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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:26
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)31.300,00-2,193,71
İş Bankası (C)4,59-0,65-28,39
İş Bankası (Kur.)310.000,1047,62
İş Fin.Kir.2,880,70-24,21
İş Girişim3,36-0,30-11,58
İş GMYO1,34-0,74-23,86
İş Y. Men. Değ.3,901,56-3,15
İş Yat. Ort.2,07-1,4328,47
İşbir Holding419,00-2,56
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,440,00-29,03
İttifak Holding2,24-3,86-39,78
İz Hayvancılık Tarım2,259,76-14,01
İzmir Demir Çelik8,989,65
İzmir Fırça1,41-6,00-21,67
Jantsa Jant Sanayi46,48-0,26-12,61
Kafein Yazılım11,52-1,543,41
Kapital Yat. Holding2,28-2,98-5,79
Kaplamin4,56-3,80-17,84
Kardemir (A)1,95-0,51-26,42
Kardemir (B)1,93-0,52-26,89
Kardemir (D)1,960,00-26,32
Karel Elektronik12,94-3,79-10,94
Karsan Otomotiv1,332,31-15,82
Karsu Tekstil2,23-1,76-31,17
Kartonsan322,30-0,80-17,34
Katmerciler Ekipman2,462,93-35,94
Kent Gıda185,100,385,29
Kerevitaş Gıda3,163,95-3,07
Kervansaray Yat. Holding0,313,33-43,64
Kiler GMYO2,080,00-45,12
Klimasan Klima12,160,50-44,93
Koç Holding13,602,64-33,07
Konfrut Gıda6,905,34-11,76
Konya Çimento179,401,82-33,87
Kordsa Teknik Tekstil9,280,65-27,02
Koza Altın59,50-0,75-19,65
Koza Madencilik9,170,99-8,57
Körfez GMYO1,902,70-20,50
Kristal Kola1,23-0,81-18,54
Kron Telekomünikasyon15,370,3920,83
Kuştur Kuşadası Turizm20,98-3,32-11,48
Kuyumcukent Gayrimenkul1,263,28-23,64
Kütahya Porselen6,260,00-5,44
Lider Faktoring2,78-2,11-24,25
Link Bilgisayar20,72-1,2414,16
Logo Yazılım57,90-0,94-4,77
Lokman Hekim Sağlık5,65-0,35-2,25
Lüks Kadife6,21-1,43-28,13
Makina Takım1,240,00-34,04
Mardin Çimento5,083,04-14,19
Marka Yatırım Holding0,97-3,96-17,80
Marmaris Altınyunus64,358,61-9,37
Marshall41,76-1,00-12,16
Martı GMYO0,800,00-20,79
Martı Otel0,600,00-34,07
Mavi Giyim33,681,20-41,83
Mazhar Zorlu Holding10,87-0,28-10,09
Mega Polietilen1,700,00-22,73
Menderes Tekstil1,18-1,67-9,92
Mensa0,278,00-15,62
Merit Turizm12,70-0,08-34,67
Merko Gıda1,041,96-0,95
Metal Gayrimenkul0,670,00-26,37
Metemtur Otelcilik1,320,00-25,84
Metro Holding0,95-1,04-31,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,37-0,72-30,10
Metro Yatırım Ortaklığı2,69-4,61-66,87
Migros Ticaret23,020,61-4,95
Milpa2,01-0,50-8,22
Mistral GMYO1,65-1,79-12,70
MLP Sağlık13,211,23-17,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,880,00-22,81
Mondi Tire Kutsan6,595,7859,18
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,000,131,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,26-0,1227,83
Net Holding1,37-2,14-47,31
Netaş Telekom.10,210,39-21,82
Niğbaş Niğde Beton5,85-0,85-5,65
Nuh Çimento9,190,99-16,34
Nurol GMYO2,601,17-27,17
Odaş Elektrik1,360,00-5,93
Olmuksan-IP3,81-1,0448,77
Orge Enerji Elektrik4,130,24-16,73
Orma Orman Mahsulleri3,182,5815,22
Osmanlı Menkul6,48-3,8654,29
Ostim Endüstriyel Yat1,50-0,66-10,71
Otokar104,000,10-29,27
Oyak Yat. Ort.4,48-2,8292,27
Oylum Sınai Yatırımlar2,78-0,71-10,00
Özak GMYO2,29-0,87-10,89
Özbal Çelik Boru1,320,76-18,11
Özderici GMYO1,132,73-28,03
Özerden Plastik2,274,61-0,44
Panora GMYO4,17-0,71-25,94
Papilon Savunma8,24-3,066,32
Park Elek.Madencilik2,68-3,60-12,13
Parsan11,661,75-31,17
Pegasus33,04-2,65-61,76
Peker GMYO2,35-1,67-24,92
Penguen Gıda3,363,3862,32
Pera GMYO0,68-1,45-27,66
Pergamon Dış Ticaret7,072,17-11,85
Petkim3,36-2,89-11,81
Petrokent Turizm111,806,68-12,72
Pınar Et ve Un10,092,4410,03
Pınar Su2,893,2124,57
Pınar Süt11,38-0,78-10,18
Plastikkart8,35-1,88-9,92
Polisan Holding1,91-1,55-36,96
Politeknik Metal62,500,00-17,84
Prizma Press Matbaacılık5,180,0020,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.169,500,155,57
QNB Finans Fin. Kir.101,50-0,98-21,38
QNB Finansbank36,005,88-4,00
Ral Yatırım Holding8,001,2717,65
Ray Sigorta2,833,28-17,25
Reysaş GMYO5,88-4,8528,10
Reysaş Lojistik6,39-3,6245,89
Rhea Girişim1,71-1,7243,70
Rodrigo Tekstil1,38-1,43-23,76
Royal Halı1,61-1,2317,52
RTA Laboratuvarları4,16-9,9679,31
Sabancı Holding7,36-0,54-19,30
Safkar Ege Soğutmacılık2,55-0,7816,97
Salix Yatırım Holding4,690,64-34,95
Sanel Mühendislik4,02-0,74-0,74
Sanifoam Sünger5,29-1,675,80
Sanko Pazarlama5,13-1,35-33,72
Saray Matbaacılık1,50-6,25-16,20
Sarkuysan4,993,313,31
Sasa Polyester7,751,170,26
Say Reklamcılık2,38-1,656,25
Sekuro Plastik4,02-3,60-25,00
Selçuk Ecza Deposu7,090,7116,23
Selçuk Gıda1,500,67-12,79
Senkron Güvenlik1,97-1,01-27,84
Serve Film Prodüksiyon1,7610,0010,69
Servet GMYO10,200,3920,00
Seyitler Kimya9,980,2046,98
Silverline Endüstri1,916,11-11,57
Sinpaş GMYO0,931,09-19,83
Smartiks Yazılım7,78-1,14-20,69
Soda Sanayii5,340,95-13,59
Sodaş Sodyum Sanayii14,40-0,0747,39
Söktaş2,37-2,87-10,57
Sönmez Filament4,224,46-13,52
Sönmez Pamuklu4,162,97-15,45
Sumaş Suni Tahta8,400,00-15,15
Şeker Fin. Kir.4,59-0,65-3,97
Şekerbank0,88-1,12-32,82
Şişe Cam4,210,48-20,11
Şok Marketler9,531,28-11,43
T. Halk Bankası4,95-0,20-16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,08-0,95-42,48
T.S.K.B.0,930,00-23,14
T.Tuborg12,751,197,14
Taç Tarım Ürünleri2,389,68-23,72
Tat Gıda6,053,77-0,56
TAV Havalimanları16,04-1,41-40,95
Taze Kuru Gıda6,00-1,96-17,13
Tek-Art Turizm0,891,14-29,37
Tekfen Holding13,470,37-30,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,78-2,0337,62
Temapol Polimer Plastik4,13-3,28-20,88
TGS Dış Ticaret3,030,00-35,12
Tofaş Oto. Fab.16,370,55-29,75
Torunlar GMYO2,034,64-26,18
Trabzon Liman8,612,01-19,23
Trabzonspor Sportif2,90-6,1534,88
Trakya Cam3,020,00-13,71
Trend GMYO2,32-7,575,45
TSKB GMYO1,50-1,3211,94
Tuğçelik3,620,84-8,35
Tukaş8,550,00-30,77
Turcas Petrol2,34-2,09-12,36
Turkcell12,651,04-8,33
Tümosan Motor ve Traktör4,420,91-31,05
Tüpraş86,004,05-32,18
Türk Hava Yolları8,97-0,33-37,97
Türk Prysmian Kablo3,00-0,6615,38
Türk Telekom6,540,31-11,26
Türk Traktör42,820,42-19,07
Türker Proje Gayrimenkul29,10-0,68-30,71
Ufuk Yatırım2,993,1015,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,63-6,32-23,11
Ulusoy Elektrik28,00-0,075,26
Ulusoy Un Sanayi4,370,6914,40
Umpaş Holding0,43-2,27-30,65
Uşak Seramik1,20-0,83-28,99
Utopya Turizm3,62-0,55-26,42
Uzertaş Boya2,739,6422,97
Ülker Bisküvi20,342,42-9,03
Ünye Çimento3,903,17-27,51
Vakıf Fin. Kir.1,711,18-29,34
Vakıf GMYO2,000,50-19,03
Vakıf Yat. Ort.1,722,99-26,18
Vakıflar Bankası4,47-0,67-18,87
Vakko Tekstil3,85-4,94-15,20
Vanet Gıda1,255,93-12,59
Verusa Holding14,940,54-19,50
Verusaturk Girisim3,68-1,08-31,73
Vestel10,280,49-18,54
Vestel Beyaz Eşya15,55-0,96-28,01
Viking Kağıt3,73-1,3299,47
Yapı Kredi Koray GMYO2,08-2,35-14,05
Yapı ve Kredi Bank.1,82-1,62-26,61
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,179,9630,30
Yataş5,650,53-23,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,470,00-8,70
Yeni Gimat GMYO12,771,19-1,84
Yeşil GMYO0,43-2,27-32,81
Yeşil Yapı0,410,00-37,88
Yeşil Yatırım Holding8,47-1,63-24,58
Yibitaş İnşaat Malzeme4.800,50-1,0263,01
Yonga Mobilya9,310,220,76
Yükselen Çelik5,860,17-4,40
Yünsa8,41-3,22-16,65
Zorlu Enerji1,100,00-32,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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