Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)28.399,90-0,26-5,90
İş Bankası (C)5,393,45-15,91
İş Bankası (Kur.)298.999,9042,38
İş Fin.Kir.2,227,25-41,58
İş Girişim2,744,58-27,89
İş GMYO1,333,91-24,43
İş Y. Men. Değ.3,842,40-14,67
İş Yat. Ort.2,174,3317,93
İşbir Holding454,90-5,705,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,395,41-37,10
İttifak Holding1,77-1,67-52,42
İz Hayvancılık Tarım1,72-7,03-34,26
İzmir Demir Çelik8,15-1,81-0,49
İzmir Fırça1,55-9,36-13,89
Jantsa Jant Sanayi47,802,18-18,01
Kafein Yazılım8,541,67-23,34
Kapital Yat. Holding2,700,0011,57
Kaplamin4,69-3,10-15,50
Kardemir (A)1,973,14-25,66
Kardemir (B)1,974,23-25,38
Kardemir (D)2,021,00-24,06
Karel Elektronik11,463,52-21,13
Karsan Otomotiv1,388,66-12,66
Karsu Tekstil1,663,11-48,77
Kartonsan290,703,01-25,44
Katmerciler Ekipman2,195,29-42,97
Kent Gıda152,90-2,11-13,03
Kerevitaş Gıda2,90-1,69-11,04
Kervansaray Yat. Holding0,32-5,88-41,82
Kiler GMYO1,872,19-50,66
Klimasan Klima16,680,97-24,46
Koç Holding15,293,66-24,75
Konfrut Gıda5,71-3,55-26,98
Konya Çimento185,301,81-31,70
Kordsa Teknik Tekstil10,453,77-20,11
Koza Altın60,651,93-18,10
Koza Madencilik8,954,07-10,77
Körfez GMYO1,42-0,70-40,59
Kristal Kola1,151,77-23,84
Kron Telekomünikasyon13,381,835,19
Kuştur Kuşadası Turizm23,00-5,97-2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,058,25-36,36
Kütahya Porselen5,752,31-13,14
Lider Faktoring2,613,57-28,88
Link Bilgisayar15,88-0,75-12,51
Logo Yazılım58,50-5,65-3,78
Lokman Hekim Sağlık6,46-9,9011,76
Lüks Kadife6,09-3,18-29,51
Makina Takım1,171,74-37,77
Mardin Çimento5,180,00-12,50
Marka Yatırım Holding0,82-1,20-30,51
Marmaris Altınyunus70,40-2,22-0,85
Marshall32,804,13-31,01
Martı GMYO0,702,94-30,69
Martı Otel0,561,82-38,46
Mavi Giyim42,98-0,05-25,77
Mazhar Zorlu Holding11,60-4,76-4,05
Mega Polietilen1,62-10,00-26,36
Menderes Tekstil1,075,94-18,32
Mensa0,24-7,69-25,00
Merit Turizm14,00-3,45-27,98
Merko Gıda0,96-3,03-8,57
Metal Gayrimenkul0,70-5,41-23,08
Metemtur Otelcilik1,20-1,64-32,58
Metro Holding1,002,04-27,54
Metro Petrol ve Tesisleri1,214,31-38,27
Metro Yatırım Ortaklığı5,10-1,35-37,19
Migros Ticaret19,13-1,14-21,02
Milpa1,935,46-11,87
Mistral GMYO1,493,47-21,16
MLP Sağlık14,001,82-12,50
MMC San. ve Tic. Yat.0,80-9,09-29,82
Mondi Tire Kutsan4,120,98-0,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,401,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,793,560,55
Net Holding1,512,72-41,92
Netaş Telekom.8,753,55-33,00
Niğbaş Niğde Beton6,601,546,45
Nuh Çimento9,252,66-22,14
Nurol GMYO2,421,68-32,21
Odaş Elektrik1,320,00-8,70
Olmuksan-IP3,141,9522,61
Orge Enerji Elektrik3,624,32-27,02
Orma Orman Mahsulleri3,41-9,7923,55
Osmanlı Menkul5,100,0021,43
Ostim Endüstriyel Yat1,290,78-23,21
Otokar124,902,38-21,45
Oyak Yat. Ort.3,67-9,8357,51
Oylum Sınai Yatırımlar2,25-4,66-27,16
Özak GMYO2,300,44-10,51
Özbal Çelik Boru1,31-0,76-18,73
Özderici GMYO1,051,94-33,12
Özerden Plastik1,95-0,51-14,47
Panora GMYO4,931,86-20,48
Papilon Savunma6,694,04-13,68
Park Elek.Madencilik2,372,16-22,30
Parsan12,481,63-26,33
Pegasus38,287,83-55,69
Peker GMYO1,989,39-36,74
Penguen Gıda2,88-6,8039,13
Pera GMYO0,641,59-31,91
Pergamon Dış Ticaret6,703,88-16,46
Petkim3,102,65-18,64
Petrokent Turizm108,90-2,33-14,99
Pınar Et ve Un8,07-3,24-12,00
Pınar Su2,49-7,437,33
Pınar Süt9,65-1,53-23,84
Plastikkart7,053,22-23,95
Polisan Holding1,821,11-39,93
Politeknik Metal67,001,52-11,93
Prizma Press Matbaacılık4,244,18-1,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.160,500,094,76
QNB Finans Fin. Kir.140,003,868,44
QNB Finansbank36,005,39-4,00
Ral Yatırım Holding8,008,8417,65
Ray Sigorta2,364,42-30,99
Reysaş GMYO4,331,41-5,66
Reysaş Lojistik4,621,325,48
Rhea Girişim1,22-4,692,52
Rodrigo Tekstil1,40-8,50-22,65
Royal Halı1,55-9,3613,14
RTA Laboratuvarları2,66-3,6214,66
Sabancı Holding8,660,70-9,22
Safkar Ege Soğutmacılık2,52-9,6815,60
Salix Yatırım Holding3,795,28-47,43
Sanel Mühendislik3,600,00-11,11
Sanifoam Sünger4,605,75-8,00
Sanko Pazarlama4,651,09-39,92
Saray Matbaacılık1,18-1,67-34,08
Sarkuysan4,401,38-8,90
Sasa Polyester6,173,52-20,18
Say Reklamcılık2,060,00-8,04
Sekuro Plastik2,900,35-45,90
Selçuk Ecza Deposu7,35-9,9320,49
Selçuk Gıda1,360,74-20,93
Senkron Güvenlik1,65-0,60-39,56
Serve Film Prodüksiyon1,43-9,49-10,06
Servet GMYO9,89-1,0016,35
Seyitler Kimya9,38-2,2938,14
Silverline Endüstri1,403,70-35,19
Sinpaş GMYO0,950,00-18,10
Smartiks Yazılım5,294,34-46,08
Soda Sanayii4,852,97-21,52
Sodaş Sodyum Sanayii12,90-2,2732,04
Söktaş2,05-2,84-22,64
Sönmez Filament3,720,27-23,77
Sönmez Pamuklu3,78-1,56-23,17
Sumaş Suni Tahta7,75-6,96-21,72
Şeker Fin. Kir.4,002,04-16,32
Şekerbank0,932,20-29,01
Şişe Cam4,044,94-23,34
Şok Marketler7,54-3,58-29,93
T. Halk Bankası5,263,34-11,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,021,46-42,61
T.S.K.B.0,953,26-21,49
T.Tuborg13,20-2,5110,92
Taç Tarım Ürünleri1,95-9,72-37,50
Tat Gıda5,63-4,58-10,49
TAV Havalimanları17,434,75-40,27
Taze Kuru Gıda5,36-0,37-25,97
Tek-Art Turizm0,818,00-35,71
Tekfen Holding12,655,33-34,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,552,0232,14
Temapol Polimer Plastik3,42-2,84-34,48
TGS Dış Ticaret2,87-0,69-38,54
Tofaş Oto. Fab.22,02-1,70-18,02
Torunlar GMYO1,965,38-28,73
Trabzon Liman8,594,37-19,42
Trabzonspor Sportif3,40-1,1658,14
Trakya Cam2,782,21-20,57
Trend GMYO1,38-2,13-37,27
TSKB GMYO1,162,65-13,43
Tuğçelik3,082,33-22,03
Tukaş10,35-3,27-16,19
Turcas Petrol1,914,37-28,46
Turkcell13,05-0,15-5,43
Tümosan Motor ve Traktör4,032,28-37,13
Tüpraş84,300,36-33,52
Türk Hava Yolları9,026,37-37,62
Türk Prysmian Kablo2,200,92-15,38
Türk Telekom6,352,42-13,84
Türk Traktör47,281,11-14,66
Türker Proje Gayrimenkul36,42-1,30-13,29
Ufuk Yatırım2,73-9,905,81
Ulaşlar Turizm Yat.1,27-3,05-40,09
Ulusoy Elektrik29,40-1,4710,53
Ulusoy Un Sanayi3,07-5,83-19,63
Umpaş Holding0,38-9,52-38,71
Uşak Seramik1,142,70-32,54
Utopya Turizm3,252,20-33,94
Uzertaş Boya2,229,360,00
Ülker Bisküvi20,103,08-10,11
Ünye Çimento3,800,53-29,37
Vakıf Fin. Kir.1,333,10-45,04
Vakıf GMYO1,782,89-27,94
Vakıf Yat. Ort.1,460,69-37,34
Vakıflar Bankası4,884,05-11,43
Vakko Tekstil3,846,37-15,42
Vanet Gıda1,04-2,80-27,27
Verusa Holding14,871,16-19,88
Verusaturk Girisim3,334,39-38,22
Vestel9,323,56-26,15
Vestel Beyaz Eşya16,210,19-24,95
Viking Kağıt3,79-3,07102,67
Yapı Kredi Koray GMYO1,785,33-26,45
Yapı ve Kredi Bank.2,213,76-10,89
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,71-1,21-8,93
Yataş5,620,18-23,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,23-2,38-23,60
Yeni Gimat GMYO12,001,69-7,76
Yeşil GMYO0,400,00-37,50
Yeşil Yapı0,382,70-42,42
Yeşil Yatırım Holding9,364,93-16,65
Yibitaş İnşaat Malzeme3.953,60-10,0034,25
Yonga Mobilya9,48-9,972,60
Yükselen Çelik5,924,96-3,43
Yünsa7,453,47-26,16
Zorlu Enerji1,073,88-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı