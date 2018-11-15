Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.021.116.437
|Garanti Bankası
|745.790.006
|ASELSAN
|683.792.621
|Kardemir (D)
|511.405.407
|Halkbank
|422.942.406
|Koza Altın
|316.025.258
|Türk Telekom
|305.830.641
|Koza Madencilik
|241.183.513
|Vakıflar Bankası
|215.124.820
|Petkim
|204.460.449
|Akbank
|173.559.531
|İpek Doğal Enerji
|150.196.663
|Bim Mağazalar
|139.681.162
|Ereğli Demir Çelik
|135.393.363
|İş Bankası (C)
|127.146.066
|İhlas Gayrimenkul
|126.075.028
|Yapı ve Kredi Bank.
|109.596.804
|Tüpraş
|91.581.760
|Sabancı Holding
|83.502.872
|Doğan Holding
|66.407.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41