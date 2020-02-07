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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.

07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:06Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0052,57
İş Bankası (B)48.999,800,0062,36
İş Bankası (C)7,530,0017,47
İş Bankası (Kur.)386.525,0010,4484,06
İş Fin.Kir.4,470,0017,63
İş Girişim5,581,8246,84
İş GMYO1,930,009,66
İş Y. Men. Değ.5,231,9516,22
İş Yat. Ort.2,150,4716,85
İşbir Holding571,003,8432,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,720,0016,13
İttifak Holding3,43-0,58-7,80
İz Hayvancılık Tarım3,10-7,4618,48
İzmir Demir Çelik10,90-0,0933,09
İzmir Fırça2,155,9119,44
Jantsa Jant Sanayi61,55-0,165,57
Kafein Yazılım15,69-1,1340,84
Kapital Yat. Holding3,10-2,2128,10
Kaplamin5,50-0,18-0,90
Kardemir (A)2,910,349,81
Kardemir (B)2,910,3410,23
Kardemir (D)2,940,0010,53
Karel Elektronik18,810,1129,46
Karsan Otomotiv1,84-1,6016,46
Karsu Tekstil3,432,395,86
Karsusan Su Ürünleri San.10,819,9715,12
Kartonsan496,401,6627,31
Katmerciler Ekipman4,500,0017,19
Kent Gıda205,700,0017,01
Kerevitaş Gıda3,836,9817,48
Kervansaray Yat. Holding0,520,00-5,45
Kiler GMYO4,061,007,12
Klimasan Klima22,921,423,80
Koç Holding20,321,500,00
Konfrut Gıda9,364,8219,69
Konya Çimento282,001,043,94
Kordsa Teknik Tekstil14,622,4511,77
Koza Altın78,551,556,08
Koza Madencilik11,051,7510,17
Körfez GMYO3,19-0,6233,47
Kristal Kola2,151,4242,38
Kron Telekomünikasyon18,60-0,9146,23
Kuştur Kuşadası Turizm24,80-2,754,64
Kuyumcukent Gayrimenkul2,100,0027,27
Kütahya Porselen9,44-0,2142,60
Lider Faktoring4,93-1,0034,33
Link Bilgisayar33,7814,4386,12
Logo Yazılım68,80-1,7113,16
Lokman Hekim Sağlık6,361,9210,03
Lüks Kadife12,302,5942,36
Makina Takım2,241,3619,15
Mardin Çimento5,641,08-4,73
Marka Yatırım Holding1,60-1,8435,59
Marmaris Altınyunus92,101,2129,72
Marshall48,520,172,06
Martı GMYO1,47-1,3445,54
Martı Otel1,19-0,8330,77
Mavi Giyim59,35-0,422,50
Mazhar Zorlu Holding15,58-0,5728,87
Mega Polietilen2,580,0017,27
Menderes Tekstil1,540,6517,56
Mensa0,390,0021,88
Merit Turizm24,00-0,8323,46
Merko Gıda1,302,3623,81
Metal Gayrimenkul0,991,028,79
Metemtur Otelcilik2,020,0013,48
Metro Holding1,480,687,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,340,4319,39
Metro Yatırım Ortaklığı5,350,00-34,11
Migros Ticaret26,820,4510,73
Milpa2,940,0034,25
Mistral GMYO2,210,4516,93
MLP Sağlık18,540,4315,87
MMC San. ve Tic. Yat.1,02-1,92-10,53
Mondi Tire Kutsan8,682,36109,66
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,130,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,21-9,9435,30
Net Holding2,500,40-3,85
Netaş Telekom.15,21-0,2016,46
Niğbaş Niğde Beton5,600,90-9,68
Nuh Çimento11,850,51-0,25
Nurol GMYO4,440,0024,37
Odaş Elektrik2,270,8957,02
Olmuksan-IP4,46-0,2274,15
Orge Enerji Elektrik6,120,0023,39
Orma Orman Mahsulleri5,39-1,2895,29
Osmanlı Menkul7,792,5085,48
Ostim Endüstriyel Yat2,250,4533,93
Otokar160,700,881,07
Oyak Yat. Ort.2,520,008,15
Oylum Sınai Yatırımlar5,46-1,977,27
Özak GMYO3,391,8031,91
Özbal Çelik Boru2,340,0040,12
Özderici GMYO1,961,0324,84
Özerden Plastik2,700,0018,42
Panora GMYO6,350,792,42
Papilon Savunma10,960,2741,42
Park Elek.Madencilik3,59-0,8317,70
Parsan18,400,118,62
Pegasus70,20-2,16-18,75
Peker GMYO3,120,97-0,32
Penguen Gıda3,661,9576,81
Pera GMYO1,230,8230,85
Pergamon Dış Ticaret10,23-0,5827,56
Petkim4,17-0,489,45
Petrokent Turizm206,400,8861,12
Pınar Et ve Un10,690,0016,58
Pınar Su3,102,3133,62
Pınar Süt14,38-0,0713,50
Plastikkart9,660,524,21
Polisan Holding3,400,8912,21
Politeknik Metal77,650,190,84
Prizma Press Matbaacılık5,131,1819,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.154,600,024,22
QNB Finans Fin. Kir.145,004,4712,32
QNB Finansbank50,00-2,9133,33
Ral Yatırım Holding6,774,15-0,44
Ray Sigorta4,72-3,4838,01
Reysaş GMYO10,348,84125,27
Reysaş Lojistik10,236,56133,56
Rhea Girişim1,762,9247,90
Rodrigo Tekstil1,950,007,73
Royal Halı2,10-4,5553,28
RTA Laboratuvarları2,490,407,33
Sabancı Holding10,21-1,647,02
Safkar Ege Soğutmacılık2,913,1933,49
Salix Yatırım Holding7,00-4,63-2,91
Sanel Mühendislik3,920,26-3,21
Sanifoam Sünger5,950,8519,00
Sanko Pazarlama8,01-0,123,49
Saray Matbaacılık2,99-1,3267,04
Sarkuysan6,07-0,8225,67
Sasa Polyester9,280,4320,05
Say Reklamcılık2,70-1,4620,54
Sekuro Plastik5,671,805,78
Selçuk Ecza Deposu7,67-1,1625,74
Selçuk Gıda1,78-0,563,49
Senkron Güvenlik3,041,0011,36
Serve Film Prodüksiyon1,45-1,36-8,81
Servet GMYO12,60-0,7948,24
Seyitler Kimya7,25-0,146,77
Silverline Endüstri3,263,1650,93
Sinpaş GMYO1,31-1,5012,93
Smartiks Yazılım10,90-0,2711,11
Soda Sanayii6,512,045,34
Sodaş Sodyum Sanayii14,000,0043,30
Söktaş4,181,4657,74
Sönmez Filament6,762,1138,52
Sönmez Pamuklu7,110,5744,51
Sumaş Suni Tahta10,70-4,808,08
Şeker Fin. Kir.4,960,003,77
Şekerbank1,420,008,40
Şişe Cam5,630,726,83
Şok Marketler10,37-0,29-3,62
T. Halk Bankası7,290,0023,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,98-0,043,17
T.S.K.B.1,390,7214,88
T.Tuborg16,00-0,9934,45
Taç Tarım Ürünleri3,336,73
Tat Gıda7,953,6526,39
TAV Havalimanları27,38-1,08-6,17
Taze Kuru Gıda7,491,223,45
Tek-Art Turizm1,70-3,4134,92
Tekfen Holding19,32-0,050,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,382,29123,33
Temapol Polimer Plastik6,340,4821,46
TGS Dış Ticaret6,35-1,5535,97
Tofaş Oto. Fab.26,66-0,52-0,74
Torunlar GMYO3,080,6512,00
Trabzon Liman11,85-0,6711,16
Trabzonspor Sportif3,181,9247,91
Trakya Cam4,04-0,2515,43
Trend GMYO2,83-1,7428,64
TSKB GMYO2,00-2,9149,25
Tuğçelik4,892,9523,80
Tukaş16,251,8231,58
Turcas Petrol3,400,0027,34
Turkcell14,400,144,35
Tümosan Motor ve Traktör7,370,6814,98
Tüpraş113,800,26-10,25
Türk Hava Yolları14,63-0,751,18
Türk Prysmian Kablo4,460,6871,54
Türk Telekom7,950,387,87
Türk Traktör63,000,2413,72
Türker Proje Gayrimenkul44,90-0,186,90
Ufuk Yatırım4,85-2,8187,98
Ulaşlar Turizm Yat.2,570,0021,23
Ulusoy Elektrik34,00-3,4627,82
Ulusoy Un Sanayi4,13-0,248,12
Umpaş Holding0,610,00-1,61
Uşak Seramik1,890,0011,83
Utopya Turizm6,340,1628,86
Uzertaş Boya2,270,442,25
Ülker Bisküvi24,140,087,96
Ünye Çimento5,38-0,920,00
Vakıf Fin. Kir.2,50-0,403,31
Vakıf GMYO2,82-0,3514,17
Vakıf Yat. Ort.2,47-0,406,01
Vakıflar Bankası6,69-0,7421,42
Vakko Tekstil5,88-1,0129,52
Vanet Gıda1,47-2,002,80
Verusa Holding21,380,2815,19
Verusaturk Girisim7,280,9735,06
Vestel16,471,2330,51
Vestel Beyaz Eşya26,26-1,7221,57
Viking Kağıt3,87-1,53106,95
Yapı Kredi Koray GMYO2,920,0020,66
Yapı ve Kredi Bank.3,150,0027,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,200,1230,78
Yataş9,332,7527,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,31-1,7043,48
Yeni Gimat GMYO12,560,00-3,46
Yeşil GMYO0,710,0010,94
Yeşil Yapı0,75-1,3213,64
Yeşil Yatırım Holding11,340,350,98
Yibitaş İnşaat Malzeme3.639,000,0023,57
Yonga Mobilya8,650,00-6,39
Yükselen Çelik8,231,9834,26
Yünsa14,48-1,5643,51
Zorlu Enerji1,710,004,91
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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