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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0015,0052,57
İş Bankası (B)43.899,90-1,1345,46
İş Bankası (C)7,270,2813,42
İş Bankası (Kur.)315.000,1050,00
İş Fin.Kir.4,370,2315,00
İş Girişim5,280,0038,95
İş GMYO1,86-1,065,68
İş Y. Men. Değ.5,144,0514,22
İş Yat. Ort.1,970,007,07
İşbir Holding482,203,1912,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,711,4314,52
İttifak Holding3,300,00-11,29
İz Hayvancılık Tarım2,700,373,19
İzmir Demir Çelik11,006,1834,31
İzmir Fırça1,750,00-2,78
Jantsa Jant Sanayi58,650,860,60
Kafein Yazılım15,57-1,4639,77
Kapital Yat. Holding3,210,3132,64
Kaplamin5,45-1,80-1,80
Kardemir (A)2,77-1,424,53
Kardemir (B)2,76-1,434,55
Kardemir (D)2,80-0,715,26
Karel Elektronik17,340,2319,34
Karsan Otomotiv1,721,188,86
Karsu Tekstil3,081,32-4,94
Karsusan Su Ürünleri San.7,910,25-15,76
Kartonsan450,000,6715,41
Katmerciler Ekipman4,200,729,38
Kent Gıda198,603,3312,97
Kerevitaş Gıda3,40-0,294,29
Kervansaray Yat. Holding0,508,70-9,09
Kiler GMYO3,91-0,513,17
Klimasan Klima21,581,89-2,26
Koç Holding19,47-0,36-4,18
Konfrut Gıda8,602,999,97
Konya Çimento275,70-0,331,62
Kordsa Teknik Tekstil14,241,288,87
Koza Altın79,60-0,697,49
Koza Madencilik10,660,666,28
Körfez GMYO2,93-2,6622,59
Kristal Kola2,100,0039,07
Kron Telekomünikasyon17,76-1,2839,62
Kuştur Kuşadası Turizm24,00-4,001,27
Kuyumcukent Gayrimenkul1,951,5618,18
Kütahya Porselen9,40-1,1641,99
Lider Faktoring4,841,6831,88
Link Bilgisayar22,90-0,4326,17
Logo Yazılım63,001,373,62
Lokman Hekim Sağlık5,900,172,08
Lüks Kadife11,519,2033,22
Makina Takım2,172,3615,43
Mardin Çimento5,551,46-6,25
Marka Yatırım Holding1,490,0026,27
Marmaris Altınyunus97,401,9937,18
Marshall48,68-1,662,40
Martı GMYO1,58-5,9556,44
Martı Otel1,17-2,5028,57
Mavi Giyim57,200,44-1,21
Mazhar Zorlu Holding16,14-0,0633,50
Mega Polietilen2,50-1,1913,64
Menderes Tekstil1,524,8316,03
Mensa0,38-2,5618,75
Merit Turizm24,160,7524,28
Merko Gıda1,201,6914,29
Metal Gayrimenkul1,01-0,9810,99
Metemtur Otelcilik1,960,5110,11
Metro Holding1,43-1,383,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,240,0014,29
Metro Yatırım Ortaklığı5,60-5,25-31,03
Migros Ticaret24,90-1,192,81
Milpa2,89-1,0331,96
Mistral GMYO2,11-1,8611,64
MLP Sağlık17,601,0310,00
MMC San. ve Tic. Yat.1,071,90-6,14
Mondi Tire Kutsan8,866,88114,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,866,0956,13
Net Holding2,40-0,41-7,69
Netaş Telekom.14,81-0,1313,40
Niğbaş Niğde Beton6,001,69-3,23
Nuh Çimento11,730,43-1,26
Nurol GMYO4,26-1,1619,33
Odaş Elektrik2,151,4248,72
Olmuksan-IP7,911,2825,96
Orge Enerji Elektrik5,670,7114,31
Orma Orman Mahsulleri5,28-4,6991,30
Osmanlı Menkul6,232,8148,33
Ostim Endüstriyel Yat2,245,1633,33
Otokar159,40-1,790,25
Oyak Yat. Ort.2,501,217,30
Oylum Sınai Yatırımlar5,641,9910,81
Özak GMYO3,44-1,7133,85
Özbal Çelik Boru2,240,9034,13
Özderici GMYO1,86-1,0618,47
Özerden Plastik2,544,1011,40
Panora GMYO6,33-0,162,10
Papilon Savunma10,56-1,0336,26
Park Elek.Madencilik3,51-1,4015,08
Parsan18,353,568,32
Pegasus70,002,04-18,98
Peker GMYO3,15-0,320,64
Penguen Gıda3,490,5868,60
Pera GMYO1,12-0,8819,15
Pergamon Dış Ticaret10,42-0,8629,93
Petkim4,060,746,56
Petrokent Turizm199,90-3,7656,05
Pınar Et ve Un10,130,4010,47
Pınar Su3,122,3034,48
Pınar Süt13,96-0,5010,18
Plastikkart9,57-0,423,24
Polisan Holding3,36-0,5910,89
Politeknik Metal74,00-0,13-3,90
Prizma Press Matbaacılık4,80-0,8311,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.153,600,134,13
QNB Finans Fin. Kir.140,0011,028,44
QNB Finansbank55,0011,2546,67
Ral Yatırım Holding6,38-0,31-6,18
Ray Sigorta4,38-1,1328,07
Reysaş GMYO7,7819,8869,50
Reysaş Lojistik8,4919,9293,84
Rhea Girişim1,630,0036,97
Rodrigo Tekstil1,91-2,055,52
Royal Halı2,270,0065,69
RTA Laboratuvarları2,442,095,17
Sabancı Holding9,70-0,511,68
Safkar Ege Soğutmacılık2,211,841,38
Salix Yatırım Holding7,25-3,200,55
Sanel Mühendislik4,000,00-1,23
Sanifoam Sünger5,734,9514,60
Sanko Pazarlama7,81-0,260,90
Saray Matbaacılık2,912,1162,57
Sarkuysan6,10-1,1326,29
Sasa Polyester8,11-0,494,92
Say Reklamcılık2,582,3815,18
Sekuro Plastik5,41-0,550,93
Selçuk Ecza Deposu7,190,4217,87
Selçuk Gıda1,730,000,58
Senkron Güvenlik2,92-1,356,96
Serve Film Prodüksiyon1,48-3,27-6,92
Servet GMYO13,010,2353,06
Seyitler Kimya7,22-0,556,33
Silverline Endüstri3,120,3244,44
Sinpaş GMYO1,40-0,7120,69
Smartiks Yazılım10,32-1,345,20
Soda Sanayii6,54-1,655,83
Sodaş Sodyum Sanayii14,41-9,9447,49
Söktaş3,963,1349,43
Sönmez Filament6,61-0,7535,45
Sönmez Pamuklu7,02-4,1042,68
Sumaş Suni Tahta10,97-0,0910,81
Şeker Fin. Kir.4,92-0,612,93
Şekerbank1,38-0,725,34
Şişe Cam5,610,906,45
Şok Marketler10,42-3,52-3,16
T. Halk Bankası6,89-0,4316,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,060,271,06
T.S.K.B.1,370,0013,22
T.Tuborg15,78-0,9432,61
Taç Tarım Ürünleri2,950,34-5,45
Tat Gıda7,401,3717,65
TAV Havalimanları26,86-1,40-7,95
Taze Kuru Gıda7,14-1,52-1,38
Tek-Art Turizm1,37-0,728,73
Tekfen Holding19,260,05-0,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,40-0,47100,00
Temapol Polimer Plastik6,141,1517,62
TGS Dış Ticaret6,003,4528,48
Tofaş Oto. Fab.26,16-0,91-2,61
Torunlar GMYO3,063,0311,27
Trabzon Liman11,710,099,85
Trabzonspor Sportif3,0612,5042,33
Trakya Cam4,173,4719,14
Trend GMYO2,61-2,2518,64
TSKB GMYO1,68-1,7525,37
Tuğçelik4,261,197,85
Tukaş14,701,3819,03
Turcas Petrol3,411,4927,72
Turkcell14,120,142,32
Tümosan Motor ve Traktör6,960,728,58
Tüpraş112,00-0,53-11,67
Türk Hava Yolları13,750,51-4,91
Türk Prysmian Kablo3,94-1,0151,54
Türk Telekom7,851,296,51
Türk Traktör59,95-0,588,21
Türker Proje Gayrimenkul43,661,213,95
Ufuk Yatırım5,079,7496,51
Ulaşlar Turizm Yat.2,58-2,6421,70
Ulusoy Elektrik32,30-0,3121,43
Ulusoy Un Sanayi4,111,237,59
Umpaş Holding0,64-4,483,23
Uşak Seramik1,941,5714,79
Utopya Turizm6,05-0,9822,97
Uzertaş Boya2,240,900,90
Ülker Bisküvi23,30-0,174,20
Ünye Çimento5,260,38-2,23
Vakıf Fin. Kir.2,35-0,42-2,89
Vakıf GMYO2,791,4512,96
Vakıf Yat. Ort.2,39-2,852,58
Vakıflar Bankası6,58-0,3019,42
Vakko Tekstil5,870,5129,30
Vanet Gıda1,420,00-0,70
Verusa Holding20,860,4812,39
Verusaturk Girisim6,710,9024,49
Vestel14,151,7312,12
Vestel Beyaz Eşya25,021,1315,83
Viking Kağıt3,87-2,27106,95
Yapı Kredi Koray GMYO2,850,3517,77
Yapı ve Kredi Bank.2,95-0,6718,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,395,6733,81
Yataş8,420,2414,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,240,0039,13
Yeni Gimat GMYO12,750,08-2,00
Yeşil GMYO0,68-2,866,25
Yeşil Yapı0,71-2,747,58
Yeşil Yatırım Holding10,651,14-5,16
Yibitaş İnşaat Malzeme3.699,90-0,4825,63
Yonga Mobilya8,000,00-13,42
Yükselen Çelik7,850,7728,06
Yünsa14,181,2140,54
Zorlu Enerji1,660,001,84
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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