Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|940.261.104
|Türk Hava Yolları
|611.191.626
|ASELSAN
|341.975.552
|Şekerbank
|333.609.772
|Akbank
|324.359.411
| Koza Madencilik
|317.085.919
| Kardemir (D)
|302.781.745
|Halkbank
|296.729.563
| Yapı ve Kredi Bank.
|250.780.054
|Petkim
|249.297.975
| İş Bankası (C)
|245.790.876
|Vakıflar Bankası
|228.797.706
|Ereğli Demir Çelik
|206.897.641
|Koza Altın
|159.965.654
|Türk Telekom
|159.536.972
|İpek Doğal Enerji
|137.596.234
|Tüpraş
|118.690.271
|Sabancı Holding
|84.277.221
|Turkcell
|68.871.990
| Bim Mağazalar
|60.281.570
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul