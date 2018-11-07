Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.103.838.639
|Türk Hava Yolları
|953.851.987
|ASELSAN
|558.080.729
|Türk Telekom
|556.235.862
|Halkbank
|414.878.778
|Akbank
|326.475.488
| Kardemir (D)
|271.853.968
|Petkim
|241.405.263
|Vakıflar Bankası
|217.240.821
| Yapı ve Kredi Bank.
|206.926.292
| İş Bankası (C)
|185.865.175
|Tüpraş
|159.118.083
|Vestel
|138.693.908
| Koza Altın
|138.071.132
|Arçelik
|132.252.856
|Ereğli Demir Çelik
|112.841.510
|Çemaş Döküm
|92.551.425
| Bim Mağazalar
|91.779.830
|Turkcell
|88.060.447
|Sabancı Holding
|82.066.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:38