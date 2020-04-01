Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.000,00 -0,15 12,66 İş Bankası (C) 4,62 -2,12 -27,93 İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72 İş Fin.Kir. 2,87 0,00 -24,47 İş Girişim 3,34 2,77 -12,11 İş GMYO 1,28 0,79 -27,27 İş Y. Men. Değ. 3,96 -1,74 -1,66 İş Yat. Ort. 2,07 -3,27 28,47 İşbir Holding 440,00 0,00 2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 2,38 -30,65 İttifak Holding 2,12 9,84 -43,01 İz Hayvancılık Tarım 1,89 2,16 -27,77 İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89 İzmir Fırça 1,64 -1,80 -8,89 Jantsa Jant Sanayi 53,00 -2,66 -9,09 Kafein Yazılım 11,90 -4,34 6,82 Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89 Kaplamin 5,36 0,94 -3,42 Kardemir (A) 1,94 1,57 -26,79 Kardemir (B) 1,92 1,05 -27,27 Kardemir (D) 1,95 2,63 -26,69 Karel Elektronik 12,83 -3,53 -11,70 Karsan Otomotiv 1,27 0,79 -19,62 Karsu Tekstil 2,24 8,74 -30,86 Kartonsan 335,00 -1,18 -14,08 Katmerciler Ekipman 2,42 -1,63 -36,98 Kent Gıda 185,30 3,46 5,40 Kerevitaş Gıda 3,27 -3,25 0,31 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45 Kiler GMYO 2,19 1,86 -42,22 Klimasan Klima 12,40 -3,13 -43,84 Koç Holding 13,23 -1,49 -34,89 Konfrut Gıda 7,25 -0,14 -7,29 Konya Çimento 177,70 0,11 -34,50 Kordsa Teknik Tekstil 9,41 -0,95 -26,00 Koza Altın 59,80 -2,53 -19,24 Koza Madencilik 8,90 -1,98 -11,27 Körfez GMYO 1,97 1,03 -17,57 Kristal Kola 1,29 0,00 -14,57 Kron Telekomünikasyon 15,50 -2,33 21,86 Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 -4,56 -2,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,00 -28,48 Kütahya Porselen 6,34 -3,79 -4,23 Lider Faktoring 2,84 -2,07 -22,62 Link Bilgisayar 21,06 -2,86 16,03 Logo Yazılım 58,95 -1,26 -3,04 Lokman Hekim Sağlık 5,84 -3,47 1,04 Lüks Kadife 7,38 0,82 -14,58 Makina Takım 1,27 3,25 -32,45 Mardin Çimento 4,98 -0,60 -15,88 Marka Yatırım Holding 1,01 5,21 -14,41 Marmaris Altınyunus 61,20 2,34 -13,80 Marshall 42,18 -1,72 -11,27 Martı GMYO 0,78 1,30 -22,77 Martı Otel 0,60 3,45 -34,07 Mavi Giyim 32,34 -3,69 -44,15 Mazhar Zorlu Holding 11,30 -1,74 -6,53 Mega Polietilen 1,76 10,00 -20,00 Menderes Tekstil 1,24 1,64 -5,34 Mensa 0,26 8,33 -18,75 Merit Turizm 13,50 3,85 -30,56 Merko Gıda 1,09 -4,39 3,81 Metal Gayrimenkul 0,64 0,00 -29,67 Metemtur Otelcilik 1,31 -0,76 -26,40 Metro Holding 0,92 -1,08 -33,33 Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 9,57 -35,71 Metro Yatırım Ortaklığı 3,13 -9,80 -61,45 Migros Ticaret 22,56 -0,44 -6,85 Milpa 2,09 1,95 -4,57 Mistral GMYO 1,59 0,00 -15,87 MLP Sağlık 13,16 0,46 -17,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 0,00 -25,44 Mondi Tire Kutsan 6,50 3,34 57,00 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,35 0,12 28,54 Net Holding 1,42 2,16 -45,38 Netaş Telekom. 10,20 -1,07 -21,90 Niğbaş Niğde Beton 5,68 -2,07 -8,39 Nuh Çimento 9,19 0,77 -22,64 Nurol GMYO 2,62 -0,76 -26,61 Odaş Elektrik 1,38 1,47 -4,55 Olmuksan-IP 4,00 -1,23 56,19 Orge Enerji Elektrik 4,10 -0,73 -17,34 Orma Orman Mahsulleri 3,59 5,59 30,07 Osmanlı Menkul 6,97 -3,33 65,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,55 1,31 -7,74 Otokar 105,30 1,54 -28,39 Oyak Yat. Ort. 4,83 -6,03 107,30 Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 1,27 2,95 Özak GMYO 2,34 0,43 -8,95 Özbal Çelik Boru 1,33 0,76 -17,49 Özderici GMYO 1,10 0,92 -29,94 Özerden Plastik 1,99 -0,50 -12,72 Panora GMYO 4,21 0,96 -25,22 Papilon Savunma 8,04 -0,50 3,74 Park Elek.Madencilik 2,78 -1,07 -8,85 Parsan 11,48 -1,88 -32,23 Pegasus 35,72 4,44 -58,66 Peker GMYO 2,49 -7,78 -20,45 Penguen Gıda 3,60 -2,44 73,91 Pera GMYO 0,68 1,49 -27,66 Pergamon Dış Ticaret 6,92 0,14 -13,72 Petkim 3,33 9,90 -12,60 Petrokent Turizm 104,90 -0,85 -18,11 Pınar Et ve Un 10,03 -1,67 9,38 Pınar Su 3,19 -2,74 37,50 Pınar Süt 11,88 -4,19 -6,24 Plastikkart 8,70 0,58 -6,15 Polisan Holding 1,95 -1,02 -35,64 Politeknik Metal 63,00 -0,16 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 4,78 0,00 11,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.166,20 0,10 5,27 QNB Finans Fin. Kir. 101,00 -6,31 -21,77 QNB Finansbank 34,02 -4,11 -9,28 Ral Yatırım Holding 7,80 -5,34 14,71 Ray Sigorta 2,90 -0,34 -15,20 Reysaş GMYO 6,84 2,24 49,02 Reysaş Lojistik 7,26 0,41 65,75 Rhea Girişim 1,78 -0,56 49,58 Rodrigo Tekstil 1,39 0,72 -23,20 Royal Halı 1,66 -2,92 21,17 RTA Laboratuvarları 5,25 -7,89 126,29 Sabancı Holding 7,09 -0,98 -22,26 Safkar Ege Soğutmacılık 2,66 1,14 22,02 Salix Yatırım Holding 5,00 -3,85 -30,65 Sanel Mühendislik 3,90 5,12 -3,70 Sanifoam Sünger 4,92 2,07 -1,60 Sanko Pazarlama 5,43 -1,27 -29,84 Saray Matbaacılık 1,77 9,94 -1,12 Sarkuysan 4,89 0,82 1,24 Sasa Polyester 8,55 -2,51 10,61 Say Reklamcılık 2,66 0,00 18,75 Sekuro Plastik 4,75 -0,84 -11,38 Selçuk Ecza Deposu 7,10 -4,95 16,39 Selçuk Gıda 1,51 -1,95 -12,21 Senkron Güvenlik 2,10 -4,98 -23,08 Serve Film Prodüksiyon 1,58 -1,86 -0,63 Servet GMYO 10,94 3,21 28,71 Seyitler Kimya 9,81 0,62 44,48 Silverline Endüstri 1,65 -1,20 -23,61 Sinpaş GMYO 0,92 3,37 -20,69 Smartiks Yazılım 8,01 -3,26 -18,35 Soda Sanayii 5,13 0,59 -16,99 Sodaş Sodyum Sanayii 14,65 0,27 49,95 Söktaş 2,43 -4,71 -8,30 Sönmez Filament 4,48 -4,07 -8,20 Sönmez Pamuklu 4,23 -6,42 -14,02 Sumaş Suni Tahta 8,54 -13,74 Şeker Fin. Kir. 4,75 0,64 -0,63 Şekerbank 0,91 1,11 -30,53 Şişe Cam 4,15 0,24 -21,25 Şok Marketler 9,28 -0,43 -13,75 T. Halk Bankası 5,02 0,00 -15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 -1,07 -40,60 T.S.K.B. 0,93 -1,06 -23,14 T.Tuborg 12,70 -1,78 6,72 Taç Tarım Ürünleri 1,95 8,33 -37,50 Tat Gıda 6,06 -4,42 -0,39 TAV Havalimanları 16,97 2,48 -37,53 Taze Kuru Gıda 6,06 -3,04 -16,30 Tek-Art Turizm 0,88 4,76 -30,16 Tekfen Holding 13,01 2,44 -32,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 2,79 49,05 Temapol Polimer Plastik 5,03 -3,27 -3,64 TGS Dış Ticaret 3,11 -1,89 -33,40 Tofaş Oto. Fab. 16,25 -1,22 -30,26 Torunlar GMYO 1,86 0,00 -32,36 Trabzon Liman 8,37 -1,30 -21,48 Trabzonspor Sportif 3,42 9,62 59,07 Trakya Cam 2,89 0,70 -17,43 Trend GMYO 2,29 9,57 4,09 TSKB GMYO 1,52 1,33 13,43 Tuğçelik 3,91 -2,01 -1,01 Tukaş 8,51 -1,05 -31,09 Turcas Petrol 2,22 9,90 -16,85 Turkcell 12,22 -0,81 -11,45 Tümosan Motor ve Traktör 4,33 -0,23 -32,45 Tüpraş 78,10 3,44 -38,41 Türk Hava Yolları 9,00 -0,77 -37,76 Türk Prysmian Kablo 3,14 -1,88 20,77 Türk Telekom 6,50 -2,99 -11,80 Türk Traktör 40,00 0,60 -24,40 Türker Proje Gayrimenkul 30,24 -1,50 -28,00 Ufuk Yatırım 3,09 9,96 19,77 Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 9,66 -25,00 Ulusoy Elektrik 28,04 -0,99 5,41 Ulusoy Un Sanayi 4,27 -0,70 11,78 Umpaş Holding 0,43 2,38 -30,65 Uşak Seramik 1,24 0,00 -26,63 Utopya Turizm 3,82 4,09 -22,36 Uzertaş Boya 2,20 -4,76 -0,90 Ülker Bisküvi 19,80 0,76 -11,45 Ünye Çimento 3,77 1,34 -29,93 Vakıf Fin. Kir. 1,67 0,60 -30,99 Vakıf GMYO 1,97 0,51 -20,24 Vakıf Yat. Ort. 1,71 4,27 -26,61 Vakıflar Bankası 4,56 -1,72 -17,24 Vakko Tekstil 4,08 -0,97 -10,13 Vanet Gıda 1,09 0,00 -23,78 Verusa Holding 14,90 -1,19 -19,72 Verusaturk Girisim 3,81 0,00 -29,31 Vestel 10,53 -0,19 -16,56 Vestel Beyaz Eşya 16,06 -0,74 -25,65 Viking Kağıt 3,89 -1,77 108,02 Yapı Kredi Koray GMYO 2,20 -2,65 -9,09 Yapı ve Kredi Bank. 1,86 -1,59 -25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,71 -1,47 7,02 Yataş 5,26 0,38 -28,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 -0,68 -8,70 Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,79 -3,61 Yeşil GMYO 0,39 0,00 -39,06 Yeşil Yapı 0,38 0,00 -42,42 Yeşil Yatırım Holding 8,34 -1,18 -25,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.575,00 -8,53 55,35 Yonga Mobilya 9,41 -0,63 1,84 Yükselen Çelik 5,84 -0,17 -4,73 Yünsa 8,90 1,48 -11,79 Zorlu Enerji 1,06 0,00 -34,97

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA