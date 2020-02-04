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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0052,57
İş Bankası (B)44.100,101,0346,12
İş Bankası (C)7,431,0915,91
İş Bankası (Kur.)350.000,1066,67
İş Fin.Kir.4,422,0816,32
İş Girişim5,402,0842,11
İş GMYO1,902,157,95
İş Y. Men. Değ.5,05-1,3712,22
İş Yat. Ort.1,991,538,15
İşbir Holding500,30-0,1616,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,722,8616,13
İttifak Holding3,351,52-9,95
İz Hayvancılık Tarım2,750,735,10
İzmir Demir Çelik11,353,1838,58
İzmir Fırça1,802,860,00
Jantsa Jant Sanayi61,102,784,80
Kafein Yazılım16,263,7745,96
Kapital Yat. Holding3,154,3030,17
Kaplamin5,500,92-0,90
Kardemir (A)2,872,878,30
Kardemir (B)2,873,248,71
Kardemir (D)2,882,138,27
Karel Elektronik18,665,7828,42
Karsan Otomotiv1,781,7112,66
Karsu Tekstil3,101,31-4,32
Karsusan Su Ürünleri San.8,324,00-11,40
Kartonsan459,002,2717,72
Katmerciler Ekipman4,252,1610,68
Kent Gıda196,600,3111,83
Kerevitaş Gıda3,420,884,91
Kervansaray Yat. Holding0,5510,000,00
Kiler GMYO4,002,045,54
Klimasan Klima22,383,521,36
Koç Holding19,47-0,51-4,18
Konfrut Gıda8,731,5111,64
Konya Çimento280,801,923,50
Kordsa Teknik Tekstil14,271,069,10
Koza Altın78,550,006,08
Koza Madencilik10,822,277,88
Körfez GMYO3,001,6925,52
Kristal Kola2,204,7645,70
Kron Telekomünikasyon18,163,6542,77
Kuştur Kuşadası Turizm24,00-5,881,27
Kuyumcukent Gayrimenkul2,013,0821,82
Kütahya Porselen9,802,0848,04
Lider Faktoring4,982,8935,69
Link Bilgisayar23,221,2227,93
Logo Yazılım64,651,176,33
Lokman Hekim Sağlık6,131,496,06
Lüks Kadife11,764,2636,11
Makina Takım2,274,1320,74
Mardin Çimento5,581,45-5,74
Marka Yatırım Holding1,550,0031,36
Marmaris Altınyunus93,00-1,9530,99
Marshall49,281,403,66
Martı GMYO1,600,6358,42
Martı Otel1,202,5631,87
Mavi Giyim58,752,531,47
Mazhar Zorlu Holding15,810,0630,77
Mega Polietilen2,520,4014,55
Menderes Tekstil1,512,0315,27
Mensa0,37-2,6315,62
Merit Turizm24,600,0026,54
Merko Gıda1,251,6319,05
Metal Gayrimenkul1,00-0,999,89
Metemtur Otelcilik2,012,5512,92
Metro Holding1,451,405,07
Metro Petrol ve Tesisleri2,343,5419,39
Metro Yatırım Ortaklığı5,46-2,85-32,76
Migros Ticaret25,863,446,77
Milpa3,043,0538,81
Mistral GMYO2,172,3614,81
MLP Sağlık17,85-0,9411,56
MMC San. ve Tic. Yat.1,05-0,94-7,89
Mondi Tire Kutsan9,255,11123,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,80-1,8855,66
Net Holding2,492,89-4,23
Netaş Telekom.15,182,3616,23
Niğbaş Niğde Beton6,091,50-1,77
Nuh Çimento11,871,19-0,08
Nurol GMYO4,531,5726,89
Odaş Elektrik2,200,4652,17
Olmuksan-IP8,576,2036,46
Orge Enerji Elektrik6,035,4221,57
Orma Orman Mahsulleri6,405,09131,88
Osmanlı Menkul7,329,9174,29
Ostim Endüstriyel Yat2,240,9033,33
Otokar158,30-0,88-0,44
Oyak Yat. Ort.2,541,209,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,610,7210,22
Özak GMYO3,470,5835,02
Özbal Çelik Boru2,354,4440,72
Özderici GMYO1,997,5726,75
Özerden Plastik2,671,5217,11
Panora GMYO6,471,894,35
Papilon Savunma10,36-1,8033,68
Park Elek.Madencilik3,571,7117,05
Parsan18,692,1910,33
Pegasus73,304,56-15,16
Peker GMYO3,13-0,630,00
Penguen Gıda3,551,7271,50
Pera GMYO1,162,6523,40
Pergamon Dış Ticaret10,24-0,7827,68
Petkim4,202,1910,24
Petrokent Turizm196,50-3,1553,40
Pınar Et ve Un10,903,7118,87
Pınar Su3,12-0,6434,48
Pınar Süt14,423,0013,81
Plastikkart9,580,633,34
Polisan Holding3,401,4912,21
Politeknik Metal82,006,636,49
Prizma Press Matbaacılık4,860,8313,02
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.154,100,044,18
QNB Finans Fin. Kir.142,00-2,079,99
QNB Finansbank60,005,5460,00
Ral Yatırım Holding6,36-0,16-6,47
Ray Sigorta4,461,5930,41
Reysaş GMYO8,509,2585,19
Reysaş Lojistik9,289,31111,87
Rhea Girişim1,715,5643,70
Rodrigo Tekstil1,930,526,63
Royal Halı2,26-0,4464,96
RTA Laboratuvarları2,480,816,90
Sabancı Holding9,961,944,40
Safkar Ege Soğutmacılık2,294,095,05
Salix Yatırım Holding7,785,147,91
Sanel Mühendislik3,95-1,25-2,47
Sanifoam Sünger5,750,7015,00
Sanko Pazarlama8,153,565,30
Saray Matbaacılık3,164,9876,54
Sarkuysan6,170,6527,74
Sasa Polyester8,160,995,56
Say Reklamcılık2,722,2621,43
Sekuro Plastik5,531,653,17
Selçuk Ecza Deposu7,301,9619,67
Selçuk Gıda1,750,001,74
Senkron Güvenlik3,002,749,89
Serve Film Prodüksiyon1,48-0,67-6,92
Servet GMYO13,482,0458,59
Seyitler Kimya7,291,397,36
Silverline Endüstri3,281,2351,85
Sinpaş GMYO1,380,0018,97
Smartiks Yazılım10,522,437,24
Soda Sanayii6,41-0,773,72
Sodaş Sodyum Sanayii15,004,1753,53
Söktaş3,97-0,5049,81
Sönmez Filament6,610,0035,45
Sönmez Pamuklu7,02-1,1342,68
Sumaş Suni Tahta11,13-0,6212,42
Şeker Fin. Kir.5,042,235,44
Şekerbank1,400,726,87
Şişe Cam5,600,366,26
Şok Marketler10,330,19-4,00
T. Halk Bankası7,326,4023,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,520,952,11
T.S.K.B.1,381,4714,05
T.Tuborg16,090,5635,21
Taç Tarım Ürünleri2,970,34-4,81
Tat Gıda7,552,5820,03
TAV Havalimanları27,261,72-6,58
Taze Kuru Gıda7,140,00-1,38
Tek-Art Turizm1,467,3515,87
Tekfen Holding19,411,410,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,822,56110,00
Temapol Polimer Plastik6,280,8020,31
TGS Dış Ticaret6,060,8329,76
Tofaş Oto. Fab.26,441,23-1,56
Torunlar GMYO3,081,9912,00
Trabzon Liman11,931,7911,91
Trabzonspor Sportif3,101,3144,19
Trakya Cam4,06-1,2216,00
Trend GMYO2,672,3021,36
TSKB GMYO1,817,7435,07
Tuğçelik4,383,0610,89
Tukaş15,142,0222,59
Turcas Petrol3,460,8729,59
Turkcell14,360,984,06
Tümosan Motor ve Traktör7,102,3110,76
Tüpraş112,400,27-11,36
Türk Hava Yolları14,182,46-1,94
Türk Prysmian Kablo4,120,9858,46
Türk Telekom7,990,888,41
Türk Traktör61,001,2410,11
Türker Proje Gayrimenkul44,500,235,95
Ufuk Yatırım5,498,28112,79
Ulaşlar Turizm Yat.2,581,1821,70
Ulusoy Elektrik33,703,3726,69
Ulusoy Un Sanayi4,192,449,69
Umpaş Holding0,673,088,06
Uşak Seramik1,941,0414,79
Utopya Turizm6,020,0022,36
Uzertaş Boya2,260,001,80
Ülker Bisküvi23,881,446,80
Ünye Çimento5,240,58-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,381,71-1,65
Vakıf GMYO2,883,6016,60
Vakıf Yat. Ort.2,400,423,00
Vakıflar Bankası6,721,9721,96
Vakko Tekstil6,032,3832,82
Vanet Gıda1,420,00-0,70
Verusa Holding21,040,5713,36
Verusaturk Girisim6,861,0327,27
Vestel14,310,7713,39
Vestel Beyaz Eşya25,721,9019,07
Viking Kağıt3,87-0,77106,95
Yapı Kredi Koray GMYO2,900,0019,83
Yapı ve Kredi Bank.3,002,3920,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,55-0,5836,36
Yataş8,683,9518,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,383,9347,83
Yeni Gimat GMYO12,750,08-2,00
Yeşil GMYO0,702,949,37
Yeşil Yapı0,732,8210,61
Yeşil Yatırım Holding10,821,79-3,65
Yibitaş İnşaat Malzeme3.550,00-2,4720,54
Yonga Mobilya8,251,60-10,71
Yükselen Çelik7,891,5428,71
Yünsa15,277,9251,34
Zorlu Enerji1,701,804,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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