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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

23.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)31.000,20-7,732,72
İş Bankası (C)4,67-5,47-27,15
İş Bankası (Kur.)269.000,0028,10
İş Fin.Kir.2,74-9,87-27,89
İş Girişim2,93-8,15-22,89
İş GMYO1,18-8,53-32,95
İş Y. Men. Değ.3,76-4,08-16,44
İş Yat. Ort.2,18-9,8135,29
İşbir Holding371,30-9,99-13,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,36-2,70-41,94
İttifak Holding1,50-3,23-59,68
İz Hayvancılık Tarım1,70-2,30-35,03
İzmir Demir Çelik8,605,01
İzmir Fırça1,10-9,84-38,89
Jantsa Jant Sanayi38,94-5,71-33,21
Kafein Yazılım9,307,02-16,52
Kapital Yat. Holding2,25-10,00-7,02
Kaplamin3,900,00-29,73
Kardemir (A)1,83-5,67-30,94
Kardemir (B)1,78-5,82-32,58
Kardemir (D)1,80-5,76-32,33
Karel Elektronik11,755,48-19,13
Karsan Otomotiv1,18-4,07-25,32
Karsu Tekstil1,492,76-54,01
Kartonsan279,60-2,58-28,29
Katmerciler Ekipman2,06-4,63-46,35
Kent Gıda142,103,72-19,17
Kerevitaş Gıda2,579,83-21,17
Kervansaray Yat. Holding0,27-10,00-50,91
Kiler GMYO1,82-1,09-51,98
Klimasan Klima10,03-4,93-54,57
Koç Holding12,65-4,60-37,75
Konfrut Gıda5,499,36-29,80
Konya Çimento153,30-4,31-43,49
Kordsa Teknik Tekstil8,29-4,71-36,62
Koza Altın51,15-0,87-30,93
Koza Madencilik7,52-3,96-25,02
Körfez GMYO1,410,71-41,00
Kristal Kola0,93-4,12-38,41
Kron Telekomünikasyon13,655,247,31
Kuştur Kuşadası Turizm22,50-1,92-5,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,01-5,61-38,79
Kütahya Porselen4,85-4,72-26,74
Lider Faktoring2,54-5,22-30,79
Link Bilgisayar16,523,77-8,98
Logo Yazılım51,004,38-16,12
Lokman Hekim Sağlık5,139,85-11,25
Lüks Kadife4,56-6,37-47,22
Makina Takım0,98-4,85-47,87
Mardin Çimento5,20-0,76-12,16
Marka Yatırım Holding0,71-5,33-39,83
Marmaris Altınyunus47,30-7,62-33,38
Marshall38,62-0,26-18,76
Martı GMYO0,60-4,76-40,59
Martı Otel0,51-5,56-43,96
Mavi Giyim31,60-1,25-45,42
Mazhar Zorlu Holding9,36-8,15-22,58
Mega Polietilen1,25-6,02-43,18
Menderes Tekstil0,83-9,78-36,64
Mensa0,210,00-34,38
Merit Turizm11,29-9,97-41,92
Merko Gıda0,799,72-24,76
Metal Gayrimenkul0,611,67-32,97
Metemtur Otelcilik1,18-3,28-33,71
Metro Holding0,79-4,82-42,75
Metro Petrol ve Tesisleri0,94-6,93-52,04
Metro Yatırım Ortaklığı5,10-2,86-37,19
Migros Ticaret22,169,16-8,51
Milpa1,69-3,98-22,83
Mistral GMYO1,23-5,38-34,92
MLP Sağlık12,259,96-23,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,901,12-21,05
Mondi Tire Kutsan3,518,33-15,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret10,545,19-17,14
Net Holding1,20-3,23-53,85
Netaş Telekom.8,905,70-31,85
Niğbaş Niğde Beton5,70-5,00-8,06
Nuh Çimento8,72-5,11-26,60
Nurol GMYO2,16-4,85-39,50
Odaş Elektrik1,17-4,10-19,07
Olmuksan-IP3,00-1,6417,14
Orge Enerji Elektrik3,07-4,06-38,10
Orma Orman Mahsulleri3,190,0015,58
Osmanlı Menkul5,446,6729,52
Ostim Endüstriyel Yat1,07-5,31-36,31
Otokar98,75-3,63-32,84
Oyak Yat. Ort.3,975,5970,39
Oylum Sınai Yatırımlar1,786,59-42,37
Özak GMYO2,17-4,41-15,56
Özbal Çelik Boru1,04-4,59-35,48
Özderici GMYO0,86-5,49-45,22
Özerden Plastik1,50-3,23-34,21
Panora GMYO4,58-2,97-26,13
Papilon Savunma7,340,55-5,29
Park Elek.Madencilik2,15-5,29-29,51
Parsan11,01-3,42-35,01
Pegasus23,60-9,79-72,69
Peker GMYO2,34-4,10-25,24
Penguen Gıda2,109,951,45
Pera GMYO0,57-1,72-39,36
Pergamon Dış Ticaret6,36-4,50-20,70
Petkim2,87-4,01-24,67
Petrokent Turizm97,25-5,58-24,08
Pınar Et ve Un8,878,83-3,27
Pınar Su1,958,94-15,95
Pınar Süt9,027,77-28,81
Plastikkart5,61-4,92-39,48
Polisan Holding1,62-4,14-46,53
Politeknik Metal60,00-1,64-21,13
Prizma Press Matbaacılık3,58-3,24-16,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,500,085,12
QNB Finans Fin. Kir.138,605,327,36
QNB Finansbank33,00-4,35-12,00
Ral Yatırım Holding7,40-6,338,82
Ray Sigorta2,05-5,53-40,06
Reysaş GMYO4,204,74-8,50
Reysaş Lojistik4,433,991,14
Rhea Girişim1,05-3,67-11,76
Rodrigo Tekstil1,16-8,66-35,91
Royal Halı1,56-2,5013,87
RTA Laboratuvarları4,819,82107,33
Sabancı Holding7,24-3,85-24,11
Safkar Ege Soğutmacılık1,97-3,90-9,63
Salix Yatırım Holding5,224,40-27,60
Sanel Mühendislik3,603,15-11,11
Sanifoam Sünger3,98-6,13-20,40
Sanko Pazarlama3,72-3,38-51,94
Saray Matbaacılık0,93-5,10-48,04
Sarkuysan4,14-1,43-14,29
Sasa Polyester4,96-4,80-35,83
Say Reklamcılık1,84-3,16-17,86
Sekuro Plastik2,918,18-45,71
Selçuk Ecza Deposu6,9310,0013,61
Selçuk Gıda1,347,20-22,09
Senkron Güvenlik1,36-5,56-50,18
Serve Film Prodüksiyon1,37-8,05-13,84
Servet GMYO7,15-2,05-15,88
Seyitler Kimya8,371,3323,27
Silverline Endüstri1,24-5,34-42,59
Sinpaş GMYO0,85-6,59-26,72
Smartiks Yazılım5,538,64-43,63
Soda Sanayii4,50-4,05-27,18
Sodaş Sodyum Sanayii11,10-3,4813,61
Söktaş1,82-2,67-31,32
Sönmez Filament3,20-1,23-34,43
Sönmez Pamuklu3,09-3,74-37,20
Sumaş Suni Tahta7,40-5,73-25,25
Şeker Fin. Kir.4,14-2,13-13,39
Şekerbank0,78-6,02-40,46
Şişe Cam3,74-3,86-29,03
Şok Marketler8,348,88-22,49
T. Halk Bankası4,82-4,17-18,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,92-5,05-47,43
T.S.K.B.0,89-4,30-26,45
T.Tuborg12,902,388,40
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,269,13-16,38
TAV Havalimanları14,18-6,59-51,41
Taze Kuru Gıda5,25-0,94-27,49
Tek-Art Turizm0,67-5,63-46,83
Tekfen Holding11,63-3,41-39,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,012,04-4,52
Temapol Polimer Plastik2,77-6,10-46,93
TGS Dış Ticaret2,34-4,10-49,89
Tofaş Oto. Fab.16,54-5,49-38,42
Torunlar GMYO1,67-5,65-39,27
Trabzon Liman7,37-4,04-30,86
Trabzonspor Sportif1,79-9,60-16,74
Trakya Cam2,39-6,64-31,71
Trend GMYO1,18-4,07-46,36
TSKB GMYO1,09-3,54-18,66
Tuğçelik2,35-6,75-40,51
Tukaş8,800,00-28,74
Turcas Petrol1,63-4,12-38,95
Turkcell13,303,10-3,62
Tümosan Motor ve Traktör3,72-3,88-41,97
Tüpraş66,95-2,62-47,20
Türk Hava Yolları7,78-2,51-46,20
Türk Prysmian Kablo2,163,35-16,92
Türk Telekom6,151,32-16,55
Türk Traktör39,18-3,02-25,95
Türker Proje Gayrimenkul27,28-9,07-35,05
Ufuk Yatırım2,404,35-6,98
Ulaşlar Turizm Yat.1,02-1,92-51,89
Ulusoy Elektrik26,90-3,791,13
Ulusoy Un Sanayi3,829,770,00
Umpaş Holding0,34-2,86-45,16
Uşak Seramik0,96-4,95-43,20
Utopya Turizm2,53-8,00-48,58
Uzertaş Boya1,7610,00-20,72
Ülker Bisküvi19,964,72-10,73
Ünye Çimento3,610,28-32,90
Vakıf Fin. Kir.1,47-9,26-39,26
Vakıf GMYO1,71-7,57-30,77
Vakıf Yat. Ort.1,46-8,18-37,34
Vakıflar Bankası4,39-4,77-20,33
Vakko Tekstil3,125,05-31,28
Vanet Gıda0,90-5,26-37,06
Verusa Holding12,70-5,93-31,57
Verusaturk Girisim3,12-1,27-42,12
Vestel9,18-3,67-27,26
Vestel Beyaz Eşya13,56-2,80-37,22
Viking Kağıt3,269,7674,33
Yapı Kredi Koray GMYO1,71-4,47-29,34
Yapı ve Kredi Bank.1,77-5,85-28,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,292,52-15,63
Yataş5,01-1,76-31,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,98-2,97-39,13
Yeni Gimat GMYO12,095,13-7,07
Yeşil GMYO0,35-7,89-45,31
Yeşil Yapı0,34-5,56-48,48
Yeşil Yatırım Holding6,97-5,17-37,93
Yibitaş İnşaat Malzeme4.300,106,2346,01
Yonga Mobilya8,10-10,00-12,34
Yükselen Çelik4,96-3,50-19,09
Yünsa6,160,49-38,95
Zorlu Enerji0,96-4,95-41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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