Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.000,60 4,76 9,34 İş Bankası (C) 4,73 5,11 -26,21 İş Bankası (Kur.) 251.555,00 19,79 İş Fin.Kir. 2,84 3,65 -25,26 İş Girişim 2,99 3,82 -21,32 İş GMYO 1,23 5,13 -30,11 İş Y. Men. Değ. 3,48 3,71 -13,58 İş Yat. Ort. 2,19 0,46 35,91 İşbir Holding 408,40 9,99 -5,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 5,71 -40,32 İttifak Holding 1,67 9,87 -55,11 İz Hayvancılık Tarım 1,80 5,88 -31,21 İzmir Demir Çelik 8,00 -4,76 -2,32 İzmir Fırça 1,18 7,27 -34,44 Jantsa Jant Sanayi 41,86 6,14 -28,20 Kafein Yazılım 10,48 9,97 -5,92 Kapital Yat. Holding 2,25 0,00 -7,02 Kaplamin 4,03 3,33 -27,39 Kardemir (A) 1,90 4,40 -28,30 Kardemir (B) 1,87 4,47 -29,17 Kardemir (D) 1,90 4,97 -28,57 Karel Elektronik 12,59 6,88 -13,35 Karsan Otomotiv 1,23 4,24 -22,15 Karsu Tekstil 1,63 3,16 -49,69 Kartonsan 297,40 5,16 -23,72 Katmerciler Ekipman 2,16 5,88 -43,75 Kent Gıda 150,30 7,13 -14,51 Kerevitaş Gıda 2,81 9,34 -13,80 Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -47,27 Kiler GMYO 1,88 5,62 -50,40 Klimasan Klima 10,38 7,01 -52,99 Koç Holding 13,31 4,07 -34,50 Konfrut Gıda 6,00 8,70 -23,27 Konya Çimento 162,50 4,77 -40,10 Kordsa Teknik Tekstil 8,57 4,38 -34,48 Koza Altın 59,55 9,97 -19,58 Koza Madencilik 8,57 9,31 -14,56 Körfez GMYO 1,42 4,41 -40,59 Kristal Kola 1,00 7,53 -33,77 Kron Telekomünikasyon 15,50 8,70 21,86 Kuştur Kuşadası Turizm 24,02 9,18 1,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 6,00 -35,76 Kütahya Porselen 5,09 4,95 -23,11 Lider Faktoring 2,65 5,16 -27,79 Link Bilgisayar 17,83 7,93 -1,76 Logo Yazılım 55,75 9,96 -8,31 Lokman Hekim Sağlık 5,64 9,94 -2,42 Lüks Kadife 4,80 7,38 -44,44 Makina Takım 1,02 3,03 -45,74 Mardin Çimento 5,33 1,14 -9,97 Marka Yatırım Holding 0,72 2,86 -38,98 Marmaris Altınyunus 49,00 1,49 -30,99 Marshall 37,92 6,04 -20,24 Martı GMYO 0,62 5,08 -38,61 Martı Otel 0,52 4,00 -42,86 Mavi Giyim 32,60 5,03 -43,70 Mazhar Zorlu Holding 10,89 6,97 -9,93 Mega Polietilen 1,30 6,56 -40,91 Menderes Tekstil 0,86 3,61 -34,35 Mensa 0,23 9,52 -28,13 Merit Turizm 12,19 7,97 -37,29 Merko Gıda 0,86 8,86 -18,10 Metal Gayrimenkul 0,66 8,20 -27,47 Metemtur Otelcilik 1,27 6,72 -28,65 Metro Holding 0,82 3,80 -40,58 Metro Petrol ve Tesisleri 0,99 5,32 -49,49 Metro Yatırım Ortaklığı 5,46 1,49 -32,76 Migros Ticaret 23,82 6,72 -1,65 Milpa 1,78 4,09 -18,72 Mistral GMYO 1,38 4,55 -26,98 MLP Sağlık 13,47 9,96 -15,81 MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 -1,11 -21,93 Mondi Tire Kutsan 3,91 9,83 -5,56 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 9,96 -8,02 Net Holding 1,26 5,88 -51,54 Netaş Telekom. 9,37 6,60 -28,25 Niğbaş Niğde Beton 6,05 5,77 -2,42 Nuh Çimento 9,15 3,98 -22,98 Nurol GMYO 2,28 5,07 -36,13 Odaş Elektrik 1,22 5,17 -15,61 Olmuksan-IP 3,09 3,69 20,66 Orge Enerji Elektrik 3,25 5,52 -34,48 Orma Orman Mahsulleri 3,50 9,72 26,81 Osmanlı Menkul 5,60 6,87 33,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,12 4,67 -33,33 Otokar 109,70 2,81 -25,40 Oyak Yat. Ort. 4,54 9,93 94,85 Oylum Sınai Yatırımlar 2,01 9,84 -34,93 Özak GMYO 2,17 2,84 -15,56 Özbal Çelik Boru 1,08 4,85 -33,00 Özderici GMYO 0,91 5,81 -42,04 Özerden Plastik 1,65 10,00 -27,63 Panora GMYO 4,23 1,93 -24,87 Papilon Savunma 7,72 6,93 -0,39 Park Elek.Madencilik 2,25 3,69 -26,23 Parsan 11,50 4,93 -32,11 Pegasus 25,36 7,37 -70,65 Peker GMYO 2,42 0,83 -22,68 Penguen Gıda 2,31 10,00 11,59 Pera GMYO 0,61 5,17 -35,11 Pergamon Dış Ticaret 6,61 2,48 -17,58 Petkim 3,08 3,01 -19,16 Petrokent Turizm 106,00 6,69 -17,25 Pınar Et ve Un 9,61 7,25 4,80 Pınar Su 2,15 9,69 -7,33 Pınar Süt 9,92 7,83 -21,70 Plastikkart 6,15 9,63 -33,66 Polisan Holding 1,70 4,94 -43,89 Politeknik Metal 61,40 2,33 -19,29 Prizma Press Matbaacılık 3,94 5,63 -8,37 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,60 0,01 5,13 QNB Finans Fin. Kir. 159,10 9,95 23,24 QNB Finansbank 36,44 6,55 -2,83 Ral Yatırım Holding 7,40 4,08 8,82 Ray Sigorta 2,20 6,80 -35,67 Reysaş GMYO 4,39 8,13 -4,36 Reysaş Lojistik 4,76 8,92 8,68 Rhea Girişim 1,30 9,24 9,24 Rodrigo Tekstil 1,25 5,04 -30,94 Royal Halı 1,61 2,55 17,52 RTA Laboratuvarları 5,29 9,98 128,02 Sabancı Holding 7,53 4,29 -21,07 Safkar Ege Soğutmacılık 2,18 9,55 0,00 Salix Yatırım Holding 5,50 5,36 -23,72 Sanel Mühendislik 3,59 5,90 -11,36 Sanifoam Sünger 4,33 5,35 -13,40 Sanko Pazarlama 4,19 5,54 -45,87 Saray Matbaacılık 1,03 5,10 -42,46 Sarkuysan 4,28 4,14 -11,39 Sasa Polyester 5,46 9,86 -29,37 Say Reklamcılık 1,99 6,99 -11,16 Sekuro Plastik 3,24 9,83 -39,55 Selçuk Ecza Deposu 7,57 9,24 24,10 Selçuk Gıda 1,45 7,41 -15,70 Senkron Güvenlik 1,46 3,55 -46,52 Serve Film Prodüksiyon 1,39 0,00 -12,58 Servet GMYO 7,55 3,14 -11,18 Seyitler Kimya 8,75 2,94 28,87 Silverline Endüstri 1,31 4,80 -39,35 Sinpaş GMYO 0,89 2,30 -23,28 Smartiks Yazılım 6,14 9,84 -37,41 Soda Sanayii 4,67 3,55 -24,43 Sodaş Sodyum Sanayii 11,75 3,16 20,27 Söktaş 1,88 3,30 -29,06 Sönmez Filament 3,43 7,52 -29,71 Sönmez Pamuklu 3,31 6,43 -32,72 Sumaş Suni Tahta 8,40 9,09 -15,15 Şeker Fin. Kir. 4,37 3,80 -8,58 Şekerbank 0,83 6,41 -36,64 Şişe Cam 3,90 4,00 -26,00 Şok Marketler 8,80 6,02 -18,22 T. Halk Bankası 4,87 4,51 -17,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,90 5,69 -42,89 T.S.K.B. 0,93 4,49 -23,14 T.Tuborg 13,12 2,10 10,25 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,83 10,00 -7,31 TAV Havalimanları 14,98 5,34 -48,66 Taze Kuru Gıda 5,86 5,59 -19,06 Tek-Art Turizm 0,69 4,55 -45,24 Tekfen Holding 12,15 4,29 -37,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,32 7,46 2,86 Temapol Polimer Plastik 3,23 9,49 -38,12 TGS Dış Ticaret 2,55 9,91 -45,40 Tofaş Oto. Fab. 17,31 5,04 -35,55 Torunlar GMYO 1,75 4,79 -36,36 Trabzon Liman 7,60 3,12 -28,71 Trabzonspor Sportif 1,96 9,50 -8,84 Trakya Cam 2,49 3,75 -28,86 Trend GMYO 1,25 4,17 -43,18 TSKB GMYO 1,18 5,36 -11,94 Tuğçelik 2,51 7,26 -36,46 Tukaş 8,50 2,04 -31,17 Turcas Petrol 1,72 4,24 -35,58 Turkcell 13,50 0,82 -2,17 Tümosan Motor ve Traktör 3,85 4,90 -39,94 Tüpraş 71,80 4,06 -43,38 Türk Hava Yolları 8,11 5,19 -43,91 Türk Prysmian Kablo 2,31 8,96 -11,15 Türk Telekom 6,45 4,03 -12,48 Türk Traktör 39,56 4,38 -25,23 Türker Proje Gayrimenkul 28,50 5,17 -32,14 Ufuk Yatırım 2,31 5,96 -10,47 Ulaşlar Turizm Yat. 1,09 5,83 -48,58 Ulusoy Elektrik 27,62 1,92 3,83 Ulusoy Un Sanayi 4,19 9,69 9,69 Umpaş Holding 0,36 5,88 -41,94 Uşak Seramik 1,00 5,26 -40,83 Utopya Turizm 2,61 4,82 -46,95 Uzertaş Boya 1,93 9,66 -13,06 Ülker Bisküvi 20,02 2,04 -10,47 Ünye Çimento 3,65 0,83 -32,16 Vakıf Fin. Kir. 1,51 3,42 -37,60 Vakıf GMYO 1,81 6,47 -26,72 Vakıf Yat. Ort. 1,54 4,05 -33,91 Vakıflar Bankası 4,59 5,76 -16,70 Vakko Tekstil 3,30 5,77 -27,31 Vanet Gıda 1,06 8,16 -25,87 Verusa Holding 13,60 2,26 -26,72 Verusaturk Girisim 3,21 3,88 -40,45 Vestel 9,52 4,62 -24,56 Vestel Beyaz Eşya 14,07 3,84 -34,86 Viking Kağıt 3,58 9,82 91,44 Yapı Kredi Koray GMYO 1,78 4,71 -26,45 Yapı ve Kredi Bank. 1,86 5,08 -25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,51 3,57 -12,12 Yataş 5,33 3,50 -27,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,14 6,54 -29,19 Yeni Gimat GMYO 12,04 1,78 -7,46 Yeşil GMYO 0,36 2,86 -43,75 Yeşil Yapı 0,35 6,06 -46,97 Yeşil Yatırım Holding 7,31 4,73 -34,91 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.800,00 7,91 62,99 Yonga Mobilya 9,19 5,63 -0,54 Yükselen Çelik 5,20 5,26 -15,17 Yünsa 6,78 8,83 -32,80 Zorlu Enerji 1,00 4,17 -38,65

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA