Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|801.732.023
|ASELSAN
|564.210.468
|Garanti Bankası
|512.646.196
|Halkbank
|269.154.939
| Kardemir (D)
|215.545.885
| Koza Madencilik
|210.010.567
|Akbank
|179.992.337
|Petkim
|166.131.386
|Vakıflar Bankası
|161.114.354
|Türk Telekom
|152.723.500
| İş Bankası (C)
|151.911.309
|Koza Altın
|145.326.895
|Sabancı Holding
|123.671.522
|İpek Doğal Enerji
|120.277.855
| Yapı ve Kredi Bank.
|116.498.140
|Ereğli Demir Çelik
|106.311.640
|Tüpraş
|97.708.510
| Bim Mağazalar
|76.993.392
| İhlas Gayrimenkul
|73.709.126
|Turkcell
|68.791.306
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul