12 Kasım 2018, 18:40
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 650.476.087 Türk Hava Yolları 550.663.891 ASELSAN 364.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 650.476.087
Türk Hava Yolları 550.663.891
ASELSAN 364.497.251
Halkbank 337.418.899
Kardemir (D) 313.131.739
Bim Mağazalar 284.896.192
Vakıflar Bankası 211.022.235
İş Bankası (C) 192.058.281
Akbank 185.292.593
Koza Altın 183.013.095
Türk Telekom 171.696.984
Petkim 167.314.515
Koza Madencilik 165.336.993
Tüpraş 161.211.410
Ereğli Demir Çelik 95.079.274
Yapı ve Kredi Bank. 90.961.797
Turkcell 85.937.788
Vestel 74.244.416
Soda Sanayii 56.931.847
Emlak Konut GMYO 50.267.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:40