,50 -7,06
Kervansaray Yat. Holding 0,54 1,89 -1,82
Kiler GMYO 3,38 -6,11 -10,82
Klimasan Klima 19,51 -1,86 -11,64
Koç Holding 20,08 -1,08 -1,18
Konfrut Gıda 7,32 -2,40 -6,39
Konya Çimento 249,70 -2,76 -7,96
Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -2,36 -5,12
Koza Altın 80,30 5,24 8,44
Koza Madencilik 10,92 3,31 8,87
Körfez GMYO 1,99 -6,13 -16,74
Kristal Kola 1,51 -1,95 0,00
Kron Telekomünikasyon 11,88 -4,81 -6,60
Kuştur Kuşadası Turizm 22,80 -6,94 -3,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,49 -5,10 -9,70
Kütahya Porselen 6,63 -1,92 0,15
Lider Faktoring 3,42 -4,74 -6,81
Link Bilgisayar 16,05 -6,03 -11,57
Logo Yazılım 57,75 -2,70 -5,02
Lokman Hekim Sağlık 5,45 -2,68 -5,71
Lüks Kadife 7,89 -3,78 -8,68
Makina Takım 1,78 -2,73 -5,32
Mardin Çimento 5,43 -2,34 -8,28
Marka Yatırım Holding 1,07 -5,31 -9,32
Marmaris Altınyunus 74,75 1,70 5,28
Marshall 46,30 0,87 -2,61
Martı GMYO 1,03 -1,90 1,98
Martı Otel 0,89 -1,11 -2,20
Mavi Giyim 54,15 -2,43 -6,48
Mazhar Zorlu Holding 12,50 0,16 3,39
Mega Polietilen 2,10 -2,78 -4,55
Menderes Tekstil 1,19 -2,46 -9,16
Mensa 0,33 3,13 3,13
Merit Turizm 19,50 -3,75 0,31
Merko Gıda 0,99 -3,88 -5,71
Metal Gayrimenkul 0,87 -2,25 -4,40
Metemtur Otelcilik 1,69 -0,59 -5,06
Metro Holding 1,28 -4,48 -7,25
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 2,19 18,88
Metro Yatırım Ortaklığı 6,40 0,31 -21,18
Migros Ticaret 23,06 -3,03 -4,79
Milpa 2,01 -3,83 -8,22
Mistral GMYO 1,75 -3,85 -7,41
MLP Sağlık 15,25 -2,06 -4,69
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 -6,90 -5,26
Mondi Tire Kutsan 4,70 5,62 13,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 -2,09 -8,02
Net Holding 2,36 -3,67 -9,23
Netaş Telekom. 12,53 -5,58 -4,06
Niğbaş Niğde Beton 5,50 -11,29
Nuh Çimento 10,57 -5,29 -11,03
Nurol GMYO 3,30 -4,62 -7,56
Odaş Elektrik 2,02 -1,94 -3,81
Olmuksan-IP 5,90 -3,91 -6,05
Orge Enerji Elektrik 4,90 -0,20 -1,21
Orma Orman Mahsulleri 2,50 -1,96 -9,42
Osmanlı Menkul 3,92 0,51 -6,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -4,43 -10,12
Otokar 162,30 -0,25 2,08
Oyak Yat. Ort. 2,20 -3,08 -5,58
Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -3,87 -7,27
Özak GMYO 2,55 -1,54 -0,78
Özbal Çelik Boru 1,57 -1,26 -5,99
Özderici GMYO 1,41 -5,37 -10,19
Özerden Plastik 2,47 2,92 8,33
Panora GMYO 6,10 -2,71 -1,61
Papilon Savunma 7,48 -2,48 -3,48
Park Elek.Madencilik 2,92 -2,67 -4,26
Parsan 16,80 -1,23 -0,83
Pegasus 81,10 -2,41 -6,13
Peker GMYO 2,95 -2,32 -5,75
Penguen Gıda 1,88 -4,57 -9,18
Pera GMYO 0,89 -2,20 -5,32
Pergamon Dış Ticaret 7,63 -3,78 -4,86
Petkim 3,69 -2,64 -3,15
Petrokent Turizm 120,00 -5,29 -6,32
Pınar Et ve Un 8,79 -2,87 -4,14
Pınar Su 2,09 -5,00 -9,91
Pınar Süt 12,05 -2,51 -4,89
Plastikkart 9,01 -2,49 -2,80
Polisan Holding 2,92 -2,67 -3,63
Politeknik Metal 74,50 -1,32 -3,25
Prizma Press Matbaacılık 4,70 0,00 9,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,00 0,09 5,07
QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -0,72 6,89
QNB Finansbank 34,00 0,06 -9,33
Ral Yatırım Holding 6,60 -2,80 -2,94
Ray Sigorta 3,19 -3,33 -6,73
Reysaş GMYO 4,27 -3,39 -6,97
Reysaş Lojistik 4,43 -2,42 1,14
Rhea Girişim 1,07 -6,14 -10,08
Rodrigo Tekstil 1,76 -2,22 -2,76
Royal Halı 1,26 -3,82 -8,03
RTA Laboratuvarları 2,04 -5,56 -12,07
Sabancı Holding 9,42 -2,18 -1,26
Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -5,29 -9,63
Salix Yatırım Holding 8,10 1,25 12,34
Sanel Mühendislik 4,05 2,79 0,00
Sanifoam Sünger 5,70 2,52 14,00
Sanko Pazarlama 6,74 -6,65 -12,92
Saray Matbaacılık 1,56 -0,64 -12,85
Sarkuysan 4,60 -0,86 -4,76
Sasa Polyester 7,59 -1,94 -1,81
Say Reklamcılık 1,97 -5,74 -12,05
Sekuro Plastik 4,95 -3,70 -7,65
Selçuk Ecza Deposu 5,72 -3,05 -6,23
Selçuk Gıda 1,65 -4,62 -4,07
Senkron Güvenlik 2,52 -4,55 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 1,57 0,00 -1,26
Servet GMYO 9,44 3,06 11,06
Seyitler Kimya 6,74 -0,74 -0,74
Silverline Endüstri 1,90 -5,00 -12,04
Sinpaş GMYO 1,17 3,54 0,86
Smartiks Yazılım 8,64 -4,00 -11,93
Soda Sanayii 6,06 -1,46 -1,94
Sodaş Sodyum Sanayii 9,36 0,00 -4,20
Söktaş 2,63 -1,50 -0,75
Sönmez Filament 5,26 8,01 7,79
Sönmez Pamuklu 5,74 12,77 16,67
Sumaş Suni Tahta 9,00 0,00 -9,09
Şeker Fin. Kir. 4,34 -5,03 -9,21
Şekerbank 1,25 -3,10 -4,58
Şişe Cam 5,20 -1,33 -1,33
Şok Marketler 9,96 -2,92 -7,43
T. Halk Bankası 6,03 0,17 2,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,08 -3,43 -5,78
T.S.K.B. 1,13 -2,59 -6,61
T.Tuborg 12,00 -1,23 0,84
Taç Tarım Ürünleri 2,78 -7,64 -10,90
Tat Gıda 6,69 1,67 6,36
TAV Havalimanları 28,36 -2,07 -2,81
Taze Kuru Gıda 6,42 0,00 -11,33
Tek-Art Turizm 1,16 -4,92 -7,94
Tekfen Holding 18,44 -2,02 -4,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,00 2,04 19,05
Temapol Polimer Plastik 4,81 -3,80 -7,85
TGS Dış Ticaret 4,27 -2,73 -8,57
Tofaş Oto. Fab. 26,44 0,15 -1,56
Torunlar GMYO 2,58 -2,27 -6,18
Trabzon Liman 9,85 -2,48 -7,60
Trabzonspor Sportif 2,15 -1,38 0,00
Trakya Cam 3,37 -2,88 -3,71
Trend GMYO 2,07 -1,43 -5,91
TSKB GMYO 1,26 -3,82 -5,97
Tuğçelik 3,60 -4,00 -8,86
Tukaş 11,99 -1,48 -2,91
Turcas Petrol 2,77 0,36 3,75
Turkcell 13,62 -1,73 -1,30
Tümosan Motor ve Traktör 6,65 1,37 3,74
Tüpraş 124,00 -1,27 -2,21
Türk Hava Yolları 13,82 -3,09 -4,43
Türk Prysmian Kablo 2,40 -3,23 -7,69
Türk Telekom 7,05 -3,03 -4,34
Türk Traktör 52,65 -3,04 -4,96
Türker Proje Gayrimenkul 39,86 -1,97 -5,10
Ufuk Yatırım 2,50 -2,34 -3,10
Ulaşlar Turizm Yat. 1,96 -4,85 -7,55
Ulusoy Elektrik 25,28 -2,47 -4,96
Ulusoy Un Sanayi 3,67 -1,08 -3,93
Umpaş Holding 0,74 19,35
Uşak Seramik 1,61 -2,42 -4,73
Utopya Turizm 4,59 -3,37 -6,71
Uzertaş Boya 2,02 -2,42 -9,01
Ülker Bisküvi 22,08 -2,47 -1,25
Ünye Çimento 5,28 0,96 -1,86
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -7,05 -12,81
Vakıf GMYO 2,23 -4,29 -9,72
Vakıf Yat. Ort. 2,13 -4,91 -8,58
Vakıflar Bankası 5,27 -1,86 -4,36
Vakko Tekstil 4,39 -2,23 -3,30
Vanet Gıda 1,36 -2,86 -4,90
Verusa Holding 18,95 0,53 2,10
Verusaturk Girisim 5,44 -0,18 0,93
Vestel 13,16 -0,83 4,28
Vestel Beyaz Eşya 22,96 -0,17 6,30
Viking Kağıt 2,15 -8,90 14,97
Yapı Kredi Koray GMYO 2,24 -4,68 -7,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 -0,82 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,00 0,33 -4,31
Yataş 7,26 -2,68 -1,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,44 -3,36 -10,56
Yeni Gimat GMYO 12,86 -0,08 -1,15
Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -6,25
Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -7,58
Yeşil Yatırım Holding 10,57 -3,47 -5,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,10 -3,03 5,27
Yonga Mobilya 8,15 -9,44 -11,80
Yükselen Çelik 6,08 -2,09 -0,82
Yünsa 9,91 -2,56 -1,78
Zorlu Enerji 1,54 -2,53 -5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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