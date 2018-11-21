Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|794.134.336
|Garanti Bankası
|555.497.056
|İpek Doğal Enerji
|424.757.694
| Koza Madencilik
|378.267.153
|Petkim
|359.666.386
|Halkbank
|349.542.522
|ASELSAN
|347.828.156
| Kardemir (D)
|308.679.339
|Akbank
|258.139.621
|Vakıflar Bankası
|184.966.302
|Koza Altın
|175.047.063
|Tüpraş
|165.435.231
|Ereğli Demir Çelik
|160.290.052
|Şekerbank
|118.335.676
| İş Bankası (C)
|110.580.994
| Sasa Polyester
|102.279.628
|Türk Telekom
|87.563.055
| Yapı ve Kredi Bank.
|82.865.816
|Soda Sanayii
|78.720.641
|Turkcell
|76.390.636
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:33