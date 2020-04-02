Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.300,00 -3,58 7,02 İş Bankası (C) 4,63 0,22 -27,77 İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72 İş Fin.Kir. 2,89 -4,30 -23,95 İş Girişim 3,40 -4,76 -10,53 İş GMYO 1,35 -1,46 -23,30 İş Y. Men. Değ. 3,87 -1,02 -3,89 İş Yat. Ort. 2,11 -1,40 30,95 İşbir Holding 419,00 -2,56 -2,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 2,33 -29,03 İttifak Holding 2,33 9,91 -37,37 İz Hayvancılık Tarım 2,05 9,63 -21,65 İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89 İzmir Fırça 1,52 -5,00 -15,56 Jantsa Jant Sanayi 46,36 -5,19 -12,84 Kafein Yazılım 11,37 -3,89 2,06 Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89 Kaplamin 4,92 -4,09 -11,35 Kardemir (A) 1,97 -0,51 -25,66 Kardemir (B) 1,96 -1,51 -25,76 Kardemir (D) 1,99 -1,49 -25,19 Karel Elektronik 12,49 -0,08 -14,04 Karsan Otomotiv 1,30 0,00 -17,72 Karsu Tekstil 2,19 -3,10 -32,41 Kartonsan 324,90 -2,14 -16,67 Katmerciler Ekipman 2,39 -0,83 -37,76 Kent Gıda 185,00 -1,28 5,23 Kerevitaş Gıda 3,05 -3,48 -6,44 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45 Kiler GMYO 2,09 -3,24 -44,85 Klimasan Klima 12,00 -1,80 -45,65 Koç Holding 13,16 0,30 -35,24 Konfrut Gıda 6,56 -2,38 -16,11 Konya Çimento 177,50 0,28 -34,57 Kordsa Teknik Tekstil 9,34 0,11 -26,55 Koza Altın 58,60 -0,76 -20,86 Koza Madencilik 8,89 -0,11 -11,37 Körfez GMYO 1,86 -2,11 -22,18 Kristal Kola 1,25 -3,10 -17,22 Kron Telekomünikasyon 15,29 -1,67 20,20 Kuştur Kuşadası Turizm 20,02 -7,74 -15,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,00 -27,88 Kütahya Porselen 6,27 -1,72 -5,29 Lider Faktoring 2,87 -0,35 -21,80 Link Bilgisayar 21,16 3,73 16,58 Logo Yazılım 59,00 0,51 -2,96 Lokman Hekim Sağlık 5,78 0,00 0,00 Lüks Kadife 6,35 -9,29 -26,50 Makina Takım 1,25 -0,79 -33,51 Mardin Çimento 4,94 0,20 -16,55 Marka Yatırım Holding 1,02 -2,86 -13,56 Marmaris Altınyunus 59,05 -3,98 -16,83 Marshall 42,32 0,19 -10,98 Martı GMYO 0,78 0,00 -22,77 Martı Otel 0,61 0,00 -32,97 Mavi Giyim 32,78 0,55 -43,39 Mazhar Zorlu Holding 10,98 -2,40 -9,18 Mega Polietilen 1,77 0,57 -19,55 Menderes Tekstil 1,22 -2,40 -6,87 Mensa 0,25 -3,85 -21,88 Merit Turizm 13,00 0,00 -33,13 Merko Gıda 1,03 -4,63 -1,90 Metal Gayrimenkul 0,67 0,00 -26,37 Metemtur Otelcilik 1,33 1,53 -25,28 Metro Holding 0,99 6,45 -28,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 9,52 -29,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 -7,03 -64,16 Migros Ticaret 22,72 1,61 -6,19 Milpa 2,04 -2,39 -6,85 Mistral GMYO 1,58 -1,86 -16,40 MLP Sağlık 13,25 2,08 -17,19 MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 4,71 -21,93 Mondi Tire Kutsan 5,40 -4,76 30,43 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,09 1,19 26,49 Net Holding 1,39 -2,80 -46,54 Netaş Telekom. 10,04 -0,69 -23,12 Niğbaş Niğde Beton 5,90 2,61 -4,84 Nuh Çimento 9,10 5,94 -17,16 Nurol GMYO 2,61 0,38 -26,89 Odaş Elektrik 1,39 -0,71 -3,85 Olmuksan-IP 3,91 -0,76 52,68 Orge Enerji Elektrik 4,17 2,46 -15,93 Orma Orman Mahsulleri 3,47 4,83 25,72 Osmanlı Menkul 6,55 -4,38 55,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -0,65 -9,52 Otokar 105,90 1,34 -27,98 Oyak Yat. Ort. 4,56 -4,40 95,71 Oylum Sınai Yatırımlar 2,80 -5,41 -9,35 Özak GMYO 2,30 -2,13 -10,51 Özbal Çelik Boru 1,29 -2,27 -19,97 Özderici GMYO 1,12 0,90 -28,66 Özerden Plastik 2,14 8,08 -6,14 Panora GMYO 4,20 -0,24 -25,40 Papilon Savunma 7,95 -1,49 2,58 Park Elek.Madencilik 2,76 -0,72 -9,51 Parsan 11,52 0,09 -32,00 Pegasus 34,20 -4,63 -60,42 Peker GMYO 2,40 -1,23 -23,32 Penguen Gıda 3,12 -6,87 50,72 Pera GMYO 0,67 -2,90 -28,72 Pergamon Dış Ticaret 6,96 -2,66 -13,22 Petkim 3,53 6,01 -7,35 Petrokent Turizm 103,00 -1,72 -19,59 Pınar Et ve Un 9,92 -0,70 8,18 Pınar Su 2,86 -8,04 23,28 Pınar Süt 11,31 -3,33 -10,73 Plastikkart 8,37 -3,46 -9,71 Polisan Holding 1,95 0,00 -35,64 Politeknik Metal 62,50 0,81 -17,84 Prizma Press Matbaacılık 5,07 4,54 17,91 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.167,80 0,14 5,42 QNB Finans Fin. Kir. 102,40 -0,97 -20,68 QNB Finansbank 33,58 -1,81 -10,45 Ral Yatırım Holding 7,90 1,28 16,18 Ray Sigorta 2,82 -1,74 -17,54 Reysaş GMYO 6,25 -5,30 36,17 Reysaş Lojistik 6,71 -4,82 53,20 Rhea Girişim 1,75 -1,13 47,06 Rodrigo Tekstil 1,37 -2,84 -24,31 Royal Halı 1,60 -1,84 16,79 RTA Laboratuvarları 4,75 -7,41 104,74 Sabancı Holding 7,17 0,84 -21,38 Safkar Ege Soğutmacılık 2,54 -1,55 16,51 Salix Yatırım Holding 4,79 -3,23 -33,56 Sanel Mühendislik 4,02 0,25 -0,74 Sanifoam Sünger 5,36 8,50 7,20 Sanko Pazarlama 5,20 -1,33 -32,82 Saray Matbaacılık 1,66 -6,21 -7,26 Sarkuysan 4,85 -3,00 0,41 Sasa Polyester 7,74 -2,03 0,13 Say Reklamcılık 2,45 -2,78 9,37 Sekuro Plastik 4,19 -6,89 -21,83 Selçuk Ecza Deposu 7,14 1,28 17,05 Selçuk Gıda 1,51 0,00 -12,21 Senkron Güvenlik 2,10 -1,87 -23,08 Serve Film Prodüksiyon 1,55 0,00 -2,52 Servet GMYO 10,27 -1,25 20,82 Seyitler Kimya 9,96 0,81 46,69 Silverline Endüstri 1,73 5,49 -19,91 Sinpaş GMYO 0,92 -3,16 -20,69 Smartiks Yazılım 7,62 -4,03 -22,32 Soda Sanayii 5,28 1,54 -14,56 Sodaş Sodyum Sanayii 14,50 -0,68 48,41 Söktaş 2,44 -6,15 -7,92 Sönmez Filament 4,12 -4,63 -15,57 Sönmez Pamuklu 4,07 -5,13 -17,28 Sumaş Suni Tahta 8,40 3,70 -15,15 Şeker Fin. Kir. 4,56 -2,36 -4,60 Şekerbank 0,91 1,11 -30,53 Şişe Cam 4,21 1,45 -20,11 Şok Marketler 9,26 0,54 -13,94 T. Halk Bankası 4,98 0,20 -15,74 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,36 -1,32 -41,83 T.S.K.B. 0,93 1,09 -23,14 T.Tuborg 12,65 -0,71 6,30 Taç Tarım Ürünleri 2,17 9,60 -30,45 Tat Gıda 5,87 -3,14 -3,51 TAV Havalimanları 16,40 -1,20 -39,63 Taze Kuru Gıda 6,11 0,33 -15,61 Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 -27,78 Tekfen Holding 13,18 0,84 -31,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,91 -3,90 40,71 Temapol Polimer Plastik 4,22 -9,83 -19,16 TGS Dış Ticaret 3,08 -0,65 -34,05 Tofaş Oto. Fab. 16,42 2,11 -29,54 Torunlar GMYO 1,95 3,72 -29,09 Trabzon Liman 8,31 0,24 -22,05 Trabzonspor Sportif 3,36 -2,04 56,28 Trakya Cam 2,97 2,41 -15,14 Trend GMYO 2,51 9,61 14,09 TSKB GMYO 1,47 -0,68 9,70 Tuğçelik 3,53 -7,11 -10,63 Tukaş 8,50 0,00 -31,17 Turcas Petrol 2,29 3,15 -14,23 Turkcell 12,44 1,14 -9,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,41 2,32 -31,20 Tüpraş 79,00 1,61 -37,70 Türk Hava Yolları 8,98 -0,11 -37,90 Türk Prysmian Kablo 3,02 -2,27 16,15 Türk Telekom 6,49 0,00 -11,94 Türk Traktör 41,70 1,71 -21,19 Türker Proje Gayrimenkul 29,48 -1,80 -29,81 Ufuk Yatırım 2,99 -1,64 15,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 9,43 -17,92 Ulusoy Elektrik 27,62 -0,93 3,83 Ulusoy Un Sanayi 4,43 0,68 15,97 Umpaş Holding 0,44 0,00 -29,03 Uşak Seramik 1,22 0,00 -27,81 Utopya Turizm 3,73 -2,10 -24,19 Uzertaş Boya 2,49 9,69 12,16 Ülker Bisküvi 20,20 0,50 -9,66 Ünye Çimento 3,78 -1,31 -29,74 Vakıf Fin. Kir. 1,69 1,20 -30,17 Vakıf GMYO 1,98 -1,00 -19,84 Vakıf Yat. Ort. 1,69 -1,17 -27,47 Vakıflar Bankası 4,54 0,22 -17,60 Vakko Tekstil 4,04 -0,74 -11,01 Vanet Gıda 1,12 3,70 -21,68 Verusa Holding 14,86 -0,93 -19,94 Verusaturk Girisim 3,73 -3,87 -30,80 Vestel 10,36 0,00 -17,91 Vestel Beyaz Eşya 15,83 -0,50 -26,71 Viking Kağıt 3,80 1,88 103,21 Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 -0,46 -9,92 Yapı ve Kredi Bank. 1,85 -1,07 -25,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,27 7,54 15,95 Yataş 5,43 0,93 -26,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -1,38 -11,18 Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,87 -3,61 Yeşil GMYO 0,44 7,32 -31,25 Yeşil Yapı 0,41 5,13 -37,88 Yeşil Yatırım Holding 8,56 3,76 -23,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.850,00 4,86 64,69 Yonga Mobilya 9,37 -0,43 1,41 Yükselen Çelik 5,87 -1,18 -4,24 Yünsa 8,65 -3,89 -14,27 Zorlu Enerji 1,11 4,72 -31,90

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA