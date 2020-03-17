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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:26
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)25.371,10-10,00-15,93
İş Bankası (C)4,90-2,20-23,56
İş Bankası (Kur.)255.000,0021,43
İş Fin.Kir.2,230,90-41,32
İş Girişim2,47-4,63-35,00
İş GMYO1,18-6,35-32,95
İş Y. Men. Değ.3,30-7,04-26,67
İş Yat. Ort.2,291,7824,46
İşbir Holding382,70-10,00-11,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-5,41-43,55
İttifak Holding1,56-8,77-58,06
İz Hayvancılık Tarım1,53-10,00-41,52
İzmir Demir Çelik8,472,793,42
İzmir Fırça1,38-9,80-23,33
Jantsa Jant Sanayi41,92-9,07-28,10
Kafein Yazılım7,31-7,82-34,38
Kapital Yat. Holding2,69-3,2411,16
Kaplamin3,78-10,00-31,89
Kardemir (A)1,75-6,42-33,96
Kardemir (B)1,73-6,49-34,47
Kardemir (D)1,78-5,32-33,08
Karel Elektronik9,52-7,66-34,48
Karsan Otomotiv1,22-3,94-22,78
Karsu Tekstil1,35-10,00-58,33
Kartonsan282,303,44-27,60
Katmerciler Ekipman1,90-7,77-50,52
Kent Gıda140,00-6,67-20,36
Kerevitaş Gıda2,37-9,89-27,30
Kervansaray Yat. Holding0,27-10,00-50,91
Kiler GMYO1,69-5,06-55,41
Klimasan Klima13,62-9,98-38,32
Koç Holding13,79-3,63-32,14
Konfrut Gıda4,81-8,90-38,49
Konya Çimento156,50-7,72-42,31
Kordsa Teknik Tekstil9,35-2,91-28,52
Koza Altın50,95-7,19-31,20
Koza Madencilik7,67-7,70-23,53
Körfez GMYO1,26-6,67-47,28
Kristal Kola0,99-7,48-34,44
Kron Telekomünikasyon11,45-8,55-9,98
Kuştur Kuşadası Turizm19,80-3,04-16,46
Kuyumcukent Gayrimenkul1,132,73-31,52
Kütahya Porselen4,92-8,89-25,68
Lider Faktoring2,30-5,35-37,33
Link Bilgisayar13,75-8,94-24,24
Logo Yazılım49,80-1,68-18,09
Lokman Hekim Sağlık5,24-9,97-9,34
Lüks Kadife5,31-10,00-38,54
Makina Takım1,03-7,21-45,21
Mardin Çimento4,54-9,92-23,31
Marka Yatırım Holding0,75-2,60-36,44
Marmaris Altınyunus56,90-9,97-19,86
Marshall29,44-5,03-38,07
Martı GMYO0,60-7,69-40,59
Martı Otel0,51-3,77-43,96
Mavi Giyim34,02-10,00-41,24
Mazhar Zorlu Holding10,45-9,99-13,56
Mega Polietilen1,43-9,49-35,00
Menderes Tekstil0,98-6,67-25,19
Mensa0,21-8,70-34,38
Merit Turizm11,70-10,00-39,81
Merko Gıda0,81-8,99-22,86
Metal Gayrimenkul0,58-9,38-36,26
Metemtur Otelcilik1,21-2,42-32,02
Metro Holding0,84-7,69-39,13
Metro Petrol ve Tesisleri1,03-8,04-47,45
Metro Yatırım Ortaklığı3,78-10,00-53,45
Migros Ticaret16,64-7,50-31,30
Milpa1,73-5,98-21,00
Mistral GMYO1,27-8,63-32,80
MLP Sağlık10,87-9,94-32,06
MMC San. ve Tic. Yat.0,80-5,88-29,82
Mondi Tire Kutsan3,51-10,00-15,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,801,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,15-7,55-12,34
Net Holding1,23-9,56-52,69
Netaş Telekom.7,45-6,99-42,96
Niğbaş Niğde Beton6,10-5,43-1,61
Nuh Çimento8,74-2,78-26,43
Nurol GMYO2,25-3,85-36,97
Odaş Elektrik1,16-7,20-19,76
Olmuksan-IP3,182,9124,17
Orge Enerji Elektrik3,13-6,29-36,90
Orma Orman Mahsulleri3,70-1,0734,06
Osmanlı Menkul4,27-9,921,67
Ostim Endüstriyel Yat1,12-7,44-33,33
Otokar103,90-8,05-34,65
Oyak Yat. Ort.3,45-9,9248,07
Oylum Sınai Yatırımlar1,95-9,72-36,87
Özak GMYO2,02-9,01-21,40
Özbal Çelik Boru1,14-9,52-29,27
Özderici GMYO0,93-6,06-40,76
Özerden Plastik1,62-3,57-28,95
Panora GMYO4,32-4,00-30,32
Papilon Savunma6,700,15-13,55
Park Elek.Madencilik2,24-4,68-26,56
Parsan10,70-9,25-36,84
Pegasus31,74-9,68-63,26
Peker GMYO1,77-5,85-43,45
Penguen Gıda2,34-10,0013,04
Pera GMYO0,58-4,92-38,30
Pergamon Dış Ticaret6,08-4,55-24,19
Petkim2,76-5,80-27,56
Petrokent Turizm96,50-8,96-24,67
Pınar Et ve Un7,51-4,09-18,10
Pınar Su2,00-9,91-13,79
Pınar Süt8,14-8,74-35,75
Plastikkart5,94-8,90-35,92
Polisan Holding1,60-5,88-47,19
Politeknik Metal56,30-6,63-25,99
Prizma Press Matbaacılık3,49-6,18-18,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,300,095,01
QNB Finans Fin. Kir.111,00-8,64-14,02
QNB Finansbank30,44-9,99-18,83
Ral Yatırım Holding6,75-6,25-0,74
Ray Sigorta2,08-7,14-39,18
Reysaş GMYO3,88-8,27-15,47
Reysaş Lojistik4,18-7,32-4,57
Rhea Girişim1,14-9,52-4,20
Rodrigo Tekstil1,22-9,63-32,60
Royal Halı1,41-9,622,92
RTA Laboratuvarları3,3010,0042,24
Sabancı Holding7,43-6,07-22,12
Safkar Ege Soğutmacılık2,05-9,69-5,96
Salix Yatırım Holding3,652,82-49,38
Sanel Mühendislik3,24-1,82-20,00
Sanifoam Sünger4,12-6,15-17,60
Sanko Pazarlama3,96-8,97-48,84
Saray Matbaacılık1,03-5,50-42,46
Sarkuysan3,92-8,20-18,84
Sasa Polyester5,30-8,78-31,44
Say Reklamcılık1,83-8,96-18,30
Sekuro Plastik2,49-8,12-53,54
Selçuk Ecza Deposu5,96-9,97-2,30
Selçuk Gıda1,394,51-19,19
Senkron Güvenlik1,48-9,76-45,79
Serve Film Prodüksiyon1,29-9,79-18,87
Servet GMYO8,14-9,96-4,24
Seyitler Kimya7,46-9,909,87
Silverline Endüstri1,26-5,26-41,67
Sinpaş GMYO0,81-10,00-30,17
Smartiks Yazılım4,48-7,82-54,33
Soda Sanayii4,42-1,78-28,48
Sodaş Sodyum Sanayii10,45-9,996,96
Söktaş1,73-9,90-34,72
Sönmez Filament3,15-9,74-35,45
Sönmez Pamuklu3,05-9,76-38,01
Sumaş Suni Tahta7,00-2,23-29,29
Şeker Fin. Kir.3,84-2,29-19,67
Şekerbank0,83-4,60-36,64
Şişe Cam3,64-2,67-30,93
Şok Marketler6,58-8,86-38,85
T. Halk Bankası4,88-1,41-17,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,54-7,70-48,30
T.S.K.B.0,87-1,14-28,10
T.Tuborg13,122,5010,25
Taç Tarım Ürünleri1,67-9,73-46,47
Tat Gıda4,63-9,75-26,39
TAV Havalimanları15,54-3,54-46,74
Taze Kuru Gıda5,00-2,91-30,94
Tek-Art Turizm0,70-5,41-44,44
Tekfen Holding11,97-2,13-38,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,65-9,8810,71
Temapol Polimer Plastik2,96-8,64-43,30
TGS Dış Ticaret2,36-9,58-49,46
Tofaş Oto. Fab.18,19-8,59-32,28
Torunlar GMYO1,71-6,04-37,82
Trabzon Liman7,60-4,88-28,71
Trabzonspor Sportif2,70-9,7025,58
Trakya Cam2,41-4,37-31,14
Trend GMYO1,21-9,70-45,00
TSKB GMYO1,08-4,42-19,40
Tuğçelik2,57-8,87-34,94
Tukaş8,19-9,90-33,68
Turcas Petrol1,62-6,90-39,33
Turkcell12,382,65-10,29
Tümosan Motor ve Traktör3,63-5,47-43,37
Tüpraş74,40-5,28-41,32
Türk Hava Yolları7,80-5,22-46,06
Türk Prysmian Kablo2,11-1,86-18,85
Türk Telekom5,68-3,24-22,93
Türk Traktör42,30-6,13-23,65
Türker Proje Gayrimenkul32,42-9,94-22,81
Ufuk Yatırım2,45-3,16-5,04
Ulaşlar Turizm Yat.1,08-9,24-49,06
Ulusoy Elektrik27,38-5,062,93
Ulusoy Un Sanayi2,63-9,00-31,15
Umpaş Holding0,34-5,56-45,16
Uşak Seramik0,97-7,62-42,60
Utopya Turizm2,79-9,71-43,29
Uzertaş Boya1,80-10,00-18,92
Ülker Bisküvi17,01-6,54-23,93
Ünye Çimento3,13-9,80-41,82
Vakıf Fin. Kir.1,27-1,55-47,52
Vakıf GMYO1,60-3,61-35,22
Vakıf Yat. Ort.1,26-6,67-45,92
Vakıflar Bankası4,39-1,35-20,33
Vakko Tekstil3,23-7,98-28,85
Vanet Gıda0,88-9,28-38,46
Verusa Holding13,60-6,85-26,72
Verusaturk Girisim3,12-2,80-42,12
Vestel8,970,67-28,92
Vestel Beyaz Eşya13,77-7,15-36,25
Viking Kağıt3,19-9,8970,59
Yapı Kredi Koray GMYO1,58-5,95-34,71
Yapı ve Kredi Bank.2,01-0,99-18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,07-0,49-3,19
Yataş4,84-4,72-34,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,06-9,40-34,16
Yeni Gimat GMYO11,40-1,72-12,38
Yeşil GMYO0,37-7,50-42,19
Yeşil Yapı0,34-5,56-48,48
Yeşil Yatırım Holding7,86-8,18-30,01
Yibitaş İnşaat Malzeme3.202,50-10,008,74
Yonga Mobilya8,54-9,92-7,58
Yükselen Çelik5,22-3,33-14,85
Yünsa6,28-9,12-37,76
Zorlu Enerji0,96-4,00-41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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