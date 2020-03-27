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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.227,100,0013,41
İş Bankası (C)4,75-2,06-25,90
İş Bankası (Kur.)304.381,5044,94
İş Fin.Kir.2,81-3,77-26,05
İş Girişim3,15-3,08-17,11
İş GMYO1,24-3,13-29,55
İş Y. Men. Değ.3,54-1,67-12,09
İş Yat. Ort.2,07-5,4828,47
İşbir Holding439,90-2,242,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,00-35,48
İttifak Holding1,81-3,72-51,34
İz Hayvancılık Tarım1,79-3,24-31,59
İzmir Demir Çelik8,503,79
İzmir Fırça1,420,71-21,11
Jantsa Jant Sanayi51,804,18-11,15
Kafein Yazılım13,184,0318,31
Kapital Yat. Holding2,35-0,84-2,89
Kaplamin4,926,96-11,35
Kardemir (A)1,91-3,05-27,92
Kardemir (B)1,90-2,06-28,03
Kardemir (D)1,91-2,05-28,20
Karel Elektronik13,27-5,08-8,67
Karsan Otomotiv1,27-3,05-19,62
Karsu Tekstil1,670,00-48,46
Kartonsan320,000,28-17,93
Katmerciler Ekipman2,33-2,10-39,32
Kent Gıda160,60-1,71-8,65
Kerevitaş Gıda2,93-2,98-10,12
Kervansaray Yat. Holding0,29-3,33-47,27
Kiler GMYO1,97-2,48-48,02
Klimasan Klima12,762,49-42,21
Koç Holding13,81-2,68-32,04
Konfrut Gıda6,06-2,57-22,51
Konya Çimento177,50-2,74-34,57
Kordsa Teknik Tekstil9,02-0,88-29,06
Koza Altın63,95-3,03-13,64
Koza Madencilik9,63-1,83-3,99
Körfez GMYO1,645,81-31,38
Kristal Kola1,204,35-20,53
Kron Telekomünikasyon16,25-4,6427,75
Kuştur Kuşadası Turizm24,40-6,442,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,13-3,42-31,52
Kütahya Porselen6,033,43-8,91
Lider Faktoring2,76-3,16-24,80
Link Bilgisayar22,101,8421,76
Logo Yazılım61,15-4,080,58
Lokman Hekim Sağlık6,880,8819,03
Lüks Kadife6,069,98-29,86
Makina Takım1,16-0,85-38,30
Mardin Çimento5,02-1,95-15,20
Marka Yatırım Holding0,820,00-30,51
Marmaris Altınyunus49,74-2,47-29,94
Marshall42,842,64-9,89
Martı GMYO0,71-2,74-29,70
Martı Otel0,56-3,45-38,46
Mavi Giyim37,461,41-35,30
Mazhar Zorlu Holding11,706,46-3,23
Mega Polietilen1,39-3,47-36,82
Menderes Tekstil1,092,83-16,79
Mensa0,24-4,00-25,00
Merit Turizm13,004,00-33,13
Merko Gıda1,051,940,00
Metal Gayrimenkul0,660,00-27,47
Metemtur Otelcilik1,30-2,26-26,97
Metro Holding0,90-2,17-34,78
Metro Petrol ve Tesisleri1,12-0,88-42,86
Metro Yatırım Ortaklığı4,48-5,29-44,83
Migros Ticaret22,74-2,40-6,11
Milpa1,87-1,58-14,61
Mistral GMYO1,52-1,94-19,58
MLP Sağlık14,48-5,36-9,50
MMC San. ve Tic. Yat.0,883,53-22,81
Mondi Tire Kutsan5,209,9425,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,086,5718,55
Net Holding1,33-3,62-48,85
Netaş Telekom.10,501,16-19,60
Niğbaş Niğde Beton5,954,39-4,03
Nuh Çimento9,08-2,99-23,57
Nurol GMYO2,55-1,16-28,57
Odaş Elektrik1,31-1,50-9,39
Olmuksan-IP3,91-0,5152,68
Orge Enerji Elektrik3,683,37-25,81
Orma Orman Mahsulleri3,68-5,6433,33
Osmanlı Menkul5,93-0,3441,19
Ostim Endüstriyel Yat1,519,42-10,12
Otokar106,00-2,39-27,91
Oyak Yat. Ort.5,663,28142,92
Oylum Sınai Yatırımlar2,596,58-16,15
Özak GMYO2,14-2,28-16,73
Özbal Çelik Boru1,25-0,79-22,45
Özderici GMYO1,020,00-35,03
Özerden Plastik2,189,55-4,39
Panora GMYO4,12-2,60-26,82
Papilon Savunma8,18-3,085,55
Park Elek.Madencilik2,590,39-15,08
Parsan11,81-3,59-30,28
Pegasus34,469,75-60,12
Peker GMYO2,29-2,55-26,84
Penguen Gıda3,048,9646,86
Pera GMYO0,63-3,08-32,98
Pergamon Dış Ticaret6,70-2,33-16,46
Petkim3,06-2,86-19,69
Petrokent Turizm106,10-1,76-17,17
Pınar Et ve Un9,67-3,975,45
Pınar Su2,735,4117,67
Pınar Süt11,59-1,53-8,52
Plastikkart7,956,71-14,24
Polisan Holding1,891,61-37,62
Politeknik Metal60,00-4,00-21,13
Prizma Press Matbaacılık4,32-1,590,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,40-0,075,02
QNB Finans Fin. Kir.117,10-9,15-9,30
QNB Finansbank37,90-2,071,07
Ral Yatırım Holding8,006,5217,65
Ray Sigorta2,451,66-28,36
Reysaş GMYO5,787,2425,93
Reysaş Lojistik6,237,4142,24
Rhea Girişim1,644,4637,82
Rodrigo Tekstil1,280,79-29,28
Royal Halı1,66-1,1921,17
RTA Laboratuvarları5,76-9,86148,28
Sabancı Holding7,72-2,03-19,08
Safkar Ege Soğutmacılık2,32-5,316,42
Salix Yatırım Holding4,99-5,85-30,79
Sanel Mühendislik3,46-0,57-14,57
Sanifoam Sünger4,74-2,07-5,20
Sanko Pazarlama5,283,33-31,78
Saray Matbaacılık1,349,84-25,14
Sarkuysan4,89-0,201,24
Sasa Polyester7,249,70-6,34
Say Reklamcılık2,401,697,14
Sekuro Plastik4,166,39-22,39
Selçuk Ecza Deposu8,720,8142,95
Selçuk Gıda1,44-2,70-16,28
Senkron Güvenlik1,839,58-32,97
Serve Film Prodüksiyon1,40-2,10-11,95
Servet GMYO9,403,9810,59
Seyitler Kimya9,501,0639,91
Silverline Endüstri1,624,52-25,00
Sinpaş GMYO0,87-3,33-25,00
Smartiks Yazılım7,967,28-18,86
Soda Sanayii4,83-1,02-21,84
Sodaş Sodyum Sanayii15,009,0953,53
Söktaş2,091,95-21,13
Sönmez Filament4,127,01-15,57
Sönmez Pamuklu3,994,45-18,90
Sumaş Suni Tahta8,48-5,78-14,34
Şeker Fin. Kir.4,48-4,88-6,28
Şekerbank0,87-2,25-33,59
Şişe Cam4,01-0,99-23,91
Şok Marketler8,69-1,03-19,24
T. Halk Bankası4,95-1,59-16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,28-2,50-37,43
T.S.K.B.0,93-2,11-23,14
T.Tuborg12,63-1,796,13
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,78-3,51-4,99
TAV Havalimanları18,374,32-32,37
Taze Kuru Gıda5,990,00-17,27
Tek-Art Turizm0,791,28-37,30
Tekfen Holding12,740,00-34,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,645,6234,29
Temapol Polimer Plastik4,309,97-17,62
TGS Dış Ticaret3,131,62-32,98
Tofaş Oto. Fab.16,45-1,91-29,41
Torunlar GMYO1,83-0,54-33,45
Trabzon Liman8,231,23-22,80
Trabzonspor Sportif2,599,7520,47
Trakya Cam2,68-1,83-23,43
Trend GMYO1,739,49-21,36
TSKB GMYO1,380,002,99
Tuğçelik3,165,33-20,00
Tukaş8,65-0,57-29,96
Turcas Petrol1,86-2,11-30,34
Turkcell13,13-2,96-4,86
Tümosan Motor ve Traktör4,222,68-34,17
Tüpraş77,50-1,02-38,88
Türk Hava Yolları9,20-0,54-36,38
Türk Prysmian Kablo2,934,6412,69
Türk Telekom6,81-2,71-7,60
Türk Traktör39,74-1,14-24,89
Türker Proje Gayrimenkul28,66-2,52-31,76
Ufuk Yatırım2,46-6,46-4,65
Ulaşlar Turizm Yat.1,340,75-36,79
Ulusoy Elektrik28,50-1,117,14
Ulusoy Un Sanayi4,24-4,2910,99
Umpaş Holding0,400,00-35,48
Uşak Seramik1,11-1,77-34,32
Utopya Turizm2,90-0,68-41,06
Uzertaş Boya2,569,8715,32
Ülker Bisküvi19,410,26-13,19
Ünye Çimento3,66-1,08-31,97
Vakıf Fin. Kir.1,600,00-33,88
Vakıf GMYO1,87-3,11-24,29
Vakıf Yat. Ort.1,58-2,47-32,19
Vakıflar Bankası4,62-2,12-16,15
Vakko Tekstil4,073,83-10,35
Vanet Gıda1,04-3,70-27,27
Verusa Holding13,88-2,39-25,22
Verusaturk Girisim3,43-2,00-36,36
Vestel10,512,34-16,72
Vestel Beyaz Eşya15,58-1,39-27,87
Viking Kağıt4,463,24138,50
Yapı Kredi Koray GMYO2,167,46-10,74
Yapı ve Kredi Bank.1,92-1,03-22,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,74-1,88-8,45
Yataş5,23-3,51-28,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,455,07-9,94
Yeni Gimat GMYO12,50-1,96-3,92
Yeşil GMYO0,380,00-40,63
Yeşil Yapı0,370,00-43,94
Yeşil Yatırım Holding8,27-0,72-26,36
Yibitaş İnşaat Malzeme4.747,00-5,0661,19
Yonga Mobilya9,04-6,03-2,16
Yükselen Çelik5,59-3,12-8,81
Yünsa8,664,59-14,17
Zorlu Enerji1,03-2,83-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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