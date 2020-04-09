Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:40
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.066,001,749,56
İş Bankası (C)4,841,89-24,49
İş Bankası (Kur.)340.000,0061,91
İş Fin.Kir.3,060,66-19,47
İş Girişim4,141,478,95
İş GMYO1,410,71-19,89
İş Y. Men. Değ.4,070,991,07
İş Yat. Ort.2,230,0038,39
İşbir Holding444,00-0,223,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,502,04-19,35
İttifak Holding2,211,84-40,59
İz Hayvancılık Tarım3,167,1220,77
İzmir Demir Çelik9,40-2,4914,77
İzmir Fırça1,605,96-11,11
Jantsa Jant Sanayi47,022,26-11,60
Kafein Yazılım13,288,5919,21
Kapital Yat. Holding2,270,00-6,20
Kaplamin5,261,74-5,23
Kardemir (A)2,040,49-23,02
Kardemir (B)2,031,00-23,11
Kardemir (D)2,061,48-22,56
Karel Elektronik13,653,96-6,06
Karsan Otomotiv1,371,48-13,29
Karsu Tekstil2,340,00-27,78
Kartonsan357,700,17-8,26
Katmerciler Ekipman2,852,89-25,78
Kent Gıda195,700,5111,32
Kerevitaş Gıda3,311,221,53
Kervansaray Yat. Holding0,400,00-27,27
Kiler GMYO2,270,89-40,11
Klimasan Klima15,301,19-30,71
Koç Holding15,011,21-24,98
Konfrut Gıda7,171,27-8,31
Konya Çimento210,001,89-22,59
Kordsa Teknik Tekstil9,980,81-21,52
Koza Altın66,053,93-10,80
Koza Madencilik10,864,128,28
Körfez GMYO1,993,65-16,74
Kristal Kola1,382,22-8,61
Kron Telekomünikasyon18,224,4143,24
Kuştur Kuşadası Turizm24,506,063,38
Kuyumcukent Gayrimenkul1,322,33-20,00
Kütahya Porselen6,793,032,57
Lider Faktoring2,941,73-19,89
Link Bilgisayar25,404,9639,94
Logo Yazılım66,403,119,21
Lokman Hekim Sağlık5,664,62-2,08
Lüks Kadife7,33-0,95-15,16
Makina Takım1,320,00-29,79
Mardin Çimento5,090,39-14,02
Marka Yatırım Holding1,141,79-3,39
Marmaris Altınyunus63,650,08-10,35
Marshall47,325,63-0,46
Martı GMYO0,943,30-6,93
Martı Otel0,796,76-13,19
Mavi Giyim39,963,68-30,98
Mazhar Zorlu Holding11,70-1,68-3,23
Mega Polietilen1,761,15-20,00
Menderes Tekstil1,290,78-1,53
Mensa0,270,00-15,62
Merit Turizm15,694,60-19,29
Merko Gıda1,090,933,81
Metal Gayrimenkul0,971,046,59
Metemtur Otelcilik1,641,23-7,87
Metro Holding1,020,99-26,09
Metro Petrol ve Tesisleri1,450,00-26,02
Metro Yatırım Ortaklığı2,560,79-68,47
Migros Ticaret23,720,25-2,06
Milpa2,181,40-0,46
Mistral GMYO1,66-1,19-12,17
MLP Sağlık13,371,36-16,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,830,00-27,19
Mondi Tire Kutsan7,27-4,0975,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,940,8333,18
Net Holding1,629,46-37,69
Netaş Telekom.11,290,98-13,55
Niğbaş Niğde Beton6,10-0,81-1,61
Nuh Çimento9,460,85-13,88
Nurol GMYO2,802,56-21,57
Odaş Elektrik1,420,71-1,78
Olmuksan-IP3,650,0042,52
Orge Enerji Elektrik4,381,39-11,69
Orma Orman Mahsulleri3,580,0029,71
Osmanlı Menkul6,85-0,7263,10
Ostim Endüstriyel Yat1,801,697,14
Otokar117,402,09-20,16
Oyak Yat. Ort.5,42-1,99132,62
Oylum Sınai Yatırımlar2,910,69-5,79
Özak GMYO2,40-0,41-6,61
Özbal Çelik Boru1,455,84-10,04
Özderici GMYO1,322,33-15,92
Özerden Plastik2,390,424,82
Panora GMYO4,45-0,22-20,96
Papilon Savunma9,205,0218,71
Park Elek.Madencilik2,820,00-7,54
Parsan12,250,99-27,69
Pegasus44,123,33-48,94
Peker GMYO2,781,09-11,18
Penguen Gıda3,53-0,5670,53
Pera GMYO0,751,35-20,21
Pergamon Dış Ticaret8,140,371,50
Petkim3,430,88-9,97
Petrokent Turizm128,00-0,47-0,08
Pınar Et ve Un11,392,7124,21
Pınar Su3,010,0029,74
Pınar Süt11,841,11-6,55
Plastikkart8,722,71-5,93
Polisan Holding2,110,96-30,08
Politeknik Metal65,500,46-13,90
Prizma Press Matbaacılık5,00-2,1516,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.173,40-0,035,92
QNB Finans Fin. Kir.117,502,26-8,99
QNB Finansbank41,102,759,60
Ral Yatırım Holding6,99-0,712,79
Ray Sigorta4,199,9722,51
Reysaş GMYO6,780,0047,71
Reysaş Lojistik7,45-0,1370,09
Rhea Girişim1,720,0044,54
Rodrigo Tekstil1,430,00-20,99
Royal Halı1,752,3427,74
RTA Laboratuvarları5,929,83155,17
Sabancı Holding7,550,67-17,21
Safkar Ege Soğutmacılık2,651,5321,56
Salix Yatırım Holding4,20-8,70-41,75
Sanel Mühendislik4,400,008,64
Sanifoam Sünger5,42-0,378,40
Sanko Pazarlama5,580,00-27,91
Saray Matbaacılık1,771,14-1,12
Sarkuysan4,962,272,69
Sasa Polyester9,10-0,1117,72
Say Reklamcılık2,631,1517,41
Sekuro Plastik4,293,37-19,96
Selçuk Ecza Deposu7,355,1520,49
Selçuk Gıda1,61-1,23-6,40
Senkron Güvenlik2,15-0,46-21,25
Serve Film Prodüksiyon2,359,8147,80
Servet GMYO10,56-2,6724,24
Seyitler Kimya10,350,8852,43
Silverline Endüstri2,250,904,17
Sinpaş GMYO0,99-1,00-14,66
Smartiks Yazılım8,526,23-13,15
Soda Sanayii5,270,19-14,72
Sodaş Sodyum Sanayii16,054,2264,28
Söktaş2,790,005,28
Sönmez Filament4,432,31-9,22
Sönmez Pamuklu4,443,26-9,76
Sumaş Suni Tahta8,15-0,61-17,68
Şeker Fin. Kir.4,63-0,22-3,14
Şekerbank0,932,20-29,01
Şişe Cam4,341,64-17,65
Şok Marketler9,170,77-14,78
T. Halk Bankası5,080,79-14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası36,7410,00-15,73
T.S.K.B.0,930,00-23,14
T.Tuborg13,290,0011,68
Taç Tarım Ürünleri3,469,8410,90
Tat Gıda6,130,820,76
TAV Havalimanları17,974,90-33,85
Taze Kuru Gıda6,240,32-13,81
Tek-Art Turizm1,081,89-14,29
Tekfen Holding13,690,22-29,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,620,0057,62
Temapol Polimer Plastik4,830,63-7,47
TGS Dış Ticaret4,049,78-13,49
Tofaş Oto. Fab.18,43-0,16-20,91
Torunlar GMYO2,331,30-15,27
Trabzon Liman9,162,35-14,07
Trabzonspor Sportif3,946,4983,26
Trakya Cam3,050,33-12,86
Trend GMYO2,78-1,4226,36
TSKB GMYO1,551,3115,67
Tuğçelik3,822,41-3,29
Tukaş10,190,89-17,49
Turcas Petrol2,663,50-0,37
Turkcell13,200,38-4,35
Tümosan Motor ve Traktör4,891,03-23,71
Tüpraş94,153,58-25,75
Türk Hava Yolları9,721,25-32,78
Türk Prysmian Kablo3,440,5832,31
Türk Telekom7,040,28-4,48
Türk Traktör47,543,84-10,15
Türker Proje Gayrimenkul32,60-1,15-22,38
Ufuk Yatırım3,031,0017,44
Ulaşlar Turizm Yat.1,724,24-18,87
Ulusoy Elektrik30,161,6913,38
Ulusoy Un Sanayi5,039,8331,68
Umpaş Holding0,462,22-25,81
Uşak Seramik1,291,57-23,67
Utopya Turizm3,950,77-19,72
Uzertaş Boya2,617,8517,57
Ülker Bisküvi21,501,42-3,85
Ünye Çimento3,930,00-26,95
Vakıf Fin. Kir.1,770,00-26,86
Vakıf GMYO2,141,42-13,36
Vakıf Yat. Ort.1,830,55-21,46
Vakıflar Bankası4,511,58-18,15
Vakko Tekstil4,123,78-9,25
Vanet Gıda1,200,00-16,08
Verusa Holding17,932,46-3,39
Verusaturk Girisim4,070,74-24,49
Vestel11,133,06-11,81
Vestel Beyaz Eşya17,293,59-19,95
Viking Kağıt3,842,95105,35
Yapı Kredi Koray GMYO2,314,05-4,55
Yapı ve Kredi Bank.1,932,12-22,18
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,22-0,3631,10
Yataş6,101,16-16,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,691,204,97
Yeni Gimat GMYO11,980,170,07
Yeşil GMYO0,440,00-31,25
Yeşil Yapı0,442,33-33,33
Yeşil Yatırım Holding9,051,34-19,41
Yibitaş İnşaat Malzeme4.747,80-0,9761,22
Yonga Mobilya9,00-2,17-2,60
Yükselen Çelik6,181,810,82
Yünsa9,293,91-7,93
Zorlu Enerji1,160,87-28,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart’ta büyük düşüş yaşadı Ekonomi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta büyük düşüş yaşadı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:32: Son Dakika: Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim - Ekonomi 16:28: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:22: Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı - Ekonomi 16:22: AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Ekonomi 16:21: TGDF Akademi'nin konuğu Psikolog Sadiye Akbulut oldu - Ekonomi 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 15:17: Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir - Ekonomi 14:49: Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı - Ekonomi 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler