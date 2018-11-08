08 Kasım 2018, 18:46
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.299.246.635 Garanti Bankası 963.089.541 Halkbank 544.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.299.246.635
Garanti Bankası 963.089.541
Halkbank 544.588.133
Türk Telekom 480.401.384
ASELSAN 456.764.372
Tüpraş 357.464.987
Kardemir (D) 294.261.372
Akbank 289.296.728
Vakıflar Bankası 265.825.178
Yapı ve Kredi Bank. 227.457.721
İş Bankası (C) 222.189.015
Petkim 195.843.879
Koza Altın 160.928.870
Ereğli Demir Çelik 115.076.230
Soda Sanayii 96.690.816
Turkcell 88.770.809
Bim Mağazalar 81.470.635
Koç Holding 81.249.978
Sabancı Holding 80.737.935
Çemaş Döküm 78.602.570
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
08 Kasım 2018 Perşembe 18:46