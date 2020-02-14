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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:22Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)50.500,00-10,3867,33
İş Bankası (C)7,09-0,1410,61
İş Bankası (Kur.)450.000,10114,29
İş Fin.Kir.4,492,2818,16
İş Girişim5,570,5446,58
İş GMYO2,3011,1130,68
İş Y. Men. Değ.5,330,9518,44
İş Yat. Ort.2,9011,5457,61
İşbir Holding600,000,0039,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,711,4314,52
İttifak Holding3,250,31-12,63
İz Hayvancılık Tarım2,99-2,9214,28
İzmir Demir Çelik10,85-0,9132,48
İzmir Fırça2,37-2,8731,67
Jantsa Jant Sanayi65,952,4913,12
Kafein Yazılım15,68-0,5740,75
Kapital Yat. Holding3,531,7345,87
Kaplamin6,32-1,1013,87
Kardemir (A)2,89-0,699,06
Kardemir (B)2,88-0,359,09
Kardemir (D)2,930,0010,15
Karel Elektronik18,391,3226,57
Karsan Otomotiv1,892,7219,62
Karsu Tekstil3,76-1,0516,05
Karsusan Su Ürünleri San.9,202,22-2,02
Kartonsan463,900,2618,98
Katmerciler Ekipman4,361,4013,54
Kent Gıda245,20-0,8539,48
Kerevitaş Gıda3,862,6618,40
Kervansaray Yat. Holding0,500,00-9,09
Kiler GMYO3,921,553,43
Klimasan Klima21,70-4,07-1,72
Koç Holding20,021,01-1,48
Konfrut Gıda9,17-0,3317,26
Konya Çimento273,000,440,63
Kordsa Teknik Tekstil15,360,3917,43
Koza Altın77,05-1,224,05
Koza Madencilik11,340,6213,06
Körfez GMYO3,06-0,3328,03
Kristal Kola2,17-1,8143,71
Kron Telekomünikasyon19,700,6654,87
Kuştur Kuşadası Turizm28,301,1419,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,040,0023,64
Kütahya Porselen9,481,9443,20
Lider Faktoring4,78-0,2130,25
Link Bilgisayar30,42-1,8767,60
Logo Yazılım67,00-2,9010,20
Lokman Hekim Sağlık6,291,458,82
Lüks Kadife11,76-1,8436,11
Makina Takım2,233,2418,62
Mardin Çimento5,410,19-8,61
Marka Yatırım Holding1,54-0,6530,51
Marmaris Altınyunus88,751,6025,00
Marshall51,20-1,827,70
Martı GMYO1,390,0037,62
Martı Otel1,170,8628,57
Mavi Giyim60,15-1,473,89
Mazhar Zorlu Holding15,600,7829,03
Mega Polietilen2,502,0413,64
Menderes Tekstil1,620,6223,66
Mensa0,360,0012,50
Merit Turizm23,50-0,7620,88
Merko Gıda1,43-3,3836,19
Metal Gayrimenkul0,970,006,59
Metemtur Otelcilik2,020,5013,48
Metro Holding1,460,005,80
Metro Petrol ve Tesisleri2,330,4318,88
Metro Yatırım Ortaklığı6,001,87-26,11
Migros Ticaret25,800,786,52
Milpa2,911,7532,88
Mistral GMYO2,130,4712,70
MLP Sağlık17,45-1,699,06
MMC San. ve Tic. Yat.1,031,98-9,65
Mondi Tire Kutsan8,669,34109,18
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,920,0064,47
Net Holding2,676,802,69
Netaş Telekom.16,183,1223,89
Niğbaş Niğde Beton5,200,00-16,13
Nuh Çimento11,330,53-4,63
Nurol GMYO4,300,7020,45
Odaş Elektrik2,180,0050,79
Olmuksan-IP4,32-1,1468,69
Orge Enerji Elektrik6,260,4826,21
Orma Orman Mahsulleri4,940,8278,99
Osmanlı Menkul7,801,3085,71
Ostim Endüstriyel Yat2,180,0029,76
Otokar165,10-0,783,84
Oyak Yat. Ort.2,470,006,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,281,153,73
Özak GMYO3,361,2030,74
Özbal Çelik Boru2,38-9,1642,51
Özderici GMYO1,97-0,5125,48
Özerden Plastik2,621,1614,91
Panora GMYO6,320,161,94
Papilon Savunma11,61-2,1949,81
Park Elek.Madencilik3,420,2912,13
Parsan17,630,404,07
Pegasus70,95-0,49-17,88
Peker GMYO3,101,97-0,96
Penguen Gıda3,70-0,8078,74
Pera GMYO1,17-1,6824,47
Pergamon Dış Ticaret10,24-0,9727,68
Petkim4,141,478,66
Petrokent Turizm201,10-1,6656,99
Pınar Et ve Un10,55-0,6615,05
Pınar Su3,040,0031,03
Pınar Süt14,50-0,2114,44
Plastikkart9,75-3,185,18
Polisan Holding3,240,006,93
Politeknik Metal76,40-0,20-0,78
Prizma Press Matbaacılık5,562,3929,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.157,300,004,47
QNB Finans Fin. Kir.149,90-4,5216,11
QNB Finansbank52,80-5,3840,80
Ral Yatırım Holding7,652,5512,50
Ray Sigorta4,60-1,2934,50
Reysaş GMYO10,04-0,59118,74
Reysaş Lojistik9,752,63122,60
Rhea Girişim2,16-8,0981,51
Rodrigo Tekstil1,960,008,29
Royal Halı2,190,4659,85
RTA Laboratuvarları2,400,423,45
Sabancı Holding10,00-0,104,82
Safkar Ege Soğutmacılık3,10-7,4642,20
Salix Yatırım Holding5,873,71-18,59
Sanel Mühendislik3,89-3,95
Sanifoam Sünger6,030,5020,60
Sanko Pazarlama7,630,26-1,42
Saray Matbaacılık3,057,3970,39
Sarkuysan5,89-0,5121,95
Sasa Polyester10,390,0034,41
Say Reklamcılık4,049,1980,36
Sekuro Plastik6,100,8313,81
Selçuk Ecza Deposu7,58-0,6624,26
Selçuk Gıda1,73-0,570,58
Senkron Güvenlik3,001,699,89
Serve Film Prodüksiyon1,451,40-8,81
Servet GMYO13,53-0,5159,18
Seyitler Kimya7,250,006,77
Silverline Endüstri3,050,0041,20
Sinpaş GMYO1,200,843,45
Smartiks Yazılım10,52-0,477,24
Soda Sanayii6,330,162,43
Sodaş Sodyum Sanayii13,90-0,0742,27
Söktaş3,840,5244,91
Sönmez Filament7,941,1562,70
Sönmez Pamuklu8,962,8782,11
Sumaş Suni Tahta10,800,659,09
Şeker Fin. Kir.4,870,831,88
Şekerbank1,330,001,53
Şişe Cam5,532,034,93
Şok Marketler9,820,61-8,74
T. Halk Bankası7,350,6824,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,32-0,23-0,64
T.S.K.B.1,381,4714,05
T.Tuborg16,02-0,3734,62
Taç Tarım Ürünleri2,930,00-6,09
Tat Gıda7,62-1,1721,14
TAV Havalimanları26,54-0,38-9,05
Taze Kuru Gıda7,33-0,541,24
Tek-Art Turizm1,57-0,6324,60
Tekfen Holding19,201,75-0,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,70-2,51130,95
Temapol Polimer Plastik6,733,2228,93
TGS Dış Ticaret6,140,1631,48
Tofaş Oto. Fab.27,86-0,143,72
Torunlar GMYO3,020,339,82
Trabzon Liman12,375,4616,04
Trabzonspor Sportif4,571,33112,56
Trakya Cam3,860,0010,29
Trend GMYO2,810,0027,73
TSKB GMYO2,064,0453,73
Tuğçelik5,582,3941,27
Tukaş12,37-18,940,16
Turcas Petrol3,661,1037,08
Turkcell14,52-0,625,22
Tümosan Motor ve Traktör7,24-0,1412,95
Tüpraş111,70-0,27-11,91
Türk Hava Yolları14,96-0,203,46
Türk Prysmian Kablo4,451,3771,15
Türk Telekom8,442,4314,52
Türk Traktör60,101,098,48
Türker Proje Gayrimenkul45,080,817,33
Ufuk Yatırım4,99-0,4093,41
Ulaşlar Turizm Yat.2,491,2217,45
Ulusoy Elektrik33,801,9927,07
Ulusoy Un Sanayi4,293,6212,30
Umpaş Holding0,590,00-4,84
Uşak Seramik1,920,5213,61
Utopya Turizm6,711,6736,38
Uzertaş Boya2,122,42-4,50
Ülker Bisküvi23,60-0,255,55
Ünye Çimento5,27-0,38-2,04
Vakıf Fin. Kir.2,41-0,82-0,41
Vakıf GMYO2,800,3613,36
Vakıf Yat. Ort.2,390,842,58
Vakıflar Bankası6,552,0218,87
Vakko Tekstil6,060,5033,48
Vanet Gıda1,43-1,380,00
Verusa Holding21,840,3717,67
Verusaturk Girisim7,880,7746,20
Vestel17,09-2,3435,42
Vestel Beyaz Eşya23,72-2,069,81
Viking Kağıt4,316,95130,48
Yapı Kredi Koray GMYO3,06-0,3326,45
Yapı ve Kredi Bank.2,891,4016,53
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,220,7431,10
Yataş8,94-0,1121,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,210,0037,27
Yeni Gimat GMYO13,031,090,15
Yeşil GMYO0,690,007,81
Yeşil Yapı0,731,3910,61
Yeşil Yatırım Holding13,703,4721,99
Yibitaş İnşaat Malzeme3.700,101,0925,64
Yonga Mobilya8,760,00-5,19
Yükselen Çelik9,775,0559,38
Yünsa14,28-0,7041,53
Zorlu Enerji1,72-1,715,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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