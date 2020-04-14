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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:40
Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)35.551,003,4117,80
İş Bankası (C)5,040,80-21,37
İş Bankası (Kur.)374.000,0078,10
İş Fin.Kir.3,181,27-16,32
İş Girişim4,260,7112,11
İş GMYO1,462,10-17,05
İş Y. Men. Değ.4,311,417,03
İş Yat. Ort.2,170,9334,67
İşbir Holding471,005,969,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,623,330,00
İttifak Holding2,342,63-37,10
İz Hayvancılık Tarım2,93-2,3311,98
İzmir Demir Çelik9,881,8620,63
İzmir Fırça1,779,94-1,67
Jantsa Jant Sanayi49,684,81-6,60
Kafein Yazılım13,68-0,1522,80
Kapital Yat. Holding2,292,23-5,37
Kaplamin5,191,76-6,49
Kardemir (A)2,090,97-21,13
Kardemir (B)2,091,46-20,83
Kardemir (D)2,111,93-20,68
Karel Elektronik14,270,56-1,79
Karsan Otomotiv1,411,44-10,76
Karsu Tekstil2,363,06-27,16
Kartonsan354,201,52-9,16
Katmerciler Ekipman3,012,73-21,61
Kent Gıda194,700,3110,75
Kerevitaş Gıda3,511,157,67
Kervansaray Yat. Holding0,38-2,56-30,91
Kiler GMYO2,502,46-34,04
Klimasan Klima15,92-0,31-27,90
Koç Holding15,552,84-22,29
Konfrut Gıda7,561,20-3,32
Konya Çimento210,802,03-22,30
Kordsa Teknik Tekstil10,442,15-17,90
Koza Altın70,905,58-4,25
Koza Madencilik11,423,0713,86
Körfez GMYO2,253,69-5,86
Kristal Kola1,708,2812,58
Kron Telekomünikasyon18,65-1,7946,62
Kuştur Kuşadası Turizm26,502,7911,81
Kuyumcukent Gayrimenkul1,535,52-7,27
Kütahya Porselen7,131,867,70
Lider Faktoring3,450,88-5,99
Link Bilgisayar27,26-0,1550,19
Logo Yazılım67,001,0610,20
Lokman Hekim Sağlık5,843,551,04
Lüks Kadife7,650,39-11,46
Makina Takım1,451,40-22,87
Mardin Çimento5,120,59-13,51
Marka Yatırım Holding1,210,832,54
Marmaris Altınyunus65,152,60-8,24
Marshall48,921,162,90
Martı GMYO0,981,03-2,97
Martı Otel0,871,16-4,40
Mavi Giyim40,803,03-29,53
Mazhar Zorlu Holding11,50-8,00-4,88
Mega Polietilen1,842,79-16,36
Menderes Tekstil1,361,493,82
Mensa0,293,57-9,38
Merit Turizm15,380,00-20,88
Merko Gıda1,160,8710,48
Metal Gayrimenkul0,840,00-7,69
Metemtur Otelcilik1,74-0,57-2,25
Metro Holding1,269,57-8,70
Metro Petrol ve Tesisleri1,758,02-10,71
Metro Yatırım Ortaklığı3,5210,00-56,65
Migros Ticaret26,442,409,17
Milpa2,312,215,48
Mistral GMYO1,751,74-7,41
MLP Sağlık13,210,30-17,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,82-1,20-28,07
Mondi Tire Kutsan6,96-0,4368,12
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,60-0,3630,50
Net Holding1,81-2,69-30,38
Netaş Telekom.11,381,16-12,86
Niğbaş Niğde Beton6,30-6,251,61
Nuh Çimento9,591,37-12,70
Nurol GMYO3,041,33-14,85
Odaş Elektrik1,501,353,76
Olmuksan-IP3,94-1,0153,85
Orge Enerji Elektrik4,442,07-10,48
Orma Orman Mahsulleri3,551,4328,62
Osmanlı Menkul7,251,8372,62
Ostim Endüstriyel Yat1,875,6511,31
Otokar119,000,42-19,07
Oyak Yat. Ort.5,190,00122,75
Oylum Sınai Yatırımlar3,053,04-1,26
Özak GMYO2,462,07-4,28
Özbal Çelik Boru1,635,841,13
Özderici GMYO1,401,45-10,83
Özerden Plastik2,30-1,290,88
Panora GMYO4,612,90-17,70
Papilon Savunma10,00-1,0929,03
Park Elek.Madencilik3,200,314,92
Parsan13,63-1,52-19,54
Pegasus61,109,11-29,28
Peker GMYO3,162,930,96
Penguen Gıda3,731,3680,19
Pera GMYO0,820,00-12,77
Pergamon Dış Ticaret8,193,542,12
Petkim3,451,47-9,45
Petrokent Turizm144,709,9512,96
Pınar Et ve Un13,449,0946,56
Pınar Su3,092,6633,19
Pınar Süt12,964,602,29
Plastikkart9,562,803,13
Polisan Holding2,223,26-26,43
Politeknik Metal69,602,58-8,51
Prizma Press Matbaacılık3,99-8,28-7,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.170,50-0,075,66
QNB Finans Fin. Kir.106,900,38-17,20
QNB Finansbank42,700,5213,87
Ral Yatırım Holding6,87-0,871,03
Ray Sigorta4,06-0,9818,71
Reysaş GMYO6,47-1,9740,96
Reysaş Lojistik7,18-2,0563,93
Rhea Girişim1,845,7554,62
Rodrigo Tekstil1,481,37-18,23
Royal Halı1,849,5234,31
RTA Laboratuvarları7,879,92239,22
Sabancı Holding7,701,32-15,57
Safkar Ege Soğutmacılık2,620,7720,18
Salix Yatırım Holding4,91-3,35-31,90
Sanel Mühendislik4,56-3,1812,59
Sanifoam Sünger7,209,9244,00
Sanko Pazarlama5,902,43-23,77
Saray Matbaacılık1,792,290,00
Sarkuysan5,190,007,45
Sasa Polyester8,850,2314,49
Say Reklamcılık2,837,6026,34
Sekuro Plastik4,291,18-19,96
Selçuk Ecza Deposu7,210,5618,20
Selçuk Gıda2,208,3727,91
Senkron Güvenlik2,293,15-16,12
Serve Film Prodüksiyon2,577,0861,64
Servet GMYO11,030,8229,76
Seyitler Kimya10,620,7656,41
Silverline Endüstri2,273,185,09
Sinpaş GMYO1,200,003,45
Smartiks Yazılım8,890,91-9,38
Soda Sanayii5,442,06-11,97
Sodaş Sodyum Sanayii20,589,99110,64
Söktaş2,993,8212,83
Sönmez Filament4,895,840,20
Sönmez Pamuklu4,935,570,20
Sumaş Suni Tahta8,211,99-17,07
Şeker Fin. Kir.4,660,00-2,51
Şekerbank0,951,06-27,48
Şişe Cam4,721,94-10,44
Şok Marketler9,380,54-12,83
T. Halk Bankası5,300,57-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası48,889,9912,11
T.S.K.B.0,992,06-18,18
T.Tuborg13,24-0,4511,26
Taç Tarım Ürünleri3,06-8,93-1,92
Tat Gıda6,591,238,32
TAV Havalimanları21,509,97-20,85
Taze Kuru Gıda7,205,26-0,55
Tek-Art Turizm1,160,87-7,94
Tekfen Holding14,201,28-26,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,530,1555,48
Temapol Polimer Plastik4,730,21-9,39
TGS Dış Ticaret4,08-1,21-12,63
Tofaş Oto. Fab.19,344,77-17,00
Torunlar GMYO2,312,21-16,00
Trabzon Liman10,262,50-3,75
Trabzonspor Sportif5,209,94141,86
Trakya Cam3,292,49-6,00
Trend GMYO2,37-0,847,73
TSKB GMYO1,581,2817,91
Tuğçelik4,075,443,04
Tukaş11,70-4,10-5,26
Turcas Petrol2,631,54-1,50
Turkcell13,180,69-4,49
Tümosan Motor ve Traktör5,221,95-18,56
Tüpraş91,051,05-28,19
Türk Hava Yolları10,765,59-25,59
Türk Prysmian Kablo3,646,1240,00
Türk Telekom7,070,71-4,07
Türk Traktör50,752,11-4,08
Türker Proje Gayrimenkul33,402,64-20,48
Ufuk Yatırım3,291,2327,52
Ulaşlar Turizm Yat.2,029,78-4,72
Ulusoy Elektrik31,385,6617,97
Ulusoy Un Sanayi5,989,9356,54
Umpaş Holding0,484,35-22,58
Uşak Seramik1,411,44-16,57
Utopya Turizm4,631,76-5,89
Uzertaş Boya2,8610,0028,83
Ülker Bisküvi21,722,16-2,86
Ünye Çimento4,082,00-24,16
Vakıf Fin. Kir.1,891,07-21,90
Vakıf GMYO2,181,40-11,74
Vakıf Yat. Ort.1,934,32-17,17
Vakıflar Bankası4,680,86-15,06
Vakko Tekstil4,401,85-3,08
Vanet Gıda1,232,50-13,99
Verusa Holding18,24-0,38-1,72
Verusaturk Girisim4,855,90-10,02
Vestel11,253,88-10,86
Vestel Beyaz Eşya19,193,01-11,16
Viking Kağıt4,209,95124,60
Yapı Kredi Koray GMYO2,695,4911,16
Yapı ve Kredi Bank.2,030,50-18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,150,1229,98
Yataş6,181,81-15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,801,6911,80
Yeni Gimat GMYO11,79-0,08-1,51
Yeşil GMYO0,504,17-21,88
Yeşil Yapı0,516,25-22,73
Yeşil Yatırım Holding10,161,09-9,53
Yibitaş İnşaat Malzeme6.166,007,42109,37
Yonga Mobilya10,719,9615,91
Yükselen Çelik7,091,8715,66
Yünsa10,250,691,59
Zorlu Enerji1,222,52-25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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