Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|822.976.741
|Garanti Bankası
|737.169.077
|Halkbank
|336.346.986
|ASELSAN
|318.259.306
|Akbank
|269.356.332
| Koza Madencilik
|250.249.286
| Kardemir (D)
|230.754.977
|Koza Altın
|204.037.973
| İş Bankası (C)
|176.118.359
|Vakıflar Bankası
|162.184.553
|Petkim
|156.819.042
|Ereğli Demir Çelik
|144.309.753
|Tüpraş
|128.254.306
|İpek Doğal Enerji
|124.583.534
|Şekerbank
|103.076.706
| Yapı ve Kredi Bank.
|101.422.739
| Bim Mağazalar
|96.952.679
|Türk Telekom
|96.771.759
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|78.631.940
|Sabancı Holding
|73.401.307
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:37