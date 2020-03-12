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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:18
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)28.474,90-15,00-5,65
İş Bankası (C)5,27-6,06-17,78
İş Bankası (Kur.)298.999,9042,38
İş Fin.Kir.2,24-8,57-41,05
İş Girişim2,76-10,10-27,37
İş GMYO1,37-7,43-22,16
İş Y. Men. Değ.3,83-2,05-14,89
İş Yat. Ort.2,27-9,2023,37
İşbir Holding482,40-9,9812,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-13,04-35,48
İttifak Holding1,99-11,56-46,51
İz Hayvancılık Tarım1,89-7,80-27,77
İzmir Demir Çelik8,00-5,77-2,32
İzmir Fırça1,71-9,52-5,00
Jantsa Jant Sanayi45,26-7,37-22,37
Kafein Yazılım9,14-12,95-17,95
Kapital Yat. Holding2,90-3,3319,83
Kaplamin4,84-14,94-12,79
Kardemir (A)1,98-7,04-25,28
Kardemir (B)1,98-7,04-25,00
Kardemir (D)2,05-5,96-22,93
Karel Elektronik11,97-8,97-17,62
Karsan Otomotiv1,42-7,79-10,13
Karsu Tekstil1,61-14,81-50,31
Kartonsan298,70-4,11-23,39
Katmerciler Ekipman2,32-10,77-39,58
Kent Gıda169,80-7,57-3,41
Kerevitaş Gıda3,203,90-1,84
Kervansaray Yat. Holding0,34-8,11-38,18
Kiler GMYO2,03-10,96-46,44
Klimasan Klima16,69-3,41-24,41
Koç Holding15,36-0,97-24,41
Konfrut Gıda7,045,07-9,97
Konya Çimento186,90-6,50-31,11
Kordsa Teknik Tekstil10,32-7,03-21,10
Koza Altın61,50-4,80-16,95
Koza Madencilik9,17-0,86-8,57
Körfez GMYO1,45-13,69-39,33
Kristal Kola1,32-4,35-12,58
Kron Telekomünikasyon13,47-10,265,90
Kuştur Kuşadası Turizm23,76-10,000,25
Kuyumcukent Gayrimenkul1,10-9,09-33,33
Kütahya Porselen5,95-7,18-10,12
Lider Faktoring2,57-12,88-29,97
Link Bilgisayar17,00-15,00-6,34
Logo Yazılım62,25-8,462,38
Lokman Hekim Sağlık8,1816,0341,52
Lüks Kadife6,39-13,65-26,04
Makina Takım1,29-9,79-31,38
Mardin Çimento5,19-0,57-12,33
Marka Yatırım Holding0,85-12,37-27,97
Marmaris Altınyunus73,00-5,322,82
Marshall33,28-11,02-30,00
Martı GMYO0,74-12,94-26,73
Martı Otel0,59-11,94-35,16
Mavi Giyim44,52-7,79-23,11
Mazhar Zorlu Holding12,18-9,980,74
Mega Polietilen1,80-10,00-18,18
Menderes Tekstil1,10-12,70-16,03
Mensa0,26-7,14-18,75
Merit Turizm14,50-9,99-25,41
Merko Gıda1,1912,2613,33
Metal Gayrimenkul0,76-5,00-16,48
Metemtur Otelcilik1,26-7,35-29,21
Metro Holding1,08-11,48-21,74
Metro Petrol ve Tesisleri1,28-11,72-34,69
Metro Yatırım Ortaklığı5,45-9,02-32,88
Migros Ticaret23,401,83-3,39
Milpa1,98-6,16-9,59
Mistral GMYO1,52-1,30-19,58
MLP Sağlık16,67-1,774,19
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-5,15-19,30
Mondi Tire Kutsan4,30-15,693,86
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,401,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,95-16,071,81
Net Holding1,52-7,32-41,54
Netaş Telekom.8,94-15,34-31,55
Niğbaş Niğde Beton5,80-3,17-6,45
Nuh Çimento9,33-0,74-21,46
Nurol GMYO2,65-8,93-25,77
Odaş Elektrik1,44-10,56-0,39
Olmuksan-IP3,35-4,5630,81
Orge Enerji Elektrik3,68-6,36-25,81
Orma Orman Mahsulleri3,78-10,0036,96
Osmanlı Menkul5,10-8,9321,43
Ostim Endüstriyel Yat1,37-14,38-18,45
Otokar121,00-5,69-23,90
Oyak Yat. Ort.4,07-14,8574,68
Oylum Sınai Yatırımlar2,705,06-12,59
Özak GMYO2,46-2,77-4,28
Özbal Çelik Boru1,32-14,84-18,11
Özderici GMYO1,11-13,28-29,30
Özerden Plastik1,96-9,68-14,04
Panora GMYO4,83-8,87-22,10
Papilon Savunma6,85-11,27-11,61
Park Elek.Madencilik2,41-9,40-20,98
Parsan12,82-4,54-24,32
Pegasus37,30-6,80-56,83
Peker GMYO2,00-9,91-36,10
Penguen Gıda3,81-1,3084,06
Pera GMYO0,66-10,81-29,79
Pergamon Dış Ticaret6,86-4,72-14,46
Petkim3,09-5,79-18,90
Petrokent Turizm112,50-14,19-12,18
Pınar Et ve Un9,401,622,51
Pınar Su2,8118,5721,12
Pınar Süt11,222,37-11,44
Plastikkart6,95-9,86-25,03
Polisan Holding1,88-11,74-37,95
Politeknik Metal64,00-1,61-15,87
Prizma Press Matbaacılık4,27-11,04-0,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,40-0,034,66
QNB Finans Fin. Kir.142,00-10,419,99
QNB Finansbank34,50-14,14-8,00
Ral Yatırım Holding8,10-3,5719,12
Ray Sigorta2,51-10,99-26,61
Reysaş GMYO4,48-15,95-2,40
Reysaş Lojistik4,71-17,227,53
Rhea Girişim1,28-14,677,56
Rodrigo Tekstil1,53-9,47-15,47
Royal Halı1,79-5,7930,66
RTA Laboratuvarları2,7620,0018,97
Sabancı Holding8,55-4,89-10,38
Safkar Ege Soğutmacılık2,79-9,7127,98
Salix Yatırım Holding3,60-10,00-50,07
Sanel Mühendislik3,60-1,64-11,11
Sanifoam Sünger4,69-7,86-6,20
Sanko Pazarlama5,00-10,71-35,40
Saray Matbaacılık1,22-13,48-31,84
Sarkuysan4,60-5,15-4,76
Sasa Polyester6,46-7,71-16,43
Say Reklamcılık2,07-14,46-7,59
Sekuro Plastik2,93-13,82-45,34
Selçuk Ecza Deposu8,8319,6544,75
Selçuk Gıda1,490,00-13,37
Senkron Güvenlik1,72-11,79-37,00
Serve Film Prodüksiyon1,58-9,71-0,63
Servet GMYO9,79-5,3215,18
Seyitler Kimya10,508,8154,64
Silverline Endüstri1,49-10,24-31,02
Sinpaş GMYO0,89-11,00-23,28
Smartiks Yazılım5,30-16,27-45,97
Soda Sanayii4,82-3,98-22,01
Sodaş Sodyum Sanayii13,80-1,4341,25
Söktaş2,27-13,69-14,34
Sönmez Filament3,82-12,39-21,72
Sönmez Pamuklu3,85-14,63-21,75
Sumaş Suni Tahta8,92-3,57-9,90
Şeker Fin. Kir.3,93-4,15-17,78
Şekerbank0,94-6,00-28,24
Şişe Cam3,94-6,86-25,24
Şok Marketler8,76-2,23-18,59
T. Halk Bankası5,22-5,26-11,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,22-13,03-42,16
T.S.K.B.0,95-6,86-21,49
T.Tuborg13,51-5,5213,53
Taç Tarım Ürünleri2,25-6,25-27,88
Tat Gıda6,49-0,313,18
TAV Havalimanları17,03-4,38-41,64
Taze Kuru Gıda5,55-7,04-23,34
Tek-Art Turizm0,81-12,90-35,71
Tekfen Holding12,09-5,40-37,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,75-15,4436,90
Temapol Polimer Plastik3,74-9,44-28,35
TGS Dış Ticaret2,92-14,12-37,47
Tofaş Oto. Fab.21,94-7,58-18,32
Torunlar GMYO2,01-10,27-26,91
Trabzon Liman8,70-7,25-18,39
Trabzonspor Sportif3,53-17,9164,19
Trakya Cam2,89-3,02-17,43
Trend GMYO1,47-10,91-33,18
TSKB GMYO1,14-13,64-14,93
Tuğçelik3,20-14,89-18,99
Tukaş11,191,73-9,39
Turcas Petrol1,98-13,16-25,84
Turkcell13,72-0,29-0,58
Tümosan Motor ve Traktör4,26-9,36-33,54
Tüpraş85,30-4,69-32,73
Türk Hava Yolları8,95-6,87-38,11
Türk Prysmian Kablo2,36-11,94-9,23
Türk Telekom6,66-3,48-9,63
Türk Traktör46,68-6,45-15,74
Türker Proje Gayrimenkul38,60-6,76-8,10
Ufuk Yatırım3,24-3,5725,58
Ulaşlar Turizm Yat.1,35-12,34-36,32
Ulusoy Elektrik29,20-4,399,77
Ulusoy Un Sanayi3,99-1,974,45
Umpaş Holding0,42-8,70-32,26
Uşak Seramik1,19-9,85-29,59
Utopya Turizm3,26-11,89-33,74
Uzertaş Boya1,944,86-12,61
Ülker Bisküvi20,38-3,14-8,86
Ünye Çimento3,85-2,78-28,44
Vakıf Fin. Kir.1,43-10,06-40,91
Vakıf GMYO1,85-9,31-25,10
Vakıf Yat. Ort.1,52-10,06-34,76
Vakıflar Bankası4,77-6,84-13,43
Vakko Tekstil3,85-12,10-15,20
Vanet Gıda1,15-2,54-19,58
Verusa Holding15,25-4,69-17,83
Verusaturk Girisim3,36-4,00-37,66
Vestel9,89-8,76-21,63
Vestel Beyaz Eşya17,09-6,36-20,88
Viking Kağıt3,9115,00109,09
Yapı Kredi Koray GMYO1,82-12,08-24,79
Yapı ve Kredi Bank.2,19-4,78-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,95-9,57-5,10
Yataş5,88-6,81-19,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,26-14,86-21,74
Yeni Gimat GMYO12,08-3,28-7,15
Yeşil GMYO0,43-12,24-32,81
Yeşil Yapı0,40-13,04-39,39
Yeşil Yatırım Holding9,82-11,93-12,56
Yibitaş İnşaat Malzeme4.392,80-10,0049,16
Yonga Mobilya10,53-10,0013,96
Yükselen Çelik6,11-8,40-0,33
Yünsa7,82-12,92-22,50
Zorlu Enerji1,09-6,84-33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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