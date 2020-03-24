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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:20
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.000,604,769,34
İş Bankası (C)4,735,11-26,21
İş Bankası (Kur.)251.555,0019,79
İş Fin.Kir.2,843,65-25,26
İş Girişim2,993,82-21,32
İş GMYO1,235,13-30,11
İş Y. Men. Değ.3,483,71-13,58
İş Yat. Ort.2,190,4635,91
İşbir Holding408,409,99-5,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,375,71-40,32
İttifak Holding1,679,87-55,11
İz Hayvancılık Tarım1,805,88-31,21
İzmir Demir Çelik8,00-4,76-2,32
İzmir Fırça1,187,27-34,44
Jantsa Jant Sanayi41,866,14-28,20
Kafein Yazılım10,489,97-5,92
Kapital Yat. Holding2,250,00-7,02
Kaplamin4,033,33-27,39
Kardemir (A)1,904,40-28,30
Kardemir (B)1,874,47-29,17
Kardemir (D)1,904,97-28,57
Karel Elektronik12,596,88-13,35
Karsan Otomotiv1,234,24-22,15
Karsu Tekstil1,633,16-49,69
Kartonsan297,405,16-23,72
Katmerciler Ekipman2,165,88-43,75
Kent Gıda150,307,13-14,51
Kerevitaş Gıda2,819,34-13,80
Kervansaray Yat. Holding0,293,57-47,27
Kiler GMYO1,885,62-50,40
Klimasan Klima10,387,01-52,99
Koç Holding13,314,07-34,50
Konfrut Gıda6,008,70-23,27
Konya Çimento162,504,77-40,10
Kordsa Teknik Tekstil8,574,38-34,48
Koza Altın59,559,97-19,58
Koza Madencilik8,579,31-14,56
Körfez GMYO1,424,41-40,59
Kristal Kola1,007,53-33,77
Kron Telekomünikasyon15,508,7021,86
Kuştur Kuşadası Turizm24,029,181,35
Kuyumcukent Gayrimenkul1,066,00-35,76
Kütahya Porselen5,094,95-23,11
Lider Faktoring2,655,16-27,79
Link Bilgisayar17,837,93-1,76
Logo Yazılım55,759,96-8,31
Lokman Hekim Sağlık5,649,94-2,42
Lüks Kadife4,807,38-44,44
Makina Takım1,023,03-45,74
Mardin Çimento5,331,14-9,97
Marka Yatırım Holding0,722,86-38,98
Marmaris Altınyunus49,001,49-30,99
Marshall37,926,04-20,24
Martı GMYO0,625,08-38,61
Martı Otel0,524,00-42,86
Mavi Giyim32,605,03-43,70
Mazhar Zorlu Holding10,896,97-9,93
Mega Polietilen1,306,56-40,91
Menderes Tekstil0,863,61-34,35
Mensa0,239,52-28,13
Merit Turizm12,197,97-37,29
Merko Gıda0,868,86-18,10
Metal Gayrimenkul0,668,20-27,47
Metemtur Otelcilik1,276,72-28,65
Metro Holding0,823,80-40,58
Metro Petrol ve Tesisleri0,995,32-49,49
Metro Yatırım Ortaklığı5,461,49-32,76
Migros Ticaret23,826,72-1,65
Milpa1,784,09-18,72
Mistral GMYO1,384,55-26,98
MLP Sağlık13,479,96-15,81
MMC San. ve Tic. Yat.0,89-1,11-21,93
Mondi Tire Kutsan3,919,83-5,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,709,96-8,02
Net Holding1,265,88-51,54
Netaş Telekom.9,376,60-28,25
Niğbaş Niğde Beton6,055,77-2,42
Nuh Çimento9,153,98-22,98
Nurol GMYO2,285,07-36,13
Odaş Elektrik1,225,17-15,61
Olmuksan-IP3,093,6920,66
Orge Enerji Elektrik3,255,52-34,48
Orma Orman Mahsulleri3,509,7226,81
Osmanlı Menkul5,606,8733,33
Ostim Endüstriyel Yat1,124,67-33,33
Otokar109,702,81-25,40
Oyak Yat. Ort.4,549,9394,85
Oylum Sınai Yatırımlar2,019,84-34,93
Özak GMYO2,172,84-15,56
Özbal Çelik Boru1,084,85-33,00
Özderici GMYO0,915,81-42,04
Özerden Plastik1,6510,00-27,63
Panora GMYO4,231,93-24,87
Papilon Savunma7,726,93-0,39
Park Elek.Madencilik2,253,69-26,23
Parsan11,504,93-32,11
Pegasus25,367,37-70,65
Peker GMYO2,420,83-22,68
Penguen Gıda2,3110,0011,59
Pera GMYO0,615,17-35,11
Pergamon Dış Ticaret6,612,48-17,58
Petkim3,083,01-19,16
Petrokent Turizm106,006,69-17,25
Pınar Et ve Un9,617,254,80
Pınar Su2,159,69-7,33
Pınar Süt9,927,83-21,70
Plastikkart6,159,63-33,66
Polisan Holding1,704,94-43,89
Politeknik Metal61,402,33-19,29
Prizma Press Matbaacılık3,945,63-8,37
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,600,015,13
QNB Finans Fin. Kir.159,109,9523,24
QNB Finansbank36,446,55-2,83
Ral Yatırım Holding7,404,088,82
Ray Sigorta2,206,80-35,67
Reysaş GMYO4,398,13-4,36
Reysaş Lojistik4,768,928,68
Rhea Girişim1,309,249,24
Rodrigo Tekstil1,255,04-30,94
Royal Halı1,612,5517,52
RTA Laboratuvarları5,299,98128,02
Sabancı Holding7,534,29-21,07
Safkar Ege Soğutmacılık2,189,550,00
Salix Yatırım Holding5,505,36-23,72
Sanel Mühendislik3,595,90-11,36
Sanifoam Sünger4,335,35-13,40
Sanko Pazarlama4,195,54-45,87
Saray Matbaacılık1,035,10-42,46
Sarkuysan4,284,14-11,39
Sasa Polyester5,469,86-29,37
Say Reklamcılık1,996,99-11,16
Sekuro Plastik3,249,83-39,55
Selçuk Ecza Deposu7,579,2424,10
Selçuk Gıda1,457,41-15,70
Senkron Güvenlik1,463,55-46,52
Serve Film Prodüksiyon1,390,00-12,58
Servet GMYO7,553,14-11,18
Seyitler Kimya8,752,9428,87
Silverline Endüstri1,314,80-39,35
Sinpaş GMYO0,892,30-23,28
Smartiks Yazılım6,149,84-37,41
Soda Sanayii4,673,55-24,43
Sodaş Sodyum Sanayii11,753,1620,27
Söktaş1,883,30-29,06
Sönmez Filament3,437,52-29,71
Sönmez Pamuklu3,316,43-32,72
Sumaş Suni Tahta8,409,09-15,15
Şeker Fin. Kir.4,373,80-8,58
Şekerbank0,836,41-36,64
Şişe Cam3,904,00-26,00
Şok Marketler8,806,02-18,22
T. Halk Bankası4,874,51-17,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,905,69-42,89
T.S.K.B.0,934,49-23,14
T.Tuborg13,122,1010,25
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,8310,00-7,31
TAV Havalimanları14,985,34-48,66
Taze Kuru Gıda5,865,59-19,06
Tek-Art Turizm0,694,55-45,24
Tekfen Holding12,154,29-37,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,327,462,86
Temapol Polimer Plastik3,239,49-38,12
TGS Dış Ticaret2,559,91-45,40
Tofaş Oto. Fab.17,315,04-35,55
Torunlar GMYO1,754,79-36,36
Trabzon Liman7,603,12-28,71
Trabzonspor Sportif1,969,50-8,84
Trakya Cam2,493,75-28,86
Trend GMYO1,254,17-43,18
TSKB GMYO1,185,36-11,94
Tuğçelik2,517,26-36,46
Tukaş8,502,04-31,17
Turcas Petrol1,724,24-35,58
Turkcell13,500,82-2,17
Tümosan Motor ve Traktör3,854,90-39,94
Tüpraş71,804,06-43,38
Türk Hava Yolları8,115,19-43,91
Türk Prysmian Kablo2,318,96-11,15
Türk Telekom6,454,03-12,48
Türk Traktör39,564,38-25,23
Türker Proje Gayrimenkul28,505,17-32,14
Ufuk Yatırım2,315,96-10,47
Ulaşlar Turizm Yat.1,095,83-48,58
Ulusoy Elektrik27,621,923,83
Ulusoy Un Sanayi4,199,699,69
Umpaş Holding0,365,88-41,94
Uşak Seramik1,005,26-40,83
Utopya Turizm2,614,82-46,95
Uzertaş Boya1,939,66-13,06
Ülker Bisküvi20,022,04-10,47
Ünye Çimento3,650,83-32,16
Vakıf Fin. Kir.1,513,42-37,60
Vakıf GMYO1,816,47-26,72
Vakıf Yat. Ort.1,544,05-33,91
Vakıflar Bankası4,595,76-16,70
Vakko Tekstil3,305,77-27,31
Vanet Gıda1,068,16-25,87
Verusa Holding13,602,26-26,72
Verusaturk Girisim3,213,88-40,45
Vestel9,524,62-24,56
Vestel Beyaz Eşya14,073,84-34,86
Viking Kağıt3,589,8291,44
Yapı Kredi Koray GMYO1,784,71-26,45
Yapı ve Kredi Bank.1,865,08-25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,513,57-12,12
Yataş5,333,50-27,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,146,54-29,19
Yeni Gimat GMYO12,041,78-7,46
Yeşil GMYO0,362,86-43,75
Yeşil Yapı0,356,06-46,97
Yeşil Yatırım Holding7,314,73-34,91
Yibitaş İnşaat Malzeme4.800,007,9162,99
Yonga Mobilya9,195,63-0,54
Yükselen Çelik5,205,26-15,17
Yünsa6,788,83-32,80
Zorlu Enerji1,004,17-38,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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