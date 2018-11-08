Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.299.246.635
|Garanti Bankası
|963.089.541
|Halkbank
|544.588.133
|Türk Telekom
|480.401.384
|ASELSAN
|456.764.372
|Tüpraş
|357.464.987
| Kardemir (D)
|294.261.372
|Akbank
|289.296.728
|Vakıflar Bankası
|265.825.178
| Yapı ve Kredi Bank.
|227.457.721
| İş Bankası (C)
|222.189.015
|Petkim
|195.843.879
| Koza Altın
|160.928.870
|Ereğli Demir Çelik
|115.076.230
|Soda Sanayii
|96.690.816
|Turkcell
|88.770.809
| Bim Mağazalar
|81.470.635
|Koç Holding
|81.249.978
|Sabancı Holding
|80.737.935
|Çemaş Döküm
|78.602.570
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
08 Kasım 2018 Perşembe 18:46