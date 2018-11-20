20 Kasım 2018, 18:43
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 940.261.104 Türk Hava Yolları 611.191.626 ASELSAN 341.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 940.261.104
Türk Hava Yolları 611.191.626
ASELSAN 341.975.552
Şekerbank 333.609.772
Akbank 324.359.411
Koza Madencilik 317.085.919
Kardemir (D) 302.781.745
Halkbank 296.729.563
Yapı ve Kredi Bank. 250.780.054
Petkim 249.297.975
İş Bankası (C) 245.790.876
Vakıflar Bankası 228.797.706
Ereğli Demir Çelik 206.897.641
Koza Altın 159.965.654
Türk Telekom 159.536.972
İpek Doğal Enerji 137.596.234
Tüpraş 118.690.271
Sabancı Holding 84.277.221
Turkcell 68.871.990
Bim Mağazalar 60.281.570
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
20 Kasım 2018 Salı 18:43