13 Kasım 2018, 18:44
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 816.773.460 Garanti Bankası 633.013.670 Halkbank 580.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 816.773.460
Garanti Bankası 633.013.670
Halkbank 580.483.643
ASELSAN 453.747.116
Kardemir (D) 299.235.707
Petkim 291.840.839
Vakıflar Bankası 270.755.827
Koza Altın 254.539.758
Koza Madencilik 247.903.872
İş Bankası (C) 244.264.834
Akbank 201.325.608
Yapı ve Kredi Bank. 176.069.992
Türk Telekom 171.440.618
Tüpraş 130.009.785
Ereğli Demir Çelik 124.691.817
İpek Doğal Enerji 103.339.836
Bim Mağazalar 88.955.717
Pegasus 66.423.504
Göltaş Çimento 65.357.172
Turkcell 63.691.617
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
13 Kasım 2018 Salı 18:44