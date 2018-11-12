Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|650.476.087
|Türk Hava Yolları
|550.663.891
|ASELSAN
|364.497.251
|Halkbank
|337.418.899
|Kardemir (D)
|313.131.739
|Bim Mağazalar
|284.896.192
|Vakıflar Bankası
|211.022.235
|İş Bankası (C)
|192.058.281
|Akbank
|185.292.593
|Koza Altın
|183.013.095
|Türk Telekom
|171.696.984
|Petkim
|167.314.515
|Koza Madencilik
|165.336.993
|Tüpraş
|161.211.410
|Ereğli Demir Çelik
|95.079.274
|Yapı ve Kredi Bank.
|90.961.797
|Turkcell
|85.937.788
|Vestel
|74.244.416
|Soda Sanayii
|56.931.847
|Emlak Konut GMYO
|50.267.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:40