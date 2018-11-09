Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|909.841.307
|Garanti Bankası
|608.636.512
|ASELSAN
|555.574.513
| Kardemir (D)
|478.713.661
|Halkbank
|438.540.093
|Petkim
|294.894.241
|Türk Telekom
|260.248.835
|Tüpraş
|259.431.615
| Koza Altın
|252.274.702
|Akbank
|208.972.716
| İş Bankası (C)
|201.308.115
|Vakıflar Bankası
|183.516.167
| Yapı ve Kredi Bank.
|130.341.835
|Vestel
|112.348.166
|Koza Madencilik
|102.661.970
|Ereğli Demir Çelik
|89.070.152
|İttifak Holding
|73.924.861
| Bim Mağazalar
|73.649.666
|Ülker Bisküvi
|65.504.785
|Turkcell
|60.805.677
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul