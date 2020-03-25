Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.799,20 -3,53 8,68 İş Bankası (C) 4,74 -1,66 -26,05 İş Bankası (Kur.) 276.710,50 10,00 31,77 İş Fin.Kir. 2,85 -3,72 -25,00 İş Girişim 3,04 -0,33 -20,00 İş GMYO 1,21 -3,20 -31,25 İş Y. Men. Değ. 3,52 -0,85 -12,58 İş Yat. Ort. 2,20 -6,78 36,53 İşbir Holding 449,00 9,94 4,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -38,71 İttifak Holding 1,69 1,20 -54,57 İz Hayvancılık Tarım 1,85 2,21 -29,29 İzmir Demir Çelik 8,78 7,20 İzmir Fırça 1,29 6,61 -28,33 Jantsa Jant Sanayi 43,50 0,28 -25,39 Kafein Yazılım 10,64 1,53 -4,49 Kapital Yat. Holding 2,40 4,35 -0,83 Kaplamin 4,20 0,72 -24,32 Kardemir (A) 1,91 -1,55 -27,92 Kardemir (B) 1,90 -1,04 -28,03 Kardemir (D) 1,91 -1,55 -28,20 Karel Elektronik 12,85 -0,70 -11,56 Karsan Otomotiv 1,25 -0,79 -20,89 Karsu Tekstil 1,58 -4,24 -51,23 Kartonsan 307,80 0,82 -21,06 Katmerciler Ekipman 2,23 0,45 -41,93 Kent Gıda 154,00 -0,13 -12,40 Kerevitaş Gıda 2,83 0,35 -13,19 Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -43,64 Kiler GMYO 1,91 -2,05 -49,60 Klimasan Klima 10,61 -0,19 -51,95 Koç Holding 13,74 2,00 -32,38 Konfrut Gıda 5,85 -3,62 -25,19 Konya Çimento 165,80 0,06 -38,89 Kordsa Teknik Tekstil 8,66 -1,37 -33,79 Koza Altın 60,90 2,27 -17,76 Koza Madencilik 8,84 2,55 -11,86 Körfez GMYO 1,43 -2,05 -40,17 Kristal Kola 1,02 0,00 -32,45 Kron Telekomünikasyon 15,68 0,00 23,27 Kuştur Kuşadası Turizm 26,50 9,50 11,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -0,91 -33,94 Kütahya Porselen 5,14 -2,47 -22,36 Lider Faktoring 2,64 -1,49 -28,07 Link Bilgisayar 18,50 1,82 1,93 Logo Yazılım 56,85 1,97 -6,50 Lokman Hekim Sağlık 5,80 2,84 0,35 Lüks Kadife 4,85 -0,21 -43,87 Makina Takım 1,04 -1,89 -44,68 Mardin Çimento 4,97 -7,10 -16,05 Marka Yatırım Holding 0,74 0,00 -37,29 Marmaris Altınyunus 46,60 -3,52 -34,37 Marshall 37,50 -1,11 -21,12 Martı GMYO 0,63 -1,56 -37,62 Martı Otel 0,52 -1,89 -42,86 Mavi Giyim 34,30 3,94 -40,76 Mazhar Zorlu Holding 11,98 9,81 -0,91 Mega Polietilen 1,36 1,49 -38,18 Menderes Tekstil 0,92 1,10 -29,77 Mensa 0,24 4,35 -25,00 Merit Turizm 12,00 -2,83 -38,27 Merko Gıda 0,87 1,16 -17,14 Metal Gayrimenkul 0,64 -1,54 -29,67 Metemtur Otelcilik 1,26 -1,56 -29,21 Metro Holding 0,85 -1,16 -38,41 Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 -0,98 -48,47 Metro Yatırım Ortaklığı 5,04 0,20 -37,93 Migros Ticaret 23,00 -3,04 -5,04 Milpa 1,78 -3,26 -18,72 Mistral GMYO 1,37 -3,52 -27,51 MLP Sağlık 13,68 1,56 -14,50 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05 Mondi Tire Kutsan 4,17 6,65 0,72 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,23 4,53 -3,85 Net Holding 1,27 -2,31 -51,15 Netaş Telekom. 9,67 0,10 -25,96 Niğbaş Niğde Beton 5,65 -5,83 -8,87 Nuh Çimento 9,28 1,42 -21,89 Nurol GMYO 2,33 0,00 -34,73 Odaş Elektrik 1,25 -1,57 -13,54 Olmuksan-IP 3,46 6,13 35,11 Orge Enerji Elektrik 3,25 -3,85 -34,48 Orma Orman Mahsulleri 3,68 5,14 33,33 Osmanlı Menkul 5,80 1,75 38,10 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,85 -29,76 Otokar 105,50 -3,92 -28,25 Oyak Yat. Ort. 4,71 3,74 102,15 Oylum Sınai Yatırımlar 2,12 5,47 -31,37 Özak GMYO 2,10 -4,11 -18,29 Özbal Çelik Boru 1,12 -0,88 -30,52 Özderici GMYO 0,91 -2,15 -42,04 Özerden Plastik 1,81 9,70 -20,61 Panora GMYO 4,12 -3,74 -26,82 Papilon Savunma 7,90 0,00 1,94 Park Elek.Madencilik 2,30 -2,13 -24,59 Parsan 11,61 0,09 -31,46 Pegasus 27,70 6,62 -67,94 Peker GMYO 2,32 -4,53 -25,88 Penguen Gıda 2,52 9,09 21,74 Pera GMYO 0,60 -3,23 -36,17 Pergamon Dış Ticaret 6,75 -3,16 -15,84 Petkim 3,06 -2,86 -19,69 Petrokent Turizm 102,20 -4,31 -20,22 Pınar Et ve Un 9,56 -2,94 4,25 Pınar Su 2,21 2,79 -4,74 Pınar Süt 10,28 1,58 -18,86 Plastikkart 6,41 3,89 -30,85 Polisan Holding 1,72 -1,15 -43,23 Politeknik Metal 61,80 -18,76 Prizma Press Matbaacılık 4,10 0,00 -4,65 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.166,60 0,17 5,31 QNB Finans Fin. Kir. 144,20 -9,37 11,70 QNB Finansbank 37,00 -1,28 -1,33 Ral Yatırım Holding 8,00 9,89 17,65 Ray Sigorta 2,20 -2,22 -35,67 Reysaş GMYO 4,66 4,48 1,53 Reysaş Lojistik 5,01 4,37 14,38 Rhea Girişim 1,43 10,00 20,17 Rodrigo Tekstil 1,27 0,00 -29,83 Royal Halı 1,70 -0,58 24,09 RTA Laboratuvarları 5,81 9,83 150,43 Sabancı Holding 7,58 -0,13 -20,55 Safkar Ege Soğutmacılık 2,18 0,00 0,00 Salix Yatırım Holding 5,18 -4,07 -28,16 Sanel Mühendislik 3,60 0,56 -11,11 Sanifoam Sünger 4,51 -0,22 -9,80 Sanko Pazarlama 4,40 0,92 -43,15 Saray Matbaacılık 1,07 0,00 -40,22 Sarkuysan 4,31 -1,82 -10,77 Sasa Polyester 5,84 6,96 -24,45 Say Reklamcılık 2,05 0,49 -8,48 Sekuro Plastik 3,20 -1,23 -40,30 Selçuk Ecza Deposu 7,71 1,18 26,39 Selçuk Gıda 1,52 4,83 -11,63 Senkron Güvenlik 1,48 -0,67 -45,79 Serve Film Prodüksiyon 1,42 -2,07 -10,69 Servet GMYO 7,88 3,28 -7,29 Seyitler Kimya 9,05 2,14 33,28 Silverline Endüstri 1,35 -0,74 -37,50 Sinpaş GMYO 0,88 -2,22 -24,14 Smartiks Yazılım 6,48 5,54 -33,94 Soda Sanayii 4,78 1,06 -22,65 Sodaş Sodyum Sanayii 12,35 2,92 26,41 Söktaş 1,87 -3,11 -29,43 Sönmez Filament 3,45 -1,43 -29,30 Sönmez Pamuklu 3,46 1,17 -29,67 Sumaş Suni Tahta 8,00 -4,65 -19,19 Şeker Fin. Kir. 4,35 -1,58 -9,00 Şekerbank 0,83 -2,35 -36,64 Şişe Cam 3,94 0,00 -25,24 Şok Marketler 8,61 -2,05 -19,98 T. Halk Bankası 4,85 -2,41 -17,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,50 -1,54 -41,51 T.S.K.B. 0,93 -2,11 -23,14 T.Tuborg 13,10 -0,30 10,08 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,71 -2,06 -9,22 TAV Havalimanları 15,85 8,86 -41,65 Taze Kuru Gıda 5,96 0,17 -17,68 Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -44,44 Tekfen Holding 12,34 -0,48 -36,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 2,04 7,38 Temapol Polimer Plastik 3,47 7,10 -33,52 TGS Dış Ticaret 2,60 1,96 -44,33 Tofaş Oto. Fab. 16,09 2,35 -30,95 Torunlar GMYO 1,72 -3,37 -37,45 Trabzon Liman 7,56 -4,18 -29,08 Trabzonspor Sportif 2,07 5,61 -3,72 Trakya Cam 2,57 0,78 -26,57 Trend GMYO 1,33 1,53 -39,55 TSKB GMYO 1,23 0,00 -8,21 Tuğçelik 2,57 0,00 -34,94 Tukaş 8,64 1,41 -30,04 Turcas Petrol 1,76 -2,22 -34,08 Turkcell 13,01 -2,18 -5,72 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -0,26 -39,16 Tüpraş 73,45 -0,54 -42,07 Türk Hava Yolları 8,47 2,17 -41,42 Türk Prysmian Kablo 2,34 0,43 -10,00 Türk Telekom 6,63 -2,21 -10,04 Türk Traktör 38,08 -3,10 -28,03 Türker Proje Gayrimenkul 27,24 -4,49 -35,14 Ufuk Yatırım 2,55 6,69 -1,16 Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 4,42 -44,34 Ulusoy Elektrik 27,70 -2,05 4,14 Ulusoy Un Sanayi 4,17 -0,71 9,16 Umpaş Holding 0,39 5,41 -37,10 Uşak Seramik 1,02 -0,97 -39,64 Utopya Turizm 2,64 -1,12 -46,34 Uzertaş Boya 2,12 9,84 -4,50 Ülker Bisküvi 19,19 -4,34 -14,18 Ünye Çimento 3,63 -1,63 -32,53 Vakıf Fin. Kir. 1,51 -2,58 -37,60 Vakıf GMYO 1,79 -2,72 -27,53 Vakıf Yat. Ort. 1,53 -3,16 -34,33 Vakıflar Bankası 4,60 -1,50 -16,52 Vakko Tekstil 3,42 -0,29 -24,67 Vanet Gıda 1,10 2,80 -23,08 Verusa Holding 13,40 -2,19 -27,80 Verusaturk Girisim 3,24 -0,61 -39,89 Vestel 9,97 0,10 -21,00 Vestel Beyaz Eşya 15,24 2,70 -29,44 Viking Kağıt 3,68 2,79 96,79 Yapı Kredi Koray GMYO 1,81 -0,55 -25,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,86 -2,11 -25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,50 -3,00 -12,28 Yataş 5,36 -2,90 -26,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,18 0,85 -26,71 Yeni Gimat GMYO 12,95 -0,38 -0,46 Yeşil GMYO 0,37 -2,63 -42,19 Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 7,35 -3,54 -34,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.000,00 2,19 69,78 Yonga Mobilya 9,50 0,11 2,81 Yükselen Çelik 5,23 -1,69 -14,68 Yünsa 6,98 1,90 -30,82 Zorlu Enerji 1,02 -0,97 -37,42

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA