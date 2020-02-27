Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 46.100,00 -3,96 52,75 İş Bankası (C) 6,18 -2,22 -3,59 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,45 -5,48 -9,21 İş Girişim 4,30 -4,66 13,16 İş GMYO 1,79 -2,19 1,70 İş Y. Men. Değ. 5,08 -0,78 12,89 İş Yat. Ort. 2,56 -1,92 39,13 İşbir Holding 608,60 -0,23 41,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23 İttifak Holding 2,80 -3,11 -24,73 İz Hayvancılık Tarım 2,60 -3,35 -0,63 İzmir Demir Çelik 10,20 -4,40 24,54 İzmir Fırça 2,17 -3,98 20,56 Jantsa Jant Sanayi 59,50 -2,54 2,06 Kafein Yazılım 14,10 -2,96 26,57 Kapital Yat. Holding 3,29 -1,20 35,95 Kaplamin 6,11 -1,29 10,09 Kardemir (A) 2,70 -3,57 1,89 Kardemir (B) 2,70 -3,57 2,27 Kardemir (D) 2,80 -3,78 5,26 Karel Elektronik 14,19 -4,83 -2,34 Karsan Otomotiv 1,82 -6,19 15,19 Karsu Tekstil 2,77 -5,14 -14,51 Karsusan Su Ürünleri San. 10,95 -0,45 16,61 Kartonsan 406,00 -2,89 4,13 Katmerciler Ekipman 3,74 -3,36 -2,60 Kent Gıda 227,10 -2,11 29,18 Kerevitaş Gıda 3,62 -2,16 11,04 Kervansaray Yat. Holding 0,44 -2,22 -20,00 Kiler GMYO 3,70 -5,13 -2,37 Klimasan Klima 20,60 -4,19 -6,70 Koç Holding 18,69 -2,66 -8,02 Konfrut Gıda 7,76 -1,65 -0,77 Konya Çimento 256,60 -2,73 -5,42 Kordsa Teknik Tekstil 14,03 -2,91 7,26 Koza Altın 79,95 -2,26 7,97 Koza Madencilik 11,99 -3,54 19,54 Körfez GMYO 2,45 -5,77 2,51 Kristal Kola 1,83 -4,69 21,19 Kron Telekomünikasyon 21,52 4,57 69,18 Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 0,79 7,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,77 -3,80 7,27 Kütahya Porselen 8,72 -5,73 31,72 Lider Faktoring 4,06 -4,02 10,63 Link Bilgisayar 23,98 -7,41 32,12 Logo Yazılım 78,05 -1,95 28,37 Lokman Hekim Sağlık 7,29 0,28 26,12 Lüks Kadife 10,10 -4,90 16,90 Makina Takım 1,94 -4,43 3,19 Mardin Çimento 5,27 -0,94 -10,98 Marka Yatırım Holding 1,36 -4,90 15,25 Marmaris Altınyunus 83,60 -3,91 17,75 Marshall 54,65 -8,92 14,96 Martı GMYO 1,20 -4,00 18,81 Martı Otel 0,98 -4,85 7,69 Mavi Giyim 54,45 -3,63 -5,96 Mazhar Zorlu Holding 13,45 -2,89 11,25 Mega Polietilen 2,60 -4,41 18,18 Menderes Tekstil 1,95 -3,47 48,85 Mensa 0,34 9,68 6,25 Merit Turizm 20,30 -3,24 4,42 Merko Gıda 1,24 -5,34 18,10 Metal Gayrimenkul 0,89 -1,11 -2,20 Metemtur Otelcilik 1,72 -5,49 -3,37 Metro Holding 1,27 -4,51 -7,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -3,72 5,61 Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 1,82 -31,03 Migros Ticaret 23,16 -4,06 -4,38 Milpa 2,98 -5,70 36,07 Mistral GMYO 1,86 -3,63 -1,59 MLP Sağlık 16,61 -4,87 3,81 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 2,15 -16,67 Mondi Tire Kutsan 6,49 -4,56 56,76 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,39 -5,21 44,58 Net Holding 2,19 -4,78 -15,77 Netaş Telekom. 14,20 -3,66 8,73 Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,31 3,23 Nuh Çimento 10,15 -1,93 -14,56 Nurol GMYO 3,76 -5,05 5,32 Odaş Elektrik 2,11 -3,21 45,95 Olmuksan-IP 4,19 -2,10 63,61 Orge Enerji Elektrik 5,17 -3,36 4,23 Orma Orman Mahsulleri 4,55 -3,19 64,86 Osmanlı Menkul 7,09 -0,14 68,81 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -4,64 34,52 Otokar 153,00 -4,20 -3,77 Oyak Yat. Ort. 3,21 9,18 37,77 Oylum Sınai Yatırımlar 4,57 -4,39 -10,22 Özak GMYO 3,13 -2,49 21,79 Özbal Çelik Boru 2,00 -1,48 19,76 Özderici GMYO 1,75 -4,37 11,46 Özerden Plastik 2,43 0,00 6,58 Panora GMYO 5,83 -2,83 -5,97 Papilon Savunma 10,33 -0,67 33,29 Park Elek.Madencilik 3,09 -3,13 1,31 Parsan 14,78 -3,34 -12,75 Pegasus 60,40 -5,18 -30,09 Peker GMYO 2,99 -3,24 -4,47 Penguen Gıda 4,60 -2,34 122,22 Pera GMYO 1,03 -4,63 9,57 Pergamon Dış Ticaret 8,10 -4,59 1,00 Petkim 3,81 -2,56 0,00 Petrokent Turizm 190,60 -2,80 48,79 Pınar Et ve Un 9,37 -2,90 2,18 Pınar Su 2,72 -4,23 17,24 Pınar Süt 12,79 -1,84 0,95 Plastikkart 9,41 -2,79 1,51 Polisan Holding 2,76 -3,50 -8,91 Politeknik Metal 71,00 -1,59 -7,79 Prizma Press Matbaacılık 5,64 -0,18 31,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 4,95 QNB Finans Fin. Kir. 140,50 0,36 8,83 QNB Finansbank 41,90 0,00 11,73 Ral Yatırım Holding 8,30 -2,24 22,06 Ray Sigorta 3,59 -4,01 4,97 Reysaş GMYO 8,25 -8,23 79,74 Reysaş Lojistik 8,55 -9,04 95,21 Rhea Girişim 1,94 -6,28 63,03 Rodrigo Tekstil 1,88 -4,08 3,87 Royal Halı 2,15 0,00 56,93 RTA Laboratuvarları 2,24 -1,32 -3,45 Sabancı Holding 9,15 -2,35 -4,09 Safkar Ege Soğutmacılık 3,48 -3,33 59,63 Salix Yatırım Holding 5,00 0,00 -30,65 Sanel Mühendislik 3,89 1,04 -3,95 Sanifoam Sünger 6,33 -1,25 26,60 Sanko Pazarlama 6,70 -4,83 -13,44 Saray Matbaacılık 2,58 -7,53 44,13 Sarkuysan 5,48 -0,54 13,46 Sasa Polyester 9,24 -6,29 19,53 Say Reklamcılık 3,32 -7,52 48,21 Sekuro Plastik 5,11 -4,84 -4,66 Selçuk Ecza Deposu 6,88 -1,15 12,79 Selçuk Gıda 1,65 -1,79 -4,07 Senkron Güvenlik 2,55 -7,27 -6,59 Serve Film Prodüksiyon 1,51 0,67 -5,03 Servet GMYO 11,30 -3,09 32,94 Seyitler Kimya 8,82 0,57 29,90 Silverline Endüstri 2,40 -5,51 11,11 Sinpaş GMYO 1,28 -0,78 10,34 Smartiks Yazılım 8,71 -3,86 -11,21 Soda Sanayii 6,13 -1,29 -0,81 Sodaş Sodyum Sanayii 14,48 1,33 48,21 Söktaş 3,12 -6,59 17,74 Sönmez Filament 5,55 -8,11 13,73 Sönmez Pamuklu 5,69 -9,68 15,65 Sumaş Suni Tahta 9,45 -1,46 -4,55 Şeker Fin. Kir. 4,72 -1,05 -1,26 Şekerbank 1,20 -4,76 -8,40 Şişe Cam 5,13 -1,54 -2,66 Şok Marketler 8,46 -2,76 -21,38 T. Halk Bankası 6,47 -2,71 9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,64 -4,83 -11,38 T.S.K.B. 1,23 -3,15 1,65 T.Tuborg 15,36 -2,10 29,08 Taç Tarım Ürünleri 2,72 0,00 -12,82 Tat Gıda 6,59 -3,94 4,77 TAV Havalimanları 22,26 -3,89 -23,71 Taze Kuru Gıda 6,97 -1,55 -3,73 Tek-Art Turizm 1,47 -5,16 16,67 Tekfen Holding 16,11 -4,33 -16,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,67 -7,62 58,81 Temapol Polimer Plastik 5,74 -4,33 9,96 TGS Dış Ticaret 5,79 -3,18 23,98 Tofaş Oto. Fab. 26,38 -3,09 -1,79 Torunlar GMYO 2,76 -4,50 0,36 Trabzon Liman 11,20 -5,25 5,07 Trabzonspor Sportif 5,32 -12,79 147,44 Trakya Cam 3,54 -4,07 1,14 Trend GMYO 2,22 -5,13 0,91 TSKB GMYO 1,83 -5,18 36,57 Tuğçelik 5,00 -4,94 26,58 Tukaş 11,00 -1,79 -10,93 Turcas Petrol 3,47 -3,88 29,96 Turkcell 14,15 -1,60 2,54 Tümosan Motor ve Traktör 6,67 -2,77 4,06 Tüpraş 104,60 -4,04 -17,51 Türk Hava Yolları 12,58 -4,98 -13,00 Türk Prysmian Kablo 3,95 -4,13 51,92 Türk Telekom 8,01 -4,53 8,68 Türk Traktör 60,05 -1,23 8,39 Türker Proje Gayrimenkul 45,90 -5,32 9,29 Ufuk Yatırım 4,14 -1,43 60,47 Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 -6,01 3,30 Ulusoy Elektrik 31,80 -2,69 19,55 Ulusoy Un Sanayi 3,63 -4,47 -4,97 Umpaş Holding 0,54 1,89 -12,90 Uşak Seramik 1,81 -5,73 7,10 Utopya Turizm 5,41 -6,40 9,96 Uzertaş Boya 2,12 2,91 -4,50 Ülker Bisküvi 22,18 -2,46 -0,81 Ünye Çimento 4,67 -3,31 -13,20 Vakıf Fin. Kir. 2,09 -5,86 -13,64 Vakıf GMYO 2,73 -4,55 10,53 Vakıf Yat. Ort. 2,20 -5,58 -5,58 Vakıflar Bankası 5,83 -2,35 5,81 Vakko Tekstil 5,89 -5,00 29,74 Vanet Gıda 1,38 0,00 -3,50 Verusa Holding 21,94 0,09 18,21 Verusaturk Girisim 4,50 -6,05 -16,51 Vestel 15,08 -5,16 19,49 Vestel Beyaz Eşya 21,18 -3,81 -1,94 Viking Kağıt 2,78 -7,33 48,66 Yapı Kredi Koray GMYO 2,77 -3,82 14,46 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -1,94 2,02 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,74 -0,77 23,44 Yataş 7,90 -2,83 7,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,08 -4,59 29,19 Yeni Gimat GMYO 12,72 -1,85 -2,23 Yeşil GMYO 0,68 -5,56 6,25 Yeşil Yapı 0,69 -2,82 4,55 Yeşil Yatırım Holding 13,10 -5,89 16,65 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.999,90 -4,05 69,78 Yonga Mobilya 10,19 -9,02 10,28 Yükselen Çelik 9,52 -0,83 55,30 Yünsa 12,46 -2,27 23,49 Zorlu Enerji 1,46 -3,95 -10,43

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)