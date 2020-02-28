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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)42.999,90-6,3242,48
İş Bankası (C)5,86-4,09-8,58
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,14-5,99-17,37
İş Girişim3,85-7,001,32
İş GMYO1,61-5,85-8,52
İş Y. Men. Değ.4,76-4,615,78
İş Yat. Ort.2,50-1,9635,87
İşbir Holding550,00-5,9727,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,58-7,94-6,45
İttifak Holding2,40-9,09-35,48
İz Hayvancılık Tarım2,45-5,04-6,36
İzmir Demir Çelik10,00-1,9622,10
İzmir Fırça1,94-8,497,78
Jantsa Jant Sanayi55,50-6,33-4,80
Kafein Yazılım12,88-6,1215,62
Kapital Yat. Holding3,25-1,2234,30
Kaplamin6,09-1,779,73
Kardemir (A)2,57-3,75-3,02
Kardemir (B)2,56-4,12-3,03
Kardemir (D)2,64-3,30-0,75
Karel Elektronik13,32-5,13-8,33
Karsan Otomotiv1,66-4,055,06
Karsu Tekstil2,50-8,09-22,84
Karsusan Su Ürünleri San.10,00-4,766,50
Kartonsan375,00-5,85-3,82
Katmerciler Ekipman3,39-6,61-11,72
Kent Gıda225,00-1,3627,99
Kerevitaş Gıda3,37-5,073,37
Kervansaray Yat. Holding0,42-2,33-23,64
Kiler GMYO2,97-7,48-21,64
Klimasan Klima18,69-6,55-15,35
Koç Holding17,69-3,44-12,94
Konfrut Gıda7,58-1,04-3,07
Konya Çimento235,00-6,75-13,38
Kordsa Teknik Tekstil13,99-1,416,96
Koza Altın76,90-3,573,85
Koza Madencilik11,94-0,3319,04
Körfez GMYO2,23-7,08-6,69
Kristal Kola1,61-6,946,62
Kron Telekomünikasyon21,26-6,6767,14
Kuştur Kuşadası Turizm22,30-8,98-5,91
Kuyumcukent Gayrimenkul1,57-7,10-4,85
Kütahya Porselen8,16-6,7423,26
Lider Faktoring3,59-7,95-2,18
Link Bilgisayar22,60-6,5324,52
Logo Yazılım75,20-4,3923,68
Lokman Hekim Sağlık6,40-7,3810,73
Lüks Kadife9,44-6,079,26
Makina Takım1,77-5,35-5,85
Mardin Çimento5,16-1,53-12,84
Marka Yatırım Holding1,23-8,214,24
Marmaris Altınyunus77,15-8,158,66
Marshall52,80-1,3111,06
Martı GMYO1,07-8,555,94
Martı Otel0,90-6,25-1,10
Mavi Giyim51,30-5,26-11,40
Mazhar Zorlu Holding12,95-5,137,11
Mega Polietilen2,54-3,4215,45
Menderes Tekstil1,80-5,2637,40
Mensa0,378,8215,62
Merit Turizm18,01-7,74-7,36
Merko Gıda1,16-6,4510,48
Metal Gayrimenkul0,85-3,41-6,59
Metemtur Otelcilik1,56-8,24-12,36
Metro Holding1,18-6,35-14,49
Metro Petrol ve Tesisleri1,88-7,39-4,08
Metro Yatırım Ortaklığı5,80-0,85-28,57
Migros Ticaret21,82-3,62-9,91
Milpa2,64-5,7120,55
Mistral GMYO1,64-8,38-13,23
MLP Sağlık14,98-9,10-6,37
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-9,57-25,44
Mondi Tire Kutsan5,97-6,1344,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,070,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,82-6,0932,23
Net Holding1,99-7,44-23,46
Netaş Telekom.13,00-5,45-0,46
Niğbaş Niğde Beton7,007,6912,90
Nuh Çimento9,40-5,24-20,88
Nurol GMYO3,37-8,42-5,60
Odaş Elektrik1,96-3,9235,57
Olmuksan-IP4,681,0882,74
Orge Enerji Elektrik4,71-6,92-5,04
Orma Orman Mahsulleri4,30-4,4455,80
Osmanlı Menkul7,06-0,2868,10
Ostim Endüstriyel Yat2,03-6,8820,83
Otokar146,30-4,32-7,99
Oyak Yat. Ort.3,7611,2461,37
Oylum Sınai Yatırımlar3,109,150,36
Özak GMYO2,89-6,1712,45
Özbal Çelik Boru1,65-9,072,37
Özderici GMYO1,60-5,331,91
Özerden Plastik2,34-3,702,63
Panora GMYO5,71-2,23-7,90
Papilon Savunma9,19-6,7018,58
Park Elek.Madencilik2,84-7,19-6,89
Parsan13,90-3,27-17,95
Pegasus55,50-4,15-35,76
Peker GMYO2,80-5,08-10,54
Penguen Gıda4,27-7,17106,28
Pera GMYO0,94-6,000,00
Pergamon Dış Ticaret7,54-5,28-5,99
Petkim3,61-3,48-5,25
Petrokent Turizm177,30-9,6338,41
Pınar Et ve Un9,622,124,91
Pınar Su2,53-7,339,05
Pınar Süt11,79-5,53-6,95
Plastikkart8,67-5,45-6,47
Polisan Holding2,54-5,93-16,17
Politeknik Metal67,65-3,43-12,14
Prizma Press Matbaacılık5,55-0,8929,07
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,800,064,96
QNB Finans Fin. Kir.137,40-2,556,43
QNB Finansbank39,98-2,496,61
Ral Yatırım Holding8,203,8020,59
Ray Sigorta3,24-7,69-5,26
Reysaş GMYO7,74-3,2568,63
Reysaş Lojistik8,08-0,2584,47
Rhea Girişim1,85-6,5755,46
Rodrigo Tekstil1,84-3,161,66
Royal Halı1,97-3,9043,80
RTA Laboratuvarları2,05-6,82-11,64
Sabancı Holding8,60-4,23-9,85
Safkar Ege Soğutmacılık3,31-5,1651,83
Salix Yatırım Holding4,72-7,45-34,54
Sanel Mühendislik3,702,78-8,64
Sanifoam Sünger5,69-8,2313,80
Sanko Pazarlama6,24-5,45-19,38
Saray Matbaacılık2,42-6,5635,20
Sarkuysan4,95-6,952,48
Sasa Polyester8,61-4,7611,38
Say Reklamcılık3,13-4,2839,73
Sekuro Plastik4,76-9,16-11,19
Selçuk Ecza Deposu6,55-3,117,38
Selçuk Gıda1,47-6,96-14,53
Senkron Güvenlik2,38-7,75-12,82
Serve Film Prodüksiyon1,42-5,33-10,69
Servet GMYO10,72-3,8626,12
Seyitler Kimya8,910,2231,22
Silverline Endüstri2,19-7,591,39
Sinpaş GMYO1,13-9,60-2,59
Smartiks Yazılım7,98-6,34-18,65
Soda Sanayii5,75-4,17-6,96
Sodaş Sodyum Sanayii14,20-1,3945,34
Söktaş2,88-7,108,68
Sönmez Filament5,20-6,146,56
Sönmez Pamuklu5,14-7,554,47
Sumaş Suni Tahta8,70-5,02-12,12
Şeker Fin. Kir.4,63-6,46-3,14
Şekerbank1,10-6,78-16,03
Şişe Cam4,87-3,94-7,59
Şok Marketler7,98-4,89-25,84
T. Halk Bankası5,93-5,120,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası36,52-4,90-16,24
T.S.K.B.1,11-5,93-8,26
T.Tuborg14,70-4,0523,53
Taç Tarım Ürünleri2,50-5,30-19,87
Tat Gıda6,19-5,93-1,59
TAV Havalimanları20,64-6,69-29,27
Taze Kuru Gıda6,49-3,99-10,36
Tek-Art Turizm1,31-7,093,97
Tekfen Holding15,08-4,13-21,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,06-6,0544,29
Temapol Polimer Plastik5,19-7,32-0,57
TGS Dış Ticaret5,27-7,8712,85
Tofaş Oto. Fab.25,74-1,91-4,17
Torunlar GMYO2,56-6,57-6,91
Trabzon Liman10,63-5,51-0,28
Trabzonspor Sportif5,08-5,40136,28
Trakya Cam3,33-4,86-4,86
Trend GMYO2,05-8,89-6,82
TSKB GMYO1,72-5,4928,36
Tuğçelik4,69-4,2918,73
Tukaş10,89-0,09-11,82
Turcas Petrol3,47-2,5329,96
Turkcell13,25-5,89-3,99
Tümosan Motor ve Traktör6,09-6,31-4,99
Tüpraş101,50-1,36-19,95
Türk Hava Yolları11,52-5,19-20,33
Türk Prysmian Kablo3,53-6,8635,77
Türk Telekom7,63-4,863,53
Türk Traktör59,10-2,806,68
Türker Proje Gayrimenkul43,00-3,072,38
Ufuk Yatırım3,70-9,9843,41
Ulaşlar Turizm Yat.1,97-9,22-7,08
Ulusoy Elektrik29,98-5,7212,71
Ulusoy Un Sanayi3,37-5,07-11,78
Umpaş Holding0,49-7,55-20,97
Uşak Seramik1,64-6,82-2,96
Utopya Turizm4,89-4,86-0,61
Uzertaş Boya2,06-0,96-7,21
Ülker Bisküvi20,58-6,88-7,96
Ünye Çimento4,23-6,62-21,38
Vakıf Fin. Kir.1,89-8,25-21,90
Vakıf GMYO2,38-9,51-3,64
Vakıf Yat. Ort.2,06-5,50-11,59
Vakıflar Bankası5,35-5,31-2,90
Vakko Tekstil5,36-6,6218,06
Vanet Gıda1,26-5,97-11,89
Verusa Holding20,44-6,8410,13
Verusaturk Girisim4,09-6,41-24,12
Vestel14,10-3,8211,73
Vestel Beyaz Eşya20,34-3,05-5,83
Viking Kağıt2,61-6,1239,57
Yapı Kredi Koray GMYO2,51-7,383,72
Yapı ve Kredi Bank.2,32-5,31-6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,01-6,2811,80
Yataş7,48-3,731,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,93-3,9819,88
Yeni Gimat GMYO12,70-1,55-2,38
Yeşil GMYO0,65-4,411,56
Yeşil Yapı0,64-5,88-3,03
Yeşil Yatırım Holding11,39-10,171,42
Yibitaş İnşaat Malzeme4.221,00-10,0043,33
Yonga Mobilya9,08-9,92-1,73
Yükselen Çelik8,20-6,9233,77
Yünsa11,49-5,9013,88
Zorlu Enerji1,33-6,34-18,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:12:40