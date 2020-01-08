Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.200,90 20,73 İş Bankası (B) 33.351,00 15,00 10,51 İş Bankası (C) 6,21 0,65 -3,12 İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19 İş Fin.Kir. 3,78 -2,33 -0,53 İş Girişim 3,50 -3,05 -7,89 İş GMYO 1,77 0,00 0,57 İş Y. Men. Değ. 4,38 -1,35 -2,67 İş Yat. Ort. 1,78 -0,56 -3,26 İşbir Holding 416,00 -3,01 -3,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,00 1,61 İttifak Holding 3,61 -0,55 -2,96 İz Hayvancılık Tarım 3,91 -2,25 -7,78 İzmir Demir Çelik 8,14 -0,73 -0,61 İzmir Fırça 1,68 -2,33 -6,67 Jantsa Jant Sanayi 55,65 -1,50 -4,55 Kafein Yazılım 10,76 -1,19 -3,41 Kapital Yat. Holding 2,25 -3,85 -7,02 Kaplamin 5,23 0,00 -5,77 Kardemir (A) 2,61 0,00 -1,51 Kardemir (B) 2,59 -0,38 -1,89 Kardemir (D) 2,62 0,00 -1,50 Karel Elektronik 14,39 1,70 -0,96 Karsan Otomotiv 1,43 -1,38 -9,49 Karsu Tekstil 2,91 -1,69 -10,19 Karsusan Su Ürünleri San. 8,21 -7,86 -12,57 Kartonsan 375,30 -1,50 -3,74 Katmerciler Ekipman 3,43 -1,72 -10,68 Kent Gıda 198,50 -0,85 12,91 Kerevitaş Gıda 2,92 -2,99 -10,43 Kervansaray Yat. Holding 0,54 -1,82 -1,82 Kiler GMYO 3,30 -3,23 -12,93 Klimasan Klima 17,78 -2,84 -19,47 Koç Holding 19,79 -0,70 -2,61 Konfrut Gıda 7,34 -0,68 -6,14 Konya Çimento 248,50 -1,58 -8,40 Kordsa Teknik Tekstil 12,37 -0,16 -5,43 Koza Altın 80,00 -0,06 8,04 Koza Madencilik 10,69 0,28 6,58 Körfez GMYO 2,03 -3,33 -15,06 Kristal Kola 1,47 -2,00 -2,65 Kron Telekomünikasyon 11,82 -1,75 -7,08 Kuştur Kuşadası Turizm 22,70 -0,26 -4,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,42 -3,40 -13,94 Kütahya Porselen 6,92 -1,84 4,53 Lider Faktoring 3,39 -1,74 -7,63 Link Bilgisayar 16,00 -2,08 -11,85 Logo Yazılım 55,85 -0,62 -8,14 Lokman Hekim Sağlık 5,40 -0,74 -6,57 Lüks Kadife 8,71 4,44 0,81 Makina Takım 1,76 -1,68 -6,38 Mardin Çimento 5,33 -0,19 -9,97 Marka Yatırım Holding 1,10 -1,79 -6,78 Marmaris Altınyunus 77,85 -1,83 9,65 Marshall 46,28 -1,24 -2,65 Martı GMYO 1,12 0,90 10,89 Martı Otel 0,91 -1,09 0,00 Mavi Giyim 53,75 -0,74 -7,17 Mazhar Zorlu Holding 13,84 9,49 14,47 Mega Polietilen 2,06 -3,29 -6,36 Menderes Tekstil 1,26 1,61 -3,82 Mensa 0,32 -5,88 0,00 Merit Turizm 21,50 4,37 10,60 Merko Gıda 0,95 -3,06 -9,52 Metal Gayrimenkul 0,85 -2,30 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,61 -3,01 -9,55 Metro Holding 1,27 -2,31 -7,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,13 -3,62 8,67 Metro Yatırım Ortaklığı 5,80 -2,52 -28,57 Migros Ticaret 23,52 0,09 -2,89 Milpa 1,97 -2,96 -10,05 Mistral GMYO 1,70 -2,86 -10,05 MLP Sağlık 15,38 -0,52 -3,87 MMC San. ve Tic. Yat. 1,06 -1,85 -7,02 Mondi Tire Kutsan 5,65 12,33 36,47 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,86 0,42 -6,76 Net Holding 2,34 -0,85 -10,00 Netaş Telekom. 12,31 -0,49 -5,74 Niğbaş Niğde Beton 5,50 3,77 -11,29 Nuh Çimento 10,78 -2,88 -9,26 Nurol GMYO 3,40 -0,87 -4,76 Odaş Elektrik 2,03 -1,46 -3,33 Olmuksan-IP 6,11 -0,49 -2,71 Orge Enerji Elektrik 4,80 0,00 -3,23 Orma Orman Mahsulleri 2,67 0,00 -3,26 Osmanlı Menkul 4,14 -0,24 -1,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -3,18 -9,52 Otokar 161,90 -0,25 1,82 Oyak Yat. Ort. 2,19 -1,35 -6,01 Oylum Sınai Yatırımlar 4,76 -2,26 -6,48 Özak GMYO 2,56 -1,92 -0,39 Özbal Çelik Boru 1,56 -1,89 -6,59 Özderici GMYO 1,40 -2,78 -10,83 Özerden Plastik 2,48 -0,80 8,77 Panora GMYO 6,32 -12,59 1,94 Papilon Savunma 7,66 -0,65 -1,16 Park Elek.Madencilik 2,89 -1,70 -5,25 Parsan 16,70 -0,83 -1,42 Pegasus 79,55 0,19 -7,93 Peker GMYO 2,95 -1,99 -5,75 Penguen Gıda 1,90 -1,04 -8,21 Pera GMYO 0,87 -3,33 -7,45 Pergamon Dış Ticaret 7,72 -0,26 -3,74 Petkim 3,69 -0,27 -3,15 Petrokent Turizm 120,00 -3,77 -6,32 Pınar Et ve Un 9,31 3,56 1,53 Pınar Su 2,11 -1,86 -9,05 Pınar Süt 11,90 -1,16 -6,08 Plastikkart 8,97 -1,43 -3,24 Polisan Holding 2,89 -2,03 -4,62 Politeknik Metal 73,00 0,00 -5,19 Prizma Press Matbaacılık 4,65 1,31 8,14 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,01 5,12 QNB Finans Fin. Kir. 138,50 1,09 7,28 QNB Finansbank 38,80 0,26 3,47 Ral Yatırım Holding 6,30 -1,56 -7,35 Ray Sigorta 3,16 -3,36 -7,60 Reysaş GMYO 4,09 -3,31 -10,89 Reysaş Lojistik 4,33 -2,26 -1,14 Rhea Girişim 1,07 -2,73 -10,08 Rodrigo Tekstil 1,74 -1,69 -3,87 Royal Halı 1,26 -3,08 -8,03 RTA Laboratuvarları 2,11 -2,76 -9,05 Sabancı Holding 9,56 0,95 0,21 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 -2,42 -7,34 Salix Yatırım Holding 7,50 -6,25 4,02 Sanel Mühendislik 3,90 -3,47 -3,70 Sanifoam Sünger 6,13 5,69 22,60 Sanko Pazarlama 6,96 -1,69 -10,08 Saray Matbaacılık 1,52 -2,56 -15,08 Sarkuysan 4,68 -0,43 -3,11 Sasa Polyester 7,61 -1,17 -1,55 Say Reklamcılık 2,03 -0,98 -9,38 Sekuro Plastik 4,85 -2,61 -9,51 Selçuk Ecza Deposu 5,78 -0,86 -5,25 Selçuk Gıda 1,57 -1,88 -8,72 Senkron Güvenlik 2,59 -3,00 -5,13 Serve Film Prodüksiyon 1,50 -1,96 -5,66 Servet GMYO 9,72 2,42 14,35 Seyitler Kimya 6,78 -0,73 -0,15 Silverline Endüstri 1,97 -2,48 -8,80 Sinpaş GMYO 1,19 0,00 2,59 Smartiks Yazılım 9,78 4,82 -0,31 Soda Sanayii 6,10 -0,49 -1,29 Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,85 -2,76 Söktaş 2,61 -1,51 -1,51 Sönmez Filament 4,96 1,02 1,64 Sönmez Pamuklu 5,51 2,99 11,99 Sumaş Suni Tahta 8,92 -0,45 -9,90 Şeker Fin. Kir. 4,45 -3,89 -6,90 Şekerbank 1,23 -1,60 -6,11 Şişe Cam 5,10 -0,20 -3,23 Şok Marketler 10,12 -0,20 -5,95 T. Halk Bankası 6,11 1,16 3,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,16 3,56 8,17 T.S.K.B. 1,13 -0,88 -6,61 T.Tuborg 12,35 -0,80 3,78 Taç Tarım Ürünleri 2,97 -0,67 -4,81 Tat Gıda 6,71 -0,30 6,68 TAV Havalimanları 28,68 -1,24 -1,71 Taze Kuru Gıda 6,37 -2,00 -12,02 Tek-Art Turizm 1,16 -0,85 -7,94 Tekfen Holding 18,56 -0,27 -3,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,84 -0,62 15,24 Temapol Polimer Plastik 4,86 -1,42 -6,90 TGS Dış Ticaret 4,62 2,21 -1,07 Tofaş Oto. Fab. 26,66 0,30 -0,74 Torunlar GMYO 2,55 -0,78 -7,27 Trabzon Liman 9,99 -0,89 -6,29 Trabzonspor Sportif 2,13 -2,29 -0,93 Trakya Cam 3,32 -1,19 -5,14 Trend GMYO 2,23 0,00 1,36 TSKB GMYO 1,26 -1,56 -5,97 Tuğçelik 3,72 -1,33 -5,82 Tukaş 11,33 -2,24 -8,26 Turcas Petrol 2,73 -1,44 2,25 Turkcell 13,83 -0,79 0,22 Tümosan Motor ve Traktör 6,62 -0,45 3,28 Tüpraş 120,90 -1,55 -4,65 Türk Hava Yolları 13,46 -0,66 -6,92 Türk Prysmian Kablo 2,42 -1,63 -6,92 Türk Telekom 7,15 0,28 -2,99 Türk Traktör 54,20 1,21 -2,17 Türker Proje Gayrimenkul 39,02 -1,41 -7,10 Ufuk Yatırım 2,44 -3,94 -5,43 Ulaşlar Turizm Yat. 1,92 -2,54 -9,43 Ulusoy Elektrik 25,08 -0,79 -5,71 Ulusoy Un Sanayi 3,67 -1,08 -3,93 Umpaş Holding 0,70 4,48 12,90 Uşak Seramik 1,58 -1,86 -6,51 Utopya Turizm 4,57 -1,30 -7,11 Uzertaş Boya 2,28 9,62 2,70 Ülker Bisküvi 23,32 2,28 4,29 Ünye Çimento 5,18 -0,96 -3,72 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81 Vakıf GMYO 2,18 -1,36 -11,74 Vakıf Yat. Ort. 2,14 -2,28 -8,15 Vakıflar Bankası 5,33 1,72 -3,27 Vakko Tekstil 4,32 -0,69 -4,85 Vanet Gıda 1,33 -2,21 -6,99 Verusa Holding 19,04 0,21 2,59 Verusaturk Girisim 5,45 0,37 1,11 Vestel 13,66 -0,73 8,24 Vestel Beyaz Eşya 24,08 -0,50 11,48 Viking Kağıt 2,79 7,72 49,20 Yapı Kredi Koray GMYO 2,24 -1,32 -7,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,42 -2,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,89 -0,51 -6,06 Yataş 7,55 2,17 2,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -2,72 -11,18 Yeni Gimat GMYO 13,49 -0,37 3,69 Yeşil GMYO 0,62 0,00 -3,13 Yeşil Yapı 0,62 -1,59 -6,06 Yeşil Yatırım Holding 10,35 -2,45 -7,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.209,90 -0,79 8,99 Yonga Mobilya 7,80 -3,23 -15,58 Yükselen Çelik 6,05 -0,82 -1,31 Yünsa 9,84 -1,11 -2,48 Zorlu Enerji 1,54 -1,28 -5,52

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)