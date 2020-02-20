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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)48.749,80-0,5161,53
İş Bankası (C)6,64-2,923,59
İş Bankası (Kur.)505.000,00140,48
İş Fin.Kir.3,81-5,220,26
İş Girişim4,45-5,9217,11
İş GMYO1,93-1,039,66
İş Y. Men. Değ.5,12-1,3513,78
İş Yat. Ort.2,55-0,3938,59
İşbir Holding543,000,1826,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,68-2,869,68
İttifak Holding3,09-4,33-16,94
İz Hayvancılık Tarım2,72-3,893,96
İzmir Demir Çelik10,990,3734,19
İzmir Fırça2,13-3,1818,33
Jantsa Jant Sanayi64,55-3,4410,72
Kafein Yazılım13,65-4,2122,53
Kapital Yat. Holding3,30-2,6536,36
Kaplamin6,11-3,0210,09
Kardemir (A)2,72-2,512,64
Kardemir (B)2,72-1,813,03
Kardemir (D)2,75-2,143,38
Karel Elektronik15,00-5,063,23
Karsan Otomotiv1,84-1,6016,46
Karsu Tekstil3,01-8,51-7,10
Karsusan Su Ürünleri San.10,29-0,109,58
Kartonsan434,60-2,7511,46
Katmerciler Ekipman3,96-3,183,13
Kent Gıda226,30-1,6128,73
Kerevitaş Gıda3,68-1,8712,88
Kervansaray Yat. Holding0,46-2,13-16,36
Kiler GMYO3,82-3,540,79
Klimasan Klima20,68-2,18-6,34
Koç Holding20,120,80-0,98
Konfrut Gıda8,10-4,823,58
Konya Çimento252,80-2,21-6,82
Kordsa Teknik Tekstil14,83-0,3413,38
Koza Altın80,45-1,898,64
Koza Madencilik11,56-1,3715,25
Körfez GMYO2,65-8,6210,88
Kristal Kola1,94-5,3728,48
Kron Telekomünikasyon19,32-2,0851,89
Kuştur Kuşadası Turizm25,70-1,318,44
Kuyumcukent Gayrimenkul1,83-4,6910,91
Kütahya Porselen9,70-5,4646,53
Lider Faktoring4,34-4,4118,26
Link Bilgisayar28,90-3,0259,23
Logo Yazılım69,802,8014,80
Lokman Hekim Sağlık6,94-7,4720,07
Lüks Kadife10,55-4,5222,11
Makina Takım2,08-3,2610,64
Mardin Çimento5,23-1,32-11,66
Marka Yatırım Holding1,52-4,4028,81
Marmaris Altınyunus85,55-2,0020,49
Marshall53,55-0,3712,64
Martı GMYO1,31-7,7529,70
Martı Otel1,08-4,4218,68
Mavi Giyim60,70-0,164,84
Mazhar Zorlu Holding13,62-7,9712,66
Mega Polietilen2,51-1,1814,09
Menderes Tekstil1,88-1,0543,51
Mensa0,33-5,713,13
Merit Turizm21,02-4,458,13
Merko Gıda1,35-4,9328,57
Metal Gayrimenkul0,92-1,081,10
Metemtur Otelcilik1,84-4,663,37
Metro Holding1,38-2,820,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-5,0016,33
Metro Yatırım Ortaklığı6,000,00-26,11
Migros Ticaret24,620,901,65
Milpa3,5619,8762,56
Mistral GMYO1,94-6,282,65
MLP Sağlık16,75-1,184,69
MMC San. ve Tic. Yat.0,95-2,06-16,67
Mondi Tire Kutsan6,95-6,4667,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,626,9562,11
Net Holding2,44-4,31-6,15
Netaş Telekom.14,79-5,1913,25
Niğbaş Niğde Beton5,79-1,86-6,61
Nuh Çimento10,79-2,71-9,18
Nurol GMYO4,10-2,3814,85
Odaş Elektrik2,14-4,0448,02
Olmuksan-IP3,99-3,8655,80
Orge Enerji Elektrik5,48-4,7010,48
Orma Orman Mahsulleri4,50-8,5463,04
Osmanlı Menkul7,40-7,5076,19
Ostim Endüstriyel Yat2,43-5,4544,64
Otokar165,500,304,09
Oyak Yat. Ort.2,30-4,17-1,29
Oylum Sınai Yatırımlar4,59-6,52-9,82
Özak GMYO3,23-1,2225,68
Özbal Çelik Boru2,02-6,0520,96
Özderici GMYO1,83-3,6816,56
Özerden Plastik2,46-1,207,89
Panora GMYO6,02-2,43-2,90
Papilon Savunma10,11-3,9030,45
Park Elek.Madencilik3,27-3,257,21
Parsan16,09-2,25-5,02
Pegasus69,05-1,57-20,08
Peker GMYO3,23-2,123,19
Penguen Gıda4,251,19105,31
Pera GMYO1,11-4,3118,09
Pergamon Dış Ticaret8,70-4,618,48
Petkim4,04-0,496,04
Petrokent Turizm197,70-1,6954,33
Pınar Et ve Un9,81-3,826,98
Pınar Su2,78-5,1219,83
Pınar Süt13,08-3,113,24
Plastikkart9,73-1,724,96
Polisan Holding3,04-2,880,33
Politeknik Metal75,00-0,53-2,60
Prizma Press Matbaacılık5,710,5332,79
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,800,084,69
QNB Finans Fin. Kir.132,400,302,56
QNB Finansbank42,50-3,4113,33
Ral Yatırım Holding8,521,4325,29
Ray Sigorta3,81-7,0711,40
Reysaş GMYO8,82-4,7592,16
Reysaş Lojistik8,61-5,1896,58
Rhea Girişim1,83-7,1153,78
Rodrigo Tekstil1,86-4,122,76
Royal Halı2,100,0053,28
RTA Laboratuvarları2,34-2,500,86
Sabancı Holding9,74-0,612,10
Safkar Ege Soğutmacılık3,31-4,6151,83
Salix Yatırım Holding5,85-4,10-18,86
Sanel Mühendislik3,974,20-1,98
Sanifoam Sünger6,21-4,9024,20
Sanko Pazarlama6,89-5,49-10,98
Saray Matbaacılık2,66-6,6748,60
Sarkuysan5,55-2,2914,91
Sasa Polyester10,02-1,7629,62
Say Reklamcılık3,40-8,8551,79
Sekuro Plastik5,32-4,32-0,75
Selçuk Ecza Deposu6,77-5,7110,98
Selçuk Gıda1,70-0,58-1,16
Senkron Güvenlik2,93-3,307,33
Serve Film Prodüksiyon1,39-2,80-12,58
Servet GMYO11,96-6,1240,71
Seyitler Kimya7,550,6711,19
Silverline Endüstri2,58-7,8619,44
Sinpaş GMYO1,254,177,76
Smartiks Yazılım8,93-5,60-8,97
Soda Sanayii6,320,002,27
Sodaş Sodyum Sanayii13,700,7440,23
Söktaş3,27-2,6823,40
Sönmez Filament6,23-9,0527,66
Sönmez Pamuklu7,10-8,5144,31
Sumaş Suni Tahta9,95-0,500,51
Şeker Fin. Kir.4,42-4,33-7,53
Şekerbank1,31-2,960,00
Şişe Cam5,34-0,371,33
Şok Marketler9,28-1,80-13,75
T. Halk Bankası7,02-1,5418,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası39,12-3,88-10,28
T.S.K.B.1,30-2,267,44
T.Tuborg15,840,0633,11
Taç Tarım Ürünleri2,78-1,42-10,90
Tat Gıda7,03-2,6311,76
TAV Havalimanları25,68-1,61-11,99
Taze Kuru Gıda6,80-0,15-6,08
Tek-Art Turizm1,53-3,7721,43
Tekfen Holding18,12-2,21-6,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,78-7,1685,24
Temapol Polimer Plastik6,14-6,2617,62
TGS Dış Ticaret5,91-3,5926,55
Tofaş Oto. Fab.27,66-0,142,98
Torunlar GMYO2,89-3,025,09
Trabzon Liman11,70-4,029,76
Trabzonspor Sportif6,68-14,14210,70
Trakya Cam3,69-0,815,43
Trend GMYO2,47-6,4412,27
TSKB GMYO2,09-7,1155,97
Tuğçelik5,22-2,0632,15
Tukaş11,36-5,73-8,02
Turcas Petrol3,42-4,7428,09
Turkcell14,830,477,46
Tümosan Motor ve Traktör6,88-2,417,33
Tüpraş112,200,99-11,51
Türk Hava Yolları14,70-1,341,66
Türk Prysmian Kablo4,38-3,7468,46
Türk Telekom8,51-0,5815,47
Türk Traktör60,85-0,259,84
Türker Proje Gayrimenkul46,44-1,8210,57
Ufuk Yatırım4,55-0,4476,36
Ulaşlar Turizm Yat.2,44-2,7915,09
Ulusoy Elektrik33,62-1,8126,39
Ulusoy Un Sanayi3,87-4,211,31
Umpaş Holding0,55-1,79-11,29
Uşak Seramik1,93-4,4614,20
Utopya Turizm5,91-4,3720,12
Uzertaş Boya2,063,00-7,21
Ülker Bisküvi22,82-0,782,06
Ünye Çimento4,94-3,33-8,18
Vakıf Fin. Kir.2,22-3,90-8,26
Vakıf GMYO2,74-4,2010,93
Vakıf Yat. Ort.2,270,00-2,58
Vakıflar Bankası6,22-1,4312,89
Vakko Tekstil6,00-0,9932,16
Vanet Gıda1,39-2,11-2,80
Verusa Holding21,16-0,6614,01
Verusaturk Girisim5,51-16,522,23
Vestel16,870,7233,68
Vestel Beyaz Eşya22,76-2,575,37
Viking Kağıt3,02-8,2161,50
Yapı Kredi Koray GMYO2,88-5,8819,01
Yapı ve Kredi Bank.2,66-2,567,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,65-5,5622,01
Yataş8,37-2,7914,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,07-6,3328,57
Yeni Gimat GMYO12,79-3,54-1,69
Yeşil GMYO0,73-2,6714,06
Yeşil Yapı0,72-2,709,09
Yeşil Yatırım Holding15,422,8037,31
Yibitaş İnşaat Malzeme4.700,004,4759,59
Yonga Mobilya9,226,34-0,22
Yükselen Çelik10,105,9864,76
Yünsa12,48-4,8823,69
Zorlu Enerji1,55-3,73-4,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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