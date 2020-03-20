Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.958,10 10,00 15,83 İş Bankası (C) 4,97 1,84 -22,46 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10 İş Fin.Kir. 3,09 8,04 -18,68 İş Girişim 3,27 6,17 -13,95 İş GMYO 1,33 1,53 -24,43 İş Y. Men. Değ. 4,01 4,43 -10,89 İş Yat. Ort. 3,05 2,35 65,76 İşbir Holding 412,50 10,00 -4,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -38,71 İttifak Holding 1,57 1,95 -57,80 İz Hayvancılık Tarım 1,78 5,33 -31,97 İzmir Demir Çelik 7,95 -0,50 -2,93 İzmir Fırça 1,26 0,00 -30,00 Jantsa Jant Sanayi 41,68 2,01 -28,51 Kafein Yazılım 8,22 4,05 -26,21 Kapital Yat. Holding 2,50 0,00 3,31 Kaplamin 3,92 5,38 -29,37 Kardemir (A) 1,92 2,13 -27,55 Kardemir (B) 1,90 1,60 -28,03 Kardemir (D) 1,93 1,05 -27,44 Karel Elektronik 10,83 6,59 -25,46 Karsan Otomotiv 1,25 2,46 -20,89 Karsu Tekstil 1,44 9,09 -55,56 Kartonsan 289,60 2,33 -25,72 Katmerciler Ekipman 2,18 3,32 -43,23 Kent Gıda 136,10 3,58 -22,58 Kerevitaş Gıda 2,34 1,74 -28,22 Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45 Kiler GMYO 1,85 2,21 -51,19 Klimasan Klima 11,11 -0,89 -49,68 Koç Holding 13,99 0,79 -31,15 Konfrut Gıda 5,03 3,29 -35,68 Konya Çimento 161,60 1,89 -40,43 Kordsa Teknik Tekstil 8,74 1,63 -33,18 Koza Altın 54,30 4,52 -26,67 Koza Madencilik 7,97 2,97 -20,54 Körfez GMYO 1,38 6,15 -42,26 Kristal Kola 0,97 1,04 -35,76 Kron Telekomünikasyon 12,90 4,54 1,42 Kuştur Kuşadası Turizm 23,08 7,35 -2,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 2,86 -34,55 Kütahya Porselen 5,12 2,20 -22,66 Lider Faktoring 2,67 4,30 -27,25 Link Bilgisayar 15,46 4,81 -14,82 Logo Yazılım 50,35 4,37 -17,19 Lokman Hekim Sağlık 4,54 6,82 -21,45 Lüks Kadife 4,95 1,64 -42,71 Makina Takım 1,05 2,94 -44,15 Mardin Çimento 5,26 0,19 -11,15 Marka Yatırım Holding 0,75 2,74 -36,44 Marmaris Altınyunus 48,60 4,29 -31,55 Marshall 38,72 10,00 -18,55 Martı GMYO 0,64 1,59 -36,63 Martı Otel 0,54 0,00 -40,66 Mavi Giyim 30,74 0,46 -46,91 Mazhar Zorlu Holding 9,40 1,08 -22,25 Mega Polietilen 1,33 4,72 -39,55 Menderes Tekstil 0,95 3,26 -27,48 Mensa 0,21 5,00 -34,38 Merit Turizm 12,54 -2,03 -35,49 Merko Gıda 0,70 2,94 -33,33 Metal Gayrimenkul 0,60 5,26 -34,07 Metemtur Otelcilik 1,25 2,46 -29,78 Metro Holding 0,84 3,70 -39,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,02 2,00 -47,96 Metro Yatırım Ortaklığı 5,08 -3,24 -37,44 Migros Ticaret 20,18 4,18 -16,68 Milpa 1,75 2,94 -20,09 Mistral GMYO 1,32 4,76 -30,16 MLP Sağlık 10,78 5,79 -32,63 MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 1,16 -23,68 Mondi Tire Kutsan 3,18 7,80 -23,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 9,68 5,91 -23,90 Net Holding 1,25 1,63 -51,92 Netaş Telekom. 8,43 5,51 -35,45 Niğbaş Niğde Beton 6,15 5,67 -0,81 Nuh Çimento 9,10 1,68 -23,40 Nurol GMYO 2,26 1,80 -36,69 Odaş Elektrik 1,24 5,08 -14,23 Olmuksan-IP 3,11 1,97 21,44 Orge Enerji Elektrik 3,22 3,87 -35,08 Orma Orman Mahsulleri 3,19 10,00 15,58 Osmanlı Menkul 5,16 8,40 22,86 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 4,55 -31,55 Otokar 110,30 6,26 -30,63 Oyak Yat. Ort. 3,75 9,65 60,94 Oylum Sınai Yatırımlar 1,69 5,62 -45,29 Özak GMYO 2,22 2,78 -13,62 Özbal Çelik Boru 1,08 0,93 -33,00 Özderici GMYO 0,91 3,41 -42,04 Özerden Plastik 1,60 3,23 -29,82 Panora GMYO 4,69 1,30 -24,35 Papilon Savunma 7,44 1,92 -4,00 Park Elek.Madencilik 2,27 1,79 -25,57 Parsan 11,82 0,34 -30,22 Pegasus 26,28 0,69 -69,58 Peker GMYO 2,45 8,89 -21,73 Penguen Gıda 1,93 1,58 -6,76 Pera GMYO 0,59 5,36 -37,23 Pergamon Dış Ticaret 6,80 4,62 -15,21 Petkim 2,98 2,05 -21,78 Petrokent Turizm 106,00 6,00 -17,25 Pınar Et ve Un 8,10 2,14 -11,67 Pınar Su 1,81 2,26 -21,98 Pınar Süt 8,28 3,63 -34,65 Plastikkart 5,98 4,00 -35,49 Polisan Holding 1,69 3,05 -44,22 Politeknik Metal 62,75 6,72 -17,51 Prizma Press Matbaacılık 3,79 5,28 -11,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,60 -0,17 5,04 QNB Finans Fin. Kir. 131,60 9,94 1,94 QNB Finansbank 34,00 1,49 -9,33 Ral Yatırım Holding 7,90 8,22 16,18 Ray Sigorta 2,22 2,78 -35,09 Reysaş GMYO 3,96 6,45 -13,73 Reysaş Lojistik 4,24 6,00 -3,20 Rhea Girişim 1,07 3,88 -10,08 Rodrigo Tekstil 1,25 7,76 -30,94 Royal Halı 1,55 4,73 13,14 RTA Laboratuvarları 4,38 9,77 88,79 Sabancı Holding 7,67 0,92 -19,60 Safkar Ege Soğutmacılık 2,10 5,00 -3,67 Salix Yatırım Holding 5,00 9,89 -30,65 Sanel Mühendislik 3,60 2,86 -11,11 Sanifoam Sünger 4,34 2,60 -13,20 Sanko Pazarlama 3,91 3,99 -49,48 Saray Matbaacılık 0,98 3,16 -45,25 Sarkuysan 4,20 2,19 -13,04 Sasa Polyester 5,24 2,34 -32,21 Say Reklamcılık 1,90 4,97 -15,18 Sekuro Plastik 2,79 6,49 -47,95 Selçuk Ecza Deposu 6,26 9,25 2,62 Selçuk Gıda 1,23 0,82 -28,49 Senkron Güvenlik 1,45 1,40 -46,89 Serve Film Prodüksiyon 1,60 5,96 0,63 Servet GMYO 7,30 1,53 -14,12 Seyitler Kimya 8,21 2,75 20,91 Silverline Endüstri 1,31 2,34 -39,35 Sinpaş GMYO 0,88 0,00 -24,14 Smartiks Yazılım 4,83 4,32 -50,76 Soda Sanayii 4,77 2,14 -22,82 Sodaş Sodyum Sanayii 11,46 0,53 17,30 Söktaş 1,89 1,61 -28,68 Sönmez Filament 3,30 3,77 -32,38 Sönmez Pamuklu 3,25 3,83 -33,94 Sumaş Suni Tahta 7,85 -0,63 -20,71 Şeker Fin. Kir. 4,21 0,48 -11,92 Şekerbank 0,84 1,20 -35,88 Şişe Cam 3,94 2,34 -25,24 Şok Marketler 7,49 5,64 -30,39 T. Halk Bankası 5,08 2,01 -14,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,60 2,07 -43,58 T.S.K.B. 0,94 3,30 -22,31 T.Tuborg 12,46 0,89 4,71 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 4,88 1,24 -22,42 TAV Havalimanları 15,22 2,49 -47,84 Taze Kuru Gıda 5,28 3,94 -27,07 Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -43,65 Tekfen Holding 12,18 2,01 -36,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,98 4,74 -5,24 Temapol Polimer Plastik 2,96 4,23 -43,30 TGS Dış Ticaret 2,44 3,39 -47,75 Tofaş Oto. Fab. 17,16 -0,52 -36,11 Torunlar GMYO 1,80 1,69 -34,55 Trabzon Liman 7,79 1,30 -26,92 Trabzonspor Sportif 2,16 -1,37 0,47 Trakya Cam 2,62 1,55 -25,14 Trend GMYO 1,22 2,52 -44,55 TSKB GMYO 1,12 2,75 -16,42 Tuğçelik 2,54 2,83 -35,70 Tukaş 8,81 0,11 -28,66 Turcas Petrol 1,72 4,24 -35,58 Turkcell 12,73 5,38 -7,75 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 3,72 -39,16 Tüpraş 70,05 4,09 -44,76 Türk Hava Yolları 8,12 2,27 -43,85 Türk Prysmian Kablo 2,12 4,43 -18,46 Türk Telekom 6,05 5,95 -17,91 Türk Traktör 40,76 2,34 -22,96 Türker Proje Gayrimenkul 29,98 1,01 -28,62 Ufuk Yatırım 2,32 3,11 -10,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 3,92 -50,00 Ulusoy Elektrik 28,02 1,52 5,34 Ulusoy Un Sanayi 3,34 5,36 -12,57 Umpaş Holding 0,33 3,13 -46,77 Uşak Seramik 1,02 2,00 -39,64 Utopya Turizm 2,82 1,08 -42,68 Uzertaş Boya 1,46 0,00 -34,23 Ülker Bisküvi 19,26 3,83 -13,86 Ünye Çimento 3,60 -0,55 -33,09 Vakıf Fin. Kir. 1,66 5,06 -31,40 Vakıf GMYO 1,94 1,04 -21,46 Vakıf Yat. Ort. 1,61 3,21 -30,90 Vakıflar Bankası 4,77 4,15 -13,43 Vakko Tekstil 2,97 3,13 -34,58 Vanet Gıda 0,92 5,75 -35,66 Verusa Holding 13,62 -0,22 -26,62 Verusaturk Girisim 3,19 2,24 -40,82 Vestel 9,71 3,74 -23,06 Vestel Beyaz Eşya 14,17 1,50 -34,40 Viking Kağıt 2,73 1,11 45,99 Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 3,35 -23,55 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 2,11 -21,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,28 2,13 -15,79 Yataş 5,04 2,23 -31,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,03 5,10 -36,02 Yeni Gimat GMYO 11,51 -0,17 -11,53 Yeşil GMYO 0,39 2,63 -39,06 Yeşil Yapı 0,36 2,86 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 7,22 3,14 -35,71 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.048,00 10,00 37,45 Yonga Mobilya 9,04 0,44 -2,16 Yükselen Çelik 5,08 2,01 -17,13 Yünsa 6,11 4,09 -39,44 Zorlu Enerji 1,00 3,09 -38,65

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA