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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:32Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.250,0020,76
İş Bankası (B)37.999,006,8925,91
İş Bankası (C)6,781,955,77
İş Bankası (Kur.)230.000,000,789,52
İş Fin.Kir.4,061,756,84
İş Girişim3,792,71-0,26
İş GMYO1,841,104,55
İş Y. Men. Değ.4,580,441,78
İş Yat. Ort.1,851,090,54
İşbir Holding436,00-0,341,40
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,724,3516,13
İttifak Holding3,57-0,56-4,03
İz Hayvancılık Tarım4,252,410,24
İzmir Demir Çelik9,300,1113,55
İzmir Fırça1,750,57-2,78
Jantsa Jant Sanayi61,401,575,32
Kafein Yazılım11,492,223,14
Kapital Yat. Holding2,483,772,48
Kaplamin5,491,67-1,08
Kardemir (A)2,903,579,43
Kardemir (B)2,903,209,85
Kardemir (D)2,943,5210,53
Karel Elektronik15,131,204,13
Karsan Otomotiv1,541,99-2,53
Karsu Tekstil3,000,33-7,41
Karsusan Su Ürünleri San.8,80-2,22-6,28
Kartonsan433,501,5211,18
Katmerciler Ekipman3,801,88-1,04
Kent Gıda207,00-0,4817,75
Kerevitaş Gıda3,181,27-2,45
Kervansaray Yat. Holding0,54-1,82-1,82
Kiler GMYO3,752,46-1,06
Klimasan Klima18,321,38-17,03
Koç Holding20,680,681,77
Konfrut Gıda7,891,410,90
Konya Çimento285,301,395,16
Kordsa Teknik Tekstil13,120,920,31
Koza Altın78,100,645,47
Koza Madencilik10,683,296,48
Körfez GMYO2,423,421,26
Kristal Kola1,613,216,62
Kron Telekomünikasyon13,041,242,52
Kuştur Kuşadası Turizm24,180,752,03
Kuyumcukent Gayrimenkul1,593,25-3,64
Kütahya Porselen8,2910,0925,23
Lider Faktoring3,652,53-0,54
Link Bilgisayar17,491,45-3,64
Logo Yazılım57,400,17-5,59
Lokman Hekim Sağlık5,791,760,17
Lüks Kadife8,852,312,43
Makina Takım1,912,691,60
Mardin Çimento5,440,55-8,11
Marka Yatırım Holding1,191,710,85
Marmaris Altınyunus88,806,2225,07
Marshall50,854,206,96
Martı GMYO1,331,5331,68
Martı Otel1,041,9614,29
Mavi Giyim57,251,42-1,12
Mazhar Zorlu Holding17,908,8848,06
Mega Polietilen2,210,910,45
Menderes Tekstil1,322,330,76
Mensa0,340,006,25
Merit Turizm23,80-0,0822,43
Merko Gıda1,084,852,86
Metal Gayrimenkul0,900,00-1,10
Metemtur Otelcilik1,740,00-2,25
Metro Holding1,361,49-1,45
Metro Petrol ve Tesisleri2,272,7115,82
Metro Yatırım Ortaklığı6,0011,11-26,11
Migros Ticaret25,263,274,29
Milpa2,131,91-2,74
Mistral GMYO1,852,78-2,12
MLP Sağlık16,010,630,06
MMC San. ve Tic. Yat.1,122,75-1,75
Mondi Tire Kutsan6,5810,4058,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,264,004,25
Net Holding2,611,950,38
Netaş Telekom.13,472,363,14
Niğbaş Niğde Beton5,00-5,12-19,35
Nuh Çimento11,820,60-0,51
Nurol GMYO3,721,644,20
Odaş Elektrik2,440,4116,19
Olmuksan-IP6,461,412,87
Orge Enerji Elektrik5,120,793,23
Orma Orman Mahsulleri2,741,11-0,72
Osmanlı Menkul4,30-1,152,38
Ostim Endüstriyel Yat1,806,517,14
Otokar159,70-0,370,44
Oyak Yat. Ort.2,311,32-0,86
Oylum Sınai Yatırımlar5,182,571,77
Özak GMYO2,700,755,06
Özbal Çelik Boru1,775,365,99
Özderici GMYO1,544,05-1,91
Özerden Plastik2,72-1,4519,30
Panora GMYO6,160,98-0,65
Papilon Savunma8,312,217,23
Park Elek.Madencilik3,236,255,90
Parsan17,580,343,78
Pegasus82,906,15-4,05
Peker GMYO3,15-1,250,64
Penguen Gıda2,146,473,38
Pera GMYO1,016,327,45
Pergamon Dış Ticaret8,191,612,12
Petkim4,012,565,25
Petrokent Turizm130,105,001,56
Pınar Et ve Un9,401,732,51
Pınar Su2,320,870,00
Pınar Süt13,012,442,68
Plastikkart9,420,111,62
Polisan Holding3,183,584,95
Politeknik Metal73,000,69-5,19
Prizma Press Matbaacılık4,90-1,2113,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,900,014,97
QNB Finans Fin. Kir.147,905,6414,56
QNB Finansbank42,440,2413,17
Ral Yatırım Holding6,99-0,572,79
Ray Sigorta3,310,91-3,22
Reysaş GMYO6,0815,5932,46
Reysaş Lojistik6,7217,0753,42
Rhea Girişim1,190,850,00
Rodrigo Tekstil1,791,13-1,10
Royal Halı1,5410,0012,41
RTA Laboratuvarları2,373,492,16
Sabancı Holding10,350,688,49
Safkar Ege Soğutmacılık2,110,00-3,21
Salix Yatırım Holding8,102,5312,34
Sanel Mühendislik4,04-0,25-0,25
Sanifoam Sünger5,80-0,8516,00
Sanko Pazarlama7,651,59-1,16
Saray Matbaacılık1,69-1,74-5,59
Sarkuysan4,790,63-0,83
Sasa Polyester8,073,864,40
Say Reklamcılık2,230,90-0,45
Sekuro Plastik5,8811,159,70
Selçuk Ecza Deposu6,211,141,80
Selçuk Gıda1,859,477,56
Senkron Güvenlik2,794,892,20
Serve Film Prodüksiyon1,551,97-2,52
Servet GMYO12,43-2,1346,24
Seyitler Kimya6,77-0,44-0,29
Silverline Endüstri2,283,175,56
Sinpaş GMYO1,45-0,6825,00
Smartiks Yazılım9,680,21-1,33
Soda Sanayii6,411,423,72
Sodaş Sodyum Sanayii9,732,31-0,41
Söktaş3,024,5013,96
Sönmez Filament5,241,167,38
Sönmez Pamuklu5,651,2514,84
Sumaş Suni Tahta9,403,18-5,05
Şeker Fin. Kir.5,053,915,65
Şekerbank1,402,946,87
Şişe Cam5,432,263,04
Şok Marketler10,751,70-0,09
T. Halk Bankası6,683,2513,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,000,813,21
T.S.K.B.1,253,313,31
T.Tuborg13,711,7115,21
Taç Tarım Ürünleri3,080,33-1,28
Tat Gıda6,911,179,86
TAV Havalimanları29,480,271,03
Taze Kuru Gıda7,003,09-3,31
Tek-Art Turizm1,430,0013,49
Tekfen Holding20,261,404,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,182,5723,33
Temapol Polimer Plastik5,221,750,00
TGS Dış Ticaret4,94-0,205,78
Tofaş Oto. Fab.26,96-0,220,37
Torunlar GMYO2,742,24-0,36
Trabzon Liman10,661,910,00
Trabzonspor Sportif2,412,9912,09
Trakya Cam3,521,440,57
Trend GMYO2,401,699,09
TSKB GMYO1,362,261,49
Tuğçelik3,932,34-0,51
Tukaş12,000,33-2,83
Turcas Petrol3,105,4416,10
Turkcell14,520,215,22
Tümosan Motor ve Traktör7,051,449,98
Tüpraş125,700,24-0,87
Türk Hava Yolları14,671,871,45
Türk Prysmian Kablo2,847,989,23
Türk Telekom7,971,668,14
Türk Traktör60,001,698,30
Türker Proje Gayrimenkul40,340,70-3,95
Ufuk Yatırım2,49-0,40-3,49
Ulaşlar Turizm Yat.2,182,352,83
Ulusoy Elektrik26,041,72-2,11
Ulusoy Un Sanayi3,872,381,31
Umpaş Holding0,681,499,68
Uşak Seramik1,743,572,96
Utopya Turizm4,981,431,22
Uzertaş Boya2,18-2,24-1,80
Ülker Bisküvi24,64-1,2010,20
Ünye Çimento5,170,19-3,90
Vakıf Fin. Kir.2,282,70-5,79
Vakıf GMYO2,5910,684,86
Vakıf Yat. Ort.2,363,961,29
Vakıflar Bankası6,173,1811,98
Vakko Tekstil4,621,091,76
Vanet Gıda1,410,71-1,40
Verusa Holding19,400,734,53
Verusaturk Girisim5,670,895,19
Vestel14,210,4212,60
Vestel Beyaz Eşya25,560,0018,33
Viking Kağıt3,63-1,3694,12
Yapı Kredi Koray GMYO2,565,355,79
Yapı ve Kredi Bank.2,793,7212,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,145,6213,88
Yataş8,121,0010,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,653,772,48
Yeni Gimat GMYO13,331,062,46
Yeşil GMYO0,686,256,25
Yeşil Yapı0,717,587,58
Yeşil Yatırım Holding11,283,490,45
Yibitaş İnşaat Malzeme3.450,004,3917,15
Yonga Mobilya8,703,08-5,84
Yükselen Çelik6,371,273,92
Yünsa12,3311,1822,20
Zorlu Enerji1,672,452,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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