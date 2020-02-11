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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)290.000,0074,88
İş Bankası (B)47.849,90-0,2158,55
İş Bankası (C)7,24-1,5012,95
İş Bankası (Kur.)405.000,0092,86
İş Fin.Kir.4,10-0,737,89
İş Girişim5,16-0,9635,79
İş GMYO1,860,545,68
İş Y. Men. Değ.5,24-0,7616,44
İş Yat. Ort.2,150,4716,85
İşbir Holding570,000,0032,56
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,691,4711,29
İttifak Holding3,23-0,62-13,17
İz Hayvancılık Tarım2,92-1,6811,60
İzmir Demir Çelik10,61-2,6629,55
İzmir Fırça2,260,4425,56
Jantsa Jant Sanayi59,40-0,251,89
Kafein Yazılım14,54-2,0930,52
Kapital Yat. Holding3,161,2830,58
Kaplamin5,802,114,50
Kardemir (A)2,79-0,365,28
Kardemir (B)2,79-0,365,68
Kardemir (D)2,830,006,39
Karel Elektronik17,51-0,7420,51
Karsan Otomotiv1,760,5711,39
Karsu Tekstil3,72-2,3614,81
Karsusan Su Ürünleri San.9,81-9,924,47
Kartonsan461,70-3,5718,41
Katmerciler Ekipman4,14-0,487,81
Kent Gıda234,2012,9833,22
Kerevitaş Gıda3,580,009,82
Kervansaray Yat. Holding0,492,08-10,91
Kiler GMYO3,800,000,26
Klimasan Klima20,54-1,72-6,97
Koç Holding19,440,57-4,33
Konfrut Gıda8,97-1,4314,71
Konya Çimento266,10-1,26-1,92
Kordsa Teknik Tekstil14,610,0011,70
Koza Altın75,05-0,071,35
Koza Madencilik10,56-1,585,28
Körfez GMYO3,03-0,3326,78
Kristal Kola2,020,5033,77
Kron Telekomünikasyon17,18-0,6935,06
Kuştur Kuşadası Turizm25,022,545,57
Kuyumcukent Gayrimenkul1,91-1,0415,76
Kütahya Porselen9,576,9344,56
Lider Faktoring4,75-0,8429,43
Link Bilgisayar28,16-4,6755,15
Logo Yazılım66,85-1,049,95
Lokman Hekim Sağlık5,990,003,63
Lüks Kadife11,52-1,6233,33
Makina Takım2,080,4810,64
Mardin Çimento5,360,19-9,46
Marka Yatırım Holding1,47-2,6524,58
Marmaris Altınyunus84,100,3018,45
Marshall47,30-0,67-0,50
Martı GMYO1,340,0032,67
Martı Otel1,140,8825,27
Mavi Giyim60,050,253,71
Mazhar Zorlu Holding15,901,9231,51
Mega Polietilen2,410,429,55
Menderes Tekstil1,641,8625,19
Mensa0,370,0015,62
Merit Turizm23,94-0,2523,15
Merko Gıda1,220,0016,19
Metal Gayrimenkul0,96-1,035,49
Metemtur Otelcilik1,88-1,575,62
Metro Holding1,390,000,72
Metro Petrol ve Tesisleri2,200,4612,24
Metro Yatırım Ortaklığı5,905,36-27,34
Migros Ticaret25,98-0,087,27
Milpa2,80-1,0627,85
Mistral GMYO2,04-0,977,94
MLP Sağlık17,37-2,258,56
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-12,28
Mondi Tire Kutsan8,18-1,8097,58
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,671,7446,78
Net Holding2,31-1,28-11,15
Netaş Telekom.14,822,0713,48
Niğbaş Niğde Beton5,500,00-11,29
Nuh Çimento11,09-0,63-6,65
Nurol GMYO4,13-3,7315,69
Odaş Elektrik2,12-0,4746,64
Olmuksan-IP4,33-0,9269,08
Orge Enerji Elektrik6,021,0121,37
Orma Orman Mahsulleri5,397,5895,29
Osmanlı Menkul7,551,4879,76
Ostim Endüstriyel Yat2,080,0023,81
Otokar156,80-0,88-1,38
Oyak Yat. Ort.2,41-0,823,43
Oylum Sınai Yatırımlar5,15-1,901,18
Özak GMYO3,31-0,9028,79
Özbal Çelik Boru2,230,4533,53
Özderici GMYO1,82-1,0915,92
Özerden Plastik2,60-2,6214,04
Panora GMYO6,110,16-1,45
Papilon Savunma10,590,5736,65
Park Elek.Madencilik3,31-2,078,52
Parsan17,21-0,411,59
Pegasus67,451,43-21,93
Peker GMYO2,980,00-4,79
Penguen Gıda3,721,9279,71
Pera GMYO1,13-1,7420,21
Pergamon Dış Ticaret10,284,6828,18
Petkim3,980,004,46
Petrokent Turizm202,10-1,8957,77
Pınar Et ve Un10,05-1,869,60
Pınar Su2,96-0,3427,59
Pınar Süt13,61-0,517,42
Plastikkart9,320,220,54
Polisan Holding3,13-0,633,30
Politeknik Metal77,000,650,00
Prizma Press Matbaacılık5,230,7721,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.155,700,034,32
QNB Finans Fin. Kir.143,502,5011,15
QNB Finansbank50,0011,1133,33
Ral Yatırım Holding7,8314,9815,15
Ray Sigorta4,39-1,7928,36
Reysaş GMYO10,48-7,91128,32
Reysaş Lojistik9,65-12,27120,32
Rhea Girişim1,757,3647,06
Rodrigo Tekstil1,950,007,73
Royal Halı2,001,0145,99
RTA Laboratuvarları2,30-1,29-0,86
Sabancı Holding10,011,014,93
Safkar Ege Soğutmacılık2,77-2,4627,06
Salix Yatırım Holding6,00-6,25-16,78
Sanel Mühendislik3,90-2,50-3,70
Sanifoam Sünger5,71-1,5514,20
Sanko Pazarlama7,53-0,53-2,71
Saray Matbaacılık2,87-0,6960,34
Sarkuysan5,780,5219,67
Sasa Polyester9,562,9123,67
Say Reklamcılık3,5914,7060,27
Sekuro Plastik5,75-0,177,28
Selçuk Ecza Deposu7,23-2,9518,52
Selçuk Gıda1,730,000,58
Senkron Güvenlik2,89-0,345,86
Serve Film Prodüksiyon1,505,63-5,66
Servet GMYO13,263,7656,00
Seyitler Kimya7,100,004,57
Silverline Endüstri3,02-0,3339,81
Sinpaş GMYO1,23-3,156,03
Smartiks Yazılım10,07-1,082,65
Soda Sanayii6,400,003,56
Sodaş Sodyum Sanayii14,001,4543,30
Söktaş3,73-3,3740,75
Sönmez Filament7,180,9847,13
Sönmez Pamuklu7,100,1444,31
Sumaş Suni Tahta10,501,946,06
Şeker Fin. Kir.4,76-0,42-0,42
Şekerbank1,32-1,490,76
Şişe Cam5,450,553,42
Şok Marketler9,70-2,12-9,85
T. Halk Bankası6,86-0,5816,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası42,70-0,84-2,06
T.S.K.B.1,33-0,759,92
T.Tuborg15,82-0,1932,94
Taç Tarım Ürünleri2,87-4,33-8,01
Tat Gıda7,560,1320,19
TAV Havalimanları26,860,22-7,95
Taze Kuru Gıda7,380,141,93
Tek-Art Turizm1,621,8928,57
Tekfen Holding18,00-1,64-6,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,020,22114,76
Temapol Polimer Plastik6,050,5015,90
TGS Dış Ticaret5,97-2,1327,84
Tofaş Oto. Fab.26,480,99-1,41
Torunlar GMYO2,920,006,18
Trabzon Liman11,350,006,47
Trabzonspor Sportif3,673,9770,70
Trakya Cam3,740,006,86
Trend GMYO2,56-2,6616,36
TSKB GMYO1,92-1,5443,28
Tuğçelik5,05-0,5927,85
Tukaş15,843,4628,26
Turcas Petrol3,989,0449,06
Turkcell14,130,142,39
Tümosan Motor ve Traktör6,97-0,578,74
Tüpraş111,700,45-11,91
Türk Hava Yolları14,00-0,14-3,18
Türk Prysmian Kablo4,20-0,4761,54
Türk Telekom7,790,135,70
Türk Traktör58,05-2,764,78
Türker Proje Gayrimenkul42,92-0,882,19
Ufuk Yatırım4,890,8289,53
Ulaşlar Turizm Yat.2,43-1,2214,62
Ulusoy Elektrik33,44-1,6525,71
Ulusoy Un Sanayi4,041,765,76
Umpaş Holding0,600,00-3,23
Uşak Seramik1,832,238,28
Utopya Turizm6,142,3324,80
Uzertaş Boya2,152,87-3,15
Ülker Bisküvi22,78-2,231,88
Ünye Çimento5,140,00-4,46
Vakıf Fin. Kir.2,330,43-3,72
Vakıf GMYO2,64-0,756,88
Vakıf Yat. Ort.2,33-1,270,00
Vakıflar Bankası6,19-2,3712,34
Vakko Tekstil5,780,0027,31
Vanet Gıda1,43-0,690,00
Verusa Holding21,560,2816,16
Verusaturk Girisim7,450,5438,22
Vestel16,311,9429,24
Vestel Beyaz Eşya24,54-1,3713,61
Viking Kağıt3,76-2,59101,07
Yapı Kredi Koray GMYO2,881,0519,01
Yapı ve Kredi Bank.2,99-4,4720,56
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,29-1,3132,22
Yataş8,77-3,2019,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,12-1,8531,68
Yeni Gimat GMYO12,620,88-3,00
Yeşil GMYO0,681,496,25
Yeşil Yapı0,710,007,58
Yeşil Yatırım Holding12,024,167,03
Yibitaş İnşaat Malzeme3.609,60-0,2222,57
Yonga Mobilya8,11-4,48-12,23
Yükselen Çelik7,88-1,8728,55
Yünsa13,86-1,0037,36
Zorlu Enerji1,620,00-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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