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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)43.100,1042,81
İş Bankası (C)6,064,30-5,46
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,353,08-11,84
İş Girişim4,215,2510,79
İş GMYO1,752,94-0,57
İş Y. Men. Değ.4,871,888,22
İş Yat. Ort.2,673,0945,11
İşbir Holding599,604,2839,44
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,631,611,61
İttifak Holding2,865,54-23,12
İz Hayvancılık Tarım2,624,380,13
İzmir Demir Çelik10,550,6728,82
İzmir Fırça2,253,2125,00
Jantsa Jant Sanayi59,401,021,89
Kafein Yazılım13,843,3624,24
Kapital Yat. Holding3,23-0,6233,47
Kaplamin6,501,0917,12
Kardemir (A)2,671,140,75
Kardemir (B)2,671,911,14
Kardemir (D)2,721,492,26
Karel Elektronik14,904,562,55
Karsan Otomotiv1,90-3,5520,25
Karsu Tekstil2,693,46-16,98
Kartonsan403,103,363,39
Katmerciler Ekipman3,714,80-3,39
Kent Gıda221,80-0,5426,17
Kerevitaş Gıda3,602,2710,43
Kervansaray Yat. Holding0,508,70-9,09
Kiler GMYO3,120,00-17,68
Klimasan Klima19,071,38-13,63
Koç Holding18,163,89-10,63
Konfrut Gıda7,47-2,86-4,48
Konya Çimento254,202,09-6,30
Kordsa Teknik Tekstil14,001,167,03
Koza Altın73,650,68-0,54
Koza Madencilik11,451,6914,16
Körfez GMYO2,403,000,42
Kristal Kola1,793,4718,54
Kron Telekomünikasyon22,381,6375,94
Kuştur Kuşadası Turizm27,829,9617,38
Kuyumcukent Gayrimenkul1,736,134,85
Kütahya Porselen8,893,8634,29
Lider Faktoring4,188,8513,90
Link Bilgisayar26,522,2446,12
Logo Yazılım76,950,5926,56
Lokman Hekim Sağlık6,974,9720,59
Lüks Kadife10,243,5418,52
Makina Takım1,955,413,72
Mardin Çimento5,310,76-10,30
Marka Yatırım Holding1,416,0219,49
Marmaris Altınyunus77,000,068,45
Marshall53,401,0412,33
Martı GMYO1,205,2618,81
Martı Otel1,005,269,89
Mavi Giyim54,501,68-5,87
Mazhar Zorlu Holding13,90-0,7114,97
Mega Polietilen2,720,7423,64
Menderes Tekstil1,85-1,0741,22
Mensa0,34-5,566,25
Merit Turizm20,505,135,45
Merko Gıda1,253,3119,05
Metal Gayrimenkul0,871,16-4,40
Metemtur Otelcilik1,774,12-0,56
Metro Holding1,438,333,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,092,966,63
Metro Yatırım Ortaklığı5,868,52-27,83
Migros Ticaret23,244,31-4,05
Milpa2,912,4632,88
Mistral GMYO1,856,32-2,12
MLP Sağlık16,023,290,12
MMC San. ve Tic. Yat.0,90-1,10-21,05
Mondi Tire Kutsan7,264,4675,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,441,3744,97
Net Holding2,092,96-19,62
Netaş Telekom.14,043,397,50
Niğbaş Niğde Beton6,40-7,253,23
Nuh Çimento11,4516,48-3,62
Nurol GMYO3,723,914,20
Odaş Elektrik2,112,9345,95
Olmuksan-IP4,32-2,0468,69
Orge Enerji Elektrik4,982,680,40
Orma Orman Mahsulleri4,52-0,6663,77
Osmanlı Menkul7,200,0071,43
Ostim Endüstriyel Yat2,363,5140,48
Otokar156,702,15-1,45
Oyak Yat. Ort.5,1214,80119,74
Oylum Sınai Yatırımlar3,150,641,98
Özak GMYO3,167,4822,96
Özbal Çelik Boru1,805,2611,67
Özderici GMYO1,783,4913,38
Özerden Plastik2,450,007,46
Panora GMYO5,963,11-3,87
Papilon Savunma9,722,8625,42
Park Elek.Madencilik3,133,992,62
Parsan15,446,26-8,85
Pegasus55,602,11-35,65
Peker GMYO2,902,11-7,35
Penguen Gıda4,801,91131,88
Pera GMYO1,055,0011,70
Pergamon Dış Ticaret8,001,91-0,25
Petkim3,802,43-0,26
Petrokent Turizm187,30-2,4046,21
Pınar Et ve Un9,781,566,65
Pınar Su2,693,0715,95
Pınar Süt12,542,62-1,03
Plastikkart9,88-0,706,58
Polisan Holding2,793,72-7,92
Politeknik Metal72,950,76-5,26
Prizma Press Matbaacılık5,601,8230,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,400,145,02
QNB Finans Fin. Kir.143,600,8411,23
QNB Finansbank42,005,0012,00
Ral Yatırım Holding8,593,4926,32
Ray Sigorta3,513,242,63
Reysaş GMYO8,090,5076,25
Reysaş Lojistik8,441,3292,69
Rhea Girişim2,111,4477,31
Rodrigo Tekstil1,880,003,87
Royal Halı2,110,0054,01
RTA Laboratuvarları2,183,32-6,03
Sabancı Holding9,224,06-3,35
Safkar Ege Soğutmacılık3,653,9967,43
Salix Yatırım Holding4,99-0,20-30,79
Sanel Mühendislik3,900,00-3,70
Sanifoam Sünger6,083,5821,60
Sanko Pazarlama7,011,59-9,43
Saray Matbaacılık2,39-5,1633,52
Sarkuysan5,503,3813,87
Sasa Polyester8,961,5915,91
Say Reklamcılık3,432,0853,12
Sekuro Plastik5,237,39-2,43
Selçuk Ecza Deposu6,690,159,67
Selçuk Gıda1,580,00-8,14
Senkron Güvenlik2,554,94-6,59
Serve Film Prodüksiyon1,567,59-1,89
Servet GMYO11,321,4333,18
Seyitler Kimya9,250,8736,23
Silverline Endüstri2,393,0210,65
Sinpaş GMYO1,230,826,03
Smartiks Yazılım8,843,39-9,89
Soda Sanayii5,911,20-4,37
Sodaş Sodyum Sanayii14,840,6151,89
Söktaş3,174,2819,62
Sönmez Filament6,1114,8525,20
Sönmez Pamuklu6,0214,4522,36
Sumaş Suni Tahta9,280,00-6,26
Şeker Fin. Kir.4,710,21-1,46
Şekerbank1,204,35-8,40
Şişe Cam5,031,62-4,55
Şok Marketler8,540,35-20,63
T. Halk Bankası6,262,965,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası38,302,13-12,16
T.S.K.B.1,184,42-2,48
T.Tuborg15,401,0529,41
Taç Tarım Ürünleri2,61-1,51-16,35
Tat Gıda6,591,384,77
TAV Havalimanları20,782,16-28,79
Taze Kuru Gıda7,004,48-3,31
Tek-Art Turizm1,475,0016,67
Tekfen Holding15,691,82-18,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,267,8872,86
Temapol Polimer Plastik5,633,687,85
TGS Dış Ticaret5,791,5823,98
Tofaş Oto. Fab.27,001,730,52
Torunlar GMYO2,783,351,09
Trabzon Liman11,802,8810,69
Trabzonspor Sportif6,13-0,81185,12
Trakya Cam3,461,76-1,14
Trend GMYO2,231,831,36
TSKB GMYO1,892,1641,04
Tuğçelik5,774,5346,08
Tukaş11,230,27-9,07
Turcas Petrol3,462,0629,59
Turkcell14,192,682,83
Tümosan Motor ve Traktör6,312,10-1,56
Tüpraş102,701,38-19,01
Türk Hava Yolları12,142,88-16,04
Türk Prysmian Kablo3,853,2248,08
Türk Telekom7,874,106,78
Türk Traktör60,000,338,30
Türker Proje Gayrimenkul47,001,1211,90
Ufuk Yatırım4,211,2063,18
Ulaşlar Turizm Yat.2,142,880,94
Ulusoy Elektrik32,505,3822,18
Ulusoy Un Sanayi4,106,227,33
Umpaş Holding0,531,92-14,52
Uşak Seramik1,852,219,47
Utopya Turizm5,034,142,24
Uzertaş Boya2,141,90-3,60
Ülker Bisküvi21,322,60-4,65
Ünye Çimento4,724,66-12,27
Vakıf Fin. Kir.2,134,41-11,98
Vakıf GMYO2,594,444,86
Vakıf Yat. Ort.2,516,367,73
Vakıflar Bankası5,745,134,17
Vakko Tekstil5,542,2122,03
Vanet Gıda1,372,24-4,20
Verusa Holding19,870,257,06
Verusaturk Girisim4,466,44-17,25
Vestel14,501,8314,90
Vestel Beyaz Eşya22,202,782,78
Viking Kağıt3,082,3364,71
Yapı Kredi Koray GMYO2,703,8511,57
Yapı ve Kredi Bank.2,535,862,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,50-0,5319,62
Yataş7,792,106,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,101,9430,43
Yeni Gimat GMYO12,880,94-1,00
Yeşil GMYO0,704,489,37
Yeşil Yapı0,704,486,06
Yeşil Yatırım Holding14,377,2427,96
Yibitaş İnşaat Malzeme4.350,00-2,0347,71
Yonga Mobilya9,15-4,69-0,97
Yükselen Çelik9,322,4252,04
Yünsa12,131,9320,22
Zorlu Enerji1,453,57-11,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:02:03