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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:18Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)49.400,00-1,2063,68
İş Bankası (C)6,87-0,587,18
İş Bankası (Kur.)494.400,10135,43
İş Fin.Kir.4,060,256,84
İş Girişim4,901,2428,95
İş GMYO1,971,0311,93
İş Y. Men. Değ.5,18-0,5815,11
İş Yat. Ort.2,6210,0842,39
İşbir Holding540,00-3,4025,58
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,0012,90
İttifak Holding3,25-1,52-12,63
İz Hayvancılık Tarım2,87-1,039,69
İzmir Demir Çelik11,000,4634,31
İzmir Fırça2,231,3623,89
Jantsa Jant Sanayi66,50-2,6414,07
Kafein Yazılım14,35-4,1428,82
Kapital Yat. Holding3,39-2,3140,08
Kaplamin6,15-2,3810,81
Kardemir (A)2,81-1,406,04
Kardemir (B)2,80-1,756,06
Kardemir (D)2,82-1,406,02
Karel Elektronik16,16-2,0011,22
Karsan Otomotiv1,88-1,5718,99
Karsu Tekstil3,28-3,531,23
Karsusan Su Ürünleri San.10,00-2,916,50
Kartonsan452,200,4715,98
Katmerciler Ekipman4,10-2,386,77
Kent Gıda229,40-2,1730,49
Kerevitaş Gıda3,71-0,5413,80
Kervansaray Yat. Holding0,47-2,08-14,55
Kiler GMYO3,79-1,300,00
Klimasan Klima20,840,97-5,62
Koç Holding19,85-0,10-2,31
Konfrut Gıda8,69-3,4411,13
Konya Çimento261,50-0,95-3,61
Kordsa Teknik Tekstil14,81-0,7413,23
Koza Altın81,151,449,59
Koza Madencilik11,660,6016,25
Körfez GMYO2,94-1,6723,01
Kristal Kola2,08-0,4837,75
Kron Telekomünikasyon19,40-2,2752,52
Kuştur Kuşadası Turizm26,50-3,6411,81
Kuyumcukent Gayrimenkul1,96-1,5118,79
Kütahya Porselen10,400,0057,10
Lider Faktoring4,70-1,0528,07
Link Bilgisayar29,20-3,5060,88
Logo Yazılım67,20-3,9310,53
Lokman Hekim Sağlık6,753,3716,78
Lüks Kadife11,00-0,3627,31
Makina Takım2,15-2,2714,36
Mardin Çimento5,34-0,93-9,80
Marka Yatırım Holding1,57-0,6333,05
Marmaris Altınyunus87,500,5723,24
Marshall54,35-3,6314,32
Martı GMYO1,34-1,4732,67
Martı Otel1,13-0,8824,18
Mavi Giyim60,55-0,164,58
Mazhar Zorlu Holding14,85-0,9322,83
Mega Polietilen2,55-1,9215,91
Menderes Tekstil1,93-3,0247,33
Mensa0,35-2,789,37
Merit Turizm22,36-1,9315,02
Merko Gıda1,445,1137,14
Metal Gayrimenkul0,944,443,30
Metemtur Otelcilik1,96-2,0010,11
Metro Holding1,42-1,392,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,29-1,7216,84
Metro Yatırım Ortaklığı6,50-19,95
Migros Ticaret24,46-1,850,99
Milpa2,881,4131,51
Mistral GMYO2,09-1,4210,58
MLP Sağlık16,62-1,663,88
MMC San. ve Tic. Yat.0,98-2,00-14,04
Mondi Tire Kutsan7,72-1,9186,47
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,50-6,7053,30
Net Holding2,59-1,52-0,38
Netaş Telekom.15,97-0,4422,28
Niğbaş Niğde Beton5,505,77-11,29
Nuh Çimento11,17-0,45-5,98
Nurol GMYO4,210,0017,93
Odaş Elektrik2,280,0057,71
Olmuksan-IP4,21-1,6464,39
Orge Enerji Elektrik5,89-0,5118,75
Orma Orman Mahsulleri4,959,7679,35
Osmanlı Menkul8,394,8899,76
Ostim Endüstriyel Yat2,577,9852,98
Otokar165,00-2,083,77
Oyak Yat. Ort.2,430,004,29
Oylum Sınai Yatırımlar4,92-3,15-3,34
Özak GMYO3,33-1,4829,57
Özbal Çelik Boru2,15-0,9228,74
Özderici GMYO1,910,0021,66
Özerden Plastik2,594,0213,60
Panora GMYO6,16-1,75-0,65
Papilon Savunma10,63-3,1037,16
Park Elek.Madencilik3,38-2,0310,82
Parsan16,54-0,96-2,36
Pegasus70,05-0,71-18,92
Peker GMYO3,180,001,60
Penguen Gıda4,251,43105,31
Pera GMYO1,17-0,8524,47
Pergamon Dış Ticaret9,37-1,1616,83
Petkim4,05-0,746,30
Petrokent Turizm200,80-0,6956,75
Pınar Et ve Un10,15-1,9310,69
Pınar Su2,990,6728,88
Pınar Süt13,65-1,167,73
Plastikkart9,75-0,615,18
Polisan Holding3,14-1,263,63
Politeknik Metal75,80-0,26-1,56
Prizma Press Matbaacılık5,650,3631,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.158,90-0,014,61
QNB Finans Fin. Kir.132,50-3,642,63
QNB Finansbank46,00-1,0822,67
Ral Yatırım Holding8,7614,9628,82
Ray Sigorta4,12-3,7420,47
Reysaş GMYO9,54-3,64107,84
Reysaş Lojistik9,05-5,24106,62
Rhea Girişim1,99-2,4567,23
Rodrigo Tekstil1,930,006,63
Royal Halı2,120,9554,74
RTA Laboratuvarları2,39-0,423,02
Sabancı Holding9,86-0,403,35
Safkar Ege Soğutmacılık3,426,8756,88
Salix Yatırım Holding6,35-2,16-11,93
Sanel Mühendislik3,81-4,75-5,93
Sanifoam Sünger6,670,6033,40
Sanko Pazarlama7,39-1,47-4,52
Saray Matbaacılık2,80-6,3556,42
Sarkuysan5,71-1,7218,22
Sasa Polyester10,13-0,2031,05
Say Reklamcılık3,75-3,3567,41
Sekuro Plastik5,61-2,264,66
Selçuk Ecza Deposu7,28-1,3619,34
Selçuk Gıda1,71-0,58-0,58
Senkron Güvenlik2,93-1,357,33
Serve Film Prodüksiyon1,432,14-10,06
Servet GMYO12,98-0,8452,71
Seyitler Kimya7,293,557,36
Silverline Endüstri2,86-0,6932,41
Sinpaş GMYO1,21-0,824,31
Smartiks Yazılım9,66-3,50-1,53
Soda Sanayii6,280,481,62
Sodaş Sodyum Sanayii13,58-0,1539,00
Söktaş3,350,0026,42
Sönmez Filament7,11-1,9345,70
Sönmez Pamuklu7,99-2,5662,40
Sumaş Suni Tahta10,00-2,911,01
Şeker Fin. Kir.4,62-2,33-3,35
Şekerbank1,36-0,733,82
Şişe Cam5,380,002,09
Şok Marketler9,40-1,26-12,64
T. Halk Bankası7,19-0,2821,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası41,24-2,64-5,41
T.S.K.B.1,33-1,489,92
T.Tuborg15,84-0,4433,11
Taç Tarım Ürünleri2,81-1,40-9,94
Tat Gıda7,270,0015,58
TAV Havalimanları26,160,46-10,35
Taze Kuru Gıda6,39-9,87-11,74
Tek-Art Turizm1,571,2924,60
Tekfen Holding18,54-0,27-4,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,52-3,07102,86
Temapol Polimer Plastik6,70-3,6028,35
TGS Dış Ticaret6,13-0,4931,26
Tofaş Oto. Fab.27,300,741,64
Torunlar GMYO3,01-1,639,45
Trabzon Liman12,25-0,9714,92
Trabzonspor Sportif7,139,86231,63
Trakya Cam3,74-0,536,86
Trend GMYO2,67-1,8421,36
TSKB GMYO2,244,1967,16
Tuğçelik5,470,3738,48
Tukaş12,33-2,76-0,16
Turcas Petrol3,68-1,6037,83
Turkcell14,741,106,81
Tümosan Motor ve Traktör7,11-1,5210,92
Tüpraş110,801,00-12,62
Türk Hava Yolları14,92-0,733,18
Türk Prysmian Kablo4,51-3,8473,46
Türk Telekom8,481,3115,06
Türk Traktör60,45-0,829,12
Türker Proje Gayrimenkul47,101,6012,14
Ufuk Yatırım4,53-0,8875,58
Ulaşlar Turizm Yat.2,53-0,3919,34
Ulusoy Elektrik34,463,1729,55
Ulusoy Un Sanayi4,08-1,456,81
Umpaş Holding0,570,00-8,06
Uşak Seramik2,044,6220,71
Utopya Turizm6,41-1,9930,28
Uzertaş Boya2,00-4,76-9,91
Ülker Bisküvi23,14-0,773,49
Ünye Çimento5,14-0,96-4,46
Vakıf Fin. Kir.2,34-0,85-3,31
Vakıf GMYO2,89-2,3617,00
Vakıf Yat. Ort.2,32-1,28-0,43
Vakıflar Bankası6,32-0,1614,70
Vakko Tekstil6,01-0,3332,38
Vanet Gıda1,430,000,00
Verusa Holding21,70-2,9516,92
Verusaturk Girisim6,60-19,9022,45
Vestel16,89-0,5333,84
Vestel Beyaz Eşya23,46-1,108,61
Viking Kağıt3,58-6,7791,44
Yapı Kredi Koray GMYO3,07-6,4026,86
Yapı ve Kredi Bank.2,810,7213,31
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,26-0,6031,74
Yataş8,63-0,9217,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,24-1,3239,13
Yeni Gimat GMYO13,270,082,00
Yeşil GMYO0,771,3220,31
Yeşil Yapı0,75-1,3213,64
Yeşil Yatırım Holding15,803,3440,69
Yibitaş İnşaat Malzeme4.499,1010,0052,77
Yonga Mobilya8,621,41-6,71
Yükselen Çelik9,76-1,6159,22
Yünsa13,31-2,2831,91
Zorlu Enerji1,63-0,610,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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