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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:20
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)28.999,90-7,41-3,91
İş Bankası (C)5,11-6,92-20,28
İş Bankası (Kur.)288.000,002,1337,14
İş Fin.Kir.2,22-2,20-41,58
İş Girişim2,66-6,67-30,00
İş GMYO1,27-7,30-27,84
İş Y. Men. Değ.3,56-9,18-20,89
İş Yat. Ort.2,25-1,3222,28
İşbir Holding425,20-9,99-1,12
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,38-5,00-38,71
İttifak Holding1,73-8,47-53,49
İz Hayvancılık Tarım1,74-5,43-33,50
İzmir Demir Çelik7,71-9,61-5,86
İzmir Fırça1,53-10,00-15,00
Jantsa Jant Sanayi46,04-6,04-21,03
Kafein Yazılım8,01-9,08-28,10
Kapital Yat. Holding2,70-6,2511,57
Kaplamin4,20-9,87-24,32
Kardemir (A)1,90-6,86-28,30
Kardemir (B)1,89-7,35-28,41
Kardemir (D)1,93-6,31-27,44
Karel Elektronik10,66-6,90-26,63
Karsan Otomotiv1,29-7,19-18,35
Karsu Tekstil1,50-9,64-53,70
Kartonsan289,20-3,25-25,83
Katmerciler Ekipman2,12-7,02-44,79
Kent Gıda142,10-9,78-19,17
Kerevitaş Gıda2,66-8,90-18,40
Kervansaray Yat. Holding0,30-9,09-45,45
Kiler GMYO1,86-3,12-50,92
Klimasan Klima15,20-9,58-31,16
Koç Holding14,25-9,70-29,87
Konfrut Gıda5,43-7,34-30,56
Konya Çimento176,00-6,58-35,13
Kordsa Teknik Tekstil9,81-7,89-25,00
Koza Altın54,90-10,00-25,86
Koza Madencilik8,31-9,97-17,15
Körfez GMYO1,37-8,67-42,68
Kristal Kola1,11-5,93-26,49
Kron Telekomünikasyon12,70-8,37-0,16
Kuştur Kuşadası Turizm20,42-9,96-13,84
Kuyumcukent Gayrimenkul1,125,66-32,12
Kütahya Porselen5,48-8,67-17,22
Lider Faktoring2,50-7,41-31,88
Link Bilgisayar15,38-7,63-15,26
Logo Yazılım51,05-9,24-16,04
Lokman Hekim Sağlık5,82-9,910,69
Lüks Kadife5,91-9,77-31,60
Makina Takım1,13-8,13-39,89
Mardin Çimento4,94-4,82-16,55
Marka Yatırım Holding0,77-9,41-34,75
Marmaris Altınyunus63,20-9,97-10,99
Marshall31,40-8,08-33,95
Martı GMYO0,69-4,17-31,68
Martı Otel0,54-6,90-40,66
Mavi Giyim37,80-10,00-34,72
Mazhar Zorlu Holding11,28-9,98-6,70
Mega Polietilen1,58-9,71-28,18
Menderes Tekstil1,04-6,31-20,61
Mensa0,23-8,00-28,13
Merit Turizm12,20-9,90-37,24
Merko Gıda0,89-9,18-15,24
Metal Gayrimenkul0,70-1,41-23,08
Metemtur Otelcilik1,24-7,46-30,34
Metro Holding0,92-8,91-33,33
Metro Petrol ve Tesisleri1,15-7,26-41,33
Metro Yatırım Ortaklığı4,20-9,87-48,28
Migros Ticaret18,29-8,46-24,48
Milpa1,86-7,46-15,07
Mistral GMYO1,41-8,44-25,40
MLP Sağlık12,07-9,99-24,56
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-3,41-25,44
Mondi Tire Kutsan3,90-9,93-5,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,801,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,06-9,93-5,19
Net Holding1,36-9,93-47,69
Netaş Telekom.8,08-9,11-38,13
Niğbaş Niğde Beton6,500,154,84
Nuh Çimento9,09-1,94-23,48
Nurol GMYO2,35-8,56-34,17
Odaş Elektrik1,26-8,70-12,85
Olmuksan-IP3,10-2,8221,05
Orge Enerji Elektrik3,44-7,03-30,65
Orma Orman Mahsulleri3,74-9,8835,51
Osmanlı Menkul4,74-9,8912,86
Ostim Endüstriyel Yat1,22-8,96-27,38
Otokar113,60-9,48-28,55
Oyak Yat. Ort.3,83-9,8864,38
Oylum Sınai Yatırımlar2,18-9,17-29,42
Özak GMYO2,22-9,76-13,62
Özbal Çelik Boru1,26-9,35-21,83
Özderici GMYO1,01-7,34-35,67
Özerden Plastik1,62-8,47-28,95
Panora GMYO4,65-7,00-25,00
Papilon Savunma6,65-5,81-14,19
Park Elek.Madencilik2,39-5,53-21,64
Parsan12,05-8,02-28,87
Pegasus35,14-9,99-59,33
Peker GMYO2,000,50-36,10
Penguen Gıda2,64-8,3327,54
Pera GMYO0,62-7,46-34,04
Pergamon Dış Ticaret6,52-5,09-18,70
Petkim3,00-4,46-21,26
Petrokent Turizm104,00-9,17-18,81
Pınar Et ve Un7,80-5,80-14,94
Pınar Su2,23-9,35-3,88
Pınar Süt9,08-8,38-28,33
Plastikkart6,57-9,25-29,13
Polisan Holding1,72-7,53-43,23
Politeknik Metal66,00-1,20-13,24
Prizma Press Matbaacılık4,01-2,91-6,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,300,164,92
QNB Finans Fin. Kir.121,50-10,00-5,89
QNB Finansbank34,50-8,15-8,00
Ral Yatırım Holding7,20-10,005,88
Ray Sigorta2,24-8,94-34,50
Reysaş GMYO4,26-9,17-7,19
Reysaş Lojistik4,58-8,584,57
Rhea Girişim1,26-10,005,88
Rodrigo Tekstil1,35-9,40-25,41
Royal Halı1,56-9,8313,87
RTA Laboratuvarları2,989,1628,45
Sabancı Holding7,93-9,68-16,88
Safkar Ege Soğutmacılık2,27-9,924,13
Salix Yatırım Holding3,80-3,06-47,30
Sanel Mühendislik3,50-2,78-13,58
Sanifoam Sünger4,46-3,25-10,80
Sanko Pazarlama4,42-8,49-42,89
Saray Matbaacılık1,11-8,26-37,99
Sarkuysan4,25-6,39-12,01
Sasa Polyester5,85-9,30-24,32
Say Reklamcılık2,01-9,87-10,27
Sekuro Plastik2,80-6,04-47,76
Selçuk Ecza Deposu6,71-8,7110,00
Selçuk Gıda1,42-2,74-17,44
Senkron Güvenlik1,66-7,26-39,19
Serve Film Prodüksiyon1,37-9,87-13,84
Servet GMYO9,04-9,966,35
Seyitler Kimya8,28-9,9021,94
Silverline Endüstri1,36-7,48-37,04
Sinpaş GMYO0,90-6,25-22,41
Smartiks Yazılım4,91-9,07-49,95
Soda Sanayii4,71-5,80-23,79
Sodaş Sodyum Sanayii11,63-9,8419,04
Söktaş1,92-9,86-27,55
Sönmez Filament3,49-9,82-28,48
Sönmez Pamuklu3,38-9,87-31,30
Sumaş Suni Tahta7,21-9,31-27,17
Şeker Fin. Kir.3,95-4,36-17,36
Şekerbank0,90-6,25-31,30
Şişe Cam3,76-6,70-28,65
Şok Marketler7,18-7,35-33,27
T. Halk Bankası5,02-5,46-15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,90-8,19-42,89
T.S.K.B.0,90-5,26-25,62
T.Tuborg13,07-4,539,83
Taç Tarım Ürünleri1,95-3,47-37,50
Tat Gıda5,13-10,00-18,44
TAV Havalimanları16,54-3,22-43,32
Taze Kuru Gıda5,20-4,59-28,18
Tek-Art Turizm0,78-4,88-38,10
Tekfen Holding12,16-5,74-37,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,16-9,9522,86
Temapol Polimer Plastik3,24-10,00-37,93
TGS Dış Ticaret2,62-9,66-43,90
Tofaş Oto. Fab.19,37-9,91-27,89
Torunlar GMYO1,82-8,54-33,82
Trabzon Liman8,08-6,26-24,20
Trabzonspor Sportif2,99-9,9439,07
Trakya Cam2,57-8,21-26,57
Trend GMYO1,34-9,46-39,09
TSKB GMYO1,15-1,71-14,18
Tuğçelik2,82-9,90-28,61
Tukaş9,09-9,91-26,40
Turcas Petrol1,76-8,81-34,08
Turkcell12,16-4,63-11,88
Tümosan Motor ve Traktör3,90-6,70-39,16
Tüpraş81,15-4,53-36,00
Türk Hava Yolları8,44-7,66-41,63
Türk Prysmian Kablo2,18-5,63-16,15
Türk Telekom5,88-6,67-20,22
Türk Traktör44,90-7,42-18,95
Türker Proje Gayrimenkul36,40-9,00-13,33
Ufuk Yatırım2,53-9,96-1,94
Ulaşlar Turizm Yat.1,22-7,58-42,45
Ulusoy Elektrik29,34-5,6610,30
Ulusoy Un Sanayi2,92-9,03-23,56
Umpaş Holding0,36-7,69-41,94
Uşak Seramik1,07-7,76-36,69
Utopya Turizm3,09-9,91-37,20
Uzertaş Boya2,00-9,91-9,91
Ülker Bisküvi18,89-5,74-15,52
Ünye Çimento3,61-5,50-32,90
Vakıf Fin. Kir.1,30-7,80-46,28
Vakıf GMYO1,69-7,65-31,58
Vakıf Yat. Ort.1,35-10,00-42,06
Vakıflar Bankası4,61-6,11-16,33
Vakko Tekstil3,52-9,74-22,47
Vanet Gıda0,98-8,41-31,47
Verusa Holding14,54-7,92-21,66
Verusaturk Girisim3,14-5,99-41,74
Vestel9,20-7,07-27,10
Vestel Beyaz Eşya15,16-7,62-29,81
Viking Kağıt3,744,76100,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,72-6,52-28,93
Yapı ve Kredi Bank.2,09-5,43-15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,263,13-0,16
Yataş5,28-6,38-28,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,18-8,53-26,71
Yeni Gimat GMYO12,00-0,08-7,76
Yeşil GMYO0,42-4,55-34,38
Yeşil Yapı0,37-7,50-43,94
Yeşil Yatırım Holding8,67-8,83-22,80
Yibitaş İnşaat Malzeme3.558,30-10,0020,83
Yonga Mobilya9,48-9,972,60
Yükselen Çelik5,45-9,17-11,09
Yünsa6,95-9,39-31,12
Zorlu Enerji1,02-6,42-37,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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