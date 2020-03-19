Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 30.000,10 3,84 -0,60 İş Bankası (C) 4,96 -0,80 -22,62 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10 İş Fin.Kir. 2,75 5,77 -27,63 İş Girişim 2,86 2,14 -24,74 İş GMYO 1,26 0,80 -28,41 İş Y. Men. Değ. 3,60 1,98 -20,00 İş Yat. Ort. 2,90 7,01 57,61 İşbir Holding 370,00 7,40 -13,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -41,94 İttifak Holding 1,55 -3,13 -58,33 İz Hayvancılık Tarım 1,60 1,27 -38,85 İzmir Demir Çelik 8,00 -2,32 -2,32 İzmir Fırça 1,30 -0,76 -27,78 Jantsa Jant Sanayi 41,00 -2,38 -29,67 Kafein Yazılım 7,39 0,82 -33,66 Kapital Yat. Holding 2,50 -3,85 3,31 Kaplamin 3,85 2,39 -30,63 Kardemir (A) 1,88 0,00 -29,06 Kardemir (B) 1,85 -0,54 -29,92 Kardemir (D) 1,88 0,00 -29,32 Karel Elektronik 9,49 -1,15 -34,69 Karsan Otomotiv 1,23 -0,81 -22,15 Karsu Tekstil 1,34 -1,47 -58,64 Kartonsan 285,00 -0,94 -26,90 Katmerciler Ekipman 2,06 3,52 -46,35 Kent Gıda 131,50 -4,64 -25,20 Kerevitaş Gıda 2,25 -0,44 -30,98 Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -47,27 Kiler GMYO 1,80 -2,17 -52,51 Klimasan Klima 11,14 -9,36 -49,55 Koç Holding 13,56 0,15 -33,27 Konfrut Gıda 4,83 2,77 -38,24 Konya Çimento 159,80 -1,60 -41,10 Kordsa Teknik Tekstil 8,58 -3,60 -34,40 Koza Altın 51,25 -0,29 -30,79 Koza Madencilik 7,71 0,52 -23,13 Körfez GMYO 1,29 -1,53 -46,03 Kristal Kola 0,96 -1,03 -36,42 Kron Telekomünikasyon 11,72 1,82 -7,86 Kuştur Kuşadası Turizm 21,90 5,29 -7,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 -2,78 -36,36 Kütahya Porselen 4,97 -0,60 -24,92 Lider Faktoring 2,40 -3,61 -34,60 Link Bilgisayar 15,05 2,24 -17,08 Logo Yazılım 48,60 -1,14 -20,07 Lokman Hekim Sağlık 4,25 -9,96 -26,47 Lüks Kadife 4,95 -1,79 -42,71 Makina Takım 1,04 0,00 -44,68 Mardin Çimento 5,20 3,17 -12,16 Marka Yatırım Holding 0,75 -1,32 -36,44 Marmaris Altınyunus 46,16 -9,93 -34,99 Marshall 35,20 10,00 -25,96 Martı GMYO 0,63 -1,56 -37,62 Martı Otel 0,54 -1,82 -40,66 Mavi Giyim 31,60 -7,06 -45,42 Mazhar Zorlu Holding 9,03 -6,81 -25,31 Mega Polietilen 1,30 -4,41 -40,91 Menderes Tekstil 0,93 0,00 -29,01 Mensa 0,20 -4,76 -37,50 Merit Turizm 12,89 0,70 -33,69 Merko Gıda 0,70 -6,67 -33,33 Metal Gayrimenkul 0,59 0,00 -35,16 Metemtur Otelcilik 1,22 -1,61 -31,46 Metro Holding 0,83 0,00 -39,86 Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 -1,94 -48,47 Metro Yatırım Ortaklığı 5,48 8,51 -32,51 Migros Ticaret 19,27 5,19 -20,44 Milpa 1,73 -3,35 -21,00 Mistral GMYO 1,26 1,61 -33,33 MLP Sağlık 10,99 -0,99 -31,31 MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 2,35 -23,68 Mondi Tire Kutsan 3,10 -5,20 -25,12 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 9,51 -5,47 -25,24 Net Holding 1,16 -2,52 -55,38 Netaş Telekom. 7,92 0,00 -39,36 Niğbaş Niğde Beton 6,17 -0,48 -0,48 Nuh Çimento 9,02 -0,77 -24,07 Nurol GMYO 2,27 0,89 -36,41 Odaş Elektrik 1,18 -1,67 -18,38 Olmuksan-IP 3,09 -2,52 20,66 Orge Enerji Elektrik 3,18 -0,63 -35,89 Orma Orman Mahsulleri 2,86 -9,49 3,62 Osmanlı Menkul 4,92 9,33 17,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -0,89 -33,93 Otokar 104,40 -1,51 -34,34 Oyak Yat. Ort. 3,00 -3,54 28,76 Oylum Sınai Yatırımlar 1,64 -6,82 -46,91 Özak GMYO 2,11 6,57 -17,90 Özbal Çelik Boru 1,06 -3,64 -34,24 Özderici GMYO 0,90 0,00 -42,68 Özerden Plastik 1,57 -0,63 -31,14 Panora GMYO 4,59 1,10 -25,97 Papilon Savunma 7,34 -1,21 -5,29 Park Elek.Madencilik 2,25 -1,32 -26,23 Parsan 11,95 -1,08 -29,46 Pegasus 26,58 -8,34 -69,24 Peker GMYO 2,16 2,86 -30,99 Penguen Gıda 1,93 -8,53 -6,76 Pera GMYO 0,57 -1,72 -39,36 Pergamon Dış Ticaret 6,43 -0,77 -19,83 Petkim 2,85 1,79 -25,20 Petrokent Turizm 97,00 3,52 -24,28 Pınar Et ve Un 7,90 4,64 -13,85 Pınar Su 1,80 0,00 -22,41 Pınar Süt 7,77 0,91 -38,67 Plastikkart 5,82 -1,02 -37,22 Polisan Holding 1,63 -0,61 -46,20 Politeknik Metal 58,05 -23,69 Prizma Press Matbaacılık 3,58 -0,56 -16,74 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,60 -0,01 5,22 QNB Finans Fin. Kir. 119,70 9,92 -7,28 QNB Finansbank 32,20 2,22 -14,13 Ral Yatırım Holding 7,30 2,82 7,35 Ray Sigorta 2,16 -3,57 -36,84 Reysaş GMYO 3,79 0,00 -17,43 Reysaş Lojistik 4,09 0,25 -6,62 Rhea Girişim 1,04 -2,80 -12,61 Rodrigo Tekstil 1,15 1,77 -36,46 Royal Halı 1,42 -0,70 3,65 RTA Laboratuvarları 3,99 9,92 71,98 Sabancı Holding 7,48 1,63 -21,59 Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 -2,44 -8,26 Salix Yatırım Holding 4,35 5,07 -39,67 Sanel Mühendislik 3,59 2,57 -11,36 Sanifoam Sünger 4,24 0,00 -15,20 Sanko Pazarlama 3,82 -0,52 -50,65 Saray Matbaacılık 0,97 -3,00 -45,81 Sarkuysan 4,13 2,23 -14,49 Sasa Polyester 5,20 -0,38 -32,73 Say Reklamcılık 1,80 -1,10 -19,64 Sekuro Plastik 2,56 -1,54 -52,24 Selçuk Ecza Deposu 5,62 3,12 -7,87 Selçuk Gıda 1,25 0,00 -27,33 Senkron Güvenlik 1,41 -1,40 -48,35 Serve Film Prodüksiyon 1,49 7,97 -6,29 Servet GMYO 7,23 -5,49 -14,94 Seyitler Kimya 7,90 0,77 16,35 Silverline Endüstri 1,29 0,78 -40,28 Sinpaş GMYO 0,82 -6,82 -29,31 Smartiks Yazılım 4,39 -1,57 -55,25 Soda Sanayii 4,62 1,99 -25,24 Sodaş Sodyum Sanayii 11,40 -0,09 16,68 Söktaş 1,86 0,54 -29,81 Sönmez Filament 3,18 -0,31 -34,84 Sönmez Pamuklu 3,09 0,65 -37,20 Sumaş Suni Tahta 7,90 2,60 -20,20 Şeker Fin. Kir. 4,03 0,00 -15,69 Şekerbank 0,84 0,00 -35,88 Şişe Cam 3,86 2,12 -26,76 Şok Marketler 7,32 6,71 -31,97 T. Halk Bankası 5,02 -0,40 -15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,00 -1,72 -44,95 T.S.K.B. 0,91 0,00 -24,79 T.Tuborg 12,40 -4,32 4,20 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 4,86 -1,02 -22,73 TAV Havalimanları 15,33 -2,79 -47,46 Taze Kuru Gıda 5,10 6,25 -29,56 Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -43,65 Tekfen Holding 12,08 -0,58 -37,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,98 -5,69 -5,24 Temapol Polimer Plastik 2,87 1,06 -45,02 TGS Dış Ticaret 2,36 -1,26 -49,46 Tofaş Oto. Fab. 16,90 -3,43 -37,08 Torunlar GMYO 1,73 -3,35 -37,09 Trabzon Liman 7,72 0,13 -27,58 Trabzonspor Sportif 2,19 -9,88 1,86 Trakya Cam 2,54 2,01 -27,43 Trend GMYO 1,18 0,00 -46,36 TSKB GMYO 1,09 0,00 -18,66 Tuğçelik 2,48 -0,80 -37,22 Tukaş 7,99 -0,12 -35,30 Turcas Petrol 1,62 0,00 -39,33 Turkcell 12,32 -0,24 -10,72 Tümosan Motor ve Traktör 3,75 -0,27 -41,50 Tüpraş 67,60 -2,38 -46,69 Türk Hava Yolları 7,96 0,76 -44,95 Türk Prysmian Kablo 2,07 -0,48 -20,38 Türk Telekom 5,78 0,52 -21,57 Türk Traktör 42,20 -2,09 -23,83 Türker Proje Gayrimenkul 30,38 -1,17 -27,67 Ufuk Yatırım 2,32 -1,28 -10,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 0,00 -50,94 Ulusoy Elektrik 27,50 0,51 3,38 Ulusoy Un Sanayi 3,13 8,30 -18,06 Umpaş Holding 0,33 0,00 -46,77 Uşak Seramik 0,99 1,02 -41,42 Utopya Turizm 2,75 -1,79 -44,11 Uzertaş Boya 1,46 -9,88 -34,23 Ülker Bisküvi 18,04 0,78 -19,32 Ünye Çimento 3,57 3,78 -33,64 Vakıf Fin. Kir. 1,52 4,83 -37,19 Vakıf GMYO 1,89 5,00 -23,48 Vakıf Yat. Ort. 1,48 2,78 -36,48 Vakıflar Bankası 4,58 0,00 -16,88 Vakko Tekstil 2,98 -5,70 -34,36 Vanet Gıda 0,86 -2,27 -39,86 Verusa Holding 13,54 -0,29 -27,05 Verusaturk Girisim 3,09 -1,59 -42,67 Vestel 9,58 0,21 -24,09 Vestel Beyaz Eşya 14,12 -3,49 -34,63 Viking Kağıt 2,69 -6,60 43,85 Yapı Kredi Koray GMYO 1,77 2,91 -26,86 Yapı ve Kredi Bank. 1,96 -1,01 -20,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,20 -1,33 -17,07 Yataş 5,08 -0,20 -30,79 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,99 -1,00 -38,51 Yeni Gimat GMYO 11,41 0,09 -12,30 Yeşil GMYO 0,37 0,00 -42,19 Yeşil Yapı 0,35 2,94 -46,97 Yeşil Yatırım Holding 7,26 -2,81 -35,35 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.678,00 -0,33 24,89 Yonga Mobilya 9,00 0,00 -2,60 Yükselen Çelik 5,06 -1,17 -17,46 Yünsa 6,00 -1,48 -40,54 Zorlu Enerji 0,97 1,04 -40,49

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA