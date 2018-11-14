Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.274.088.430
|Garanti Bankası
|677.963.605
|Halkbank
|613.386.446
|ASELSAN
|432.610.132
| Kardemir (D)
|352.749.912
|Vakıflar Bankası
|306.946.994
|Türk Telekom
|302.024.171
| Koza Madencilik
|271.792.385
| Yapı ve Kredi Bank.
|255.309.043
|Koza Altın
|251.858.486
|Petkim
|226.752.798
|Akbank
|217.595.789
| İş Bankası (C)
|157.688.368
|Tüpraş
|148.237.388
|Ereğli Demir Çelik
|138.292.618
| Bim Mağazalar
|116.351.982
|Çemaş Döküm
|105.913.021
|İpek Doğal Enerji
|104.835.597
|Pegasus
|95.346.783
|Sabancı Holding
|90.705.787
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:36