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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:28
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.150,000,4413,15
İş Bankası (C)4,72-0,21-26,37
İş Bankası (Kur.)304.381,5010,0044,94
İş Fin.Kir.2,900,69-23,68
İş Girişim3,244,52-14,74
İş GMYO1,272,42-27,84
İş Y. Men. Değ.3,590,84-10,85
İş Yat. Ort.2,16-3,5734,05
İşbir Holding449,002,164,42
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,402,56-35,48
İttifak Holding1,81-1,09-51,34
İz Hayvancılık Tarım1,84-0,54-29,68
İzmir Demir Çelik8,500,003,79
İzmir Fırça1,343,88-25,56
Jantsa Jant Sanayi46,322,48-20,55
Kafein Yazılım12,367,2910,95
Kapital Yat. Holding2,30-4,17-4,96
Kaplamin4,343,09-21,80
Kardemir (A)1,940,52-26,79
Kardemir (B)1,910,00-27,65
Kardemir (D)1,930,00-27,44
Karel Elektronik13,751,85-5,37
Karsan Otomotiv1,300,78-17,72
Karsu Tekstil1,641,86-49,38
Kartonsan319,000,19-18,18
Katmerciler Ekipman2,311,76-39,84
Kent Gıda159,400,00-9,33
Kerevitaş Gıda3,031,34-7,06
Kervansaray Yat. Holding0,29-3,33-47,27
Kiler GMYO1,982,06-47,76
Klimasan Klima11,763,89-46,74
Koç Holding13,700,59-32,58
Konfrut Gıda6,120,66-21,74
Konya Çimento172,002,20-36,60
Kordsa Teknik Tekstil9,003,09-29,22
Koza Altın63,351,52-14,45
Koza Madencilik9,140,99-8,87
Körfez GMYO1,514,14-36,82
Kristal Kola1,115,71-26,49
Kron Telekomünikasyon16,501,0429,72
Kuştur Kuşadası Turizm26,20-1,1310,55
Kuyumcukent Gayrimenkul1,131,80-31,52
Kütahya Porselen5,544,53-16,31
Lider Faktoring2,700,75-26,43
Link Bilgisayar21,207,4016,80
Logo Yazılım63,954,845,18
Lokman Hekim Sağlık6,738,5516,44
Lüks Kadife5,275,19-39,00
Makina Takım1,124,67-40,43
Mardin Çimento5,04-0,79-14,86
Marka Yatırım Holding0,784,00-33,90
Marmaris Altınyunus48,78-0,61-31,30
Marshall40,406,43-15,02
Martı GMYO0,711,43-29,70
Martı Otel0,573,64-37,36
Mavi Giyim34,801,22-39,90
Mazhar Zorlu Holding10,996,49-9,10
Mega Polietilen1,392,96-36,82
Menderes Tekstil1,014,12-22,90
Mensa0,240,00-25,00
Merit Turizm12,907,50-33,64
Merko Gıda0,984,26-6,67
Metal Gayrimenkul0,633,28-30,77
Metemtur Otelcilik1,333,10-25,28
Metro Holding0,891,14-35,51
Metro Petrol ve Tesisleri1,081,89-44,90
Metro Yatırım Ortaklığı4,66-3,52-42,61
Migros Ticaret23,501,38-2,97
Milpa1,861,64-15,07
Mistral GMYO1,504,90-20,63
MLP Sağlık15,585,20-2,62
MMC San. ve Tic. Yat.0,84-6,67-26,32
Mondi Tire Kutsan4,7310,0014,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret14,159,9511,24
Net Holding1,332,31-48,85
Netaş Telekom.10,140,80-22,36
Niğbaş Niğde Beton5,71-7,15-7,90
Nuh Çimento9,311,31-21,63
Nurol GMYO2,391,70-33,05
Odaş Elektrik1,282,40-11,46
Olmuksan-IP3,867,8250,72
Orge Enerji Elektrik3,494,49-29,64
Orma Orman Mahsulleri3,9610,0043,48
Osmanlı Menkul5,780,0037,62
Ostim Endüstriyel Yat1,389,52-17,86
Otokar106,90-0,09-27,30
Oyak Yat. Ort.5,489,82135,19
Oylum Sınai Yatırımlar2,439,95-21,33
Özak GMYO2,233,72-13,23
Özbal Çelik Boru1,182,61-26,79
Özderici GMYO0,973,19-38,22
Özerden Plastik1,999,94-12,72
Panora GMYO4,190,48-25,58
Papilon Savunma8,210,985,94
Park Elek.Madencilik2,360,43-22,62
Parsan11,860,51-29,99
Pegasus31,409,94-63,66
Peker GMYO2,310,43-26,20
Penguen Gıda2,799,8434,78
Pera GMYO0,631,61-32,98
Pergamon Dış Ticaret6,80-1,45-15,21
Petkim3,11-0,32-18,37
Petrokent Turizm104,60-0,29-18,35
Pınar Et ve Un10,090,2010,03
Pınar Su2,599,7511,64
Pınar Süt11,594,13-8,52
Plastikkart7,358,41-20,71
Polisan Holding1,823,41-39,93
Politeknik Metal58,00-2,85-23,76
Prizma Press Matbaacılık4,324,100,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,20-0,215,09
QNB Finans Fin. Kir.128,90-9,99-0,15
QNB Finansbank38,76-5,973,36
Ral Yatırım Holding7,25-9,386,62
Ray Sigorta2,323,11-32,16
Reysaş GMYO5,3910,0017,43
Reysaş Lojistik5,809,8532,42
Rhea Girişim1,579,7931,93
Rodrigo Tekstil1,24-0,80-31,49
Royal Halı1,64-1,8019,71
RTA Laboratuvarları6,399,98175,43
Sabancı Holding7,812,23-18,13
Safkar Ege Soğutmacılık2,447,4911,93
Salix Yatırım Holding5,271,54-26,91
Sanel Mühendislik3,49-0,29-13,83
Sanifoam Sünger4,822,34-3,60
Sanko Pazarlama4,884,95-36,95
Saray Matbaacılık1,229,91-31,84
Sarkuysan4,603,14-4,76
Sasa Polyester6,6010,00-14,62
Say Reklamcılık2,306,982,68
Sekuro Plastik3,919,83-27,05
Selçuk Ecza Deposu8,574,9040,49
Selçuk Gıda1,48-1,33-13,95
Senkron Güvenlik1,679,87-38,83
Serve Film Prodüksiyon1,420,00-10,69
Servet GMYO8,847,544,00
Seyitler Kimya9,281,3136,67
Silverline Endüstri1,474,26-31,94
Sinpaş GMYO0,880,00-24,14
Smartiks Yazılım7,429,93-24,36
Soda Sanayii4,760,63-22,98
Sodaş Sodyum Sanayii13,185,4434,90
Söktaş1,920,52-27,55
Sönmez Filament3,681,94-24,59
Sönmez Pamuklu3,641,96-26,02
Sumaş Suni Tahta8,30-0,60-16,16
Şeker Fin. Kir.4,402,33-7,95
Şekerbank0,861,18-34,35
Şişe Cam4,010,50-23,91
Şok Marketler8,852,19-17,75
T. Halk Bankası4,950,20-16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,002,35-38,07
T.S.K.B.0,93-1,06-23,14
T.Tuborg12,25-2,002,94
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,971,19-1,87
TAV Havalimanları17,217,50-36,64
Taze Kuru Gıda5,95-0,17-17,82
Tek-Art Turizm0,755,63-40,48
Tekfen Holding12,581,04-34,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,319,2626,43
Temapol Polimer Plastik3,919,83-25,10
TGS Dış Ticaret3,038,21-35,12
Tofaş Oto. Fab.16,14-0,37-30,74
Torunlar GMYO1,771,14-35,64
Trabzon Liman8,042,42-24,58
Trabzonspor Sportif2,369,779,77
Trakya Cam2,660,76-24,00
Trend GMYO1,482,78-32,73
TSKB GMYO1,280,79-4,48
Tuğçelik2,885,49-27,09
Tukaş8,56-0,47-30,69
Turcas Petrol1,883,87-29,59
Turkcell13,251,15-3,99
Tümosan Motor ve Traktör4,001,78-37,60
Tüpraş77,001,38-39,27
Türk Hava Yolları9,134,10-36,86
Türk Prysmian Kablo2,809,807,69
Türk Telekom6,752,58-8,41
Türk Traktör38,86-0,05-26,56
Türker Proje Gayrimenkul28,281,43-32,67
Ufuk Yatırım2,50-1,19-3,10
Ulaşlar Turizm Yat.1,318,26-38,21
Ulusoy Elektrik28,48-0,077,07
Ulusoy Un Sanayi4,530,6718,59
Umpaş Holding0,402,56-35,48
Uşak Seramik1,051,94-37,87
Utopya Turizm2,857,14-42,07
Uzertaş Boya2,339,914,95
Ülker Bisküvi19,21-0,83-14,09
Ünye Çimento3,700,82-31,23
Vakıf Fin. Kir.1,561,96-35,54
Vakıf GMYO1,913,80-22,67
Vakıf Yat. Ort.1,591,92-31,76
Vakıflar Bankası4,61-0,22-16,33
Vakko Tekstil3,703,64-18,50
Vanet Gıda1,04-3,70-27,27
Verusa Holding13,700,74-26,19
Verusaturk Girisim3,351,82-37,85
Vestel10,100,50-19,97
Vestel Beyaz Eşya15,36-1,16-28,89
Viking Kağıt4,217,12125,13
Yapı Kredi Koray GMYO1,903,83-21,49
Yapı ve Kredi Bank.1,912,14-22,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,790,70-7,66
Yataş5,410,74-26,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,389,52-14,29
Yeni Gimat GMYO12,76-0,08-1,92
Yeşil GMYO0,380,00-40,63
Yeşil Yapı0,360,00-45,45
Yeşil Yatırım Holding8,054,41-28,32
Yibitaş İnşaat Malzeme4.987,90-0,2469,37
Yonga Mobilya9,27-2,010,32
Yükselen Çelik5,532,98-9,79
Yünsa8,289,96-17,94
Zorlu Enerji1,030,00-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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