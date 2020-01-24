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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.

24.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:32Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)43.913,0012,6045,50
İş Bankası (C)7,280,2813,57
İş Bankası (Kur.)274.000,000,3630,48
İş Fin.Kir.4,39-0,6815,53
İş Girişim5,75-3,0451,32
İş GMYO1,820,003,41
İş Y. Men. Değ.4,860,418,00
İş Yat. Ort.1,970,007,07
İşbir Holding499,005,0516,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,70-1,4112,90
İttifak Holding3,55-1,11-4,57
İz Hayvancılık Tarım2,74-1,794,72
İzmir Demir Çelik9,290,4313,43
İzmir Fırça1,76-1,12-2,22
Jantsa Jant Sanayi62,450,007,12
Kafein Yazılım14,0214,8225,85
Kapital Yat. Holding3,031,0025,21
Kaplamin5,34-1,11-3,78
Kardemir (A)2,950,0011,32
Kardemir (B)2,950,0011,74
Kardemir (D)2,970,0011,65
Karel Elektronik18,701,6928,70
Karsan Otomotiv1,64-0,613,80
Karsu Tekstil3,08-1,28-4,94
Karsusan Su Ürünleri San.8,70-0,23-7,35
Kartonsan477,90-0,2922,57
Katmerciler Ekipman4,250,4710,68
Kent Gıda202,50-2,1315,19
Kerevitaş Gıda3,400,004,29
Kervansaray Yat. Holding0,49-2,00-10,91
Kiler GMYO3,750,54-1,06
Klimasan Klima19,053,48-13,72
Koç Holding20,78-1,332,26
Konfrut Gıda8,29-1,316,01
Konya Çimento294,400,968,51
Kordsa Teknik Tekstil14,23-0,218,79
Koza Altın79,95-0,197,97
Koza Madencilik10,81-0,097,78
Körfez GMYO2,611,169,21
Kristal Kola1,86-2,1123,18
Kron Telekomünikasyon19,49-1,4253,22
Kuştur Kuşadası Turizm24,400,002,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,812,269,70
Kütahya Porselen8,450,3627,64
Lider Faktoring4,73-1,6628,88
Link Bilgisayar20,763,4914,38
Logo Yazılım64,701,496,41
Lokman Hekim Sağlık5,800,000,35
Lüks Kadife9,11-3,705,44
Makina Takım2,172,3615,43
Mardin Çimento5,61-1,58-5,24
Marka Yatırım Holding1,4511,5422,88
Marmaris Altınyunus97,25-2,5136,97
Marshall50,00-0,405,17
Martı GMYO1,364,6234,65
Martı Otel1,141,7925,27
Mavi Giyim59,30-1,172,42
Mazhar Zorlu Holding15,49-3,1928,12
Mega Polietilen2,29-0,874,09
Menderes Tekstil1,390,726,11
Mensa0,40-4,7625,00
Merit Turizm24,58-0,1626,44
Merko Gıda1,18-0,8412,38
Metal Gayrimenkul1,11-9,0221,98
Metemtur Otelcilik1,85-1,073,93
Metro Holding1,500,008,70
Metro Petrol ve Tesisleri2,472,9226,02
Metro Yatırım Ortaklığı5,650,00-30,42
Migros Ticaret25,18-1,253,96
Milpa2,664,3121,46
Mistral GMYO2,080,0010,05
MLP Sağlık17,57-2,449,81
MMC San. ve Tic. Yat.1,00-2,91-12,28
Mondi Tire Kutsan8,504,81105,31
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.076,000,130,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret21,369,3767,92
Net Holding2,580,78-0,77
Netaş Telekom.14,621,5311,94
Niğbaş Niğde Beton5,000,00-19,35
Nuh Çimento11,47-0,69-3,45
Nurol GMYO4,252,1619,05
Odaş Elektrik2,01-1,9539,03
Olmuksan-IP6,92-0,7210,19
Orge Enerji Elektrik5,810,3517,14
Orma Orman Mahsulleri5,109,9184,78
Osmanlı Menkul6,639,7757,86
Ostim Endüstriyel Yat2,050,4922,02
Otokar164,20-0,363,27
Oyak Yat. Ort.2,500,007,30
Oylum Sınai Yatırımlar5,11-0,200,39
Özak GMYO3,180,9523,74
Özbal Çelik Boru2,3311,4839,52
Özderici GMYO2,0718,9731,85
Özerden Plastik2,680,3717,54
Panora GMYO6,081,00-1,94
Papilon Savunma10,010,8129,16
Park Elek.Madencilik3,50-0,8514,75
Parsan18,390,608,56
Pegasus73,450,55-14,99
Peker GMYO3,05-5,86-2,56
Penguen Gıda3,130,3251,21
Pera GMYO1,18-4,0725,53
Pergamon Dış Ticaret9,66-3,0120,45
Petkim4,040,006,04
Petrokent Turizm171,004,9133,49
Pınar Et ve Un10,150,5010,69
Pınar Su2,631,5413,36
Pınar Süt14,07-0,4211,05
Plastikkart9,840,416,15
Polisan Holding3,270,007,92
Politeknik Metal72,55-0,62-5,78
Prizma Press Matbaacılık5,010,2016,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.149,403,76
QNB Finans Fin. Kir.146,90-14,9913,79
QNB Finansbank54,95-14,9446,53
Ral Yatırım Holding6,806,250,00
Ray Sigorta4,080,0019,30
Reysaş GMYO10,0511,67118,95
Reysaş Lojistik12,6413,06188,58
Rhea Girişim1,364,6214,29
Rodrigo Tekstil1,92-0,526,08
Royal Halı1,680,6022,63
RTA Laboratuvarları2,390,423,02
Sabancı Holding10,26-1,357,55
Safkar Ege Soğutmacılık2,20-0,900,92
Salix Yatırım Holding9,001,1224,83
Sanel Mühendislik4,101,741,23
Sanifoam Sünger5,70-1,8914,00
Sanko Pazarlama7,50-1,96-3,10
Saray Matbaacılık2,5114,6140,22
Sarkuysan5,65-0,3516,98
Sasa Polyester8,15-1,935,43
Say Reklamcılık2,390,006,70
Sekuro Plastik5,420,181,12
Selçuk Ecza Deposu6,837,5611,97
Selçuk Gıda1,73-0,570,58
Senkron Güvenlik3,08-0,6512,82
Serve Film Prodüksiyon1,440,70-9,43
Servet GMYO12,770,5550,24
Seyitler Kimya7,19-0,965,89
Silverline Endüstri3,313,7653,24
Sinpaş GMYO1,49-3,2528,45
Smartiks Yazılım11,985,0022,12
Soda Sanayii6,640,767,44
Sodaş Sodyum Sanayii11,002,3312,59
Söktaş3,243,5122,26
Sönmez Filament6,201,4727,05
Sönmez Pamuklu6,330,1628,66
Sumaş Suni Tahta10,002,041,01
Şeker Fin. Kir.5,031,825,23
Şekerbank1,41-2,087,63
Şişe Cam5,19-0,95-1,52
Şok Marketler11,150,543,62
T. Halk Bankası7,020,4318,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,58-2,452,25
T.S.K.B.1,313,978,26
T.Tuborg14,93-1,0625,46
Taç Tarım Ürünleri2,98-0,67-4,49
Tat Gıda7,580,0020,51
TAV Havalimanları28,84-0,55-1,17
Taze Kuru Gıda6,88-1,01-4,97
Tek-Art Turizm1,39-1,4210,32
Tekfen Holding19,88-0,452,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,837,08134,05
Temapol Polimer Plastik6,200,8118,77
TGS Dış Ticaret6,17-1,4432,12
Tofaş Oto. Fab.27,68-1,493,05
Torunlar GMYO2,99-0,668,73
Trabzon Liman12,19-1,2214,35
Trabzonspor Sportif3,01-0,6640,00
Trakya Cam3,460,00-1,14
Trend GMYO2,66-1,4820,91
TSKB GMYO1,460,698,96
Tuğçelik4,381,3910,89
Tukaş14,571,3217,98
Turcas Petrol3,271,2422,47
Turkcell14,43-1,974,57
Tümosan Motor ve Traktör7,10-0,5610,76
Tüpraş120,50-0,17-4,97
Türk Hava Yolları14,401,12-0,41
Türk Prysmian Kablo4,4311,8770,38
Türk Telekom7,980,258,28
Türk Traktör57,30-1,973,43
Türker Proje Gayrimenkul43,520,693,62
Ufuk Yatırım3,707,5643,41
Ulaşlar Turizm Yat.2,38-0,4212,26
Ulusoy Elektrik33,786,3626,99
Ulusoy Un Sanayi4,35-3,3313,87
Umpaş Holding0,648,473,23
Uşak Seramik1,79-0,565,92
Utopya Turizm5,69-1,3915,65
Uzertaş Boya2,05-0,97-7,66
Ülker Bisküvi25,06-1,1812,08
Ünye Çimento5,464,401,49
Vakıf Fin. Kir.2,39-0,42-1,24
Vakıf GMYO2,813,6913,77
Vakıf Yat. Ort.2,410,843,43
Vakıflar Bankası6,60-0,6019,78
Vakko Tekstil5,96-0,1731,28
Vanet Gıda1,43-0,690,00
Verusa Holding20,480,2010,34
Verusaturk Girisim6,250,4815,96
Vestel14,29-0,0713,23
Vestel Beyaz Eşya27,164,7025,74
Viking Kağıt3,494,8086,63
Yapı Kredi Koray GMYO2,761,1014,05
Yapı ve Kredi Bank.3,070,6623,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,33-0,9516,91
Yataş8,700,6918,53
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,354,4445,96
Yeni Gimat GMYO12,88-0,46-1,00
Yeşil GMYO0,650,001,56
Yeşil Yapı0,69-1,434,55
Yeşil Yatırım Holding10,48-0,19-6,68
Yibitaş İnşaat Malzeme3.480,002,7218,17
Yonga Mobilya8,251,35-10,71
Yükselen Çelik8,121,8832,46
Yünsa15,369,0152,23
Zorlu Enerji1,690,003,68
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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