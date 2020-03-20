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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

20.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:32
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.958,1010,0015,83
İş Bankası (C)4,971,84-22,46
İş Bankası (Kur.)269.000,0028,10
İş Fin.Kir.3,098,04-18,68
İş Girişim3,276,17-13,95
İş GMYO1,331,53-24,43
İş Y. Men. Değ.4,014,43-10,89
İş Yat. Ort.3,052,3565,76
İşbir Holding412,5010,00-4,07
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,382,70-38,71
İttifak Holding1,571,95-57,80
İz Hayvancılık Tarım1,785,33-31,97
İzmir Demir Çelik7,95-0,50-2,93
İzmir Fırça1,260,00-30,00
Jantsa Jant Sanayi41,682,01-28,51
Kafein Yazılım8,224,05-26,21
Kapital Yat. Holding2,500,003,31
Kaplamin3,925,38-29,37
Kardemir (A)1,922,13-27,55
Kardemir (B)1,901,60-28,03
Kardemir (D)1,931,05-27,44
Karel Elektronik10,836,59-25,46
Karsan Otomotiv1,252,46-20,89
Karsu Tekstil1,449,09-55,56
Kartonsan289,602,33-25,72
Katmerciler Ekipman2,183,32-43,23
Kent Gıda136,103,58-22,58
Kerevitaş Gıda2,341,74-28,22
Kervansaray Yat. Holding0,303,45-45,45
Kiler GMYO1,852,21-51,19
Klimasan Klima11,11-0,89-49,68
Koç Holding13,990,79-31,15
Konfrut Gıda5,033,29-35,68
Konya Çimento161,601,89-40,43
Kordsa Teknik Tekstil8,741,63-33,18
Koza Altın54,304,52-26,67
Koza Madencilik7,972,97-20,54
Körfez GMYO1,386,15-42,26
Kristal Kola0,971,04-35,76
Kron Telekomünikasyon12,904,541,42
Kuştur Kuşadası Turizm23,087,35-2,62
Kuyumcukent Gayrimenkul1,082,86-34,55
Kütahya Porselen5,122,20-22,66
Lider Faktoring2,674,30-27,25
Link Bilgisayar15,464,81-14,82
Logo Yazılım50,354,37-17,19
Lokman Hekim Sağlık4,546,82-21,45
Lüks Kadife4,951,64-42,71
Makina Takım1,052,94-44,15
Mardin Çimento5,260,19-11,15
Marka Yatırım Holding0,752,74-36,44
Marmaris Altınyunus48,604,29-31,55
Marshall38,7210,00-18,55
Martı GMYO0,641,59-36,63
Martı Otel0,540,00-40,66
Mavi Giyim30,740,46-46,91
Mazhar Zorlu Holding9,401,08-22,25
Mega Polietilen1,334,72-39,55
Menderes Tekstil0,953,26-27,48
Mensa0,215,00-34,38
Merit Turizm12,54-2,03-35,49
Merko Gıda0,702,94-33,33
Metal Gayrimenkul0,605,26-34,07
Metemtur Otelcilik1,252,46-29,78
Metro Holding0,843,70-39,13
Metro Petrol ve Tesisleri1,022,00-47,96
Metro Yatırım Ortaklığı5,08-3,24-37,44
Migros Ticaret20,184,18-16,68
Milpa1,752,94-20,09
Mistral GMYO1,324,76-30,16
MLP Sağlık10,785,79-32,63
MMC San. ve Tic. Yat.0,871,16-23,68
Mondi Tire Kutsan3,187,80-23,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,801,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret9,685,91-23,90
Net Holding1,251,63-51,92
Netaş Telekom.8,435,51-35,45
Niğbaş Niğde Beton6,155,67-0,81
Nuh Çimento9,101,68-23,40
Nurol GMYO2,261,80-36,69
Odaş Elektrik1,245,08-14,23
Olmuksan-IP3,111,9721,44
Orge Enerji Elektrik3,223,87-35,08
Orma Orman Mahsulleri3,1910,0015,58
Osmanlı Menkul5,168,4022,86
Ostim Endüstriyel Yat1,154,55-31,55
Otokar110,306,26-30,63
Oyak Yat. Ort.3,759,6560,94
Oylum Sınai Yatırımlar1,695,62-45,29
Özak GMYO2,222,78-13,62
Özbal Çelik Boru1,080,93-33,00
Özderici GMYO0,913,41-42,04
Özerden Plastik1,603,23-29,82
Panora GMYO4,691,30-24,35
Papilon Savunma7,441,92-4,00
Park Elek.Madencilik2,271,79-25,57
Parsan11,820,34-30,22
Pegasus26,280,69-69,58
Peker GMYO2,458,89-21,73
Penguen Gıda1,931,58-6,76
Pera GMYO0,595,36-37,23
Pergamon Dış Ticaret6,804,62-15,21
Petkim2,982,05-21,78
Petrokent Turizm106,006,00-17,25
Pınar Et ve Un8,102,14-11,67
Pınar Su1,812,26-21,98
Pınar Süt8,283,63-34,65
Plastikkart5,984,00-35,49
Polisan Holding1,693,05-44,22
Politeknik Metal62,756,72-17,51
Prizma Press Matbaacılık3,795,28-11,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,60-0,175,04
QNB Finans Fin. Kir.131,609,941,94
QNB Finansbank34,001,49-9,33
Ral Yatırım Holding7,908,2216,18
Ray Sigorta2,222,78-35,09
Reysaş GMYO3,966,45-13,73
Reysaş Lojistik4,246,00-3,20
Rhea Girişim1,073,88-10,08
Rodrigo Tekstil1,257,76-30,94
Royal Halı1,554,7313,14
RTA Laboratuvarları4,389,7788,79
Sabancı Holding7,670,92-19,60
Safkar Ege Soğutmacılık2,105,00-3,67
Salix Yatırım Holding5,009,89-30,65
Sanel Mühendislik3,602,86-11,11
Sanifoam Sünger4,342,60-13,20
Sanko Pazarlama3,913,99-49,48
Saray Matbaacılık0,983,16-45,25
Sarkuysan4,202,19-13,04
Sasa Polyester5,242,34-32,21
Say Reklamcılık1,904,97-15,18
Sekuro Plastik2,796,49-47,95
Selçuk Ecza Deposu6,269,252,62
Selçuk Gıda1,230,82-28,49
Senkron Güvenlik1,451,40-46,89
Serve Film Prodüksiyon1,605,960,63
Servet GMYO7,301,53-14,12
Seyitler Kimya8,212,7520,91
Silverline Endüstri1,312,34-39,35
Sinpaş GMYO0,880,00-24,14
Smartiks Yazılım4,834,32-50,76
Soda Sanayii4,772,14-22,82
Sodaş Sodyum Sanayii11,460,5317,30
Söktaş1,891,61-28,68
Sönmez Filament3,303,77-32,38
Sönmez Pamuklu3,253,83-33,94
Sumaş Suni Tahta7,85-0,63-20,71
Şeker Fin. Kir.4,210,48-11,92
Şekerbank0,841,20-35,88
Şişe Cam3,942,34-25,24
Şok Marketler7,495,64-30,39
T. Halk Bankası5,082,01-14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,602,07-43,58
T.S.K.B.0,943,30-22,31
T.Tuborg12,460,894,71
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda4,881,24-22,42
TAV Havalimanları15,222,49-47,84
Taze Kuru Gıda5,283,94-27,07
Tek-Art Turizm0,711,43-43,65
Tekfen Holding12,182,01-36,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,984,74-5,24
Temapol Polimer Plastik2,964,23-43,30
TGS Dış Ticaret2,443,39-47,75
Tofaş Oto. Fab.17,16-0,52-36,11
Torunlar GMYO1,801,69-34,55
Trabzon Liman7,791,30-26,92
Trabzonspor Sportif2,16-1,370,47
Trakya Cam2,621,55-25,14
Trend GMYO1,222,52-44,55
TSKB GMYO1,122,75-16,42
Tuğçelik2,542,83-35,70
Tukaş8,810,11-28,66
Turcas Petrol1,724,24-35,58
Turkcell12,735,38-7,75
Tümosan Motor ve Traktör3,903,72-39,16
Tüpraş70,054,09-44,76
Türk Hava Yolları8,122,27-43,85
Türk Prysmian Kablo2,124,43-18,46
Türk Telekom6,055,95-17,91
Türk Traktör40,762,34-22,96
Türker Proje Gayrimenkul29,981,01-28,62
Ufuk Yatırım2,323,11-10,08
Ulaşlar Turizm Yat.1,063,92-50,00
Ulusoy Elektrik28,021,525,34
Ulusoy Un Sanayi3,345,36-12,57
Umpaş Holding0,333,13-46,77
Uşak Seramik1,022,00-39,64
Utopya Turizm2,821,08-42,68
Uzertaş Boya1,460,00-34,23
Ülker Bisküvi19,263,83-13,86
Ünye Çimento3,60-0,55-33,09
Vakıf Fin. Kir.1,665,06-31,40
Vakıf GMYO1,941,04-21,46
Vakıf Yat. Ort.1,613,21-30,90
Vakıflar Bankası4,774,15-13,43
Vakko Tekstil2,973,13-34,58
Vanet Gıda0,925,75-35,66
Verusa Holding13,62-0,22-26,62
Verusaturk Girisim3,192,24-40,82
Vestel9,713,74-23,06
Vestel Beyaz Eşya14,171,50-34,40
Viking Kağıt2,731,1145,99
Yapı Kredi Koray GMYO1,853,35-23,55
Yapı ve Kredi Bank.1,942,11-21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,282,13-15,79
Yataş5,042,23-31,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,035,10-36,02
Yeni Gimat GMYO11,51-0,17-11,53
Yeşil GMYO0,392,63-39,06
Yeşil Yapı0,362,86-45,45
Yeşil Yatırım Holding7,223,14-35,71
Yibitaş İnşaat Malzeme4.048,0010,0037,45
Yonga Mobilya9,040,44-2,16
Yükselen Çelik5,082,01-17,13
Yünsa6,114,09-39,44
Zorlu Enerji1,003,09-38,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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