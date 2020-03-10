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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)40.100,000,6332,87
İş Bankası (C)5,873,53-8,42
İş Bankası (Kur.)379.999,9080,95
İş Fin.Kir.2,915,43-23,42
İş Girişim3,715,10-2,37
İş GMYO1,603,23-9,09
İş Y. Men. Değ.4,375,05-2,89
İş Yat. Ort.2,911,0458,15
İşbir Holding591,005,5437,44
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,585,45-6,45
İttifak Holding2,631,94-29,30
İz Hayvancılık Tarım2,380,00-9,04
İzmir Demir Çelik9,50-0,9416,00
İzmir Fırça2,184,8121,11
Jantsa Jant Sanayi53,201,62-8,75
Kafein Yazılım12,344,0510,77
Kapital Yat. Holding3,321,2237,19
Kaplamin6,194,9211,53
Kardemir (A)2,45-0,41-7,55
Kardemir (B)2,432,10-7,95
Kardemir (D)2,492,47-6,39
Karel Elektronik14,385,97-1,03
Karsan Otomotiv1,723,618,86
Karsu Tekstil2,383,48-26,54
Kartonsan355,102,57-8,93
Katmerciler Ekipman3,192,90-16,93
Kent Gıda204,700,8416,44
Kerevitaş Gıda3,283,140,61
Kervansaray Yat. Holding0,452,27-18,18
Kiler GMYO2,725,02-28,23
Klimasan Klima17,301,76-21,65
Koç Holding17,522,52-13,78
Konfrut Gıda6,601,54-15,60
Konya Çimento225,102,97-17,03
Kordsa Teknik Tekstil11,942,05-8,72
Koza Altın70,651,44-4,59
Koza Madencilik10,312,592,79
Körfez GMYO2,093,47-12,55
Kristal Kola1,614,556,62
Kron Telekomünikasyon17,881,7640,57
Kuştur Kuşadası Turizm27,00-3,5713,92
Kuyumcukent Gayrimenkul1,474,26-10,91
Kütahya Porselen7,692,5316,16
Lider Faktoring3,632,54-1,09
Link Bilgisayar22,623,4824,63
Logo Yazılım76,700,6626,15
Lokman Hekim Sağlık6,481,7312,11
Lüks Kadife9,303,567,64
Makina Takım1,664,40-11,70
Mardin Çimento5,300,38-10,47
Marka Yatırım Holding1,253,315,93
Marmaris Altınyunus75,903,276,90
Marshall45,703,72-3,87
Martı GMYO1,131,8011,88
Martı Otel0,893,49-2,20
Mavi Giyim52,102,16-10,02
Mazhar Zorlu Holding14,906,8123,24
Mega Polietilen2,383,938,18
Menderes Tekstil1,625,8823,66
Mensa0,336,453,13
Merit Turizm18,706,86-3,81
Merko Gıda1,072,881,90
Metal Gayrimenkul0,842,44-7,69
Metemtur Otelcilik1,532,68-14,04
Metro Holding1,324,76-4,35
Metro Petrol ve Tesisleri1,793,47-8,67
Metro Yatırım Ortaklığı6,207,08-23,65
Migros Ticaret21,801,40-9,99
Milpa2,536,3015,53
Mistral GMYO1,653,77-12,70
MLP Sağlık17,43-1,538,94
MMC San. ve Tic. Yat.0,953,26-16,67
Mondi Tire Kutsan6,126,4347,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,401,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,106,4750,16
Net Holding1,801,12-30,77
Netaş Telekom.13,212,481,15
Niğbaş Niğde Beton6,40-3,323,23
Nuh Çimento10,083,17-15,15
Nurol GMYO3,333,10-6,72
Odaş Elektrik1,954,2834,88
Olmuksan-IP4,215,7864,39
Orge Enerji Elektrik4,512,73-9,07
Orma Orman Mahsulleri4,517,6463,41
Osmanlı Menkul6,383,2451,90
Ostim Endüstriyel Yat2,054,0622,02
Otokar142,601,06-10,31
Oyak Yat. Ort.5,62-14,98141,20
Oylum Sınai Yatırımlar2,603,17-15,83
Özak GMYO2,68-1,474,28
Özbal Çelik Boru1,861,0915,39
Özderici GMYO1,645,134,46
Özerden Plastik2,249,80-1,75
Panora GMYO5,802,65-6,45
Papilon Savunma8,983,5815,87
Park Elek.Madencilik2,861,78-6,23
Parsan14,214,49-16,12
Pegasus47,004,35-45,60
Peker GMYO2,581,98-17,57
Penguen Gıda4,016,0893,72
Pera GMYO0,944,440,00
Pergamon Dış Ticaret8,102,401,00
Petkim3,483,26-8,66
Petrokent Turizm157,901,2223,26
Pınar Et ve Un9,081,57-0,98
Pınar Su2,452,945,60
Pınar Süt11,433,63-9,79
Plastikkart8,987,80-3,13
Polisan Holding2,423,42-20,13
Politeknik Metal68,950,73-9,36
Prizma Press Matbaacılık5,040,0017,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.160,400,024,75
QNB Finans Fin. Kir.154,000,5219,29
QNB Finansbank48,000,9728,00
Ral Yatırım Holding8,79-2,3329,26
Ray Sigorta3,448,180,58
Reysaş GMYO7,105,0354,68
Reysaş Lojistik7,566,3372,60
Rhea Girişim1,902,7059,66
Rodrigo Tekstil1,761,15-2,76
Royal Halı2,000,0045,99
RTA Laboratuvarları2,121,92-8,62
Sabancı Holding9,333,09-2,20
Safkar Ege Soğutmacılık3,820,2675,23
Salix Yatırım Holding4,48-0,22-37,86
Sanel Mühendislik3,70-5,13-8,64
Sanifoam Sünger5,809,4316,00
Sanko Pazarlama6,463,53-16,54
Saray Matbaacılık1,803,450,56
Sarkuysan5,448,8012,63
Sasa Polyester7,893,002,07
Say Reklamcılık3,014,1534,37
Sekuro Plastik4,362,35-18,66
Selçuk Ecza Deposu6,404,074,92
Selçuk Gıda1,462,10-15,12
Senkron Güvenlik2,334,95-14,65
Serve Film Prodüksiyon1,770,0011,32
Servet GMYO10,972,5229,06
Seyitler Kimya9,490,0039,76
Silverline Endüstri2,053,54-5,09
Sinpaş GMYO1,15-1,71-0,86
Smartiks Yazılım7,874,65-19,78
Soda Sanayii5,512,04-10,84
Sodaş Sodyum Sanayii14,49-0,3448,31
Söktaş2,88-1,038,68
Sönmez Filament5,314,128,81
Sönmez Pamuklu5,462,6310,98
Sumaş Suni Tahta9,701,15-2,02
Şeker Fin. Kir.4,293,12-10,25
Şekerbank1,103,77-16,03
Şişe Cam4,582,69-13,09
Şok Marketler8,572,76-20,35
T. Halk Bankası5,873,53-0,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,862,86-22,34
T.S.K.B.1,093,81-9,92
T.Tuborg15,175,3527,48
Taç Tarım Ürünleri2,550,39-18,27
Tat Gıda6,251,30-0,64
TAV Havalimanları18,913,22-35,20
Taze Kuru Gıda6,31-2,17-12,85
Tek-Art Turizm1,255,04-0,79
Tekfen Holding14,553,93-24,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,7810,3585,24
Temapol Polimer Plastik4,773,70-8,62
TGS Dış Ticaret4,49-2,39-3,85
Tofaş Oto. Fab.25,305,42-5,81
Torunlar GMYO2,493,32-9,45
Trabzon Liman10,552,43-1,03
Trabzonspor Sportif5,811,93170,23
Trakya Cam3,173,26-9,43
Trend GMYO1,89-3,08-14,09
TSKB GMYO1,643,1422,39
Tuğçelik4,844,3122,53
Tukaş11,70-2,50-5,26
Turcas Petrol2,873,247,49
Turkcell14,102,172,17
Tümosan Motor ve Traktör5,533,36-13,73
Tüpraş95,451,76-24,72
Türk Hava Yolları10,945,39-24,34
Türk Prysmian Kablo3,203,9023,08
Türk Telekom7,385,280,14
Türk Traktör54,65-0,73-1,35
Türker Proje Gayrimenkul43,40-1,143,33
Ufuk Yatırım3,850,0049,22
Ulaşlar Turizm Yat.2,015,79-5,19
Ulusoy Elektrik32,000,3120,30
Ulusoy Un Sanayi3,75-0,79-1,83
Umpaş Holding0,521,96-16,13
Uşak Seramik1,583,95-6,51
Utopya Turizm4,432,31-9,96
Uzertaş Boya1,97-0,51-11,26
Ülker Bisküvi22,142,50-0,98
Ünye Çimento4,361,16-18,96
Vakıf Fin. Kir.1,944,30-19,83
Vakıf GMYO2,383,93-3,64
Vakıf Yat. Ort.2,061,98-11,59
Vakıflar Bankası5,364,08-2,72
Vakko Tekstil5,283,7316,30
Vanet Gıda1,251,63-12,59
Verusa Holding17,570,00-5,33
Verusaturk Girisim3,951,54-26,72
Vestel12,483,14-1,11
Vestel Beyaz Eşya20,363,40-5,74
Viking Kağıt2,9614,7358,29
Yapı Kredi Koray GMYO2,602,367,44
Yapı ve Kredi Bank.2,404,80-3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,171,8514,35
Yataş7,043,23-4,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,833,3913,66
Yeni Gimat GMYO12,790,79-1,69
Yeşil GMYO0,643,230,00
Yeşil Yapı0,623,33-6,06
Yeşil Yatırım Holding14,103,6825,56
Yibitaş İnşaat Malzeme4.906,1010,0066,59
Yonga Mobilya10,868,6017,53
Yükselen Çelik7,802,6327,24
Yünsa10,805,577,04
Zorlu Enerji1,333,10-18,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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