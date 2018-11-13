Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|816.773.460
|Garanti Bankası
|633.013.670
|Halkbank
|580.483.643
|ASELSAN
|453.747.116
| Kardemir (D)
|299.235.707
|Petkim
|291.840.839
|Vakıflar Bankası
|270.755.827
| Koza Altın
|254.539.758
|Koza Madencilik
|247.903.872
| İş Bankası (C)
|244.264.834
|Akbank
|201.325.608
| Yapı ve Kredi Bank.
|176.069.992
|Türk Telekom
|171.440.618
|Tüpraş
|130.009.785
|Ereğli Demir Çelik
|124.691.817
|İpek Doğal Enerji
|103.339.836
| Bim Mağazalar
|88.955.717
|Pegasus
|66.423.504
|Göltaş Çimento
|65.357.172
|Turkcell
|63.691.617
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul