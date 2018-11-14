14 Kasım 2018, 18:36
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.274.088.430 Garanti Bankası 677.963.605 Halkbank 613.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.274.088.430
Garanti Bankası 677.963.605
Halkbank 613.386.446
ASELSAN 432.610.132
Kardemir (D) 352.749.912
Vakıflar Bankası 306.946.994
Türk Telekom 302.024.171
Koza Madencilik 271.792.385
Yapı ve Kredi Bank. 255.309.043
Koza Altın 251.858.486
Petkim 226.752.798
Akbank 217.595.789
İş Bankası (C) 157.688.368
Tüpraş 148.237.388
Ereğli Demir Çelik 138.292.618
Bim Mağazalar 116.351.982
Çemaş Döküm 105.913.021
İpek Doğal Enerji 104.835.597
Pegasus 95.346.783
Sabancı Holding 90.705.787
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:36