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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:18Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.200,9020,73
İş Bankası (B)34.000,001,9512,66
İş Bankası (C)6,636,943,43
İş Bankası (Kur.)222.990,006,19
İş Fin.Kir.3,944,513,68
İş Girişim3,694,83-2,89
İş GMYO1,866,295,68
İş Y. Men. Değ.4,625,722,67
İş Yat. Ort.1,813,43-1,63
İşbir Holding440,605,382,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,654,844,84
İttifak Holding3,733,610,27
İz Hayvancılık Tarım4,011,52-5,42
İzmir Demir Çelik9,001,129,89
İzmir Fırça1,732,98-3,89
Jantsa Jant Sanayi58,606,640,51
Kafein Yazılım11,074,93-0,63
Kapital Yat. Holding2,402,56-0,83
Kaplamin5,300,38-4,50
Kardemir (A)2,704,251,89
Kardemir (B)2,703,852,27
Kardemir (D)2,734,202,63
Karel Elektronik14,783,431,72
Karsan Otomotiv1,495,67-5,70
Karsu Tekstil2,972,41-8,33
Karsusan Su Ürünleri San.8,984,42-4,37
Kartonsan393,905,741,03
Katmerciler Ekipman3,565,01-7,29
Kent Gıda200,001,0113,77
Kerevitaş Gıda3,085,48-5,52
Kervansaray Yat. Holding0,530,00-3,64
Kiler GMYO3,535,37-6,86
Klimasan Klima18,233,82-17,44
Koç Holding20,281,71-0,20
Konfrut Gıda7,623,53-2,56
Konya Çimento260,005,26-4,17
Kordsa Teknik Tekstil12,893,62-1,45
Koza Altın80,251,138,37
Koza Madencilik10,782,967,48
Körfez GMYO2,155,39-10,04
Kristal Kola1,546,211,99
Kron Telekomünikasyon12,756,870,24
Kuştur Kuşadası Turizm23,001,77-2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,536,99-7,27
Kütahya Porselen7,052,776,50
Lider Faktoring3,524,76-4,09
Link Bilgisayar16,615,19-8,48
Logo Yazılım57,203,06-5,92
Lokman Hekim Sağlık5,573,15-3,63
Lüks Kadife8,584,25-0,69
Makina Takım1,834,57-2,66
Mardin Çimento5,412,08-8,61
Marka Yatırım Holding1,154,55-2,54
Marmaris Altınyunus78,752,2710,92
Marshall47,201,94-0,72
Martı GMYO1,135,6111,88
Martı Otel0,955,564,40
Mavi Giyim54,051,98-6,65
Mazhar Zorlu Holding14,997,8423,99
Mega Polietilen2,216,250,45
Menderes Tekstil1,305,69-0,76
Mensa0,346,256,25
Merit Turizm24,909,8928,09
Merko Gıda1,016,32-3,81
Metal Gayrimenkul0,872,35-4,40
Metemtur Otelcilik1,703,03-4,49
Metro Holding1,333,91-3,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,233,7213,78
Metro Yatırım Ortaklığı5,70-5,00-29,80
Migros Ticaret24,663,091,82
Milpa2,065,10-5,94
Mistral GMYO1,763,53-6,88
MLP Sağlık15,843,46-1,00
MMC San. ve Tic. Yat.1,050,96-7,89
Mondi Tire Kutsan5,733,8038,41
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,206,09-4,09
Net Holding2,434,29-6,54
Netaş Telekom.12,936,42-1,00
Niğbaş Niğde Beton5,30-2,75-14,52
Nuh Çimento11,154,99-6,14
Nurol GMYO3,513,54-1,68
Odaş Elektrik2,306,989,52
Olmuksan-IP6,303,280,32
Orge Enerji Elektrik4,985,290,40
Orma Orman Mahsulleri2,701,12-2,17
Osmanlı Menkul4,150,73-1,19
Ostim Endüstriyel Yat1,615,23-4,17
Otokar160,900,121,19
Oyak Yat. Ort.2,274,13-2,58
Oylum Sınai Yatırımlar4,914,03-3,54
Özak GMYO2,653,923,11
Özbal Çelik Boru1,613,21-3,59
Özderici GMYO1,455,07-7,64
Özerden Plastik2,531,6110,96
Panora GMYO6,172,49-0,48
Papilon Savunma7,893,001,81
Park Elek.Madencilik2,972,77-2,62
Parsan17,162,571,30
Pegasus79,053,20-8,51
Peker GMYO3,074,42-1,92
Penguen Gıda2,004,71-3,38
Pera GMYO0,926,98-2,13
Pergamon Dış Ticaret8,023,220,00
Petkim3,823,240,26
Petrokent Turizm124,503,32-2,81
Pınar Et ve Un9,202,910,33
Pınar Su2,299,05-1,29
Pınar Süt12,213,91-3,63
Plastikkart9,366,610,97
Polisan Holding3,004,17-0,99
Politeknik Metal74,904,03-2,73
Prizma Press Matbaacılık4,651,098,14
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,700,025,14
QNB Finans Fin. Kir.136,902,936,04
QNB Finansbank40,103,406,93
Ral Yatırım Holding7,109,574,41
Ray Sigorta3,325,06-2,92
Reysaş GMYO4,5110,81-1,74
Reysaş Lojistik4,8313,1110,27
Rhea Girişim1,147,55-4,20
Rodrigo Tekstil1,751,16-3,31
Royal Halı1,302,36-5,11
RTA Laboratuvarları2,274,61-2,16
Sabancı Holding10,054,805,35
Safkar Ege Soğutmacılık2,093,98-4,13
Salix Yatırım Holding7,902,339,57
Sanel Mühendislik3,85-1,03-4,94
Sanifoam Sünger6,200,0024,00
Sanko Pazarlama7,285,97-5,94
Saray Matbaacılık1,596,00-11,17
Sarkuysan4,762,59-1,45
Sasa Polyester7,792,910,78
Say Reklamcılık2,095,03-6,70
Sekuro Plastik5,035,23-6,16
Selçuk Ecza Deposu5,962,94-2,30
Selçuk Gıda1,633,16-5,23
Senkron Güvenlik2,663,50-2,56
Serve Film Prodüksiyon1,542,67-3,14
Servet GMYO11,0111,4429,53
Seyitler Kimya6,78-0,15-0,15
Silverline Endüstri2,075,08-4,17
Sinpaş GMYO1,222,525,17
Smartiks Yazılım9,816,050,00
Soda Sanayii6,202,310,32
Sodaş Sodyum Sanayii9,550,53-2,25
Söktaş2,661,920,38
Sönmez Filament5,093,044,30
Sönmez Pamuklu5,563,1513,01
Sumaş Suni Tahta9,001,24-9,09
Şeker Fin. Kir.4,572,47-4,39
Şekerbank1,326,450,76
Şişe Cam5,242,95-0,57
Şok Marketler10,472,75-2,70
T. Halk Bankası6,303,456,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,823,245,09
T.S.K.B.1,194,39-1,65
T.Tuborg13,503,8513,45
Taç Tarım Ürünleri3,002,04-3,85
Tat Gıda6,903,149,70
TAV Havalimanları29,382,800,69
Taze Kuru Gıda6,562,98-9,39
Tek-Art Turizm1,226,09-3,17
Tekfen Holding19,223,11-0,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,883,1716,19
Temapol Polimer Plastik5,075,19-2,87
TGS Dış Ticaret4,841,043,64
Tofaş Oto. Fab.27,362,091,86
Torunlar GMYO2,634,37-4,36
Trabzon Liman10,394,42-2,53
Trabzonspor Sportif2,256,644,65
Trakya Cam3,423,01-2,29
Trend GMYO2,262,262,73
TSKB GMYO1,323,94-1,49
Tuğçelik3,843,78-2,78
Tukaş12,032,38-2,59
Turcas Petrol2,804,094,87
Turkcell14,453,964,71
Tümosan Motor ve Traktör6,962,968,58
Tüpraş123,402,66-2,68
Türk Hava Yolları14,134,67-2,28
Türk Prysmian Kablo2,514,58-3,46
Türk Telekom7,473,891,36
Türk Traktör55,502,490,18
Türker Proje Gayrimenkul39,502,17-5,95
Ufuk Yatırım2,523,28-2,33
Ulaşlar Turizm Yat.2,136,500,47
Ulusoy Elektrik25,601,35-3,76
Ulusoy Un Sanayi3,803,83-0,52
Umpaş Holding0,690,0011,29
Uşak Seramik1,654,43-2,37
Utopya Turizm4,813,89-2,24
Uzertaş Boya2,25-1,321,35
Ülker Bisküvi24,264,128,50
Ünye Çimento5,223,16-2,97
Vakıf Fin. Kir.2,225,21-8,26
Vakıf GMYO2,285,07-7,69
Vakıf Yat. Ort.2,255,63-3,43
Vakıflar Bankası5,635,042,18
Vakko Tekstil4,544,850,00
Vanet Gıda1,361,49-4,90
Verusa Holding19,160,743,23
Verusaturk Girisim5,531,102,60
Vestel14,355,4413,71
Vestel Beyaz Eşya25,063,9016,02
Viking Kağıt3,025,2361,50
Yapı Kredi Koray GMYO2,324,50-4,13
Yapı ve Kredi Bank.2,513,721,21
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,296,790,32
Yataş7,966,708,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,515,59-6,21
Yeni Gimat GMYO13,461,583,46
Yeşil GMYO0,644,920,00
Yeşil Yapı0,658,33-1,52
Yeşil Yatırım Holding10,754,37-4,27
Yibitaş İnşaat Malzeme3.440,007,1716,81
Yonga Mobilya8,204,46-11,26
Yükselen Çelik6,202,651,14
Yünsa10,205,151,09
Zorlu Enerji1,603,90-1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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