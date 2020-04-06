Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:20
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)32.500,004,677,69
İş Bankası (C)4,641,53-27,61
İş Bankası (Kur.)310.000,1047,62
İş Fin.Kir.2,923,18-23,16
İş Girişim3,411,79-10,26
İş GMYO1,352,27-23,30
İş Y. Men. Değ.3,942,34-2,15
İş Yat. Ort.2,143,3832,81
İşbir Holding449,008,174,42
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,464,55-25,81
İttifak Holding2,271,79-38,98
İz Hayvancılık Tarım2,479,78-5,60
İzmir Demir Çelik9,101,1111,11
İzmir Fırça1,482,78-17,78
Jantsa Jant Sanayi46,240,96-13,06
Kafein Yazılım11,893,396,73
Kapital Yat. Holding2,290,44-5,37
Kaplamin4,964,42-10,63
Kardemir (A)2,002,56-24,53
Kardemir (B)1,992,58-24,62
Kardemir (D)2,043,03-23,31
Karel Elektronik13,222,64-9,02
Karsan Otomotiv1,353,05-14,56
Karsu Tekstil2,321,75-28,40
Kartonsan330,902,29-15,13
Katmerciler Ekipman2,779,06-27,86
Kent Gıda184,501,154,95
Kerevitaş Gıda3,252,52-0,31
Kervansaray Yat. Holding0,349,68-38,18
Kiler GMYO2,143,38-43,54
Klimasan Klima13,743,23-37,77
Koç Holding14,034,08-29,88
Konfrut Gıda7,123,04-8,95
Konya Çimento185,102,21-31,77
Kordsa Teknik Tekstil9,341,85-26,55
Koza Altın62,054,20-16,21
Koza Madencilik9,514,16-5,18
Körfez GMYO1,902,70-20,50
Kristal Kola1,263,28-16,56
Kron Telekomünikasyon16,557,1230,11
Kuştur Kuşadası Turizm22,101,66-6,75
Kuyumcukent Gayrimenkul1,314,80-20,61
Kütahya Porselen6,533,65-1,36
Lider Faktoring2,863,62-22,07
Link Bilgisayar21,442,9818,13
Logo Yazılım60,603,41-0,33
Lokman Hekim Sağlık5,672,16-1,90
Lüks Kadife6,923,28-19,91
Makina Takım1,272,42-32,45
Mardin Çimento5,162,58-12,84
Marka Yatırım Holding1,045,05-11,86
Marmaris Altınyunus71,659,980,92
Marshall42,441,34-10,73
Martı GMYO0,823,80-18,81
Martı Otel0,613,39-32,97
Mavi Giyim35,624,83-38,48
Mazhar Zorlu Holding11,203,23-7,36
Mega Polietilen1,824,00-17,27
Menderes Tekstil1,245,98-5,34
Mensa0,283,70-12,50
Merit Turizm13,896,85-28,55
Merko Gıda1,060,950,95
Metal Gayrimenkul0,809,59-12,09
Metemtur Otelcilik1,414,44-20,79
Metro Holding0,984,26-28,99
Metro Petrol ve Tesisleri1,422,90-27,55
Metro Yatırım Ortaklığı2,841,79-65,02
Migros Ticaret24,242,360,08
Milpa2,063,52-5,94
Mistral GMYO1,661,84-12,17
MLP Sağlık13,301,92-16,87
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-3,41-25,44
Mondi Tire Kutsan7,055,2270,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,542,2930,03
Net Holding1,381,47-46,92
Netaş Telekom.10,644,42-18,53
Niğbaş Niğde Beton5,750,00-7,26
Nuh Çimento9,241,09-15,88
Nurol GMYO2,746,20-23,25
Odaş Elektrik1,402,94-3,16
Olmuksan-IP3,841,0549,94
Orge Enerji Elektrik4,427,02-10,89
Orma Orman Mahsulleri3,447,5024,64
Osmanlı Menkul6,502,2054,76
Ostim Endüstriyel Yat1,638,67-2,98
Otokar108,302,56-26,35
Oyak Yat. Ort.4,869,95108,58
Oylum Sınai Yatırımlar2,883,60-6,76
Özak GMYO2,350,86-8,56
Özbal Çelik Boru1,320,76-18,11
Özderici GMYO1,132,73-28,03
Özerden Plastik2,557,1411,84
Panora GMYO4,282,64-23,98
Papilon Savunma8,442,558,90
Park Elek.Madencilik2,794,10-8,52
Parsan12,052,12-28,87
Pegasus35,366,19-59,07
Peker GMYO2,423,42-22,68
Penguen Gıda3,422,7065,22
Pera GMYO0,722,86-23,40
Pergamon Dış Ticaret7,393,79-7,86
Petkim3,430,59-9,97
Petrokent Turizm126,709,98-1,09
Pınar Et ve Un10,152,0110,69
Pınar Su2,932,4526,29
Pınar Süt11,873,67-6,31
Plastikkart8,441,44-8,95
Polisan Holding1,961,97-35,05
Politeknik Metal62,95-0,08-17,25
Prizma Press Matbaacılık5,190,5820,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.170,500,095,66
QNB Finans Fin. Kir.103,100,19-20,14
QNB Finansbank38,505,482,67
Ral Yatırım Holding8,000,0017,65
Ray Sigorta3,319,97-3,22
Reysaş GMYO6,405,4439,43
Reysaş Lojistik7,066,8161,19
Rhea Girişim1,751,7447,06
Rodrigo Tekstil1,360,00-24,86
Royal Halı1,610,0017,52
RTA Laboratuvarları4,579,8696,98
Sabancı Holding7,481,22-17,98
Safkar Ege Soğutmacılık2,694,6723,39
Salix Yatırım Holding4,710,86-34,67
Sanel Mühendislik4,588,0213,09
Sanifoam Sünger5,390,567,80
Sanko Pazarlama5,333,09-31,14
Saray Matbaacılık1,583,27-11,73
Sarkuysan4,920,611,86
Sasa Polyester9,108,0817,72
Say Reklamcılık2,482,4810,71
Sekuro Plastik4,301,18-19,78
Selçuk Ecza Deposu7,292,3919,51
Selçuk Gıda1,657,14-4,07
Senkron Güvenlik2,086,12-23,81
Serve Film Prodüksiyon1,907,9519,50
Servet GMYO10,533,1323,88
Seyitler Kimya10,040,3047,86
Silverline Endüstri2,179,600,46
Sinpaş GMYO1,00-0,99-13,79
Smartiks Yazılım8,043,08-18,04
Soda Sanayii5,331,91-13,75
Sodaş Sodyum Sanayii15,002,0453,53
Söktaş2,604,84-1,89
Sönmez Filament4,424,74-9,43
Sönmez Pamuklu4,282,64-13,01
Sumaş Suni Tahta8,01-4,64-19,09
Şeker Fin. Kir.4,731,07-1,05
Şekerbank0,902,27-31,30
Şişe Cam4,261,91-19,17
Şok Marketler9,48-0,21-11,90
T. Halk Bankası5,011,42-15,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,629,95-36,65
T.S.K.B.0,932,20-23,14
T.Tuborg12,960,708,91
Taç Tarım Ürünleri2,619,66-16,35
Tat Gıda6,121,830,60
TAV Havalimanları16,532,54-39,15
Taze Kuru Gıda6,183,34-14,64
Tek-Art Turizm0,925,75-26,98
Tekfen Holding13,983,63-27,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,043,9643,81
Temapol Polimer Plastik4,863,62-6,90
TGS Dış Ticaret3,154,30-32,55
Tofaş Oto. Fab.18,299,13-21,51
Torunlar GMYO2,072,99-24,73
Trabzon Liman8,762,22-17,82
Trabzonspor Sportif3,139,8245,58
Trakya Cam3,031,34-13,43
Trend GMYO2,928,1532,73
TSKB GMYO1,541,9914,93
Tuğçelik3,826,41-3,29
Tukaş8,651,53-29,96
Turcas Petrol2,482,48-7,12
Turkcell12,641,12-8,41
Tümosan Motor ve Traktör4,703,52-26,68
Tüpraş85,050,29-32,93
Türk Hava Yolları9,101,90-37,07
Türk Prysmian Kablo3,062,3417,69
Türk Telekom6,611,85-10,31
Türk Traktör43,222,90-18,32
Türker Proje Gayrimenkul30,002,74-28,57
Ufuk Yatırım2,990,0015,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,662,47-21,70
Ulusoy Elektrik28,301,006,39
Ulusoy Un Sanayi4,442,5416,23
Umpaş Holding0,43-2,27-30,65
Uşak Seramik1,254,17-26,04
Utopya Turizm3,852,67-21,75
Uzertaş Boya2,968,4233,33
Ülker Bisküvi20,761,76-7,16
Ünye Çimento3,952,86-26,58
Vakıf Fin. Kir.1,733,59-28,51
Vakıf GMYO2,043,03-17,41
Vakıf Yat. Ort.1,764,14-24,46
Vakıflar Bankası4,531,57-17,79
Vakko Tekstil3,942,07-13,22
Vanet Gıda1,19-4,03-16,78
Verusa Holding15,303,24-17,56
Verusaturk Girisim3,762,73-30,24
Vestel10,563,53-16,32
Vestel Beyaz Eşya16,062,95-25,65
Viking Kağıt3,741,08100,00
Yapı Kredi Koray GMYO2,163,35-10,74
Yapı ve Kredi Bank.1,862,20-25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,534,4136,04
Yataş5,743,80-21,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,593,92-1,24
Yeni Gimat GMYO12,81-0,31-1,54
Yeşil GMYO0,430,00-32,81
Yeşil Yapı0,425,00-36,36
Yeşil Yatırım Holding8,753,92-22,08
Yibitaş İnşaat Malzeme4.649,70-3,0557,88
Yonga Mobilya9,512,812,92
Yükselen Çelik6,084,47-0,82
Yünsa8,854,49-12,29
Zorlu Enerji1,122,75-31,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Ekonomi
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Ekonomi
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Ekonomi
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Kilosu 130 lira ama tezgahta yarım saate tükeniyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Kilosu 130 lira ama tezgahta yarım saate tükeniyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:19: Küresel ekonomik önlemler artarken altın tırmanıyor - Ekonomi 15:18: Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek - Ekonomi 15:17: Koronaya karşı sezonun son balıklarıyla protein depoluyorlar - Ekonomi 15:16: Çiftçiler, tarımsal üretime ve özellikle de patatese destek bekliyor - Ekonomi 15:12: İşadamı Ahmet Cemil Yıldırım: "Turizm sektörü Ramazan Bayramı ile tekrar hareketlenecek" - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi 13:38: Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Ekonomi 13:20: Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı - Ekonomi 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:41: Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi - Ekonomi 12:14: Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber