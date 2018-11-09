09 Kasım 2018, 18:46
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 909.841.307 Garanti Bankası 608.636.512 ASELSAN 555.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 909.841.307
Garanti Bankası 608.636.512
ASELSAN 555.574.513
Kardemir (D) 478.713.661
Halkbank 438.540.093
Petkim 294.894.241
Türk Telekom 260.248.835
Tüpraş 259.431.615
Koza Altın 252.274.702
Akbank 208.972.716
İş Bankası (C) 201.308.115
Vakıflar Bankası 183.516.167
Yapı ve Kredi Bank. 130.341.835
Vestel 112.348.166
Koza Madencilik 102.661.970
Ereğli Demir Çelik 89.070.152
İttifak Holding 73.924.861
Bim Mağazalar 73.649.666
Ülker Bisküvi 65.504.785
Turkcell 60.805.677
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
09 Kasım 2018 Cuma 18:46