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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:20
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.999,90-0,5912,66
İş Bankası (C)4,66-0,64-27,30
İş Bankası (Kur.)306.000,100,5345,72
İş Fin.Kir.2,64-1,86-30,53
İş Girişim3,130,97-17,63
İş GMYO1,220,83-30,68
İş Y. Men. Değ.4,023,34-0,17
İş Yat. Ort.1,95-3,9421,02
İşbir Holding420,00-1,18-2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,390,00-37,10
İttifak Holding1,76-0,56-52,69
İz Hayvancılık Tarım1,74-0,57-33,50
İzmir Demir Çelik8,301,34
İzmir Fırça1,465,04-18,89
Jantsa Jant Sanayi51,000,39-12,52
Kafein Yazılım12,21-3,869,61
Kapital Yat. Holding2,292,23-5,37
Kaplamin4,940,41-10,99
Kardemir (A)1,900,00-28,30
Kardemir (B)1,87-1,06-29,17
Kardemir (D)1,890,53-28,95
Karel Elektronik12,69-1,40-12,66
Karsan Otomotiv1,22-0,81-22,78
Karsu Tekstil1,879,36-42,28
Kartonsan322,901,70-17,18
Katmerciler Ekipman2,22-1,33-42,19
Kent Gıda163,103,23-7,22
Kerevitaş Gıda2,931,03-10,12
Kervansaray Yat. Holding0,280,00-49,09
Kiler GMYO1,972,60-48,02
Klimasan Klima11,65-5,82-47,24
Koç Holding13,29-1,26-34,60
Konfrut Gıda6,508,33-16,88
Konya Çimento173,00-1,70-36,23
Kordsa Teknik Tekstil8,940,22-29,69
Koza Altın60,45-2,34-18,37
Koza Madencilik8,930,45-10,97
Körfez GMYO1,758,02-26,78
Kristal Kola1,180,00-21,85
Kron Telekomünikasyon14,73-5,9415,80
Kuştur Kuşadası Turizm24,982,715,40
Kuyumcukent Gayrimenkul1,10-1,79-33,33
Kütahya Porselen5,97-1,49-9,82
Lider Faktoring2,772,97-24,52
Link Bilgisayar19,97-2,8710,03
Logo Yazılım58,70-1,68-3,45
Lokman Hekim Sağlık6,22-6,187,61
Lüks Kadife6,507,26-24,77
Makina Takım1,13-0,88-39,89
Mardin Çimento4,951,02-16,39
Marka Yatırım Holding0,8810,00-25,42
Marmaris Altınyunus54,409,94-23,38
Marshall42,70-4,13-10,18
Martı GMYO0,68-1,45-32,67
Martı Otel0,550,00-39,56
Mavi Giyim34,76-5,13-39,97
Mazhar Zorlu Holding11,64-0,51-3,72
Mega Polietilen1,422,90-35,45
Menderes Tekstil1,050,00-19,85
Mensa0,244,35-25,00
Merit Turizm12,60-3,08-35,19
Merko Gıda1,153,609,52
Metal Gayrimenkul0,63-3,08-30,77
Metemtur Otelcilik1,25-1,57-29,78
Metro Holding0,85-4,49-38,41
Metro Petrol ve Tesisleri1,05-1,87-46,43
Metro Yatırım Ortaklığı3,95-7,49-51,35
Migros Ticaret22,921,33-5,37
Milpa1,893,85-13,70
Mistral GMYO1,46-0,68-22,75
MLP Sağlık12,84-6,75-19,75
MMC San. ve Tic. Yat.0,81-8,99-28,95
Mondi Tire Kutsan5,7210,0038,16
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.088,601,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret14,93-1,7117,37
Net Holding1,341,52-48,46
Netaş Telekom.9,92-0,80-24,04
Niğbaş Niğde Beton5,80-1,69-6,45
Nuh Çimento9,010,11-24,16
Nurol GMYO2,48-1,20-30,53
Odaş Elektrik1,280,79-11,46
Olmuksan-IP4,08-0,4959,31
Orge Enerji Elektrik3,918,31-21,17
Orma Orman Mahsulleri3,38-3,7022,46
Osmanlı Menkul6,500,0054,76
Ostim Endüstriyel Yat1,48-1,99-11,90
Otokar103,30-0,67-29,75
Oyak Yat. Ort.5,27-6,06126,18
Oylum Sınai Yatırımlar2,693,46-12,91
Özak GMYO2,162,37-15,95
Özbal Çelik Boru1,272,42-21,21
Özderici GMYO0,990,00-36,94
Özerden Plastik2,180,00-4,39
Panora GMYO4,07-0,25-27,71
Papilon Savunma7,75-2,880,00
Park Elek.Madencilik2,55-1,92-16,39
Parsan11,35-2,32-33,00
Pegasus31,42-9,03-63,63
Peker GMYO2,469,82-21,41
Penguen Gıda3,349,1561,35
Pera GMYO0,620,00-34,04
Pergamon Dış Ticaret6,55-1,21-18,33
Petkim2,99-0,66-21,52
Petrokent Turizm105,00-0,57-18,03
Pınar Et ve Un10,215,3711,34
Pınar Su2,999,9328,88
Pınar Süt11,987,73-5,45
Plastikkart7,881,94-14,99
Polisan Holding1,87-1,06-38,28
Politeknik Metal57,20-4,67-24,81
Prizma Press Matbaacılık4,432,073,02
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.165,400,175,20
QNB Finans Fin. Kir.112,00-8,94-13,25
QNB Finansbank33,64-3,94-10,29
Ral Yatırım Holding8,240,0021,18
Ray Sigorta2,503,73-26,90
Reysaş GMYO5,992,2230,50
Reysaş Lojistik6,482,3747,95
Rhea Girişim1,68-2,3341,18
Rodrigo Tekstil1,25-1,57-30,94
Royal Halı1,63-1,2118,98
RTA Laboratuvarları5,19-9,90123,71
Sabancı Holding7,42-1,20-22,22
Safkar Ege Soğutmacılık2,332,196,88
Salix Yatırım Holding4,990,40-30,79
Sanel Mühendislik3,635,83-10,37
Sanifoam Sünger4,651,31-7,00
Sanko Pazarlama5,10-1,73-34,11
Saray Matbaacılık1,479,70-17,88
Sarkuysan4,912,291,66
Sasa Polyester7,706,06-0,39
Say Reklamcılık2,353,524,91
Sekuro Plastik4,341,88-19,03
Selçuk Ecza Deposu7,61-6,7424,75
Selçuk Gıda1,380,00-19,77
Senkron Güvenlik2,019,84-26,37
Serve Film Prodüksiyon1,519,42-5,03
Servet GMYO9,65-1,3313,53
Seyitler Kimya9,600,5241,38
Silverline Endüstri1,601,27-25,93
Sinpaş GMYO0,880,00-24,14
Smartiks Yazılım8,05-0,49-17,94
Soda Sanayii4,861,25-21,36
Sodaş Sodyum Sanayii14,51-0,6248,52
Söktaş2,329,95-12,45
Sönmez Filament4,476,43-8,40
Sönmez Pamuklu4,183,98-15,04
Sumaş Suni Tahta8,05-2,90-18,69
Şeker Fin. Kir.4,701,08-1,67
Şekerbank0,872,35-33,59
Şişe Cam3,92-0,76-25,62
Şok Marketler9,143,86-15,06
T. Halk Bankası4,900,00-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,42-2,61-41,70
T.S.K.B.0,921,10-23,97
T.Tuborg12,800,397,56
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,843,55-4,01
TAV Havalimanları15,97-3,04-41,21
Taze Kuru Gıda5,623,12-22,38
Tek-Art Turizm0,75-2,60-40,48
Tekfen Holding12,27-0,32-36,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,660,1834,76
Temapol Polimer Plastik4,606,98-11,88
TGS Dış Ticaret2,95-4,84-36,83
Tofaş Oto. Fab.16,18-1,94-30,57
Torunlar GMYO1,790,00-34,91
Trabzon Liman8,07-0,62-24,30
Trabzonspor Sportif2,673,0924,19
Trakya Cam2,691,89-23,14
Trend GMYO1,909,83-13,64
TSKB GMYO1,34-0,740,00
Tuğçelik3,526,67-10,89
Tukaş8,700,12-29,55
Turcas Petrol1,81-0,55-32,21
Turkcell12,49-0,24-9,49
Tümosan Motor ve Traktör4,191,21-34,63
Tüpraş74,50-1,97-41,25
Türk Hava Yolları8,64-2,48-40,25
Türk Prysmian Kablo2,84-0,359,23
Türk Telekom6,661,52-9,63
Türk Traktör39,04-1,31-26,22
Türker Proje Gayrimenkul27,40-2,91-34,76
Ufuk Yatırım2,483,33-3,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,333,91-37,26
Ulusoy Elektrik28,420,146,84
Ulusoy Un Sanayi4,191,459,69
Umpaş Holding0,390,00-37,10
Uşak Seramik1,090,93-35,50
Utopya Turizm3,070,99-37,60
Uzertaş Boya2,31-9,774,05
Ülker Bisküvi19,330,16-13,55
Ünye Çimento3,660,83-31,97
Vakıf Fin. Kir.1,591,27-34,30
Vakıf GMYO1,840,55-25,51
Vakıf Yat. Ort.1,550,00-33,48
Vakıflar Bankası4,510,45-18,15
Vakko Tekstil3,91-1,76-13,88
Vanet Gıda1,01-0,98-29,37
Verusa Holding13,61-1,02-26,67
Verusaturk Girisim3,452,99-35,99
Vestel10,200,99-19,18
Vestel Beyaz Eşya15,650,71-27,55
Viking Kağıt4,25-1,62127,27
Yapı Kredi Koray GMYO2,235,19-7,85
Yapı ve Kredi Bank.1,880,00-24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,097,98-2,87
Yataş5,17-0,96-29,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,40-2,78-13,04
Yeni Gimat GMYO12,690,55-2,46
Yeşil GMYO0,370,00-42,19
Yeşil Yapı0,360,00-45,45
Yeşil Yatırım Holding8,00-0,25-28,76
Yibitaş İnşaat Malzeme4.899,900,0066,38
Yonga Mobilya9,06-0,44-1,95
Yükselen Çelik5,32-2,03-13,21
Yünsa8,25-3,17-18,24
Zorlu Enerji1,030,00-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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